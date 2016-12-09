Васильковые глаза

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Сделано_в_СССР Просмотров: 36 Комментарии: 1 +2 Вчера, 20:50 by

Сидя за рулём дорогой иномарки, Светлана разговаривала с мужем по телефону. Её губы, накрашенные бежевой помадой, быстро-быстро шевелились. Голос звучал холодно и зло. "Как осколки ёлочной игрушки, которые так больно укусили меня за палец два года назад", - думал Васька, бледный черноволосый мальчик, примостившийся на заднем сидении.- А какое тебе дело до того, куда я везу ребёнка? Ты его всё равно больше не увидишь. Понятно? Что значит, он и твой сын? Надо было раньше думать и не связываться с этой безмозглой секретуткой."Интересно, кто такая секретутка? Наверное, это от слова секрет. Да, как только у папы появились секреты, всё стало другим. Чужим и холодным", - думал Васька. Мальчику было всего семь лет, и он не знал, что "секретутка" это авторский неологизм матери, образованный от слова "секретарша", обозначавшего профессию разлучницы, и слова "проститутка", обозначавшего её моральную сущность. Васька делал вид, что всецело увлечён красочной игрой на своём телефоне. Его мама подарила мальчику две недели назад, на день рождения. Он с сосредоточенным видом стрелял из пушки пингвинами по белым медведям, охранявшим ледяную крепость. Но на самом деле Васька думал только о том, что называется страшным и холодным словом "развод".Светлана нажала на отбой. Васька физически ощущал, как сильно у неё болит в груди. Мальчику хотелось прогнать эту боль, но он понимал, что в данном случае бессилен. Они с матерью ехали к бабушке Груше в другой город. Васька всегда с нетерпением ждал лета, когда мать отвозила его на две недели к бабушке. Но теперь при мысли о том, что он так надолго оставит дом, в груди у Василька всё сжималось. Мальчик понимал, что, когда он вернётся, то отца там уже не будет, и начнётся новая, страшная жизнь.- Как ты вырос, Василёк! - как всегда, спокойно и ласково говорила бабушка Груша. А во взгляде у неё появилось что-то новое. Печальное и жалостливое."Мама ей обо всём рассказала, - с горечью подумал Васька. - Она теперь всё знает".- Да, я осенью в школу пойду, - сказал мальчик и быстро-быстро заморгал, чтобы бабушка не заметила слёз, наполнивших его глаза. - А у тебя голова болит. Можно я тебя полечу?- Нет-нет, мал ты ещё для этого. Помнишь, что с моей старшей сестрой случилось?- Нет. Расскажи, - Васька прекрасно помнил историю о сестре бабушке Вале. Но уж больно он любил слушать этот рассказ. Да и бабушке нравилось делиться воспоминаниями о Валентине. А Васька всегда старался делать то, что любили другие. Мать, отец, бабушка или друзья. - Как она выглядела?- У неё были толстые-претолстые косы золотистого цвета, - певучим голосом, словно рассказывая сказку, начала бабушка. - А глаза васильковые, как у тебя. Именно от Вали тебе достался дар снимать с людей всевозможные хвори. Но, пока не вырастешь, даже и не думай никого лечить. А то я помню, у кого на нашей улице зуб заболит или голова, сразу к нам идёт со словами: "Валечка помоги!". Ну и она помогала. А, когда ей было девять лет, взялась лечить мать соседки. Неходячую. Плоха она была совсем. Ох, как плоха! Родственники на неё давно рукой махнули. Всем говорили, что Зина, бабка эта, не сегодня - завтра умрёт. И вот пришла к нам маленькая внучка Зинки. Она бабушку очень любила. Уговорила Валеньку помочь, и... Бабка Зина встала и помолодела лет на десять. Болтать начала без умолку. А до этого совсем говорить не могла. А на Вальку какая-то хворь напала. И сгорела она за неделю. Да... Так что, заклинаю тебя, Василёк, пока тебе не исполнится восемнадцать лет, даже не думай заниматься целительством. Лечить людей, то есть. А лучше и вообще с этим не связываться.- Бабушка Груша, можно мне во дворе погулять? С ребятами поиграть. Валеркой, Пашкой и Игорьком, - заглядывая бабушке в глаза, проговорил Васька.