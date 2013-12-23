Перезревший фрукт

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 69 Комментарии: 4 +6 Вчера, 17:40 by

– Что ж за адский денёк, пятая сигарета за утро, – процедил я сквозь зубы, выбрасывая пустую пачку Sobranie в окно.А всё из-за тупого бюрократизма, из-за дурацкой справки, из-за неорганизованности всей системы. Где ж эта контора, едрить её?!Чёртов навигатор завез меня невесть куда, за окнами угрюмой серостью проплывал промышленный район города. Заводы тянулись к небу мрачными сизыми трубами, над которыми неподвижными столбами застыл белёсый, кисельный дым. По правую руку виднелись грузовые суда и сложенные, словно пластмассовый детский конструктор, разноцветные контейнеры. И тусклой грязно-синей лентой поблёскивало далёкое море. Море? Да я за все лето выбрался на пляж раза два, не больше. Жизнь такая – пашешь, пашешь, ни просвета, ни радости. А когда хочешь в свой заслуженный отпуск, отдохнуть как человек - и тут не получается. Вчера Ленка, подруга моя, закатила истерику, что я еду с дружбанами на дайвинг на Красное море вместо обещанной поездки вдвоём в Карпаты. А сегодня утром и вовсе добил звонок от домработницы. Она объявила, что с сегодняшнего дня увольняется, потому что, видите ли, я оскорбляю своим отношением её нищебродское достоинство. Потом звонок из турагентства, оказалось, что не хватает какой-то бумажонки перед поездкой. И вот теперь по жаре, с поломанным кондиционером, я тащусь по пыльному, депрессивному району, стопудово сбившись с правильного курса.Я расслабил галстук и глянул на часы. 10:55. Чёрт! Через час в другом конце города у меня встреча с поставщиками. Да пропади оно все пропадом! Нужно остановиться и осмотреться. Я поморщился, ступив на пыльную землю. Про цивилизованные дороги тут, очевидно, и не слыхали. Мои идеально начищенные туфли моментально облепила сероватая пыль. Красная спортивная машина появилась словно из-под земли. Она промчалась мимо на полной скорости, неистово сигналя. Проклятые недоучки на дорогах!Я находился возле какого-то моста, навигатор называл его Горбатым. И нужная мне контора якобы находилась как раз внизу.Подошёл к перилам и посмотрел вниз: там зелёными волнами колыхались кроны деревьев, а между ними кое-где виднелись крыши домов. Я спустился по щербатой полуразрушенной лестнице и сразу понял, что мне точно не сюда. Похоже, это был заброшенный район под снос. Серые, раскрашенные неведомыми пятнами и подтёкам дома щурились пустыми глазницами. Большинство окон выбито, а если какие-то и остались целы, то были так грязны, что казалось, будто неумелый маляр просто наспех замазал их серо-коричневой краской.Зато растительность тут процветала и властвовала. Деревья и кустарники поселились прям в покинутых домах. Дикие цветы ярко-желтыми и розовыми соцветиями льнули к покалеченным и осыпающимся стенам, словно обнимая их перед смертельной агонией.Я бродил по лабиринту бывших улиц, заворожённый этой красотой запустения. Шум шоссе, что проходило сверху, не проникал сюда. Тут стояла тишина, которой так не хватало мне в последнее время. Я уже давно понял, что приехал не по адресу. Похоже, тут не было вообще ни одной живой души. Но это-то мне и нравилось.Неожиданно я услышал плач. Это еще что такое? Я свернул в бывший двор, тут лежала перевернутая вверх дном серая лодка, похожая на выброшенного на берег мёртвого детеныша кита, и рыбацкие снасти. Я присел, с трудом приподнимая край лодки. В клубках лески и сетях запутался когтями огромный чёрный котяра, это он издавал звуки, смахивающие то на плач ребёнка, то на игру пьяного тромбониста. Я встал и развернулся. С детства не люблю животных. Особенно котов.