Подработка

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Срезали мне тут зарплату, неслабо так, и жить с двумя детьми да котами, да собакой, да кредитом в придачу стало совсем кисло. Хоть жёнушка у меня умничка, дом в одиночку тянет, с детьми справляется, которые в сад не ходят, и при этом ещё умудряется из дома работать, но денег всё равно стало впритык. Поэтому взял я нашего ситрошу, заказал на алике видеорегистратор с двумя камерами, прикупил перцовочки баллончик на крайний случай, подключил мобилу к Яндекс-такси и отправился таксовать в промежутках между сменами на основной работе.

Поначалу было тяжко и денег хватало едва на бензин, заказы попадались какие-то идиотские, но через пару недель я втянулся, выстроил более-менее комфортный график работы и даже стал приносить в дом какие-то деньги.
Тем вечером я почувствовал, что если сейчас же не посплю, то рискую проснуться в заднице какого-нибудь несчастного троллейбуса среди обломков тачки. Поэтому, забросив на адрес крайнего клиента, я отключил к чертям приложение на мобиле, забурился в тихую с виду улочку без знака «Платная парковка» и свалился покимарить на пару часов под курткой на разложенном пассажирском сиденье. Отрубился моментально, благо усталость и тишина за окном этому способствовали.

Проспал я, по ощущениям, около часа, когда что-то меня разбудило. Вроде тихо, спокойно, движок чуть слышно урчит на холостых, а нервы натянуты как струны, и сна ни в одном глазу. Скидываю куртку, опускаю ноги на пол, сажусь и одновременно поворачиваюсь вправо… И сталкиваюсь взглядом с ним, или с этим, или хрен пойми как его назвать. И застываю соляным столпом от ужаса. Оно было похоже на человека, но так, весьма относительно. На цилиндрической башке сверху торчала какая-то пегая пакля, лба не было, сразу под паклей, аккурат посерёдке, зияло влажное отверстие, похожее на дельфинье дыхало, и сильно ниже этого дыхала было два круглых, совершенно белых, лишенных радужки, глаза. Зрачки, правда, в них были. В левом один и сразу два в правом. И вот этими глазками оно, прижав к стеклу трёхпалую конечность, на меня таращилось.

Тут оно увидело, что я проснулся, и цилиндр этот, изображающий голову, как-то незаметно и неуловимо пошёл узкой горизонтальной трещиной чуть пониже глаз, и в ту же секунду развалился на две неравные части. Клянусь, у твари обе челюсти, покрытые зазубренными роговыми наростами в несколько рядов, были подвижными, они распахнулись на 180 градусов, и в довершение картины между ними зазмеился язык, больше похожий на огромного дождевого червя. Тут оно шмякнуло узкой желтоватой ладонью по стеклу, пробуя его на прочность, и ступор мой прошёл. Я влетел на водительское кресло, хвала просторному салону с высоким потолком, левой ногой вмял сцепление, правой вдавил газ, рукой вбил передачу и успел отпустить ручник одновременно с броском сцепления. Тачка, протестующе взвизгнув покрышками, отпрыгнула прочь от бордюра и этого создания. Всё заняло полторы секунды.

Набирая скорость, я бросил взгляд в правое зеркало. Оно стояло там, на тротуаре, крупное, скособоченное, широченное и приземистое, закутанное в некое подобие армейской плащ-палатки... Миг, и оно скользнуло в тень проулка, пропав из вида.
Я выехал на людный проспект, встал под фонарём и выдул термос сладкого крепкого кофе, приготовленного заботливой супругой. Немного успокоился и вспомнил про видеорегистратор, который всё это время работал. К сожалению, в кадр это существо не попало, видно только, как в правое окно заслонила какая-то тень, потом видно, как я просыпаюсь, как прыгаю за руль и как рву с места. Всё. Кроме моих квадратных глаз и торчащих дыбом волос, на записи больше ничего нет. Ну и за баранку я запрыгнул действительно круто, не думал, что могу так двигаться. Жене я об этом рассказал, и, думаю, она мне поверила. Спасибо, милая…

Потаксовать мне пришлось ещё с месяц, но в тёмное время суток я больше не ездил и ночевать старался дома, от греха подальше. А там подвернулось очень выгодное предложение по работе, и извоз я забросил. Не зарекаюсь, конечно, но надеюсь, что насовсем. Вот. А разглядывала меня тварь, прячась от редко проезжающих машин, почти полчаса…

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:09
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:09 by SchwindlerПросмотров: 97Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Такси извоз подработка ночь существо сон улица авторская история

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 06:58
+2
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Группа: Посетители
Репутация: (238|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 362
Слов нет! Что ж это за тварь такая была?
А разглядывала меня тварь, прячась от редко проезжающих машин, почти полчаса…
- у меня волосы зашевелились! Представляю, человек спит, а какая-то мерзость стоит, пялится на него да облизывается...
Тут оно шмякнуло узкой желтоватой ладонью по стеклу, пробуя его на прочность
, то есть оно специально выжидало, пока вы проснетесь? Или проверяло, живы Вы или нет (видать, свежатинку любит).
Плюс! Я теперь темноты еще больше бояться буду!
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:22
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Комментариев: 2 297
Это точно не в Выхино было, наверное.
Ох, проняло так, проняло! Всё равно люди страшнее
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: Летяга
Сегодня, 09:32
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Публикаций: 373
Комментариев: 6 818
А разглядывала меня тварь, прячась от редко проезжающих машин, почти полчаса…

А как это выяснилось? По тени?
Вообще тварь вполне жуткая описана. По следам снов и реальных событий?
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 10:28
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Это действительно было? Или последствия недосыпания и усталости?
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#5 написал: Schwindler
Сегодня, 10:54
0
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Публикаций: 17
Комментариев: 148
Цитата: Летяга
А разглядывала меня тварь, прячась от редко проезжающих машин, почти полчаса…

А как это выяснилось? По тени?
Вообще тварь вполне жуткая описана. По следам снов и реальных событий?
+++

Да, тень заслоняла окно, машины проезжали и тень исчезала, затем появлялась снова. Нет, эта история с реальностью ничего общего не имеет. Творчество)).

Цитата: Космонасть
Это действительно было? Или последствия недосыпания и усталости?

Выдумки, Настенька, всего лишь выдумки...

Цитата: зелёное яблочко
Это точно не в Выхино было, наверное.
Ох, проняло так, проняло! Всё равно люди страшнее

Нет, не в Выхино. Я забыл написать, что так и не нашёл ту улицу потом, хотя бывал в том районе пару раз.
Зарегистрирован: 3.02.2018
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