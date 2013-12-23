Знаки

Lynx Просмотров: 69 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 15:29 by

Вечер подходил к концу, а за просмотром сериала я не заметила, как на город спустилась ночь.- Дорогой, уже полночь! Представь, в эти выходные время пролетает незаметно, - вздохнула я, поднимая одеяло и пытаясь перевалиться через мужа и выбраться из постели.- А я и не хочу ложиться, мы целый день провалялись, - зевнул супруг и снова уткнулся в планшет.- Семейная идиллия - бессмысленное времяпрепровождение выходных дней! Хотя... - я задумалась. - Это лучшее, что может быть. Надо ценить это. Ценить каждый миг!- Заяц, похоже, пора прекращать просмотр этого сериала, - муж улыбнулся и посмотрел на меня. - "Говорящая с призраками" дурно влияет на тебя.- Нисколечко! - я взвизгнула и прыгнула рядом с мужем, щекоча его за бока. - Наоборот, о многом заставляет задуматься!- Ты тоже задумалась. Задумалась и забыла.- Забыла что? - не поняла я.- Пойти в душ. Ты хотела час назад. Взяла полотенце и лежишь смотришь с ним еще одну серию.- Ой... - я хихикнула. - Точно. Прости. Я сейчас, быстренько.Я чмокнула мужа в нос и побежала в ванную.- Знаю я твое быстренько, - усмехнулся мой супруг. - Вы, женщины, занимаете ванную на полдня. Эй, ты забыла халат, - крикнул он мне вдогонку. - В коридоре прохладно - мокрая простудишься.- Я уже разделась! Занесешь!Я небрежно бросила голубое махровое полотенце на раковину и посмотрела в зеркало. Да, не зря сходили в парикмахерскую, и я зря беспокоилась, состригли не так уж много. Может, челочку сделать?..Я кривлялась возле зеркала, заделывая волосы назад, то изображая челку и прикидывая, что бы такого можно поменять, как неожиданно для себя нечаянно задела горячую трубу плечом.- Ай! - я вскрикнула, немного отпрыгнув. - Зачем эта труба сверху?! Так и обжечься можно. Ненавижу узкие хрущевские ванные, никакой логики в строительстве, просто тотальный неудобняк!Поворчав еще немного, я повесила полотенце на эту злосчастную батарею, а затем полезла в ванну, задернув занавески и включив воду.Горячие струи приятно обожгли уставшее от бессмысленного валяния тело, даже немного взбодрили. Я простояла так немного, наслаждаясь и скрестив руки на груди."Блин, забыла телефон, можно было бы и музыку включить да и вообще - ванну пенную принять, - размышляла я. - Но я же обещала быстренько... Быстренько, так быстренько".От мыслей меня отвлекла внезапная струя воды, которая так же внезапно сменилась кипятком в буквальном смысле.- Я не настраивалась принимать контрастный душ! - недовольно крикнула я вслух. - Еще один момент, который я тоже ненавижу. Наверняка опять что-то с трубами, надо не забыть про это и мужу сказать...А когда я потянулась к решетчатой полке за шампунем, за занавеской раздался сильный хлопок. Я вскрикнула и обернулась, резко раздвинув занавески ванной. Но возле раковины ничего не было, полотенце висело на прежнем месте, а на полу все так же лежал коврик на котором расползалось немного капелек воды."Странно, - подумала я. - Что это было?".Дальше мыться мне было неприятно и хотелось убраться отсюда поскорее и лечь к любимому мужу под теплый бочок. Пока я намыливала голову, постоянно оглядывалась, ожидая хлопка или чего-то еще. Почему-то муж так и не принес халат...Наспех ополоснув голову и тело, я вылезла из ванны.- Любимый, я все! Где мой халат? Ты не боишься, что я простыну? - крикнула я, приоткрывая дверь.В ответ тишина.Наверное, уснул. Ну, ладно. Прошмыгну без халата, только сначала на кухню - что-то пить хочется, как-то очень жарко мне...Я набросила на голову полотенце и направилась на кухню. Пить хотелось все больше, я чувствовала духоту и попыталась открыть окно, но механизм, кажется, заклинило, а ручка не поворачивалась."Да что ж такое-то?!" - подумала я, как услышала, что из спальни выходит муж.Я заметила его в коридоре, он стремительно пронесся в ванную.- Ты куда?! - крикнула я, засмеявшись. - Я на кухне, ты опоздал, я уже закончила!Но мне никто не ответил. Я начала переживать. К горлу подкатил ком, дышать стало нечем. Я кое-как добралась до ванной, а приоткрыв дверь, никого там не обнаружила, только запотевшее зеркало, через которое ничего невозможно разглядеть, и сильный пар, который туманом растекся по ванной комнате, клубами поднимался к потолку и тут же опускаясь к полу, струйками как бы утекая к дверям.