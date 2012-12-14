"По ту сторону". Часть первая - Тень. Глава 1. Подарок

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:26

antonridd Просмотров: 45 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 16:23 by

Летняя пора. В этом году жара невыносима. Осознаёшь сей факт, когда не спасает даже помещение, охлаждаемое кондиционерами. И как работать в таких условиях? Но, несмотря на знойную погоду, народу очень много. Наблюдая за клиентами, создаётся ощущение познания мира: кто-то ругается, кто-то наоборот смеётся, кто-то молча и задумчиво всматривается в товары, думая о своём. Зал наполнен разговорами о политике, играх, каких-то личных проблемах и радостях, спорте, искусстве и прочих делах. Жизнь кипит. Но, чем дольше смотришь на это нескончаемое движение, тем больше осознаёшь, насколько всё хаотично. Все куда-то летят, поглощённые суетой. Быстрее, быстрее и быстрее. Настоящий конвейер. И тут приходит мысль: что произойдёт с миром, остановись они хоть на секунду? Не думаю, что от этого он падёт, развалившись на части.- Дим!Навстречу шёл Паша. Мы с детства не разлей вода. Стояли друг за друга крепостью, не давая в обиду. Что в школьные времена, что в колледже. Бегали за девчонками, на занятиях били в баклуши, отрывались, как могли, и получали по ушам за шалости. Даже фразы договаривали друг за друга, которые не нуждались в пояснении. Всегда на одной волне.- Привет. Чего такой весёлый? – Дима пожал руку товарищу.- Выспался. Слушай, у вас с Линой годовщина скоро, верно?- Ну да.- У меня тут подарок для вас. Только пообещай мне, что вручишь его Лине. Сам не открывай.- Это почему?- Тебе сложно, что ли? Просто открой, когда дома будешь.Паша натянул улыбку, показав свои белые зубы. Это было странным, но зная его, всё же решил сделать так, как просит.Вручив конверт, друг удалился. Повертев плотную бумагу в руках, Дима засунул его в карман и приступил к своим рабочим обязанностям.***Вот и заветные шесть часов - смена окончена. Дома ожидали жена и вкусный ужин. Вот только дорога стала новым испытанием. Асфальт всё ещё хранил жар дня. Даже сквозь кроссовки я ощущал, как припекает ноги. Приходилось ходить зигзагами от дерева к дереву, зависая по несколько минут под их кронами, дабы в тени, немного отойти от состояния кипения. Как-то не многолюдно в час пик. Но с другой стороны, кто в здравом уме высунется на улицу? Заработать солнечный удар?После полутора часа мучений, перед глазами заветная парадная. Это великолепное ощущение, наконец, оказаться в прохладе. Совсем не думаешь о том, что ты вновь в четырех стенах.***На кухне все кипело. Вентиляция не справлялась с жаром от плиты, подкрепляемым погодой.- Успеть бы сделать ужин. Ничего, скоро отдохнем. Впереди выходные. Где же соль?Голубоглазая, высокая брюнетка колдовала на кухне. Длинные, роскошные волосы сплелись в суматохе, застилая лицо.- Есть! Нашла!Радостный вопль прервала лопнувшая лампочка в коридоре. От испуга девушка чуть ли не слетела со стула.- Ох! Так ведь и богу душу можно...Взгляд упал на странную, довольно крупную фигуру в коридоре:- Дим, ты? Когда ты пришёл? Я тебя даже не услышала.Прозвучал звонок в дверь.- Дорогой, открой дверь, пожалуйста.Пара секунд тишины и снова звонок.- Дим! Открой дверь!Тишина и снова звонок.- Да что же ты будешь делать… Дима! – девушка пошла к входной двери, пытаясь избегать в темноте битого стекла.***Вот она, заветная дверь, которую открывает любящая жена. Что ещё для счастья нужно? Аромат еды ударяет в нос, настроение находит свой предел.- Дима? – удивилась Лина, увидев супруга в дверях.- Ты ещё кого-то ждала? – шутливо ответил он.