Соседка

VikaVeka Просмотров: 98 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 10:11 by

Снимали мы с мужем квартиру. Соседи были в основном обычные, с одной стороны пара лет за 50, которые работали на пятидневке, другая молодая пара с двух-трех летней дочуркой, а вот третья соседка была самая интересная. Это была молодая, красивая женщина, вернее, возраст было сложно определить, лицо у неё было суровое, но очень притягательное. Она была высокая, статная, и всегда ухоженная, с роскошными черными волосами. Жила она одна и непонятно было, работала или нет, но периодически к ней приходили то мужчины, а то и женщины. Я предполагала, что, возможно, она работала на дому, может массажистка или что-то в этом роде. Не сказать, что я шибко общительная, поэтому в основном говорила всем «здравствуйте» и несколько раз перекинулась парой слов с молодой мамашей. Но то, что "красивую" звали Алла, я знала, все её знали и, здороваясь, часто произносили её имя.Я на тот момент училась на вечернем и подрабатывала журналисткой. График был не стабильный, поэтому дома я могла быть и утром и днем и вечером, да и за компом часто засиживалась до двух, трех ночи.Сижу я как-то днем дома, слышу, двери соседские хлопают, думаю дай гляну, кто зачем, а то совсем скучно. Лучше бы не смотрела, вижу, как муж из "молодой семьи" заходит не к себе домой, а к Алле! Ну всё, заел мужика быт, любовницу нашел. А жену-то его жалко, а как рассказать, и надо ли? И не подружки мы с ней, а вдруг не поверит?В общем мучилась я не долго. Поднимаюсь я через день по лесенке домой, квартира на третьем этаже, я часто ходила пешком, и слышу крики женские, ругается кто-то. Я шаг замедлила и слушать стала, бабское любопытство никто не отменял. Слушаю, один голос точно принадлежит Алле, его не спутать, а второй узнала не сразу, но по тексту поняла, что это молодая мамашка. А ссора была как раз о мужике. Узнала как-то обо всём бедняжка и на Аллу наехала, мол не смей мужика моего трогать, а то космы повыдираю. Ничего криминального там не было, Алла что-то неразборчиво прошипела той в ответ и хлопнула дверью. Я подождала пока и мамашка зайдет, и сама зашла домой. Той же ночью я опять засиделась за компом. Три часа ночи, пошла в туалет и автоматически завернула к двери проверить закрыт ли замок, я тот ещё параноик. И слышу в коридоре шорох какой-то. Тихонечко смотрю в глазок и проклинаю себя за очередное любопытство. Картина такая, Алла, в одной ночнушке, прижалась к дверям соседей "молодых", руками по двери медленно водит и скребет как будто, и слышу я шепот её, вот блин приехали, не должно быть слышно же, а слышу. Тут она как повернется резко на меня, а глаза черные, ну я по двери медленно сползла, до туалета уже не было смысла идти, кое-как до кровати добралась, к мужу прижалась, а сама с двери взгляд не свожу, прислушиваюсь, не скребутся ли. Так и уснула под утро. Благо в институт только вечером идти. Днём поспала, отошла, да и вообще начало казаться что приснилось всё мне. Стала собираться в институт. Слышу под окнами скорая подъехала. Ну я сразу к своему посту, сама причитаю, только не на наш этаж, только не на наш. Верняк. На наш. К молодым. Стою у двери, уже выходить пора, а столкнуться со скорой лицом и увидеть, что и с кем случилось ну совсем не в моготу. Жду. Выносят, дочку! Синяя вся кашляет, бедная! Мамаша бежит за ней, вся в слезах, причитает. Уехали они. А спросить то, у кого, что с ребенком? В институт поехала вся не своя. Только об Алле и думала. Как узнать, что с ней не так? Конечно, обо всём знают вездесущие бабули. Только вот беда, у нас не кучкуются они. Не по квартирам же искать.