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Истории из жизни

Совпадение или нет?

Однажды, возвращаясь с работы я увидела очень странную женщину. Это была старуха, на вид лет 70-75, может и старше, мне всегда было тяжело определить возраст. Первое, что бросилось в глаза - она шла, опираясь на две палки, но это были не стандартные трости, похоже, они были сделаны из тонких стволов деревьев, с которых просто обломали мелкие ветки и листья. Одета старуха была в старое ватное пальто и грязные, рваные ботинки. Она окликнула меня, хотя я шла по противоположной стороне улицы. Я подошла, потому что подумала, может она потерялась и хочет спросить дорогу. Старуха начала говорить, что сильно болеет, у нее больные ноги и ей тяжело ходить, а операция очень дорогая. В конце концов она попросила у меня денег на операцию. Я сказала, что у меня нет с собой денег (хотя они были, в тот день я получила зарплату, ее выдали двумя крупными купюрами и мне стало жаль отдавать ползарплаты чужому человеку). Возможности разменять деньги не было, т.к. это промышленный район, там только заводы и гаражи. Потом, спустя примерно 2 месяца я опаздывала на важную для меня встречу, и снова увидела ее. Несмотря на май, она была одета в все тоже грязное пальто и ботинки. Я снова была на противоположной стороне улицы и старуха окликнула меня, но я сделала вид, что не услышала, т.к. она пугала меня. Она что-то бормотала мне вслед. Больше я ее никогда не видела.
И в чем суть: через пол года после встречи со старухой у моего дедушки начались проблемы с суставами, ему стало тяжело передвигаться и нужна та самая дорогая операция, о которой та самая старуха говорила. Я чувствую себя виноватой, будто это я накликала беду на него, потому что не подала тогда той старухе. Может, это просто совпадение, а вдруг и нет... Мне жаль, что из-за моей трусости пострадал близкий для меня человек...

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 23:12
Вчера, 23:12 by WasserПросмотров: 283Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Старуха болезнь совпадение или нет суеверие.

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Вчера, 23:53
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Может просто совпадение. Хотя кто знает
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#2 написал: abrashechka
Сегодня, 00:20
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Совпадение.
Зарегистрирован: 10.10.2016
#3 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 06:44
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Может и совпадение. А может, старуха и прокляла... Так трудно судить, тем более, что неизвестно, что именно старуха тогда бормотала вслед и узнала ли вообще автора.
Зарегистрирован: 23.04.2014
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