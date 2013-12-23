Перезревший фрукт– Что ж за адский денёк, пятая сигарета за утро, – процедил я сквозь зубы, выбрасывая пустую пачку Sobranie в окно.
А всё из-за тупого бюрократизма, из-за дурацкой справки, из-за неорганизованности всей системы. Где ж эта контора, едрить её?!
Чёртов навигатор завез меня невесть куда, за окнами угрюмой серостью проплывал промышленный район города. Заводы тянулись к небу мрачными сизыми трубами, над которыми неподвижными столбами застыл белёсый, кисельный дым. По правую руку виднелись грузовые суда и сложенные, словно пластмассовый детский конструктор, разноцветные контейнеры. И тусклой грязно-синей лентой поблёскивало далёкое море. Море? Да я за все лето выбрался на пляж раза два, не больше. Жизнь такая – пашешь, пашешь, ни просвета, ни радости. А когда хочешь в свой заслуженный отпуск, отдохнуть как человек - и тут не получается. Вчера Ленка, подруга моя, закатила истерику, что я еду с дружбанами на дайвинг на Красное море вместо обещанной поездки вдвоём в Карпаты. А сегодня утром и вовсе добил звонок от домработницы. Она объявила, что с сегодняшнего дня увольняется, потому что, видите ли, я оскорбляю своим отношением её нищебродское достоинство. Потом звонок из турагентства, оказалось, что не хватает какой-то бумажонки перед поездкой. И вот теперь по жаре, с поломанным кондиционером, я тащусь по пыльному, депрессивному району, стопудово сбившись с правильного курса.
Я расслабил галстук и глянул на часы. 10:55. Чёрт! Через час в другом конце города у меня встреча с поставщиками. Да пропади оно все пропадом! Нужно остановиться и осмотреться. Я поморщился, ступив на пыльную землю. Про цивилизованные дороги тут, очевидно, и не слыхали. Мои идеально начищенные туфли моментально облепила сероватая пыль. Красная спортивная машина появилась словно из-под земли. Она промчалась мимо на полной скорости, неистово сигналя. Проклятые недоучки на дорогах!
Я находился возле какого-то моста, навигатор называл его Горбатым. И нужная мне контора якобы находилась как раз внизу.
Подошёл к перилам и посмотрел вниз: там зелёными волнами колыхались кроны деревьев, а между ними кое-где виднелись крыши домов. Я спустился по щербатой полуразрушенной лестнице и сразу понял, что мне точно не сюда. Похоже, это был заброшенный район под снос. Серые, раскрашенные неведомыми пятнами и подтёкам дома щурились пустыми глазницами. Большинство окон выбито, а если какие-то и остались целы, то были так грязны, что казалось, будто неумелый маляр просто наспех замазал их серо-коричневой краской.
Зато растительность тут процветала и властвовала. Деревья и кустарники поселились прям в покинутых домах. Дикие цветы ярко-желтыми и розовыми соцветиями льнули к покалеченным и осыпающимся стенам, словно обнимая их перед смертельной агонией.
Я бродил по лабиринту бывших улиц, заворожённый этой красотой запустения. Шум шоссе, что проходило сверху, не проникал сюда. Тут стояла тишина, которой так не хватало мне в последнее время. Я уже давно понял, что приехал не по адресу. Похоже, тут не было вообще ни одной живой души. Но это-то мне и нравилось.
Неожиданно я услышал плач. Это еще что такое? Я свернул в бывший двор, тут лежала перевернутая вверх дном серая лодка, похожая на выброшенного на берег мёртвого детеныша кита, и рыбацкие снасти. Я присел, с трудом приподнимая край лодки. В клубках лески и сетях запутался когтями огромный чёрный котяра, это он издавал звуки, смахивающие то на плач ребёнка, то на игру пьяного тромбониста. Я встал и развернулся. С детства не люблю животных. Особенно котов.