Прошел метров десять, не больше. Кот истошно мяукал. Я вернулся и освободил скандалиста из ловушки. Ну, это легко сказать, конечно, а на деле котяра дьявольски сопротивлялся, привел в негодность мой новый костюм и исполосовал руки. Неблагодарное создание вырвалось на волю, помахав мне на прощанье хвостом. Никаких больше котов, увольте!Пройдя еще несколько кварталов по поросшей травой мостовой, я снова встретил своего знакомого, в этот раз он восседал на покосившейся крыше, прицельно посматривая на меня сверху вниз ярко-изумрудными глазами.– Кис-кис.Чёрный кот наградил меня презрительным взглядом и демонстративно отвернулся, подрагивая от негодования неожиданно белоснежным кончиком хвоста.Я решил ответить грубияну взаимным игнором и пошёл дальше.Впереди, из-за расступившихся клёнов и акаций, показалось большое кирпичное здание, похожее на полуразрушенную фабрику. Шагнув внутрь, я оказался в просторном помещении, сплошь изрисованном яркими граффити. Сквозь высокие окна, которые состояли из маленьких закоптившихся квадратиков, с улицы попадал размытый, бледный свет, создавая зрительную иллюзию, будто вы нырнули в мутноватую воду.– Вы не видели моего кота?Это было крайне неожиданно!Она стояла за моей спиной. И, обернувшись, я встретил пристальный взгляд серьёзных голубых глаз.– Кота... нет, а впрочем, да, он там - на крыше, – и я неопределенно махнул рукой позади себя.Детей у меня не было, да и сам вид плачущих и капризных существ вызывал внутреннее содрогание, граничащее с брезгливостью. Поэтому я не совсем понимал, что следует делать, встретив посреди заброшенной фабрики ребёнка... лет так десяти.Девочка представляла интересное зрелище: копна непослушных коротких чёрных волос перехвачена красной лентой, одета в тёмные странные одежды, явно с чужого плеча. Скорей всего, бродяжка.– Что ты тут делаешь? – это все, что я придумал спросить.– Хотела вам задать тот же вопрос. Ведь это вы пришли ко мне, а не наоборот, - и она посмотрела спокойно и строго.М-да, неожиданный поворот, однако. А манерам тебя не учили, девочка?Пожалуй, пора отсюда сваливать. Я прошёл ещё несколько кварталов, прежде чем неохотно признал, что уже давно заблудился, пришлось возвращаться к юной Покахонтас.Я не сразу нашёл её, она сидела теперь во дворе, склонившись у костра.– Будешь чаю? – спросила она, даже не поворачивая головы.– Нет, слушай, ты знаешь, как отсюда выйти на мост?Чёрный котяра уже был тут как тут. Он уютно свернулся у ног хозяйки. Она почесала его за ушком и, словно не услышав мой вопрос, уточнила:– С вареньем или с мятой?Я поморщился:– Тут есть кто-то из взрослых и нормальных?– Сомневаюсь, – и она посмотрела так насмешливо, что мне показалось, она только что задела меня лично. Ну, да ладно.Я присел рядом на некое подобие деревянной скамьи, низко вросшей в землю. Мгновенье и костюм за пару сотен евро был окончательно испорчен ржавым гвоздем, что, очевидно, поджидал меня тут все эти годы.Девчонка молча кивнула в сторону щербатой чашки с чаем, стоявшей на небольшом раскладном столике. И, послушно отхлебнув, я вдруг отчётливо понял, что точно такой чай пил в детстве у бабушки. Ароматный, пахнущий счастьем. Очень сладкий и именно с вишнёвым вареньем. И чашка... чашка была такой знакомой.– Скажи мне, а чего ты все время такой недовольный? – вдруг огорошила меня новая знакомая.– В смысле? А каким мне быть? - как-то невпопад ответил я.