Сделка с Дьяволом. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:52

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:52 by

Неудачливый писатель Михаил со всех ног спешил в книжный магазин. Там должна была состояться его презентация новой книги под названием "Рай для избранных". Был обычны осенний день, на асфальте были лужи после недавнего дождя, прохожие ходили с зонтиками, но Миша этого не замечал. Он думал лишь о том, как будет отвечать на вопросы, которые задаст ему читающая публика.Свернув за угол, он, не сбавляя скорости, бежал. Скоро уже начнется, публика наверняка уже ждет его! А вот и книжная лавка, забежав внутрь, он спросил у продавца:- Куда?Продавец отвлекся от книги и лениво поднял глаза:- Михаил Кудрявски?- Да, да! У меня презентация, куда идти?- Раздел фантастики, народу куча! - сказал продавец и усмехнулся.Миша не понял его сарказма, обрадовался, подготовил речь и, гордо распахнув дверь, вошел в раздел фантастики.Его ждало большое разочарование, ведь на книгу, которую презентует, он потратил целых три года! Три года! Три года кропотливой работы, собирания материала и написания. На презентацию, которую он так долго добивался, пришло всего-навсего четыре человека. Это было самое большое разочарование в его жизни.Он неуверенно подошел к стойке и начал рассказывать, как да что с его книгой. Это было долго, некоторые из четырех человек уже начали зевать, и Миша совсем сник. Он думал, что четыре человека, - это его преданные читатели, но, увидев на их зевающие рты, понял, как ошибался.Далее он рассказал о своих будущих планах, но тут один из четырех "преданных читателей" прервал его. Это был какой-то старый дед:- Эй! Так это не Сергей Лукьяненко?!Миша растерялся:- Э-э-э, нет, - коротко сказал он в микрофон.- Тогда чего я тут сижу! - сказал дед и, встав со стула, покинул аудиторию.Миша скис, но все же решил довести презентацию до конца:- Вопросы?Тишина. Словно зал был абсолютно пуст.- Кто-нибудь вообще читал мою книгу?Снова тишина.- Презентация окончена!Он встал со своего места и быстрым шагом направился к выходу, стараясь не смотреть в глаза окружающим. На входе его встретил продавец:- Ну как презентация? - спросил он язвительно.- Отвали! - зло бросил ему Миша и вышел из магазина.На улице уже заморосил мелкий дождь, и Михаил поспешил домой. Все псу под хвост! Книга, над которой он работал три года, оказалась полным провалом! Проклятье!Дождь становился все сильнее, а до дома было еще очень далеко, но это его не волновало! Он думал, почему его книга не удалась. Может, все дело в жанре? Он писал в жанре "психология", может, сейчас это не в моде? Может, читателям нужно больше фантастики?Он остановился возле прилавка другого книжного магазина. На витрине лежала целая книжная серия S.T.A.L.K.E.R.!"Ну, и что в ней хорошего? - подумал Миша. - Бегают дядьки с оружием, мутантов мочат! Шлак!"Выкинув все плохие мысли из головы, он пошел домой.Придя домой он, даже не раздеваясь, сел за письменный стол. Его вдруг посетила идея новой книги, и нужно было записать ее, пока не забыл. Спустя десять минут он понял, что ничего путного не выйдет и, бросив ручку на стол, погрузился в депрессию.- Почему? – крикнул он неизвестно кому. - Почему мне так не везет?!За окном до сих пор шел дождь, становясь все сильнее и сильнее, ветер стучал в окно, пытаясь ворваться внутрь.- Я готов на все, на все, лишь бы быть популярным автором, - сказал Миша уже вполголоса. - За это я даже готов продать душу дьяволу…За окном сверкнула молния, и сразу же последовал сильный гром, Мише стало не по себе, он осмотрел комнату – вроде спокойно все, - и принялся дальше пытаться что-нибудь придумать, время от времени делая пометки на листке бумаги.- Увлекательное занятие? – этот голос прозвучал так неожиданно, что Михаил с перепугу упал со стула.Медленно повернув голову на звук, он увидел прямо перед собой небольшого роста человека, с огромными рогами, кожа красная, как кровь, глаза черные. Михаил не поверил своим глазам. Незнакомец был голый по пояс, вместо ног – копыта, хоть он и стоял довольно далеко от Михаила, но всем телом ощущал жар, исходящий от пришлого.- Похоже, ты здорово испугался, - сказал незнакомец, слегка мотнув огромными рогами.- Нет, я вовсе не испугался, - Миша хотел казаться уверенным. - Кто ты такой?- А что, по моему облику оценить трудно? Я - Сатана!- Что? – Михаил вылупил глаза. - Что тебе от меня нужно?- Разве не ты сейчас сказал, что готов продать душу дьяволу? Вот я здесь? Каковы условия?- Вообще-то это образное выражение!- То есть ты не будешь заключать сделку?Миша задумался.- Я могу пожелать все, что захочу?- Ну, если ты говоришь о том, что ты хочешь стать знаменитым писателем, то да.Миша снова задумался.«Если он не врет и сможет выполнить мое желание, то я стану самым известным автором!!! О да! А больше мне ничего не нужно!!!»- Хорошо, я согласен!В мгновение ока Сатана оказался возле Миши и схватил за руку. Миша почувствовал невероятную боль, а когда Сатана отпустил руку на запястье Миши остался ожог.- Твоя душа теперь принадлежит мне, я вернусь за ней через неделю, а пока наслаждайся славой! Ха-ха-ха!!!Сатана исчез, оставив Мишу наедине со своими мыслями.«Неделя?! Почему так мало?! Меня снова обманули!!!»Держась за обожжённую руку, Миша подскочил с пола:- Эй! Сатана! Выходи!Молчание.- Почему ты обманул меня? Я думал, когда умру, душа будет принадлежать тебе!Молчание.- Я не готов умереть через неделю!!!Продолжение следует...Автор - Артем Чуприн.

Ключевые слова: Неудачливый писатель презентация дьявол договор

Другие, подобные истории: