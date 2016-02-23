Старый завод

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:46

Estellan Просмотров: 17 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 18:26 by

На этот завод я собирался выбраться уже давно. Буквально с того самого дня, когда впервые о нем услышал.Сталкеры, в большинстве своем безбашенные люди, об этой громадине если и говорили, то редко и шепотом. С таким я столкнулся впервые. Неужели в самом деле бывают такие места, куда они ходить не то что побаиваются, а откровенно боятся? Слухов и легенд об этом месте сложено немало, как и о любой более-менее привлекательной заброшке. Но факты остаются фактами, приличное количество людей если и попало туда, то обратно не вернулось. Мне тоже было присоветовано туда не ходить. Но когда кто-то слушал чужие советы?Именно поэтому тем жарким летним днем я и мой товарищ по отсутствию мозга Леха стояли у пролома в заборе, вяло отмахиваясь от комаров, безжалостно потея и рассматривая заброшенную громадину. Смотреть было на что. Расположенный в маленьком городке дальнего Подмосковья завод, превышал этот самый городок вдвое, если верить картам. Состоял из множества корпусов, большую часть пространства между которыми сейчас занимала буйная поросль.Пробравшись через пролом в заборе, мы быстренько обследовали ближайшие корпуса, не нашли ничего интересного, кроме обрушившихся перекрытий и чудом стоящих стен. Глаз радовало отсутствие граффити. И в то же время это казалось довольно странным. Чтобы дети с баллончиками не добрались до столь привлекательных поверхностей, изрисовывая их своей непривлекательной наскальной живописью? Как-то это странно. От них-то и в городе спасу нет. А тут такое раздолье и ни одной почиркушки?Продравшись через очередной клочок леса, выросший между корпусами, мы наткнулись на здание, чем-то похожее на ДК, как их строили в советское время. Это здание довольно неплохо сохранилось. Как выяснилось опытным путем, забраться через окно, в обход заваренной и похожей на рельсу двери, не составило труда. Что мы и сделали, лишний раз подтверждая, что наличием мозга наши головы не обременены.Первый этаж если и покидали в спешке, то в глаза это не бросалось, скорее, все выглядело так, словно здание бросили вместе со всем содержимым, не утруждая себя выносом вещей. Люди просто вышли, заварили дверь и забыли о его существовании. Лишь слой пыли напоминал о том, что оно в самом деле заброшено.Внутренняя обстановка явно говорила о том, что тут не работали, а жили. Некоторые двери были заперты, ломать их мы не стали, а поднялись на второй этаж. Тут обнаружилась даже пара спален. Довольно странно для дома на территории завода. Кому он мог принадлежать? Кто вообще стал бы здесь жить?Толкнув очередную дверь, мы с Лехой оказались в большом зале. Из мебели здесь был большой со стульями. Несколько стульев у стен, камин у дальней стены. Даже шторы на окнах сохранились. Внезапно Леха издал какой-то булькающий звук и мертвой хваткой вцепился в мой локоть. Проследив за его взглядом, я понял, что вызвало столь необычную реакцию товарища. У камина лицом к нам стояла девочка… девушка. Красивое зеленое платье до колен, на ногах то ли чулки, то ли колготки, вроде белые; каштановые кудряшки, лицо… а вот лица не было. На месте лица была гладкая кожа. А потом она обернулась. Лицо обнаружилось. На затылке, в обрамлении все тех же каштановых кудряшек. Меня словно парализовало, а вот Леха этой напасти не подвергся, и его бодрый топот сейчас доносился вниз по лестнице.- Т-ш-ш-ш… - обозначила девушка, умудрившись поднести палец плохо гнущейся назад руки к губам.«Не орать. Не орать».В кои-то веки автотренинг сработал, и мне удалось лишь сдавленно выдохнуть.- Мама…- Мама? – она склонила голову к плечу, потом отрицательно покачала ей. – Нет. Кристи… Кристина.- Кристи-и-ина, – плавно кивнул в ответ, растягивая слова внезапно севшим голосом и пятясь, пока не уперся спиной в стену. – Леха! - гаркнул уже в полную силу, но ответа так и не удостоился.Девушка лишь поморщилась и, проявляя удивительную ловкость в ходьбе задом наперед, подошла поближе, давая себя рассмотреть. Да уж, странно, что она вообще может ходить. У нее не только лицо на затылке, но еще и правая рука на месте левой, и наоборот - та же история с ногами, по крайней мере, насколько мне удалось рассмотреть.- Кристи, – снова повторила она, рассматривая меня с легким недоумением. – Ты?- Я… к другу. Пожалуй. Пойду. Ага?- Друг?- Ага. Леха.