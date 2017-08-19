Охотники: Воспоминания

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:12

Fro Просмотров: 51 Комментарии: 1 +4 Вчера, 19:12 by

Эх, что может быть приятнее, чем валяться на сыром от дождя асфальте, обрызганном с ног до головы в крови и смотреть на человеческую голову, на лице которой не написано ничего, кроме ярости, даже сейчас, когда тело валяется отдельно от нее. Вы, наверное, подумаете, что я сумасшедший или маньяк. Первое - возможно, а вот со вторым сложнее.Я, Иван Сергеевич Смирнов, человек, недавно кое-как получивший профессиональное образование, пытался найти хоть какую-то работу. Не то чтоб я был трудолюбив или у меня были какие-то цели в жизни, просто иногда хочется кушать, да и за квартиру платить нужно. От этих безрадостных мыслей меня отвлек звук, обозначавший лишь одно - кушать хотелось именно сейчас. Я и не заметил, что время уже приближалось к полуночи, и решил после перекуса уйти в лучший из миров, в мир сновидений. Но, как это часто бывает в холодильнике, шкафах, да и везде, где могла быть еда, ее, увы, не было. Что ж, благо недалеко от моей халупы есть круглосуточный магазин, куда я и решил направиться.Погода явно не радовала, как и фонари, горящие через раз. Темноты-то я не боялся, но вот наступить на какого-нибудь зверька не хотелось. Я закупил несколько пакетиков с лапшой и попрощался с продавщицей, на лице которой явно была написана ненависть ко всему на свете, скорее всего за то, что ночь ей придется провести в почти пустом магазине. Выйдя на улицу, я заметил, что стало немного светлее. Луна. Я бы и не узнал, что сегодня полнолуние, если б тучи немного не рассеялись. Впрочем, я не был человеком суеверным. От этих мыслей меня отвлек… нет, не мой желудок, шум неподалеку, доносившийся из кустов. Собака, - подумал я, но…- Помогите… - едва послышалось оттуда. Данный от природы пофигизм говорил забить. Но вот еще каким-то чудом не атрофировавшаяся совесть кричала хотя бы посмотреть! Ладно, это много времени не займет. В худшем случае, вызову скорую.В кустах оказался мужчина лет сорока пяти. Почему-то голый.- Эй, мужик, - обратился я к незнакомцу, - ты чего тут делаешь?- Охочусь, - как-то он не по ситуации спокойно ответил.- В таком виде? - удивился я. - И на кого же?- Да на любого идиота, что клюнет. Сейчас это ты.В этот момент в нескольких метрах от нас загорелись два маленьких зеленоватых огонька. Рывок, огромное нечто сбивает меня с ног. Я не успеваю опомниться, но чувствую, как что-то мохнатое прижимает мои руки к земле. Мне не верится в происходящее. Огромная тварь, не то псина, не то волк рычит, скалит зубы и смотрит своими бледно-зелеными глазами в мои. И, говоря «огромная», я не преувеличиваю: рост ее под два метра, стоя на четырех лапах. Оно раскрывает пасть, желая вонзить в меня свои клыки. Мне на лицо капают, да что там, текут его слюни. Господи, ну, и вонь. Не думал, что умру вот так вот.Но, видимо, судьба этой ночью оказалась ко мне благосклонна. В один момент тяжесть от тела зверюги исчезла. Я открыл глаза. Или не благосклонна? Огромный, если можно сказать, человек ростом под два с половиной метра. Довольно широкий, в темном плаще до колена, такого же цвета просторных брюках и берцах. С выступающим лбом. Руки покрыты густой шерстью. Короткая, но очень густая борода и усы. Бакенбарды. Одна сплошная бровь от виска до виска. На голове черные спутанные волосы до плеч и шляпа. Да что там, скажу прямо, на лице видны только довольно вздернутый нос, глаза и едва лоб. Ну, и улыбку. Эта лыба… Вы когда-нибудь смотрели документалки про обезьян? Вот улыбка, как у них - на пол-лица. Но больше всего выделяются глаза. Красная склера и небольшие зрачки. Не знаю, кто он, но ему не составило труда бросить огромного зверя, весящего не меньше двухсот килограмм в уличный фонарь, на другой стороне улице, при этом, выбив его из асфальта. Мужика, которому я собирался помочь, великан пинком отправляет в стену соседнего здания.- Эй, парень, - обратился он ко мне, - ты тут не обделался?- Да вроде нет.- Хм? Чего-то ты больно спокойный. От шока еще не отошел.- Я должен паниковать? - громила рассмеялся. Смех, знаете, как у какого-то киношного злодея. Все не пойму: он меня спасает или нет.- Держи, - он бросил мне какой-то необычный нож. Нож ли? С прямоугольным лезвием, он напоминал канцелярский, но без насечек и длиннее: сантиметров тридцать.- И что мне с ним делать?- Видишь под рукояткой кнопку? Нажми ее.Как только я это сделал, и без того тонкое лезвие растроилось, сегменты налезли друг на друга, образовав полноценный меч. Вот только лезвие было тоньше любой бритвы, и доверия не внушало.