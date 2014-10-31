Алиса, Шляпник и любовь, или Место преступления: Иерусалим

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:15

Почетный святой Просмотров: 28 Комментарии: 3 +4 Вчера, 23:15 by

Преподобный Лавпентер перевернул страницу Писания. Утирая пот со лба, он украдкой кинул взгляд в сторону своей паствы. Прихожане сидели на скамьях, едва дыша, уставившись на своего пастора, как заворожённые. Новое Евангелие шло на ура. И взрослые, и дети с одинаковой жадностью слушали повествование о приключениях Иисуса – одного из первых и любимых супергероев Америки…Непривычное внимание прихожан льстило преподобному Лавпентеру, но сейчас его больше всего интересовала реакция нескольких молодых мужчин и женщин, сидевших в первом ряду. Они были одеты в элегантные деловые костюмы, носили стильные очки в изящных оправах, а на коленях держали дорогие дипломаты. Адвокаты Братства Хэппи Энда…С тех пор, как все христианские церкви США перешли на модернизированное Священное писание, воскресные чтения вошли в число самых посещаемых мероприятий в стране. И коммерчески успешных. Блюдо для пожертвований, пускавшееся среди прихожан после каждой проповеди, возвращалось с кругленькими суммами. Скорее, даже с круглыми. Или круглющими.Своей популярностью Новое Евангелие было обязано голливудской экранизации старого, вышедшей пару лет назад. Главные роли в блокбастере сыграли звезда бодибилдинга Брандульф Шнафгрюннер и популярная поп-певица Миладонна. Прекрасный творческий тандем составили режиссёр гонконгского происхождения Джим Гу и сценарист Катрин Тарантелла, сумевшая адаптировать евангельскую историю под вкусы и чаяния простого зрителя. Постановщиком боёв выступил легендарный Джет Пинчан. Это о многом говорит… Неудивительно, что съёмки достигли такого размаха – ведь продюссировало картину само всемогущее Братство Хэппи Энда…После премьеры люди всех возрастов массово бросились скупать и скачивать Евангелия, чтобы глубже погрузиться в очаровавший их мир песков и пальм, непобедимых легионов и свирепых пиратов, гордых поединков и древних боевых искусств, придворных интриг, загадок неведомых цивилизаций, искренней дружбы, подлого предательства, пиров и битв, тайн, опасностей и обворожительных женщин…Каково же было удивление граждан, внезапно узнавших, что в оригинальной истории Иисуса нет ни кровавых сражений, ни буйных пиров, ни головокружительных трюков с мечами, ни драконов, ни зомби… Обворожительные женщины и любовные страсти, если и упоминаются, то только в негативном ключе и с осуждением… И конец какой-то грустный…Всеобщее возмущение едва не вылилось в беспорядки. Была подана серия коллективных исков как к создателям фильма, так и к авторам оригинального источника.Создалась сложнейшая ситуация, затрагивающая интересы крупных религиозных, медийных и финансовых организаций, а также задевающая чувства множества простых налогоплательщиков. И тогда, как и во многих подобных случаях, имевших место ранее, выступило Братство Хэппи Энда с предложением пересмотреть имеющиеся религиозные тексты и адаптировать их к потребностям современного общества.За основу Нового Евангелия было решено взять сценарий полюбившегося всем фильма…Несмотря на огромный успех Нового Евангелия, среди американских священников у него нашлись противники. Консервативно настроенные клирики считали, что голливудская история не совпадает с их Священным Писанием по ряду ключевых моментов и никак не может быть ему адекватной заменой. Вопреки рекомендациям церковного руководства, они продолжили проповедовать старое Евангелие, чем вызвали очередной всплеск возмущения граждан. За непокорных пасторов взялось Братство Хэппи Энда.Неизвестно, когда эта богатая и могущественная организация зародилась в недрах Голливуда. Может быть, даже в самом начале его истории, когда некоторые поняли, какую власть над умами может дать кинематограф, и назвали его важнейшим из всех искусств.Один бог знает, сколько лет Братство существовало в подполье, тайно вмешиваясь в съёмки фильмов и издание книг, незаметно изменяя мировое информационное пространство. Главный принцип – «чтобы люди пошли за тобой, надо пообещать им то, чего они хотят». Люди, посещающие кинотеатры, обычно ведут довольно размеренную и даже, по их собственному мнению, немного скучную жизнь. Поэтому герой киноленты должен пережить удивительные приключения, связанные с риском для жизни. Однако по-настоящему все люди хотят жить. Так что после всех приключений героям надо было гарантировать выживание. Люди хотят доминировать. Поэтому герой должен победить в бою множество врагов. Ещё люди хотят сытости и благополучия. Поэтому герой должен в конце получить деньги. Но при этом люди не любят работать. Следовательно, в конце герой должен получить очень большие деньги, чтобы хватило на безбедную жизнь до конца дней. Ну и конечно, как можно обойтись без любовной линии? Все мечтают о любви. Поэтому герой обязательно должен быть половозрелым и привлекательным, а по ходу сюжета рядом с ним должна появиться такая же интересная особа другого пола. Все вместе эти Великие принципы – риск и выживание, битва и победа, деньги, любовь, — складываются в понятие «Хэппи Энд»…Если Великие принципы будут соблюдены, картину с большой вероятностью ждёт успех. Люди будут ходить на неё, приводить друзей, покупать её на носителях и незаконно скачивать. Если аккуратно и ненавязчиво приправить киноблюдо другими идеями, на которое большинство зрителей, сосредоточенных на любви и приключениях, не обратит внимания, можно незаметно и без всякого насилия вложить их в головы массам. И повлиять на судьбу целого поколения.