- Я думала, что… Хотя не важно. Видимо, от жары померещилось.- Что со светом? – спросил Дима после нулевой реакции на манипуляции с выключателем.- Лампочка лопнула.- Ясно. Так, давай-ка отсюда, пока не поранилась. Я сейчас всё сделаю.Взяв веник, Дима аккуратно смёл всё блестящее с пола и полез на антресоль за новой лампочкой. Немного возни - и рука вкрутила новый источник света. Проверка, всё работает. Тут он замер.«Ах да, подарок от Паши».- Лина!- Что?- Подойди, для тебя кое-что есть.- Я занята!- Удели пару минут.- Хорошо, секунду!Войдя в коридор, она увидела в моих руках конверт:- Что это?- Понятия не имею. Подарок от Паши. Сказал, передать тебе и чтобы я даже не прикасался.Взяв конверт, она оторвала аккуратно корешок. В руке закрасовались две путевки в небезызвестный санаторий.- Паша…какого...Лицо Димы стало серьёзным. Репутация места оставляла желать лучшего.«Зачем он… Хотя… Где он их вообще достал?»- Выходные удались! – супруга запрыгала на месте, расплывшись в улыбке. Но, увидев моё лицо, произнесла:- Да ладно тебе, сколько лет-то прошло. Тем более, я там ни разу не была. Покажешь мне места здешние. Уже год живём тут, а я знаю лишь бетонные джунгли.***Познакомились мы три года назад, когда я уехал учиться в её родной город - Мирено. Оба волей судьбы оказались на одном факультете. На втором курсе она перевелась в мою группу. Классное было время. Практически сразу мы начали встречаться. Спустя год расписались и какое-то время жили в Мирено, снимая квартиру. Спустя время мне позвонили родители и рассказали, что далёкая родственница, которую я в глаза не видел, завещала нам квартиру. Семья у нас небольшая, и после недолгих обсуждений было решено отдать её нам с Линой.Вот так мы вновь оказались в моём родном городе. Конечно, нас смутило, что неизвестная мне тётя по материнской линии, с которой изредка общались мои родители, вдруг всё завещала именно нам. Но кто от такого добра отказывается?***В задумчивом состоянии Дима, переодеваясь на ходу, включил ноутбук и улёгся на диван.«Откуда Паша вообще взял эти путёвки? И зачем? Там же семнадцать лет как ни души».Пальцы застучали по клавиатуре. Надпись на экране: «Санаторий «Тихий дом»».«И как его ещё не закрыли? Посещаемости практически нет».- Дим! Иди поешь! Всё на столе! Я в душ!- Хорошо!Хлопнула дверь в ванную, и раздался шум воды.Не торопясь, Дима пошёл на кухню, устремив взгляд в пол. Внезапно, застыв на месте, он перевёл взгляд на полоску света, исходившую из-под двери ванной комнаты: чётко выраженная тень будто плыла за ней, в один момент остановившись.«Но… Лина уже в душе».- Лина? – позвал он жену. Ответа не последовало. В ход пошёл кулак.- Лина, ты там?Тишина.- Что с тобой, Лина!? Открой дверь!Посмотрев на пол, увидел, как тень сдвинулась и исчезла. Буквально через секунду открылась дверь.- Что ты стучишь? С ума сошёл!? – злобный взгляд окатил его.- Почему ты не отвечала?- Вода шумела, я тебя не услышала.С недоумением он посмотрел на жену. Капли воды стекали по обнаженному телу.- Ладно, извини.Повертев головой, Лина закрыла дверь, оставив мужа наедине с мыслями. В задумчивом состоянии он отправился на кухню, где ждал уже остывший ужин. Спустя полчаса с набитым животом Дима завалился на диван в комнате и уставился в потолок. События дня не давали покоя.- Этот санаторий…Усталость после рабочего дня давала о себе знать. Не замечая этого, он начал засыпать, погружаясь в воспоминания.***Когда-то в этом небольшом городке было много жителей. Каждое лето все съезжались в местный санаторий. Кто-то приезжал один, просто побыть в тишине, а кто-то, как наши родители, привозили нас отдыхать на несколько недель, оставляя на попечение администрации санатория. Нечего детям делать в душном городе летом. В этот раз сюда съехалась вся наша школа. Девчонок было немного больше, чем мальчишек, поэтому мы разделились на две своеобразные коммуны.