- Вон тот, - показал он на мужика под облицовкой стены, - твой.- Окей, я могу понять зачем, но как? Эта штука, - я показал на меч, - не сломается?- Нее, - еще больше растянув улыбку, сказал громила, - он крепче, чем кажется.- Но это не слишком? Я в школьные годы боксом занимался, смогу и так его приложить.- Ага, как же. Смотри.Мужик, как будто это не им зарядили по кирпичной стене, поднялся. Тело его покрылось густой шерстью, лицо и уши растянулись. Отрос хвост. Он встал на четвереньки и увеличился в размерах, став точно таким же, как напавший на меня пес. Ну, разве что окрасом немного отличался. А может, не немного. На улице ж темно было. Достаточно, чтоб человек вроде меня видел все происходящее, но не достаточно, чтобы видеть во всех красках. Кстати о втором. Он тоже не отлеживался и уже поднялся на лапы.- А этот мой.Великан пошел развлекаться. Ну, лично у меня складывается ощущение, что ему в данной ситуации ничего не угрожает. В отличие от меня. Огромный волчара бежит в мою сторону. Так, Ванек, сосредоточься, представь, что ты на физ-ре в лапту играешь. Правда, мяч обычно меньше тебя и не собирается тебя убить, но это детали. Я, конечно, слышал, что в стрессовых ситуациях, сознание ускоряется, но чтоб вот так. Или эти зверюги просто медленно бегают? Тогда понятно, почему они приманивают жертву и подкрадываются к ней. Так, не отвлекаться, уворот. Тупо бить мечом, стоя перед ним на месте, не вариант, даже если убью туша, которая упадет на меня по инерции, меня раздавит. Хм, интересно. При всем его зверином облике задние лапы у него почти не изменились. Человеческие ноги, просто покрытые шерстью и слега увеличенные. Вот почему он больно медленный для огромного волка. Разворачивается и вновь идет на меня. Н-да, я везунчик: спотыкаюсь о какой-то камешек, падаю. Зверь набрасывается на меня. Вонзаю в него меч. Раз - и вспарываю ему брюхо. Ммм, кроваво-кишковый душ. Вопль такой, что кажется, что сейчас барабанные перепонки лопнут. Поворачивается боком, видимо, хочет отступить. Удар. Голову с плеч. Уже труп медленно принимает человеческий облик.До меня только сейчас начало доходить, что же происходит. На улице ночь. Все это время шел дождь. Я убийца. Вышел, называется, в магазин. Смотрю на громилу. Сидит, курит. Под ногами человеческий труп с вывернутой настолько шеей, что будь она жива, смогла бы разглядывать свой зад. Да, она. Девушка, на вид лет тридцати пяти. Судя по длине сигареты, убил он ее без труда, сразу же, пока я еще только рассуждал о медлительности монстра.- А ты хорош для того, кто это делает впервые.- Спасибо. Так кто это? Оборотни?- Почти, волколаки.- А в чем разница?- Да ни в чем, но ты же под «оборотнем» подразумеваешь ликантропа. А это немного разное. Вервольфом можно стать через укус, и превращение зависит от времени суток и иногда, фазы луны. Волколаком же можно стать лишь с помощью особого ритуала и превращаться, когда захочешь. И из-за ног они медленнее, чем могли бы быть. В остальном, нет особой разницы.- Ого, ты умнее, чем кажешься.- Эй, не зарывайся! К тому же, это моя работа.- Работа?- Ну да. И она выполнена. А тебе работенка не нужна? Хотя, судя по твоим покупкам, - он поднял пакет с моей "едой". Желание есть, кстати, чего-то пропало, - мог бы и не спрашивать.- Я?- Ну да, во первых, я здесь больше никого не вижу; во вторых, я, кажется, уже говорил, что ты не плох. Мне понадобится приманка.- Приманка?- Ну, да. Видишь ли, я не совсем человек и пахну соответствующе. И когда надо кого-то выманить, приходится следить за людишками, как сегодня за тобой. А так и мне полегче, и ты при деле, а если не помрешь в первые пару лет, так и вовсе можешь профи стать. Для родственников легенду придумаем.- Я сирота, да и жены с детьми нет.- Ну, вот, некому переживать.Я хоть за двадцать с лишним лет и привык, что у меня нет семьи, но эта фраза меня задела:- Хочешь сказать, мне нечего терять, да?- А вот это, парень, брось. Пока у тебя есть жизнь, тебе есть, что терять. Вопрос только в том: потерять ее с пользой или тупо профукать. Что скажешь?- Ваня, ты чего задумался? - из воспоминаний меня вывел голос моей напарницы Маши.- Да так, ничего. Что у тебя?- Ничего, просто ты так и не ответил: кто эти двое на фотке.На фотографии, что показывала девушка, стояли двое в уже привычных плащах: один - великан, из-за роста которого у другого на фото только голова видна. Второй - молодой парень, еще без седины и шрамов, который только начинает свой путь.- Ты их знаешь?- Да, но это долгая история, уверена, что не заснешь?- Ой, да ладно, это было один раз!- Ну, слушай...

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