- Сережа?! - я сползала по стенке, но пыталась устоять, схватилась за влажную занавеску.Время остановилось, когда я увидела то, что было за занавеской, а все вокруг резко изменилось.Окровавленное голубое полотенце висело на бортике ванной, а по влажной плитке стекали струйки крови. Моей крови...В ванной лежала я. В неестественной для живого позе. Глаза были открыты, изо рта шла кровь, а из оголенной белой груди торчала... труба. Та самая, о которую я обожглась. Непонятно, как но ее кусок оторвался и вылетел, пронзив меня насквозь. Узкие ванные комнаты...Все так быстро произошло... Так быстро...Мой муж орал, дико орал, пытался меня достать. Он обжигался кипятком, который лился потоком. В ванной пар клубился все сильнее. Испарина на его лице смешивалась со слезами.Я все поняла, смотрела на свою грудь и поняла, что ничего не исправить... Я мертва.Потом он трясущими руками достал телефон, куда-то звонил, что-то кричал... Я уже с трудом различала звуки. Жалость, тоска сменились каким-то облегчением. Мне никогда не было так хорошо, так... легко, что ли...Я знала, что ничего не смогу ему сказать - он меня не услышит. Одно меня удручало, только одно - он будет страдать, долго страдать. Я так не хочу этого, ведь мне хорошо, мне не больно. Я ведь даже не поняла, что умерла, а я знаю, что он будет счастлив. На один короткий миг я увидела его будущее, у него будет прекрасная жена и дети... Зачем же он так волнуется сейчас?..Внезапно мой взгляд остановился на запотевшем зеркале. Сквозь капли, влажные разводы я видела темный коридор, где маячил и что-то кричал мой муж, но я не видела себя. Однако я знала, что делать. Надеюсь, он поймет.Я прикоснулась к мокрому стеклу, провела по нему пальцами, а затем шагнула назад, утонув в каком-то ярком свете, который так нежно и ласково укутал меня.Несколько лет спустя...- Так у тебя была еще жена до нашей мамы, да, пап? - спросила девушка-подросток, разливая по кружкам чай.- Да, была. И все, что ты услышала, правда.- Только не говори, что ты просто пытаешься меня поддержать, успокоить... - губы девушки задрожали. - Он был... он... Но ведь... если человек умирает, то все, ничего нет... Как я теперь буду жить?! Скажи, папа?! Я любила его!- Он не умирает, дочка, - Сергей поднялся из-за стола и обнял дочь. - Знаешь, почему я это понял?- Почему? - девушка шмыгнула носом, вытирая выступившие слезы.- Когда я забежал обратно в ванную, я посмотрел на зеркало... И я понял, что это она сделала. Она оставила мне знак. Вроде, знаешь, ничего особенного, но я понял, что это она. Там было сердечко. Маленькое такое сердечко. Внизу, на уголочке совсем. Она всегда так делала - видела в фильмах, как героини рисуют сердечки на запотевших стеклах. И она всегда так выражала мне свою любовь. Даже специально дышала на стекло, в автобусе, например, а потом рисовала это сердечко. Если стекла не было, она рисовала на уголочке тетради. Вроде бы, ничего особенного...- Ничего особенного? - прервала дочь отца. - Нет, это очень здорово... Но как она это сделала, она ведь умерла уже тогда...- Телом - да. Но душой - нет... Она пожелала мне лучшего. Конечно, мне было тяжело справиться с ее потерей, но надо жить дальше. Ради нее, ради него... - Сергей взял фото в рамочке из рук дочери, на котором она улыбалась черноволосому красивому парню. - Он видит тебя, Наташа. Слышит тебя. И ему бы не хотелось, чтобы ты плакала. Но не думай, что его нет. Он подает тебе знаки, просто нужно их заметить.- Точно? - девушка устремила свой взволнованный взгляд на Сергея.- Да.- Я еще подумала, что, может, быть знаки бывают перед смертью.. Предупреждения, но просто мы их не замечаем? Вдруг можно было бы все исправить, вдруг...- Не бери в голову, дорогая. Все происходит так, как должно.Они обнялись, каждый думая о своем и о том, что же там, за чертой.Чай давно остыл, на стене мерно тикали часы, почти в такт каплям дождя, а на запотевшем стекле окна, где-то там, в уголке, виднелись два маленьких и почти незаметных сердечка.

Ключевые слова: Душ смерть душа любовь тоска авторская история

Другие, подобные истории: