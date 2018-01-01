"Поганый" лес

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 76 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 13:14 by

По мнению окружающих, Олеся была странным ребенком, хотя посторонний человек, разок взглянув на нее, вряд ли бы что-то заподозрил. Обычная девчушка шести лет. Но странность в ней была. Олеся не общалась с людьми. Увидеть ее играющей с детворой на деревенских улицах было невозможно. Если к ней обращался кто-то из взрослых, девочка опасливо смотрела на постороннего и тут же старалась аккуратно уйти. Единственный человек, с которым она разговаривала, была ее бабушка, с которой Леся и жила.Была у девочки и еще одна странность. Олеся каждый день проводила время в старом лесу, называемом в народе «поганым». Раньше не было и года, чтобы в лесу не погиб человек. То медведь заломает, то волки разорвут, а иногда и просто пропадет человек, будто и не было. Со временем деревенские перестали ходить в это место. Даже парни не рисковали доказывать свою удаль и смелость походом туда. А маленькая девочка ходила в лес каждый день. Суеверные селяне видя, как маленький ребенок уходит в чащу, из которой не возвращались опытные охотники, шептались между собой и еще больше сторонились ребенка. А Леся же, после своих прогулок, рассказывала бабушке удивительные истории. Говорила, что лес рассказывает свои сказки, описывает события, которые происходили под тенью его деревьев, что дикие животные приходят к ней сами, и она играет с ними как с ручными. Бабушка качала головой, называла внучку фантазеркой и просила больше не ходить туда, но девочка не слушалась.Шли годы, Леся росла. В одиннадцать лет бабушка пристроила внучку в городскую гимназию с проживанием. Девочка училась, росла и как-то незаметно для себя превратилась в привлекательную молодую девушку. После гимназии закончила институт и окончательно обустроилась в городе. С годами воспоминания о лесных прогулках затерялись в памяти. А бабушка так и жила в деревне, наотрез отказываясь перебраться к внучке в город.В один летний день у Леси зазвонил телефон, на экране высветился незнакомый номер.Девушка подняла трубку:- Я вас слушаю.- Олеся Александровна? Вас беспокоят из сельсовета деревни «N». Ваша бабушка, Зинаида Павловна, сегодня ночью скончалась. Вы - единственный родственник. Приезжайте.Телефон выпал из рук Олеси. Ноги предательски задрожали, а из глаз брызнули слезы. Она не могла поверить, что это взаправду. Еще вчера днем она говорила с бабушкой по телефону, и та прекрасно себя чувствовала. Девушка хотела, чтобы это было шуткой. Злой, жестокой, но шуткой.Леся справилась с собой, взяла на работе отпуск, оплатила услуги ритуального бюро и поехала в деревню, чтобы проводить единственного родного человека в последний путь. На похоронах было совсем немного людей. Несколько старух, которые знали бабушку. Они шептались за спиной Леси, но она не разбирала слов.На пару дней девушка решила остаться в бабушкином доме. Сил ехать домой у нее не было.Вечером второго дня Олеся решила дойти до сельского магазина, купить сигарет и заодно прогуляться по местам своего детства. Бредя по улицам, погруженная в свои мысли, девушка не заметила, как на деревню опустилась ночь. Опомниться ее заставил звук жутко громыхающей машины и свет фар. Олеся отошла на обочину, пропуская автомобиль, но тот остановился рядом с ней. По марке и внешнему виду было ясно, что авто местное. Стекло опустилось и из салона выглянул парень, весьма неприятной наружности.- Подруга, подвезти?- Нет, спасибо, я дойду сама.- Да ладно, поехали покатаемся с нами, будет весело! – не отставал парень.- Я сказала нет, спасибо.- Ну, не хочешь по-хорошему…Из машины выскочили еще двое парней, схватили Лесю и потащили в салон. Девушка закричала попыталась вырваться, но один из нападавших зажал ей рот рукой. Олеся вцепилась зубами в ладонь, в тщетной попытке вырваться.- Ах ты сука! – сильный удар кулаком в живот выбил дыхание, за ним последовала хлесткая пощечина и девушку затолкали в машину.Она оказалась на заднем сидении, зажатая между двух нападавших, еще двое сидели спереди. Возможности сбежать ее лишили.- Колян, эта тварь меня укусила! Кровища идет! – обратился сидевший рядом с Лесей к водителю, после чего последовал жесткий тычок под ребра.Водитель обернулся:- Ну, паскуда, не захотела по-хорошему, будет по-плохому… Сегодня у нас будет интересная ночка, мужики! – и подонки дружно заржали.Олеся плакала и просила отпустить, но в ответ слышался только жестокий смех. Машина подпрыгивала на ухабистой проселочной дороге и катилась в сторону леса.