Сам санаторий располагался на высоком холме - большое трёхэтажное здание. Верхний этаж представлял из себя смесь чердака и комнаты отдыха, большой и просторный, разделённый на два небольших уровня. Возможно, изначально это и был чердак. Там всегда было очень уютно и тепло, приятно пахло сухой древесиной. Я часто поднимался туда побыть в тишине. Так же одна сторона этажа представляла из себя крупное окно, через которое было видно огромное поле с небольшим озером. А над ним величественно возвышался старый дуб.Поднявшись по ступеням и зайдя внутрь, мы оказались в большом холле. Стены обшиты досками, на них красуются картины разного рода известных художников. По бокам расположились две лестницы, ведущие на верхние этажи, а слева небольшой коридорчик, ведущий в столовую. Вот там я не любил находиться, поскольку здешняя повариха совершенно не умела готовить.В холле я увидел Пашу и остальных ребят из нашей школы. Несколько девчонок, отделившись от остальных, стояли кругом и шептались о своём.Вышла всех встречать тётя Маша. Она была управляющей. Милейшей души человек. Своих детей у неё никогда не было, поэтому приезжающих, а они практически не менялись, любила как своих. Все её звали тётей, так как для нас она была, как родная.Поприветствовав всех, тётя Маша отвела прибывших по своим комнатам. Нас с Пашей посадили в одну. Весь день мы провели на чердаке, болтая, веселясь, обмениваясь впечатлениями. Четверо девчонок всё так же сторонились остальных, всё время о чём-то перешёптываясь. Словно боялись, что их услышат. После я понял, о чём именно шла речь.Сидя в столовой, мы давились весьма отвратительно приготовленной перловой кашей в то время как старики, отдыхающие с нами, уплетали её за обе щеки. И как только они могут есть эту гадость?Первым разговор завёл Паша:- Видишь тех девчонок?- Тех странных?- Да. В общем, они хотят пойти на озеро и зовут всех с собой. Та, высокая, нашла дома какую-то старую книгу. Там описан особый день. Короче, я не вдавался в особые подробности, но думаю, будет весело.- Кого они там вызывать собрались? Себе подобных?- Да фиг их знает. Посидим у костра, потравим байки.- Мне эта идея совсем не нравится.Паша растянулся в улыбке:- Струсил?- Да пошёл ты!- Трусишка, не забудь перед сном молочка выпить.- Иди нафиг!!Продолжая подшучивать, Паша взял свою тарелку и с довольным выражением лица пошёл на мойку.- Вот же зараза...День пролетел незаметно. В девять вечера тётя Маша объявила комендантский час. Набегавшись за день, ребята довольно быстро отрубились, достигнув своих кроватей. Пару часов спустя Дима проснулся от назойливого шуршания. Протерев сонные глаза, он увидел одевающегося Пашу.- Блин, ты серьёзно?- Ага. Так ты с нами или спать будешь?- Да чтоб вас всех, – пробурчал Дима и, встав с кровати, начал натягивать штаны.Ночь была в действительности необыкновенной. Такой большой, полной луны никто из ребят раньше не видел. Звёзды скрылись за облаками, изредка мерцая в ночном небе. Всей группой мы шагали сквозь густую, высокую траву. Из окна санатория поле казалось не столь большим, как оказалось на деле. Времени понадобилось больше, чем рассчитывали изначально. Странное чувство, молящее повернуть назад, усиливалось с каждым шагом. И я замедлил ход, но тут же почувствовал лёгкий удар в спину. Это был Паша, который уже силой толкал меня, чтобы я шёл.И вот мы на месте. Озеро выглядело тёмным, холодным. А рядом, над высокой травой, возвышался огромный старый дуб. Он так величественно выглядел, что казалась, он правит всем этим царством, а мы вторглись в его владения. Становилось не по себе, когда я вглядывался в него. Дуб давил на меня всем своим могуществом.