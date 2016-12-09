Под землёй

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:20

Причина: Авторская стилистика сохранена

Schwindler Просмотров: 51 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 18:20 by

Могли ли предполагать Попов, Маркони, Эдисон и другие видные учёные, каких масштабов достигнет развитие различных средств коммуникации ко дню сегодняшнему? Радио, интернет, мобильная связь стирают границы, сокращают расстояния, сближают людей, делают доступной практически любую информацию. Но иногда, случайно или намеренно, мы узнаём или слышим то, что не предназначается для наших ушей.Лето в тот год выдалось жаркое, в городе стало неимоверно душно, каблучки даже самых худеньких барышень оставляли на асфальте отметины, а на покрышки машин легко могла намотаться размякшая дорожная разметка. Жену и детей я отвёз в деревню, далеко-далеко, аж за четыреста километров от городской духоты и жары, в просторный и прохладный сельский дом. Сам я, к сожалению, мог приезжать к ним только в редкие выходные, работа не позволяла.В том районе всегда были проблемы со связью, и до определённого момента её фактически не было, но потом появилась вышка-ретранслятор одного из операторов сотовой связи, того, что в зелёных цветах. Операторы других цветов не спешили включать этот район в свои зоны покрытия, поэтому нами и была приобретена сим-карта с зелёным логотипом.Я очень скучал по жене и детям и старался общаться с ними настолько часто, насколько позволяли дела на работе. В тот день я пришёл домой довольно поздно и сразу набрал «деревенский» номер супруги. Мы не созванивались весь день, у меня было очень много работы и скопилась куча новостей, да и моей дражайшей было что рассказать про деревенское житьё-бытьё.Проболтали мы уже минут двадцать, как вдруг мобильник сухо щёлкнул, и в ухо мне ворвался голос, сильно искажённый «цифровыми» помехами, сопровождаемый каким-то гулом и скрежетом, но несомненно мужской и, такой, знаете, с военными интонациями. И то, что я услышал, повергло меня в сильнейшее изумление. Обладатель голоса докладывал некоему диспетчеру: «Диспетчер, приём… (помехи, неразборчиво). Достиг глубины… (опять помехи)… 400, повторяю, 400 метров. Да, приказ понял, так точно (помехи, цифровой шум) есть занять эшелон 550, отбой… (через секунду голос опять зазвучал) … приём, диспетчер, вынужден отклониться… (шум помех)… выход твёрдых пород… (шум) …перегревается… (опять шум помех) …затруднено передвижение…»Я от удивления и неожиданности онемел, но жена, которая тоже всё это слышала, крикнула в трубку: «Алло! Кто это? Кто здесь?». Голос запнулся, но сразу же заорал: «Диспетчер! Кто на приёмнике сегодня? (шипение, помехи) …куда смотрите? Гражданские в канале! Меняем частоту!».Раздался щелчок и в трубке стихло. Я спросил жену, всё ли она слышала, она ответила, что да. Я был потрясён, но супруга, одна-одинёшенька, с двумя маленькими детьми, в деревянном доме, окружённом темнотой, была очень сильно испугана и просила поскорее приехать. Я, как мог, успокоил её, и вскоре мы попрощались. Позже, когда мы воссоединились, при свете дня, всё это уже не так сильно пугало, но оставалось чем-то непонятным, будоражило, намекало, что мы стали причастны к некоей тайне.Конечно, мы потратили немало времени, обсуждая услышанное той ночью, но к окончательным выводам так и не пришли. На шутку это было непохоже, уж больно натурально изумился военный голос, да и шутники наверняка придумали бы более понятную тематику «случайно» подслушанных переговоров. И не знаю я, какое нужно оборудование, чтобы вот так вклиниться в разговор по сотовой сети. Жаль, что реплики диспетчера были нам не слышны, это позволило бы составить более полное представление. Но даже и без этого картина рисуется фантастическая и пугающая: некто докладывает о достижении глубины в четыре сотни метров, но дальнейший его путь преграждён твёрдыми породами, причём фоном идёт неумолчный гул и лязг, раздаются звонкие удары с приглушенным металлическим отзвуком.Кто был тот человек? Пилот некоего механизма, перемещавшегося под землёй на глубине четырёхсот метров? Вот представьте себе, вы сидите в квартире или дачном доме, а где-то под вашими ногами, в неимоверной бездне, пробираются по своим загадочным подземным делам загадочные подземные «лодки». Не знаю, как вас, а меня мороз по коже пробирает, ведь я слышал и этот голос, и этот гул, и этот шум, так похожий на удары камней по толстому-толстому слою железа…

Ключевые слова: Деревня лето телефонный разговор помехи военные подземелье авторская история

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