- Э, Колян, ты чего? В лес, что ли? Может, не надо?- Ты че, зассал? Нормальное место. Там ее и прикопаем потом, хрен кто найдет.Судьба Олеси была решена. Она поняла, что живой не уйдет. Перед глазами пронеслась вся недолгая жизнь.Машина свернула с дороги, проехала через поле и остановилась на опушке леса. Девушку грубо вытащили из машины, пару раз ударили по лицу и бросили на траву.- Сама разденешься или помочь? Мы с мужиками не против стриптиза, – четверка насильников снова захохотала.Внезапно по лесу пронесся непонятный звук, он казался очень тихим, но исходил будто отовсюду. Что-то среднее между вздохом и воем. Нечто потустороннее и пугающее. Похитители переглянулись, а Олеся поняла, что это ее единственный шанс. Она вскочила на ноги и побежала вглубь леса. Секундный ступор у молодчиков сменился яростью.- Убегает! Нельзя, всех сдаст, сука! – четверо парней рванулись за девушкой, уже скрывшейся в чаще.- Разделимся, так вернее будет! – выкрикнул один, сплюнув на землю, и четверо преследователей разделились.Коляну, предводителю шайки, повезло. Он увидел бегущую Лесю впереди, ухмыльнулся и рванул за ней. Как бы быстро он не бежал, но не мог догнать маленькую девичью фигурку. Вдруг земля ушла у него из-под ног, и мерзавец оказался по пояс в воде. Фигура девушки вдалеке растворилась в воздухе словно туман. Колян попытался рвануться, но его стало глубже затягивать. Болото просто так не отпускает своих жертв. Подонок закричал, и трясина, будто поняв, что может лишится добычи, потянула еще сильнее, за несколько секунд полностью проглотив человека.Крик Коляна услышал Витек, лучший друг, которому прокусили руку и который с таким удовольствием бил свою жертву. Он побежал на помощь, но тут услышал тихие всхлипы. Остановился, прислушался и понял, что плач доносится из дыры в земле, похожей на чью-то нору. Рассудив, что если девушка там, то зверей в норе быть не может, бежать ей некуда. Опустившись на четвереньки, Витек полез внутрь.- Вот ты и попалась! – нора оказалась очень глубокой и заканчивалась пещеркой, в которой он мог встать в полный рост.Парень ухмыльнулся и чиркнул зажигалкой, чтобы увидеть свою жертву. Огонек осветил пустое пространство.- Что за нахрен… - пробормотал парень, а в следующую секунду на него обрушились сотни килограммов земли, погребая под собой заживо.Третий преследователь шел осторожно, прислушиваясь к звукам. Он предполагал, что девушка выдохнется от бега и попытается спрятаться. Он настолько сильно вслушивался в звуки леса, что не заметил глубокий овраг. Нога сорвалась со склона, человек покатился, ударяясь о корни и торчащие камни. Оказавшись на дне, он попытался встать, но рука и нога отозвались чудовищной болью. Посмотрев на ногу, парень увидел торчащую кость, открытый перелом. Если не найдут, то смерть от кровопотери или заражения. Но у судьбы было иное видение его конца. По обеим рукам пробежал холодок. Несостоявшийся насильник посмотрел на грудь, чтобы увидеть двух гадюк, изготовившихся к броску.Четвертому преследователю повезло больше. Он нашел Олесю. Она стояла к нему спиной, пытаясь отдышаться.- Вот ты и попалась, сладкая, – мерзко протянул мерзавец и достал нож.Олеся развернулась и попятилась, но тут же уперлась спиной в дерево.- Тебе некуда бежать, если сделаешь все так, как я скажу, то умрешь быстро, а иначе… - он осекся на полуслове.Из–за деревьев, за спиной девушки, вышли невысокие тени, у которых сверкали глаза. Волчья стая вышла на охоту. Волки прошли мимо прижавшейся к дереву Олеси и окружили парня. Тот пытался махать ножом, кричать на зверей. Но куда слабому человеку справиться с хищниками. Стая кинулась одновременно, не оставив ни единого шанса последнему из банды мерзавцев. Олеся закрыла глаза руками, ожидая, что следующей будет она. Но вдруг оборвались крики, послышалось шуршание листвы. Волки уносили добычу. Девушка не могла поверить своей удаче. Она без сил опустилась на землю.Вдруг один из волков развернулся и пошел прямо на нее. Девушка не могла сопротивляться. Хищник приблизился, и его морда оказался напротив лица Олеси. Желтые глаза зверя внимательно смотрели на нее. Леся закрыла глаза. Ее лица коснулось что-то теплое и мокрое. Волк несколько раз лизнул девушку, развернулся и потрусил к сородичам. По лесу снова пронесся звук, похожий на вздох, и Олеся услышала шепот, который слышался отовсюду. Шуршание листьев, скрип деревьев, стрекот насекомых сплелись в слова: «Здравствуй. Ты давно не приходила. Хочешь, я расскажу тебе еще одну историю?». Олеся вспомнила детство. Лес снова готов был рассказывать ей свои сказки.

Ключевые слова: Девушка лес насильники побег волки

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