- Дим, хватит на дерево пялиться. Иди сюда.Девчонки уже развели костёр и повытаскивали из пакетов всё то, что успели стащить с кухни. Те четверо вновь собрались вместе и достали из рюкзака небольших размеров книгу. Все собрались рядом. Я встал у кромки воды. Самая высокая открыла потрёпанную временем обложку и начала читать. Понятия не имею, что это был за язык, но и знать особо не хотелось.Из-за облаков показалась луна, и озеро наполнилось разнообразными красками, играющими на травинках, дубе и самой воде. Такой красоты я в жизни не видел, будто все цвета радуги собрались в одном месте и переливались друг с другом, создавая всё новые и новые цвета. Настоящая музыка для глаз.Вдруг я осознал, что просто не могу отвести взгляда от воды. Краски угасли. Более не слышно смеха и криков друзей, лишь всепоглощающая пустота озера затягивала в себя все, чем я любовался. Вокруг была темнота. Что-то странное сковало всё тело, и только капли пота на лбу давали понять, что это не сон. Всё окружение искривлялось, словно от движения потоков воды. Откуда-то сверху проступил лунный свет, пронзая лучами водную рябь. Страх не знал предела. Вдали стала проявляться огромная тёмная фигура, по очертаниям схожая с человеком, размывающаяся от движения воды.«Не поддавайся ей, борись с нею. Она рядом», - голос отдаётся эхом в голове. Не могу понять, что всё это значит. Могу лишь наблюдать за приближающейся тенью. Паника нарастает.«Не поддавайся ей, она уже рядом…Проснись».- Проснись Дима. Вставай! Подъём!Чувствую на плече руку, трясущую меня. Глаза открываются.- Просыпайся, на работу опоздаешь!- Лина?- Что ты на меня так смотришь? – с улыбкой сказала она. – Вставай, завтрак на столе. На выходных отоспишься.Сев на край дивана, закрыл лицо руками, медленно приходя в себя. Образы сна уже испарились, но последние слова остались в памяти.- Что всё это вообще значит?Встав наконец на ноги, Дима, разминая шею, отправился на кухню. Завтрак оказался весьма странным: обычно Лина старалась приготовить что-то интересное, а тут просто овсяная каша.***День на работе не задался: клиентов мало, в помещении душно, и, что самое странное, - Паша так и не появился. Желание высказать ему всё за вчерашнюю подставу, горело синим пламенем. Чтобы ещё хоть раз его послушал. Теперь, смотря на часы, в сердцах молился о том, чтобы стрелки шли как можно медленнее. Идея с поездкой в санаторий мне совсем не нравилась. Но вселенная решила иначе, и день пролетел незаметно.Собравшись и выйдя обратно в зал, я столкнулся с пустым помещением. Такое ощущение, что все вымерли за те минуты, пока я был в подсобке. Полное отсутствие персонала, клиентов. Даже охраны нет на постах. Ссылаясь на пятницу и малое количество работы, медленно пошёл домой. Кто знает, чем ребята решили заняться, пока никого нет. Если вдруг придёт кто, всегда есть камеры.Небо затянуто тучами, но ни одного грозового облака. Эта духота убивала. Хотелось взять бубен и начать плясать во имя дождя. Улицы всё такие же оживлённые: семьи, влюблённые пары. Куча людей с наушниками. В какой-то мере я с ними солидарен. Приятней слушать музыку, чем проходящих мимо.Вновь дверь квартиры, поворот ключа и тёмный коридор встречает меня.«Странно, Лины до сих пор нет...»Снимая с плеча сумку и поставив её на комод, я увидел тумбочку, что стояла у зеркала в прихожей. На ней лежал кулон, который я подарил Лине на годовщину свадьбы. Она никогда не расставалась с ним. Рука потянулась в карман и достала мобильник. Набрав номер и приложив к уху телефон, замер в ожидании. Но на другом конце никто не ответил.