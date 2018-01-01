Сделка с Дьяволом. Часть 1

Сделка с Дьяволом. Часть 1Неудачливый писатель Михаил со всех ног спешил в книжный магазин. Там должна была состояться его презентация новой книги под названием "Рай для избранных". Был обычны осенний день, на асфальте были лужи после недавнего дождя, прохожие ходили с зонтиками, но Миша этого не замечал. Он думал лишь о том, как будет отвечать на вопросы, которые задаст ему читающая публика.
Свернув за угол, он, не сбавляя скорости, бежал. Скоро уже начнется, публика наверняка уже ждет его! А вот и книжная лавка, забежав внутрь, он спросил у продавца:
- Куда?
Продавец отвлекся от книги и лениво поднял глаза:
- Михаил Кудрявски?
- Да, да! У меня презентация, куда идти?
- Раздел фантастики, народу куча! - сказал продавец и усмехнулся.
Миша не понял его сарказма, обрадовался, подготовил речь и, гордо распахнув дверь, вошел в раздел фантастики.
Его ждало большое разочарование, ведь на книгу, которую презентует, он потратил целых три года! Три года! Три года кропотливой работы, собирания материала и написания. На презентацию, которую он так долго добивался, пришло всего-навсего четыре человека. Это было самое большое разочарование в его жизни.
Он неуверенно подошел к стойке и начал рассказывать, как да что с его книгой. Это было долго, некоторые из четырех человек уже начали зевать, и Миша совсем сник. Он думал, что четыре человека, - это его преданные читатели, но, увидев на их зевающие рты, понял, как ошибался.
Далее он рассказал о своих будущих планах, но тут один из четырех "преданных читателей" прервал его. Это был какой-то старый дед:
- Эй! Так это не Сергей Лукьяненко?!
Миша растерялся:
- Э-э-э, нет, - коротко сказал он в микрофон.
- Тогда чего я тут сижу! - сказал дед и, встав со стула, покинул аудиторию.
Миша скис, но все же решил довести презентацию до конца:
- Вопросы?
Тишина. Словно зал был абсолютно пуст.
- Кто-нибудь вообще читал мою книгу?
Снова тишина.
- Презентация окончена!
Он встал со своего места и быстрым шагом направился к выходу, стараясь не смотреть в глаза окружающим. На входе его встретил продавец:
- Ну как презентация? - спросил он язвительно.
- Отвали! - зло бросил ему Миша и вышел из магазина.
На улице уже заморосил мелкий дождь, и Михаил поспешил домой. Все псу под хвост! Книга, над которой он работал три года, оказалась полным провалом! Проклятье!
Дождь становился все сильнее, а до дома было еще очень далеко, но это его не волновало! Он думал, почему его книга не удалась. Может, все дело в жанре? Он писал в жанре "психология", может, сейчас это не в моде? Может, читателям нужно больше фантастики?
Он остановился возле прилавка другого книжного магазина. На витрине лежала целая книжная серия S.T.A.L.K.E.R.!
"Ну, и что в ней хорошего? - подумал Миша. - Бегают дядьки с оружием, мутантов мочат! Шлак!"
Выкинув все плохие мысли из головы, он пошел домой.
Придя домой он, даже не раздеваясь, сел за письменный стол. Его вдруг посетила идея новой книги, и нужно было записать ее, пока не забыл. Спустя десять минут он понял, что ничего путного не выйдет и, бросив ручку на стол, погрузился в депрессию.
- Почему? – крикнул он неизвестно кому. - Почему мне так не везет?!
За окном до сих пор шел дождь, становясь все сильнее и сильнее, ветер стучал в окно, пытаясь ворваться внутрь.
- Я готов на все, на все, лишь бы быть популярным автором, - сказал Миша уже вполголоса. - За это я даже готов продать душу дьяволу…
За окном сверкнула молния, и сразу же последовал сильный гром, Мише стало не по себе, он осмотрел комнату – вроде спокойно все, - и принялся дальше пытаться что-нибудь придумать, время от времени делая пометки на листке бумаги.
- Увлекательное занятие? – этот голос прозвучал так неожиданно, что Михаил с перепугу упал со стула.
Медленно повернув голову на звук, он увидел прямо перед собой небольшого роста человека, с огромными рогами, кожа красная, как кровь, глаза черные. Михаил не поверил своим глазам. Незнакомец был голый по пояс, вместо ног – копыта, хоть он и стоял довольно далеко от Михаила, но всем телом ощущал жар, исходящий от пришлого.
- Похоже, ты здорово испугался, - сказал незнакомец, слегка мотнув огромными рогами.
- Нет, я вовсе не испугался, - Миша хотел казаться уверенным. - Кто ты такой?
- А что, по моему облику оценить трудно? Я - Сатана!
- Что? – Михаил вылупил глаза. - Что тебе от меня нужно?
- Разве не ты сейчас сказал, что готов продать душу дьяволу? Вот я здесь? Каковы условия?
- Вообще-то это образное выражение!
- То есть ты не будешь заключать сделку?
Миша задумался.
- Я могу пожелать все, что захочу?
- Ну, если ты говоришь о том, что ты хочешь стать знаменитым писателем, то да.
Миша снова задумался.
«Если он не врет и сможет выполнить мое желание, то я стану самым известным автором!!! О да! А больше мне ничего не нужно!!!»
- Хорошо, я согласен!
В мгновение ока Сатана оказался возле Миши и схватил за руку. Миша почувствовал невероятную боль, а когда Сатана отпустил руку на запястье Миши остался ожог.
- Твоя душа теперь принадлежит мне, я вернусь за ней через неделю, а пока наслаждайся славой! Ха-ха-ха!!!
Сатана исчез, оставив Мишу наедине со своими мыслями.
«Неделя?! Почему так мало?! Меня снова обманули!!!»
Держась за обожжённую руку, Миша подскочил с пола:
- Эй! Сатана! Выходи!
Молчание.
- Почему ты обманул меня? Я думал, когда умру, душа будет принадлежать тебе!
Молчание.
- Я не готов умереть через неделю!!!
Продолжение следует...
Автор - Артем Чуприн.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:52
Сегодня, 12:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 0
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