Прошла неделя, дочку выписали, вроде как в порядке она, мамашка ходит, глаз не поднимает, да и муж такой же, бедные, такой стресс пережили. Иду я домой, подхожу к подъезду и о чудо, сидит бабуля, да ещё и одна. Ну раз у нашего сидит, значит наша и Аллу знает, только как вот как расспросить её, чтоб сама рассказала. Прохожу, вежливо здороваюсь, сама лихорадочно придумываю план, начинаю рыться в сумке, вроде как ключи потеряла. Сама бормочу себе под нос "где же они" ну и конечно, чтобы легче было искать, бухаю сумку на скамейку. А бабули народ такой, если к ним приблизишься на определенное расстояние, то всё, минимум пол часа разговоров тебе обеспечено.- А ты, дочка, с нашего подъезда или в гости к кому? - проявила бдительность Бабуля.- С нашего конечно, я на Третьем этаже живу! -специально говорю про этаж, там же Алла живет.- Ой, это ты с Аллой соседка что-ли? Вот Катенька дура, прости господи, угораздило же её с ней поругаться. - Ура, зацепилась.- Да, угораздило, -сочувственно произношу я, показывая, что я в теме.-Это же надо додуматься с ведьмой ругаться! -продолжает старушка, понимая, что я «своя», - так из-за чего, сцепилась, непонятно.-Да, как же, -продолжая втираться в доверие, говорю, - я всё слышала, из-за мужа Катькиного они ругались.Тут глаза бабули заблестели,-Ох, ну надо же и по соседям уже пошла, мало ей пришлых! А ты смотри, у тебя то мужик есть?-Есть, -говорю- Так следи за ним, а то и его утащит!- Да, нет, -улыбаюсь, -он у меня не гулящий.-Да какая разница, у Катеньки гулящий что-ли был? Она же ведьма, она мужиков заманивает, да силы из них все забирает и хорошеет, вон день ото дня. Так что, доченька, следи за своим.На этих словах я вскочила с радостными криками, что ключи нашла. А сама чуть не плачу, страшно, что за бред, соседка мужиков "пожирает", а мне ещё мимо её двери идти. И тут меня осеняет. Последние недели три муж как-то холодно себя ведет, говорит на работе завал, устаёт, и кошмары его мучить стали, а что именно снится не помнит. Ладно, выясним. Как только муж с работы пришел, я сразу в лоб спрашиваю: - Алла к себе звала?Он глаза выручил, - Нет, говорит, -что ты?А сам бледнеть стал, врун из него тот ещё. Говорю ему, давай рассказывай, я баба не ревнивая, да и муж у меня не из кобелей. Ну он и рассказал.-Снится она мне постоянно, а во сне зовет к себе. Я не хочу к ней идти, тебя люблю, но она манящая такая, просыпаюсь и только о ней и думаю, на тебя смотрю, а она перед глазами стоит. И знаю, что тебя люблю и не нужен никто, но она как наваждение. - вот так и выпалил всё, а глаза грустные, как у щеночка, чуть не плачет бедный, я сама в шоке от слов его, и больно и понимаю, что не виноват. Рассказала ему всё, что видела и что бабуля мне поведала. Сели мы, а что делать не знаем.Нет, не пошли мы ни к каким бабкам, так как нету у нас их здесь, да и где их искать? Во всех историях других находятся сами, а в моей не нашлась. Повтыкала я булавок в проем двери, икону повесила, свечки из церкви принесла, мужа святой водой побрызгала. Вроде как легче ему стало, то ли от манипуляций моих, а может и от осознания что дурманят его. Только всё разрешилось быстро и благополучно волей случая. Позвонила хозяйка квартиры и сообщила что всё-таки решилась на продажу, нам месяц дала съехать. Но у меня сумки были готовы уже через неделю. Переехали в другое жильё, мужа сразу отпустило, а я ещё внимательней к соседям приглядываюсь, мало ли кто попадется.

Ключевые слова: Ведьма соседка любопытство авторская история

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