Ведьма из ножа (часть 4)

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:53

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 52 Комментарии: 1 0 Сегодня, 13:53 by

А тем временем демон, завладевший ею, всё ближе подходил к мужчине. Одной рукой схватив его за волосы и подняв голову, Нэсс ужаснулась - это был Рик. Ей хотелось кричать, но звуки пропадали в неуёмном океане её сознания.- Он дорог тебе? - спросило Нечто, внезапно всплывшее из этого океана. Его голос был как скрежет гвоздя о металл: мерзкий и громкий, но при этом отчетливый и ужасающий.- Отвечай, Нэсси, - сделав ударение на последнее слово с явной издёвкой, существо презрительно усмехнулось.- Кто ты? - выдавила из себя Нэсс.- Это неважно, глупая смертная, сейчас важен лишь голод, томивший меня веками. Я благодарна тебе, Нэсси Тэнлав, за своё освобождение.- Освобождение? Я не освобождала тебя! Кто ты? Что тебе от меня нужно?! Зачем ты убила их всех?! - её голос срывался на истошный крик, но в бездонном пространстве сознания он превращался просто в удаляющийся шепот.- Я убила? Нееет, это ТЫ их убила. Я просто подтолкнула тебя к этому, раскрыв неведомые тайны твоей чёрной душонки. Я бы не выбрала тебя просто так.- За что? - Нэсс чувствовала, что рыдает, но слёз не было. - За что?! Что я сделала тебе?! Ответь!- Я просто хочу показать, что все вы, люди, подвержены порокам, исходящими от вас же. А теперь я, пожалуй, доделаю то, зачем мы здесь все собрались нашей дружной компанией.После этих слов нож, словно в замедленном действии, вошёл в пульсирующую глотку Рика. Кровь бурным фонтаном брызнула из перерезанных артерий прямо на Нэсси, и она начала смеяться. Кровь всё лилась, а из глотки до её ушей доносилось отчаянное хлюпанье из трахеи - тщетные попытки дышать собственной кровью. Она смеялась. Звонко, от души. В этом нет ничего удивительного, ведь древний ужас управлял её телом. Если бы не одно "но". Голоса в её голове не было. Осознание того, что Нэсс смеялась уже своим сознанием, сначала повергло её в шок, но он быстро прошел, когда последние струйки крови Рика брызнули на её уже залитое лицо. Она чувствовала радость. Боль в голове исчезла, туманность рассеялась. Она была самой собой. Той же самой и в то же время нет, Нэсси Тэнлав. Нож по-прежнему был в её руке. Поняв, что отсюда для неё пути нет, Нэсси приняла самое важное, наверное, в её жизни решение. Крепко сжав рукоять всё ещё пульсировавшего ножа, она развернула лезвие в свою сторону. Мгновение...Она почувствовала удар о пол и тёплое красное пятно у себя на груди. Сознание медленно покидало её, тьма сгущалась перед глазами. И за секунду до того, как жизнь покинула Нэсс, она услышала тот самый скрипучий, металлический смех.* * *День начался как обычно со звонка будильника, и Дженни, нехотя, нажала на кнопку его отключения. "Снова потерянный на работе день моей прекрасной, весёлой жизни", - подумала она.Она работала на утилизирующем заводе, который находился в пятидесяти километрах от города, в "крематории", в цеху, в котором производилось сжигание органических отходов производства. Её задача состояла в том, чтобы в печь не попало ничего лишнего. Несложная работёнка, но и ни капли не интересная. Всё шло своим чередом, но вдруг Дженни заметила на ленте что-то необычное, немного блестящее. Как полагалось по инструкции, она остановила ленту и подошла к ней, чтобы изучить посторонний предмет - им оказался старый заржавевший нож...Автор - Альберт Асигулл.

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