Прошлым летом бабушка впервые отпустила Ваську во двор одного. Хотя его мать строго-настрого запретила ей это делать. Но Аграфена понимала, что Васька не сможет в её присутствии играть с другими детьми весело и непринуждённо. К тому же, она всё время его "самостоятельной" прогулки не спускала с мальчика глаз. Бабушка Груша не говорила Ваське об этом. Но он быстро обо всём догадался. Благодаря своему воображаемому другу. А точнее, подруге.Звали её Лера. Она приходила к нему во снах и показывала разные вещи. Недавно Лера за руку привела его на какую-то кухню, где на столе была постелена красно-белая клетчатая скатерть. Там на стуле сидела светловолосая женщина, у которой губы были красными, как барбарисовые конфеты. Любимые леденцы Васьки. И пахло от неё чем-то сладким. "Твой папа скоро переедет к ней. Её зовут Ванда", - сказала Лера.А ещё эта девочка много рассказывала Ваське о себе. Когда Лере было девять лет, она играла во дворе, и её сбила машина. Девочка приходила к Ваське только во снах и никогда не появлялась наяву.Так вот, мальчику приснилось, что они с Леркой оторвались от земли и подлетели к окнам бабушкиной квартиры на третьем этаже. Аграфена стояла у окна и, не отрываясь, смотрела на детскую площадку. А там бегал темноволосый мальчик в белой футболке, очень похожий на Ваську, а ещё Валерка, Пашка и Игорёк. И понял Василёк, что бабушка постоянно следила за ним, когда он гулял. Любого ровесника Васьки такое открытие обидело бы и расстроило. Но мальчик, мудрый не по годам, понял, что бабушка Груша поступила так не из вредности, а потому, что всегда любила и переживала за него.- Хорошо. Только это наш с тобой секрет. Маме ни слова, когда она вечером по скайпу звонить будет, - сказала бабушка Груша.Когда Васька вышел из подъезда, в глаза ему бросилась ярко-красная надпись, сделанная краской из баллончика на белой стене дома: "Не влезай, убьёт!"- Раз, два, три четыре пять, я иду искать, - услышал сидевший на корточках за кустом сирени Васька."Здесь меня в жизни не найдут", - подумал мальчик, и вдруг на него напала странная дурнота. В глазах потемнело. И в этом мраке горела кровавая надпись "Не влезай убьёт!".И увидел Васька печальную рыжеволосую женщину в тёмно-зелёном платье. Она горько плакала, закрыв лицо руками, на необыкновенно чистой кухне, где всё блестело и переливалось в лучах летнего утреннего солнца. Тёплый ветерок слегка шевелил светло-голубые занавески на окне.А потом Васька переместился в комнату. Там на кровати лежала очень бледная и худая русоволосая девочка года на три-четыре старше Васьки. Мальчик понял, что всё в ней умерло. И только серые глаза, казалось, жили какой-то своей жизнью на бледном лице. "Бледная, как кефир", - подумал Васька.И тут в комнату вошла Лера.- Чего смотришь? - недовольным тоном обратилась она к Ваське. Почему-то эта гостья всегда разговаривала со своим маленьким другом свысока. - Парализованная она. И говорить не может. И сидеть.- А что такое па-па-парали... - Васька никак не мог выговорить сложное для семилетнего ребёнка слово.- Ходить не может. И даже пальцем пошевелить. То и значит! Маринка способна только моргать. А сегодня её матери сказали, что девчонке осталось жить всего-ничего. Она два года назад упала в колодец, когда жила у бабушки в деревне. Вот и стала такой. Её Маринкой зовут, - уточнила напоследок Лера и растворилась в воздухе.- Я тебя вылечу, - сказал Васька, и вдруг комната, ярко освещённая солнцем, погрузилась во мрак.Васька открыл глаза. Он сидел, привалившись к белой стене бабушкиного девятиэтажного дома. Мальчик провёл рукой по лицу и почувствовал, что пальцы стали скользкими и мокрыми.- А чё у тебя вся рожа в крови? Ты упал? - спросил Валерка, когда Васька вышел из-за куста сирени навстречу своим друзьям.- И футболка тоже запачкалась. Ну вот, бабушка твоя ругаться будет, - заметил Пашка, с сочувствием глядя на Ваську.- А мы тебя искали и никак найти не могли, - признался Игорёк. Самый младший в их компании и самый наивный.- У вас в доме живёт девочка Марина? - спросил Васька.- Да, но с ней неинтересно. Ей два года. Только и делает, что ревёт, - сказал Игорёк.- А другие Марины есть? - не отставал Васька.- Есть ещё одна. Больная. Родители говорят, что она всё время в постели лежит. Не встаёт, - сказал Валерка. - Вон окно их кухни.