Чай возвращал меня в самые заветные и лучшие моменты, разговаривать вообще было неохота.– Ну, я за тобой давно наблюдаю, – и она подкинула сухие ветки в огонь, как-то задумчиво созерцая их огненную кончину.Я хмыкнул.– Просто такой день выдался. Чай у тебя вкусный, кстати.– А вчера чего злой ходил весь день? А позавчера? А позапозавчера ? У тебя ж все есть. Живи и радуйся. Ты еще не такой старый, чтоб от всего устать.Тут стоит уточнить, что мне всего-то сороковник будет в будущем месяце, и последняя фразочка показалась крайне неуместной.Но невоспитанная девчонка продолжала как ни в чём не бывало:– Любишь инжир? Это вкуснотища! Но, если он не дай бог перезрел, это самое отвратительная в мире гадость. Так, может, хватит быть перезревшим инжиром? Ты Лену почему в Карпаты не взял, она тебя любит и ты ее, и Ларису-уборщицу зря обхамил и на официанта вчера в ресторане тоже зазря наорал. Ставишь себя выше других, что ли? От этого и все несчастья. Только и слышу от тебя: "Пропади оно все пропадом!". Ну что ж, поздравляю. Вот и пропало, – и она снова ловко добавила пару прутиков в огонь.Пребывая в шоке от услышанного, я лишь промычал:– Что? Как ты? Откуда?– До моста тут недалеко. Идем, покажу, – решительно остановила меня загадочная незнакомка и потянула за руку.Мост оказался на удивление близко. Мы поднялись по лестнице, и я увидел, что возле моей машины стоят люди и скорая. Тело в синем костюме лежало на обочине.– Ты лежишь там, видишь? Тебя сбила красная Мазда. Ровно в 11:00. Ты в коме. А теперь пойдём обратно, я не могу надолго покидать костёр.Словно загипнотизированный, я вернулся за ней.– Что, чёрт побери, происходит? – мои руки тряслись, а рубашка стала мокрой от холодного пота страха.– Неужели не понял, кто я? А, ну да, вы же думаете, я старуха с косой, - и она улыбнулась одними глазами, не забывая подсыпать веточки.– Ты в коме. Пей, пей чай. Расслабься. Пока ещё не брошу тебя в свое кострище. Ты мне понравился. И ты помог моему Чёрному. Хоть один хороший поступок от тебя за долгое время.– Я хочу вернуться домой, – сказал я, и это прозвучало совсем по-детски.– Зачем? Там будет всё по-старому. Ты не любишь свою жизнь. Не радуешься ей. Живёшь как законченный эгоист. Никого не любишь.– Я исправлюсь, клянусь.Девочка состроила смешную гримасу. В голубых глазах заплясали искры.– Так я тебе и поверила, перезрелый инжир! Ещё чаю?Я пил этот волшебный напиток и наполнялся теплом воспоминаний. Я заново ощущал себя живым, как бывало в детстве. Я вспомнил, как однажды спас желторотого птенца, вспомнил соседскую девчонку со смеющимися глазами и как таскал ей землянику. Вспомнил любимую бабушку и её теплые руки... И чашку с отколотым краем, точно как эта...Смерть молчала, поглядывая на меня чуть лукаво из-под длинных ресниц. Трещал огонь, мурлыкал кот, было не страшно, было хорошо... Но! С каждым глотком я все больше хотел жить.Последнее, что помню, это слова:– Ну что, Чёрный, отмотаем ему немного назад, а?Я сижу в припаркованной у моста машине. Что это было? И было ли на самом деле? На панели управления 10:59. Минуты дрогнули, выстрелили нулями. 11:00. Мимо промчалась красная спортивная Мазда. Лоб покрылся холодной липкой испариной.На свинцовых ногах я вышел из машины. На бордюре сидел Чёрный, как маленький невозмутимый Будда. Я присел рядом с ним, ласково потрепал его за ухом.Не спеша закурил, и мы вместе с Чёрным долго просто так сидели, вглядываясь в сентябрьское небо, что сливалось на горизонте с синеющим морем...

Ключевые слова: Офис мост девочка смерть возвращение

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