- Так, ладно, не будем паниковать. Всякое может быть, лучше подожду.Переодевшись и пройдя на кухню, осмотрелся.- Шаром покати.Недолго думая, начал рыться в шкафах, пытаясь найти паек. Но из готового был только хлеб. Почесав голову, с урчащим животом отправился в комнату, взял ноутбук и улёгся с ним на диван. Пальцы застучали по клавишам, входя в социальную сеть.- Даже тут не появлялась. Где же тебя носит?Волнение за жену постепенно набирало обороты. Но испуг от резкого грохота в ванной быстро заглушил это. Внутри всё сжалось. Возникший в груди холод раскатился по телу, вызывая мурашки.- Какого...Вооружившись вазой и сосредоточившись на звуках, я медленно направился к источнику издаваемого шума. Палец прошёлся по выключателю, но свет не зажегся. Ещё пара попыток. Безрезультатно. Присмотревшись, заметил, что дверь в ванную открыта, а из проёма коридор заливало тусклым светом. Заглянув внутрь, я оцепенел. Ваза полетела вниз, осколки разлетелись по полу.Вместо привычного кафеля морского цвета, душевой кабины и раковины с зеркалом передо мной предстал полутёмный коридор с множеством комнат. Вдали виднелась до боли знакомая фигура.- Паша?Не издавая ни звука, фигура сдвинулась, скрывшись за поворотом. Шагнув в коридор, я сорвался на бег. За поворотом никого. Пройдя ещё, вышел в холл.«Что за…»Взору во всей красе предстал, залитый лунным светом холл санатория. Такой же, каким я его запомнил. Ноги медленно понесли вниз. Ступеньки заскрипели. У окна, в темноте, стояла та же фигура.- Кто ты? – спросил я, внимательно вглядываясь в очертания.- Оно проснулось, - едва слышно прозвучал мужской голос.- Что?- У тебя мало времени. Оно совсем рядом.- Да о чём ты говоришь, я ничего не понимаю?- Проснись. Тебе нужно проснуться. Главное - не поддавайся.- Чему? Что грядёт? Хватит говорить загадками!Фигура развернулась и встала лицом к окну, указав рукой в небо. Повернув голову, я увидел в небе облако, в свете луны. Оно казалось невероятно тёмным. Как только свет луны стал ярче, взгляд переместился на озеро. Оно было чёрным, как смола. Вода вышла из берегов и стала растекаться по полю всё быстрее и быстрее, достигая санатория. И тут из воды появилось нечто: огромная чёрная сфера поднималась вверх, обтекаемая густой жижей. Поверхность находилась в движении, напоминая водную рябь. От сферы отделились щупальца, став поглощать всё на своём пути. Тёмное облако в небе так же стало расползаться, застилая звёзды. Появились молнии, на мгновение освящающие поле и сферу.За этим завораживающим зрелищем можно было наблюдать вечно, но на плечо опустилась рука. Перед глазами был потолок и свисающая голова жены.- Крепко же ты спал. Я тебя уже десять минут не могу добудиться.- Я спал? Вот так сон.- Что снилось?- Да не важно, а ты где была?- На работе.- Так долго?- Проблемы были. Вот и задержалась. Меня подвезли.- Ладно, а зачем ты сняла кулон?- Ты о чём?- Я пришёл и увидел его на тумбочке.- Я его не снимала. Ты же знаешь, что он всегда со мной. Что с тобой, милый?Увидев серьёзное выражение лица Лины, я списал увиденное на глюки от усталости и жары.- Ладно, всё, проехали.Посмотрев на меня с долей беспокойства, она произнесла:- Ладно, давай спать. Завтра рано вставать.Раздвинув диван, я выключил свет и лёг первым. Глаза не закрывались. В голове чередой шли образы из яркого сна. Все те страхи, неприятности и события, которые так старательно заглушал походами к психологу, вновь вырвались их глубин подсознания. Почувствовав, как рядом легла Лина, прижался к ней и смог забыться сном, ощущая родное тепло.

Ключевые слова: Ужас мистика фантастика драма философия авторская история

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