Прошел метров десять, не больше. Кот истошно мяукал. Я вернулся и освободил скандалиста из ловушки. Ну, это легко сказать, конечно, а на деле котяра дьявольски сопротивлялся, привел в негодность мой новый костюм и исполосовал руки. Неблагодарное создание вырвалось на волю, помахав мне на прощанье хвостом. Никаких больше котов, увольте!
Пройдя еще несколько кварталов по поросшей травой мостовой, я снова встретил своего знакомого, в этот раз он восседал на покосившейся крыше, прицельно посматривая на меня сверху вниз ярко-изумрудными глазами.
– Кис-кис.
Чёрный кот наградил меня презрительным взглядом и демонстративно отвернулся, подрагивая от негодования неожиданно белоснежным кончиком хвоста.
Я решил ответить грубияну взаимным игнором и пошёл дальше.
Впереди, из-за расступившихся клёнов и акаций, показалось большое кирпичное здание, похожее на полуразрушенную фабрику. Шагнув внутрь, я оказался в просторном помещении, сплошь изрисованном яркими граффити. Сквозь высокие окна, которые состояли из маленьких закоптившихся квадратиков, с улицы попадал размытый, бледный свет, создавая зрительную иллюзию, будто вы нырнули в мутноватую воду.
– Вы не видели моего кота?
Это было крайне неожиданно!
Она стояла за моей спиной. И, обернувшись, я встретил пристальный взгляд серьёзных голубых глаз.
– Кота... нет, а впрочем, да, он там - на крыше, – и я неопределенно махнул рукой позади себя.
Детей у меня не было, да и сам вид плачущих и капризных существ вызывал внутреннее содрогание, граничащее с брезгливостью. Поэтому я не совсем понимал, что следует делать, встретив посреди заброшенной фабрики ребёнка... лет так десяти.
Девочка представляла интересное зрелище: копна непослушных коротких чёрных волос перехвачена красной лентой, одета в тёмные странные одежды, явно с чужого плеча. Скорей всего, бродяжка.
– Что ты тут делаешь? – это все, что я придумал спросить.
– Хотела вам задать тот же вопрос. Ведь это вы пришли ко мне, а не наоборот, - и она посмотрела спокойно и строго.
М-да, неожиданный поворот, однако. А манерам тебя не учили, девочка?
Пожалуй, пора отсюда сваливать. Я прошёл ещё несколько кварталов, прежде чем неохотно признал, что уже давно заблудился, пришлось возвращаться к юной Покахонтас.
Я не сразу нашёл её, она сидела теперь во дворе, склонившись у костра.
– Будешь чаю? – спросила она, даже не поворачивая головы.
– Нет, слушай, ты знаешь, как отсюда выйти на мост?
Чёрный котяра уже был тут как тут. Он уютно свернулся у ног хозяйки. Она почесала его за ушком и, словно не услышав мой вопрос, уточнила:
– С вареньем или с мятой?
Я поморщился:
– Тут есть кто-то из взрослых и нормальных?
– Сомневаюсь, – и она посмотрела так насмешливо, что мне показалось, она только что задела меня лично. Ну, да ладно.
Я присел рядом на некое подобие деревянной скамьи, низко вросшей в землю. Мгновенье и костюм за пару сотен евро был окончательно испорчен ржавым гвоздем, что, очевидно, поджидал меня тут все эти годы.
Девчонка молча кивнула в сторону щербатой чашки с чаем, стоявшей на небольшом раскладном столике. И, послушно отхлебнув, я вдруг отчётливо понял, что точно такой чай пил в детстве у бабушки. Ароматный, пахнущий счастьем. Очень сладкий и именно с вишнёвым вареньем. И чашка... чашка была такой знакомой.
– Скажи мне, а чего ты все время такой недовольный? – вдруг огорошила меня новая знакомая.
– В смысле? А каким мне быть? - как-то невпопад ответил я.
Чай возвращал меня в самые заветные и лучшие моменты, разговаривать вообще было неохота.
– Ну, я за тобой давно наблюдаю, – и она подкинула сухие ветки в огонь, как-то задумчиво созерцая их огненную кончину.