- Нет, – она снова покачала головой и, крепко вцепившись в мою руку, повела куда-то вниз. – Не Леха.Мысли о скоропостижной и весьма непривлекательной смерти перемежались в моей голове с «найду его – сам убью» все то время, что у меня со странной девочкой занял путь на первый этаж и переход до одного из соседних корпусов.Остановилась девочка только внутри какого-то огромного… цеха? О предназначении этого помещения было бы проще судить, останься в нем что-нибудь, кроме разбросанного по полу мусора и каких-то железяк. Света было мало, его давали только грязные окна под потолком одной из стен. Вдоль противоположной стены шло нечто похожее на балкон, но лестницы туда не было видно. Как и каких-либо дверей на противоположной стене.- А что мы здесь… - успел я произнести до того, как понял, что, собственно, Лехи тут и быть не может. Да и девочки рядом уже не было, только за спиной хлопнула, закрываясь, дверь.Внезапно раздавшийся низкочастотный гул заставил содрогнуться все внутренности и подпрыгнуть весь мелкий мусор на полу. Не могу даже представить, что может быть его источником.Представлять не пришлось. Возле дальней стены обозначилась фигура, словно соткавшись из самой темноты и став темнее этой самой темноты. В районе диафрагмы у нее сначала опасливо, но постепенно набирая силу, затрепетал фиолетовый огонек. К гулу прибавился пробирающий до зубов треск электричества. Вокруг фигуры, обозначив контуры, изогнулись линии, больше всего похожие на электрические дуги. Находиться с Этим в одном цеху мне почему-то резко расхотелось. Это, судя по всему, наоборот, решило свести более близкое знакомство и медленно направилось в мою сторону.Что бы сделал любой здравомыслящий человек на моем месте? Правильно. Дал бы деру. Именно поэтому я подобрал с пола какую-то железяку и метнул в странную фигуру. Звук электрического разряда на несколько мгновений оглушил, я так и не успел понять, долетела она до цели или нет. Зато фигура уже окончательно утвердилась в желании познакомиться поближе и скорректировала курс, теперь не оставляя никаких сомнений в том, что идет оно ко мне. Пусть так же медленно, как и до этого, но ко мне. А под его поступью дрожит земля, в радиусе нескольких десятков сантиметров испаряется все металлическое, от гула же закладывает уши. И знакомиться я явно не хочу.До окон слишком высоко. Идет оно хоть и медленно, но сейчас уже практически в центре цеха. Даже если я и успею пробежать мимо, не факт, что на той стене есть дверь. И не факт, что я успею вернуться. Вернувшись к двери, через которую зашел, пару раз приложился об нее организмом и с сожалением признал, что она заперта. Что делать?Приготовившись в панике пробивать дверь лбом, я не сразу сообразил, что вижу недалеко от первой двери вторую - меньше - и ведущую явно в какие-то подсобные помещения цеха. А даже, если и не подсобные, выбирать мне особо не из чего. Наверное, лишь благодаря какому-то чуду эта дверь оказалась открытой.За дверью обнаружился длинный коридор, похоже, огибающий здание или как минимум идущий вдоль одной из стен цеха. Его конец терялся в темноте и разглядеть детально не представлялось возможным. Да и разглядывать не очень хотелось. Больше всего на свете хотелось окопаться и спрятаться от пронизывающего до самых внутренностей, гула.Метнувшись по коридору, я едва не налетел на девушку. Девушка то ли восточных кровей, то ли больше похожая на потомка американских индейцев прижала палец к губам в уже знакомом жесте. Не сильно надеясь на помощь, я все же остановился. Звать сюда ту электрическую фигуру она вроде не торопилась. Да и выглядела до удивительного банально после того, что я здесь уже встретил. Одетая в какой-то светлый брючный костюм. Пожалуй, сходства с индейцами ей придавали только два ярких перышка, вплетенных в убранную за ухо косичку.- Кто вы?Не так просто удержаться от вопроса, даже в подобной ситуации. Она словно повторила жест, прося тишины.- Сюда, – индианка поманила меня к одной из открытых дверей и указала на стол, укрытый скатертью до самого пола. Похоже, здесь когда-то была то ли кухня, то ли столовая, то ли комната отдыха. – Спрячься. Когда он пройдет, вернись в первую дверь, там открыто окно.Сказав все это, она развернулась… и растворилась в воздухе. Толком обалдеть мне не дал ставший уже знакомым электрический треск, обозначившийся в начале коридора. Не утруждая себя лишними размышлениями, я рыбкой нырнул под стол и затихарился, мысленно молясь всем богам, чтобы электрический силуэт не вздумал шарить по комнатам. Тогда мне живым точно отсюда не выбраться.

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