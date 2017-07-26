Подработка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:09

Причина: Авторская стилистика сохранена

Schwindler Просмотров: 97 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 02:09 by

Срезали мне тут зарплату, неслабо так, и жить с двумя детьми да котами, да собакой, да кредитом в придачу стало совсем кисло. Хоть жёнушка у меня умничка, дом в одиночку тянет, с детьми справляется, которые в сад не ходят, и при этом ещё умудряется из дома работать, но денег всё равно стало впритык. Поэтому взял я нашего ситрошу, заказал на алике видеорегистратор с двумя камерами, прикупил перцовочки баллончик на крайний случай, подключил мобилу к Яндекс-такси и отправился таксовать в промежутках между сменами на основной работе.Поначалу было тяжко и денег хватало едва на бензин, заказы попадались какие-то идиотские, но через пару недель я втянулся, выстроил более-менее комфортный график работы и даже стал приносить в дом какие-то деньги.Тем вечером я почувствовал, что если сейчас же не посплю, то рискую проснуться в заднице какого-нибудь несчастного троллейбуса среди обломков тачки. Поэтому, забросив на адрес крайнего клиента, я отключил к чертям приложение на мобиле, забурился в тихую с виду улочку без знака «Платная парковка» и свалился покимарить на пару часов под курткой на разложенном пассажирском сиденье. Отрубился моментально, благо усталость и тишина за окном этому способствовали.Проспал я, по ощущениям, около часа, когда что-то меня разбудило. Вроде тихо, спокойно, движок чуть слышно урчит на холостых, а нервы натянуты как струны, и сна ни в одном глазу. Скидываю куртку, опускаю ноги на пол, сажусь и одновременно поворачиваюсь вправо… И сталкиваюсь взглядом с ним, или с этим, или хрен пойми как его назвать. И застываю соляным столпом от ужаса. Оно было похоже на человека, но так, весьма относительно. На цилиндрической башке сверху торчала какая-то пегая пакля, лба не было, сразу под паклей, аккурат посерёдке, зияло влажное отверстие, похожее на дельфинье дыхало, и сильно ниже этого дыхала было два круглых, совершенно белых, лишенных радужки, глаза. Зрачки, правда, в них были. В левом один и сразу два в правом. И вот этими глазками оно, прижав к стеклу трёхпалую конечность, на меня таращилось.Тут оно увидело, что я проснулся, и цилиндр этот, изображающий голову, как-то незаметно и неуловимо пошёл узкой горизонтальной трещиной чуть пониже глаз, и в ту же секунду развалился на две неравные части. Клянусь, у твари обе челюсти, покрытые зазубренными роговыми наростами в несколько рядов, были подвижными, они распахнулись на 180 градусов, и в довершение картины между ними зазмеился язык, больше похожий на огромного дождевого червя. Тут оно шмякнуло узкой желтоватой ладонью по стеклу, пробуя его на прочность, и ступор мой прошёл. Я влетел на водительское кресло, хвала просторному салону с высоким потолком, левой ногой вмял сцепление, правой вдавил газ, рукой вбил передачу и успел отпустить ручник одновременно с броском сцепления. Тачка, протестующе взвизгнув покрышками, отпрыгнула прочь от бордюра и этого создания. Всё заняло полторы секунды.Набирая скорость, я бросил взгляд в правое зеркало. Оно стояло там, на тротуаре, крупное, скособоченное, широченное и приземистое, закутанное в некое подобие армейской плащ-палатки... Миг, и оно скользнуло в тень проулка, пропав из вида.Я выехал на людный проспект, встал под фонарём и выдул термос сладкого крепкого кофе, приготовленного заботливой супругой. Немного успокоился и вспомнил про видеорегистратор, который всё это время работал. К сожалению, в кадр это существо не попало, видно только, как в правое окно заслонила какая-то тень, потом видно, как я просыпаюсь, как прыгаю за руль и как рву с места. Всё. Кроме моих квадратных глаз и торчащих дыбом волос, на записи больше ничего нет. Ну и за баранку я запрыгнул действительно круто, не думал, что могу так двигаться. Жене я об этом рассказал, и, думаю, она мне поверила. Спасибо, милая…Потаксовать мне пришлось ещё с месяц, но в тёмное время суток я больше не ездил и ночевать старался дома, от греха подальше. А там подвернулось очень выгодное предложение по работе, и извоз я забросил. Не зарекаюсь, конечно, но надеюсь, что насовсем. Вот. А разглядывала меня тварь, прячась от редко проезжающих машин, почти полчаса…

Ключевые слова: Такси извоз подработка ночь существо сон улица авторская история

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