Я хмыкнул.
– Просто такой день выдался. Чай у тебя вкусный, кстати.
– А вчера чего злой ходил весь день? А позавчера? А позапозавчера ? У тебя ж все есть. Живи и радуйся. Ты еще не такой старый, чтоб от всего устать.
Тут стоит уточнить, что мне всего-то сороковник будет в будущем месяце, и последняя фразочка показалась крайне неуместной.
Но невоспитанная девчонка продолжала как ни в чём не бывало:
– Любишь инжир? Это вкуснотища! Но, если он не дай бог перезрел, это самое отвратительная в мире гадость. Так, может, хватит быть перезревшим инжиром? Ты Лену почему в Карпаты не взял, она тебя любит и ты ее, и Ларису-уборщицу зря обхамил и на официанта вчера в ресторане тоже зазря наорал. Ставишь себя выше других, что ли? От этого и все несчастья. Только и слышу от тебя: "Пропади оно все пропадом!". Ну что ж, поздравляю. Вот и пропало, – и она снова ловко добавила пару прутиков в огонь.
Пребывая в шоке от услышанного, я лишь промычал:
– Что? Как ты? Откуда?
– До моста тут недалеко. Идем, покажу, – решительно остановила меня загадочная незнакомка и потянула за руку.
Мост оказался на удивление близко. Мы поднялись по лестнице, и я увидел, что возле моей машины стоят люди и скорая. Тело в синем костюме лежало на обочине.
– Ты лежишь там, видишь? Тебя сбила красная Мазда. Ровно в 11:00. Ты в коме. А теперь пойдём обратно, я не могу надолго покидать костёр.
Словно загипнотизированный, я вернулся за ней.
– Что, чёрт побери, происходит? – мои руки тряслись, а рубашка стала мокрой от холодного пота страха.
– Неужели не понял, кто я? А, ну да, вы же думаете, я старуха с косой, - и она улыбнулась одними глазами, не забывая подсыпать веточки.
– Ты в коме. Пей, пей чай. Расслабься. Пока ещё не брошу тебя в свое кострище. Ты мне понравился. И ты помог моему Чёрному. Хоть один хороший поступок от тебя за долгое время.
– Я хочу вернуться домой, – сказал я, и это прозвучало совсем по-детски.
– Зачем? Там будет всё по-старому. Ты не любишь свою жизнь. Не радуешься ей. Живёшь как законченный эгоист. Никого не любишь.
– Я исправлюсь, клянусь.
Девочка состроила смешную гримасу. В голубых глазах заплясали искры.
– Так я тебе и поверила, перезрелый инжир! Ещё чаю?
Я пил этот волшебный напиток и наполнялся теплом воспоминаний. Я заново ощущал себя живым, как бывало в детстве. Я вспомнил, как однажды спас желторотого птенца, вспомнил соседскую девчонку со смеющимися глазами и как таскал ей землянику. Вспомнил любимую бабушку и её теплые руки... И чашку с отколотым краем, точно как эта...
Смерть молчала, поглядывая на меня чуть лукаво из-под длинных ресниц. Трещал огонь, мурлыкал кот, было не страшно, было хорошо... Но! С каждым глотком я все больше хотел жить.
Последнее, что помню, это слова:
– Ну что, Чёрный, отмотаем ему немного назад, а?
Я сижу в припаркованной у моста машине. Что это было? И было ли на самом деле? На панели управления 10:59. Минуты дрогнули, выстрелили нулями. 11:00. Мимо промчалась красная спортивная Мазда. Лоб покрылся холодной липкой испариной.
На свинцовых ногах я вышел из машины. На бордюре сидел Чёрный, как маленький невозмутимый Будда. Я присел рядом с ним, ласково потрепал его за ухом.
Не спеша закурил, и мы вместе с Чёрным долго просто так сидели, вглядываясь в сентябрьское небо, что сливалось на горизонте с синеющим морем...
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:40
Вчера, 17:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 69Комментарии: 4
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