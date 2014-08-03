Зловещие пещеры 2

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:20

Причина: Изменён раздел.

Estellan Просмотров: 44 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 11:20 by

- Святые сталактиты! - рявкнул первое, что пришло в голову, пусть они считают это заклинанием, пока пальцы на автомате сплетали магический щит, первое, что заложено в рефлекс. Правда, в этот раз все пошло как-то не по плану. Сначала зазвенело в голове, потом вокруг словно звенели сами стены, пол дрогнул, и уже под аккомпанемент треска и грохота падающих камней пол пещеры разверзся, и мы с упырем торжественно ухнули вниз. «Кажется, горячее пожелание главного сектанта провалиться тебе сквозь землю сбылось»,- невпопад посочувствовал мне внутренний голос.Ответить ему я не успел, так как немного переживал о собственном выживании. Полет оказался недолгим. Шмякнувшись о землю, я прокатился несколько метров вниз по склону в какой-то грязи, чтобы окончательно остановиться в куче гостеприимно топорщащихся в мою сторону острых сталагмитов и не менее острых осколков камней. Там меня и догнал упырь, плотнее впечатав в кучку и вдобавок придавив ноги. Слева повеяло ветерком с отчетливой примесью запаха сероводорода. Значит, выход здесь все же где-то есть. И не так уж далеко. Это радует. Перевернуться не удалось, пришлось зажигать огонек из положения "лежа мордой в камни". Огонек получился удивительно слабым, руда в этой горе все сильнее подавляет мои силы, интересно, как быстро я их утрачу совсем? Только именно сейчас и в подобном положении размышлять на столь философские темы совершенно не хотелось.- Эй. Подъем, спящая красавица.Сумев выдернуть из-под неподвижной тушки упыря одну из ног, мне удалось немного повернуться. Блондин лежал на спине, невидящим взглядом рассматривая собратьев, столь гостеприимно встретивших нас сталагмитов, совсем как живой, только мертвый. Экая незадача. Потерял проводника, дальше придется самому. Ну раз так, пещера ему пухом, вывернувшись еще немного, я снял с пояса один из кинжалов. Клыки пригодятся, Белая из них отличные снадобья варит.- Я чую запах страха, - отчетливо повел носом упырь, и, моргнув, сел.- Оставь свои грязные инсинуации при себе. Это не я. Тут где-то, видимо, серные источники или болото прорвалось.На всякий случай отпихнув упыря от себя ногой подальше, я попытался приподняться, но с наскока этот вентиль провернуть не удалось. Маска неразрушима, и на ней наверняка не осталось и царапины, а вот на мантии из простой ткани - ей от встречи с камнями досталось, как и моей плоти под ней - в нескольких местах зияли прорехи, окрашенные кровью. Чудесно.- И крови. Эй, Синий, а ваши маски вообще снимаются? – вампир подобрался, сверкнув в мою сторону хищным взглядом.- Только с головой. Если ты таким незаметным способом пытаешься узнать, не получится ли у тебя добраться до моей лебединой шейки, то всезнающий овощ тебе на воротник, упырь.- Больно надо, – оскорбился блондин и, поднявшись на ноги, попытался стряхнуть с одежды липкую черную грязь. – От вашей ядовитой крови никогда не знаешь, то ли рога вырастут, то ли крылья, то ли руки отвалятся. И хватит называть меня упырем.- Я тебя, как хочешь, назову, только зубы покажи.Продемонстрировав мне вместо зубов жест из среднего пальца, блондин ухватил мой организм за плечо и легко поставил на ноги:- Идем. Я знаю это место, тут недалеко спуск на нижний уровень, а там уже рукой подать до берлоги твоего отшельника. Удачно мы провалились.Заявив это, он бодро зашагал в темноту. Чтобы не отставать, пришлось плестись следом, переживая за свой огонек, который слабел буквально на глазах.В этот раз он не соврал, буквально через полчаса мы спустились на самый нижний уровень по длинной вертикальной шахте, цепляясь за выступы камней и какие-то доисторические железяки, которые едва не рассыпались в прах от прикосновения, ежесекундно рискуя свалиться вниз и все же умереть. По крайней мере, я бы точно умер, что-то мне подсказывало, что левитация может тут не сработать, и тогда на дне шахты точно появится кровавая клякса в форме меня. Однако каким-то чудом удалось спуститься без жертв. Теперь предстояло преодолеть последний участок пути до отшельника, взять его за жабры и вытащить на поверхность. Фигня-война на фоне того пути, что я уже преодолел, рискуя весьма дорогой мне, как память, собственной шкурой.