Следы тайной деятельности Братства прослеживаются во множестве популярных фильмов. Особенно они становятся заметны в экранизациях и ремейках, если сравнить новые ленты с оригинальными произведениями. Первой историей, привлёкшей внимание преподобного Лавпентера ещё в его далёкой юности, была последняя экранизация «Алисы в стране чудес». Она заставила будущего пастора надолго задуматься, кому и зачем было надо превращать семилетнюю Алису в совершеннолетнюю девушку, странного и хамоватого Безумного Шляпника – в симпатичного молодого человека, и зачем нужны романтические отношения между этими персонажами, которые в книге друг друга явно недолюбливают… А также, зачем в фильме нужна очередная эпическая битва на мечах, которую пастор уже видел в «Нарнии» и «Властелине колец».Около десяти лет назад Братство Хэппи Энда достигло такого влияния, что смогло открыто заявить о себе. Была обнародована его глобальная программа позитивных преобразований, ведущая американскую нацию, а впоследствии и весь мир к состоянию полного благоденствия, самореализации, удовлетворения. К одному великому Хэппи Энду. «Почему именно к “энду”, а не к “светлому будущему”, как раньше?», — спросите вы. И зря спросите, потому что с некоторых пор Братство начало выполнять в Америке функции Министерства культуры. Почему-то Министерства культуры нередко работают вплотную с Министерствами внутренних дел или с ФБР. Так что ваш бестактный вопрос может принести вам массу неприятностей. Как принесло преподобному Лавпентеру его нежелание читать прихожанам Новое Евангелие. После громкого судебного процесса, под угрозой изгнания из церкви, миллионного иска о компенсации морального ущерба и даже тюремного срока за пропаганду негатива, пастор публично покаялся и принёс извинения всем прихожанам и лично четверым руководителям Братства, известным в миру как четыре Всадника Хэппи Энда – Выживание, Победа, Деньги и Любовь. Преподобный Лавпентер был прощён и получил испытательный срок. В течение года все его проповеди должны были проходить под надзором представителей Братства.Церковь взорвалась аплодисментами. Прихожане орали, свистели и прыгали. Пастор опять кинул взгляд на адвокатов на первой скамье. Те сдержанно хлопали и одобрительно улыбались. Преподобный Лавпентер облегчённо вздохнул. Больше всего ему сейчас хотелось прийти домой, смыть усталость душем, а память о сегодняшнем чтении – хорошим стаканом виски. А потом завалиться на диван с книжкой – настоящей Библией или настоящей «Алисой». Врубить старый диснеевский мультик или вестерн с молодым Клинтом Иствудом. Но пастор знал, что за ним ещё следят. Доставать книги и кассеты из тайника и приносить их домой нельзя ни в коем случае. Как и снимать с шеи неубиваемую, непромокаемую и защищённую от магнитного излучения вечную флэшку на сто двадцать терабайт в форме распятия. На ней хранились книги, фильмы и музыка. Был там и оригинальный текст Библии, и «Алиса», и первозданный «Том Сойер» со всеми неполиткорректными словами. «Шерлок Холмс» с курением и кокаином, «Мастер и Маргарита» с обнажёнкой. «Анна Каренина», «Мадам Баттерфляй» и «Пан Володыёвский» с суицидом. Так и не женившийся «Хоббит», так и не спасшиеся «Триста спартанцев»… Почти весь Дюма и весь Достоевский. Фильмы о короле Артуре и рыцарях Круглого стола без воинов-женщин и чернокожих актёров. Сексистский «Джеймс Бонд», расистские «Друзья». Вампирские ужастики, где герои убивают упырей, а не крутят с ними романы. Рок-н-ролл 1960-70-х. Фотографии забытых людей, разрушенных памятников и переименованных улиц… И ещё многое, многое другое, не вписавшееся в современные представления о нравственности и благополучии. Далеко не всё из этого нравилось самому Лавпентеру. Не нравились такие произведения, как «Лолита», не нравились такие люди, как де Сад и Керуак… Но всё, что было написано – это часть всеобщего человеческого опыта, который приобретался трудом и ошибками. Который никто не имеет права уничтожать или переделывать. А значит, всё это надо было сохранить. Поэтому пастор методично сохранял на свои флэшки всё, что запрещалось, редактировалось, адаптировалось, или могло быть подвергнуто такой участи. Однажды преподобный Лавпентер вставит свою флэшку или одну из её копий в компьютер, выложит всё в Сеть и распечатает на бумаге. Он не знал, когда, но очень надеялся…

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