И он махнул рукой в сторону куста, за которым прятался Васька.- Ребята, подсадите меня. Я хочу к ним залезть и на Маринку посмотреть, - взмолился Василёк.- Ты чё, сдурел?- Представляешь, как тётя Седа, мама её, рассердится?- И бабушка твоя тебе устроит.- А, если мне залезть, когда её мамы не будет дома? - Васька не мог поверить, что его друзья, больше всего на свете любившие нарушать запреты взрослых, на этот раз струсили.- Её мама в магазин ходит каждое утро. И в аптеку. Но зачем тебе на Маринку глядеть?- Давайте вы меня завтра утром подсадите.Друзья со скрипом согласились.Когда Васька вернулся домой, бабушка разахалась. Васькино носовое кровотечение очень её испугало.- Бабушка, ну пожалуйста, отпусти меня погулять! Я вчера обещал пацанам...- Ты что удумал? Какие прогулки? У тебя вчера носом кровь шла. Нет, сегодня лучше дома посиди, - бабушка Груша была непреклонна.- Но я пообещал пацанам, - канючил Васька.- Никуда твои пацаны не убегут. Не капризничай, - с напускной строгостью сказала бабушка.- Но я обещал. А папа всегда говорил, что слово надо держать, - воспоминание об отце ещё сильнее расстроило мальчика.- Ну хорошо. Давай мы с тобой вместе спустимся во двор, - смилостивилась Аграфена.- Баба Груша, пацаны меня засмеют. Никто в моём возрасте во дворе со взрослыми не гуляет.Что-то в голосе мальчика разжалобило пожилую женщину, и она сказала:- Ну хорошо, погуляй. Но недолго. Через полчаса я тебя позову.- Баба Груша, ты чудо, - сияющий Васька наскоро натянул уличные шорты и ярко-зелёную футболку с Микки Маусом - белая, в которой он гулял вчера, сохла на балконе - и спустя несколько минут уже был во дворе, где его ждали друзья.- Вась, по-моему, это какая-то идиотская затея, - сказал Валерка. Некрасивый веснушчатый девятилетний мальчик. Самый взрослый и рассудительный в их компании. - Ничего хорошего из этого не выйдет.Долго Ваське пришлось уговаривать друзей помочь ему. Драгоценные минуты таяли. Васька боялся, что бабушка вот-вот позовёт его домой, и он так и вернётся ни с чем. А помочь Марине нужно было именно сегодня. Ночью Лера опять приходила к Ваське во сне и сказала, что у больной девочки совсем не осталось времени.Наконец, друзья согласились. С большим трудом и не с первой попытки им удалось подсадить мальчика, и вскоре он весьма неловко спрыгнул с подоконника в комнате, где лежала Марина. При этом Васька уронил на пол цветочный горшок. "Хорошо, что Маринкина мама окно оставила открытым, когда уходила", - подумал Васька.Мальчик подошёл к Марине и заглянул в её большие серые глаза. А потом комната погрузилась во тьму.- Мальчик, вставай. Ты зачем к нам залез? - Васька с большим трудом разлепил веки. У него ужасно болела голова.Маринка тормошила его.Васька уже не помнил, как вышел из чужой квартиры. Как дома бабушка, разахавшись, уложила его в постель.Мальчик пролежал в постели две недели. Всё это время у него была температура под сорок, которую не способны были снизить никакие лекарства. Бабушка не отходила от Васькиной постели. Аграфена обладала довольно слабым даром, который проявлялся только в критических ситуациях, касавшихся её близких. Но она сделала практически невозможное: вытащила внука с того света. Много лет назад Аграфена пыталась помочь сестре. Но потерпела неудачу. Её способности в то время были слишком слабыми. А с годами окрепли.Когда Васька выздоровел и вернулся домой, произошло невозможное. Светлана простила измену Олегу, своему мужу, и они снова стали жить вместе. Васька был на седьмом небе от счастья. Светлана сильно изменилась. Стала больше времени уделять сыну.В свои двадцать три года Василий ощущал себя глубоким стариком. Глаза слезились. Зрение было очень слабым. Руки дрожали. Чёрные волосы поседели. И только васильковые глаза так же, как и много лет назад, выделялись на бледном лице. Теперь Василий постоянно помогал людям. И делал это абсолютно бесплатно. Он считал, что продавать свой дар за деньги грешно. Но с каждым новым исцелением молодой человек чувствовал, как из него по капле вытекает жизнь. Он знал, что времени у него осталось совсем мало.

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