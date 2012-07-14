Сказки Нового Орлеана: музыка сердца

Город-полумесяца

Он не молод и вечно пьян

Женщина, от которой пахнет неприятностями

Дьявольская музыка

Последняя ночь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:46

Матвеевский Просмотров: 41 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 09:36 by

В Новом Орлеане есть, на что посмотреть. Ночные заведения, увешанные меланхоличными огоньками, кажутся пропитанными сигаретным дымом и пряным ароматом порока. Нигде у вод Мексиканского залива, кроме Города-полумесяца, вы не встретите таких хорошеньких танцовщиц, такого добротного виски и такой живой музыки, которая вывернет вам душу и оставит в сердце ледяную иглу.Если вам хочется узнать больше о потаенной стороне беззаботного города, то следует обратиться к старине Луи. Его лысая голова хранит больше баек о Новом Орлеане, чем Библиотека Конгресса книг.Луи любит поболтать. Тщательно протирая свежей тряпочкой бокал, он всегда заговорщицки прищуривает глаз, а потом начинает разговор с очередным посетителем:— Старина Луи приветствует в «Серебряной луне».— Будет ли сегодня живая музыка? — спрашивают его.— Разумеется, какой же вечер без музыки, — неспешно отвечает он.— А правда ли, что в «Серебряной луне» играют лучшие музыканты?— Определенно, — лицо старого бармена становится задумчивым. — Кроме Марка, наши музыканты всегда играют, как серафимы в Эдемском саду.— А как же играет этот Марк?— Играл. Марк играл, как Дьявол...Дальше Луи со вкусом рассказывает одну из своих любимых историй.В его некогда породистом лице читалась странная смесь презрения ко всему и невыразимая тоска. Марк всегда был небрит, а в уголке его рта всегда тлела дешевая сигарета. Движения Марка были скупы, но элегантны. Он редко с кем разговаривал, а на сцену, казалось, не смотрел вовсе. Его глаза чудного василькового цвета были холодны, как воды Великих озер.Марк играл на пианино. Лишь он один мог извлекать из старого инструмента звуки, полные всех возможных оттенков эмоций. Марк играл страстно, но лицо его всегда было отстраненным.Наши танцовщицы пытались расшевелить пианиста, но он не обращал на них внимания. Девочки сначала обижались, но потом неизменно прощали его. А как не простить человека, который играет так!Луи высоко ценил талант Марка, но в друзья не набивался. Лишь изредка старый бармен приговаривал:— Приятель, ты бы так не увлекался выпивкой…Марк молчал и продолжал играть.Она появилась как всегда неожиданно. Женщина, при виде которой все мужчины в «Серебряной луне» теряли дар речи. Ее бледное лицо и черные глаза производили впечатление неминуемой катастрофы. Мужские сердца боятся и тайно желают этих катастроф. Уж можете мне поверить.Женщина, от которой пахнет неприятностями (так про себя ее называл старина Луи), села у стойки и закурила. Все присутствующие знали о том, что Габи (так ее звали) связывают очень непростые отношения с Марком.Габи меланхолично смотрела в спину Марку, который, казалось, не замечал обращенного на него пристального взгляда и продолжал играть. Докурив, красавица медленно подошла к музыканту и требовательно постучала острым ноготком по крышке инструмента.— Пошла прочь, — не слишком вежливо бросил Марк.— Марк, прости меня. Ты мне нужен, очень нужен, — медленно проговорила Габи.Марк молчал.— Мне угрожает опасность. Лишь ты можешь мне помочь, — продолжила Габи.Она поцеловала Марка в висок, и что-то жарко зашептала ему на ухо. Многие мужчины отдали бы очень многое за это, но Марк лишь оттолкнул ее.— Оставь меня, — сдавленно пробормотал он.Лицо Габи исказила злая гримаса:— Марк, ты давно похитил мое сердце, а теперь и разбил его.Габи вылетела из «Серебряной луны», что бы никогда сюда не возвращаться.История обрела продолжение через несколько дней. Припозднившийся посетитель принес необычную новость: за городом Габи нашли повешенной. Записки она не оставила. Все было бы похоже на самоубийство экзальтированной дамы (Луи всегда подозревал, что эта женщина плохо кончит), но была в этом деле особенно жуткая деталь.Руки Габи были покрыты запекшейся кровью, а грудь была изодранной. Кто-то вырвал сердце у роковой красотки.Марк, казалось, никак не отреагировал на страшное известие. Он лишь больше обычного налегал на спиртное. Игра его в тот вечер была особенно яркой. Посетители «Серебряной луны» зачарованно следили за стремительно порхающими над клавиатурой руками музыканта.Марк той ночью много пил. Под самое утро он заметил на своей прикроватной тумбочке деревянную шкатулку. Что в ней лежало? Марк дрожащими руками открыл крышку и увидел в шкатулке маленькое сердце, которое непрестанно сокращалось, как живое. Нежные губки аорты затрепетали, и послышался знакомый голос: «Марк, любил ли ты меня когда-нибудь?»Как же избавиться от голоса чужого сердца? Только остановить собственное. Марк достал из стола потертый револьвер, приставил его к левой половине груди и вздохнул…P. S. Луи любит рассказывать легенду о том, как по коридорам полицейского морга ночами иногда струится чарующая мелодия призрачного пианино, которая заставляет трепетать даже привыкшие ко многому сердца служителей скорбного учреждения.

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