- Эй, Синий.- Шо?Бодрость и энергичность вампира действовала на нервы и вызывала приступы желания по-тихому свернуть ему голову и закопать под камнем, пущай поищет.- А это правда, что говорят, об одном из вас и ведьме с болот?Мурашки пробежали по спине вверх и на мгновение заставили волосы на затылке пошевелиться. Кто, кроме самой ведьмы и Масок, может знать об этом? Да и откуда? И кто эти «говорят»? Никогда не слышал подобных слухов, а о Масках чего только не говорят: и что мы кровь младенцев пьем, и что сердца покойников едим, девственниц, блондинок, каждое полнолуние в пятницу тринадцатого… в високосный год. А вот про это слухов не слышал.- Что именно?- Ну, что один из вас был рожден некромантом, но мечтал носить маску. А некроманты не могут носить маски, и тогда он пошел к ведьме с болот, заключив с ней сделку. Вечное служение ей в обмен на двадцать лет служения королевству в качестве маски. И она забрала его силу, дав ему взамен другую.- Пятнадцать лет.Блондин оглянулся, при неверном свете магического огонька мне удалось рассмотреть странное выражение в его взгляде, но понять я его не успел, так как за следующим поворотом нам открылась пещера.Пещера была великолепна во всех смыслах этого слова. При желании туда вполне можно было бы впихнуть весь королевский дворец, еще и место осталось бы. Справа было небольшое подземное озеро, дно которого было устлано почти белым песком. Прямо над озером потолок пещеры представлял собой полумесяц какого-то прозрачного камня, тут было светлей, несмотря на царившую за стенами пещеры ночь. По берегам озера даже росло что-то. Слева, в дальнем конце пещеры, угадывалась хижина, сложенная из подручных материалов.Отшельник, как и предсказывал упырь, обнаружился в этой самой хижине, пускающий слюни на лежанку.- Попался, дядя, - ласково поприветствовал я старика, безжалостно встряхнув того за плечо. Пару раз, потому что в первый он прохрипел что-то про демонов и долбанул меня поварешкой.- Синий! Ты жив!? - взвинтился в мозг телепатический призыв Белой, вызвав волну головной боли.- Нет. Но ты можешь прийти и забрать нашу потеряшку в замок для пыток. Я сейчас кину маячок, телепортируйся или пробивай потолок, он здесь тонкий. Я слегка вымотался и с ним телепортироваться не смогу.Едва я успел договорить, как часть прозрачного потолка пещеры обрушилась, и в пролом спланировала крайне недовольная Белая:- Я уже думала, что тебя тут на запчасти разобрали, когда пропала связь и забегали эти… как их. Сообщила Черному, он остальных вызвал, собирались идти тебя искать.- Не дрейфь. Я свою работу знаю. Забирай старика, пока опять не сдриснул.Резко развернувшись, хлестнув по моей маске волосами, Белая ловко подхватила вяло сопротивляющегося отшельника под руку и снова повернулась ко мне:- Догоняй. У нас с тобой будет потом серьезный разговор на предмет «Пугать до смерти своего напарника: почему это чревато последствиями, и как их избежать».Невольно я почувствовал, как ее глаза под маской зло прищурились. Да уж, мало вещей в этом мире могут быть опасней разъяренной женщины.- Но я… - договорить я не успел. Воздух издал ударивший по ушам хлопок и слабо светился в том месте, где еще несколько секунд назад стояли Белая и отшельник. Похоже, последствий не избежать.- Не так быстро, - в мое плечо снова вцепилась рука упыря, про которого я уже успел забыть. И чего он не удрал обратно по пещерам к своей кормушке?- Чего тебе? - рывком развернувшись, я сбросил его руку. Голыми руками мне упыря не завалить, тут и думать нечего, если он решил драться. Кинжалы мои особого вреда ему тоже не нанесут. А практически без магии в него ни огнем не шмальнуть, ни молнией припечатать.- Ты меня не знаешь. Но меня прислали взыскать твой долг. Пятнадцать лет истекло сегодня, в полночь. Ведьма очень жаждет заполучить тебя себе в вечные слуги.- Значит, карга все же бессмертна?- Да, но не так как я и будешь ты. Ее бессмертие имеет совершенно другие корни и источник. Но рано или поздно мы найдем и разрушим его. Сними маску.Впервые за долгое время все девять Масок собрались в главном зале коллегии. Они не виделись долгое время, а общались в основном или телепатически, или через магическую пересылку. Восемь из них стояли полукругом, рассматривая девятую, лежащую на пьедестале.

Ключевые слова: Пещера маска страх упырь авторская история

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