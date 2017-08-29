Совпадение или нет?

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 23:12

Wasser Просмотров: 283 Комментарии: 3 +7 Вчера, 23:12 by

Однажды, возвращаясь с работы я увидела очень странную женщину. Это была старуха, на вид лет 70-75, может и старше, мне всегда было тяжело определить возраст. Первое, что бросилось в глаза - она шла, опираясь на две палки, но это были не стандартные трости, похоже, они были сделаны из тонких стволов деревьев, с которых просто обломали мелкие ветки и листья. Одета старуха была в старое ватное пальто и грязные, рваные ботинки. Она окликнула меня, хотя я шла по противоположной стороне улицы. Я подошла, потому что подумала, может она потерялась и хочет спросить дорогу. Старуха начала говорить, что сильно болеет, у нее больные ноги и ей тяжело ходить, а операция очень дорогая. В конце концов она попросила у меня денег на операцию. Я сказала, что у меня нет с собой денег (хотя они были, в тот день я получила зарплату, ее выдали двумя крупными купюрами и мне стало жаль отдавать ползарплаты чужому человеку). Возможности разменять деньги не было, т.к. это промышленный район, там только заводы и гаражи. Потом, спустя примерно 2 месяца я опаздывала на важную для меня встречу, и снова увидела ее. Несмотря на май, она была одета в все тоже грязное пальто и ботинки. Я снова была на противоположной стороне улицы и старуха окликнула меня, но я сделала вид, что не услышала, т.к. она пугала меня. Она что-то бормотала мне вслед. Больше я ее никогда не видела.И в чем суть: через пол года после встречи со старухой у моего дедушки начались проблемы с суставами, ему стало тяжело передвигаться и нужна та самая дорогая операция, о которой та самая старуха говорила. Я чувствую себя виноватой, будто это я накликала беду на него, потому что не подала тогда той старухе. Может, это просто совпадение, а вдруг и нет... Мне жаль, что из-за моей трусости пострадал близкий для меня человек...

Ключевые слова: Старуха болезнь совпадение или нет суеверие.

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