Как такое может быть?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:51

Mefistofel Просмотров: 39 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:51 by

Как такое может быть? Это абсурд, это ерунда, это всего лишь сон! Кошмарный сон, конечно же, конечно, иначе как такое объяснить? Ступени, ступени, ступени, площадка, поворот, еще всего два пролета, дверь - и я в безопасности. Черт, лучше бы уж эта тварь топала и рычала, страшно до ужаса, но хоть бы представлял, где она находится!Еще один пролет! Еще чуть-чуть! Надо заранее достать ключи! А-а-а-а, карманы слишком узкие. Вот, вот они, вот и дверь. Господи, Господи, прошу тебя, всего лишь чуть-чуть, дай мне чуть-чуть времени.Да проворачивайся ты уже, долбаный замок! Дверь тяжеленная, пока откроешь - десять раз сожрут! Да захлопывайся ты уже!Беглый взгляд на лестницу, пока захлопывал дверь - не зацепился ни за что подозрительное. Я дома, за спиной толстая стальная дверь. Неужели? Неужели я успел? Что это вообще было? Зашел в подъезд и тут же почувствовал пристальный взгляд. Причем сверху! Только поднял голову, как на меня упала тень! Сам не пойму, как вывернулся, помню только дикий ледяной ужас! Не помня себя рванул со всех ног вверх по лестнице… Что это вообще за тень такая? Как она может падать? Адреналин в крови гнал меня вверх, к квартире, к безопасности. А вот сейчас отходняк. Зато спокойно… даже как-то безразлично… Апатия какая-то… серая… как та тень… из подъезда… падучая… Или вот эта… на потолке… а разве это не она же?.. И падает так же… ЧТО?!Что ж так голова-то болит? Уж лучше бы похмелье, чем это! Все тело словно было заковано в вечные льды. И холод. Грудь будто была наполнена всеми льдами Арктики!Ладно, надо попытаться хотя бы встать для начала. А коврик при входе я поменяю, падать на него щекой крайне неприятно! Помягче надо какой-нибудь купить, а не этот пластмассовый. Вторая попытка подъема, и р-раз! Нет, точно поменяю! Вот сейчас отлежусь, встану… и плюну на этот коврик, на кровати все равно валяться приятнее. Ну, руки мои, не подведите меня. А чего это вы такие бледные и нечеткие? Ладно, потом. Кроватка, я иду к тебе! Вот почти сейчас. Вот уже практически собрался. Скоро я приду к тебе. Скоро. К примеру, завтра. А коврик я все же поменяю.Ой, мама, жрать-то как хочется! Скорее к холодильнику. Что за вонь?! Вроде на вид нормальные продукты, вполне съедобные. Но воняют, прямо спасу нет! И животик сводит, наверняка там сейчас желудок с позвоночником обнимаются. Ладно, просто вдыхать не буду, а после в магазин сбегаю, может, там что аппетитнее найду?Надо принять к сведению, что отвратительно воняющие продукты жрать не стоит. А то обниматься по полчаса с унитазом как-то не очень воодушевляет. Ладно, собираемся и скорее в магазин. Собираемся? Я ж хожу вполне нормально и даже бегаю. Хотя вот недавно даже встать не мог! Недавно? А сколько вообще времени-то прошло? Судя по тому, что за окном уже светло, ночь я благополучно провел на коврике. Ай-яй-яй-яй, да бегу я уже, бегу, а то вы там не то что обниматься, а вообще черти чем займетесь!Итак, подведем итоги: провалялся я, оказывается, не день, а все три. Люди на улице меня в упор не замечают, хотя при прямом общении все вроде бы нормально, обычную пищу я употреблять не могу, в то время как от прохожих идет умопомрачительный аппетитный запах, а в довершении всего в голове, стоило лишь мне появиться на улице, звучит едва слышный и еле разборчивый зов. Странно, конечно, было увидеть на электронном табло заправочной станции дату на три дня опережающую ту, которую я считал правильной, но когда я эту же дату увидел на своем мобильнике, в газете и по телевизору, то поневоле пришлось поверить.В продуктовом магазине я смог выдержать всего десять минут, после чего позорно бежал, стараясь не вдыхать запахи продуктов, которые для меня стали почему-то ассоциироваться с общественным туалетом.Но, выйдя на улицу, я с удивлением обнаружил, что исходящие от проходящих мимо людей запахи вызывают у меня такое слюновыделение и бурчание в животе, какого я не припоминаю со времен маминой кулинарии. Дошло до того, что я, не помня себя, минут пятнадцать шел за какой-то девушкой, от которой умопомрачительно пахло копченой курочкой, а когда пришел в себя, то заметил еще одну странную особенность: дело в том, что за девушкой я шел тяжело дыша, постанывая и истекая слюнями (представьте себе это зрелище со стороны и согласитесь, что вы бы как минимум пристально смотрели на такого парня с мыслями о том, что надо вызвать полицию!), но никто из прохожих даже не обратил на меня внимания, а когда я остановился, придя в себя, пара людей попыталась даже пройти сквозь меня, будто меня там и не существовало! Но, столкнувшись со мной, мужчина быстро извинился и посеменил дальше, а бабулька обматерила с ног до головы, начав стандартным «ишь, встал туть, нормальным людям проходу нетути!». Но уже через пару шагов она остановилась и начала оглядываться, будто забыла, на кого и за что она так возмущена, при этом она несколько раз глянула на меня, но ее взгляд проходил сквозь меня, будто я был прозрачным как стекло.Так же себя вели и все остальные люди, с которыми я пытался заговорить на улице. Они нормально со мной разговаривали, отвечали на вопросы и поддерживали беседу, но стоило мне только отойти, как они напрочь забывали обо мне и в упор меня не замечали.Пытаясь осознать в чем дело, я присел на скамейку в маленькой аллейке и вот здесь обратил внимание на то, чему не придавал значения с самого выхода из дома, хотя незамеченным это не осталось: в голове раздавался какой-то зов. Я не мог разобрать слов, не разбирал и значения его, но то, что это был зов, - я точно уверен.Промаявшись где-то пятнадцать минут, мне удалось различить слово «брат», а после трехчасового мозголомства я уяснил, что кто-то или что-то приглашает меня на встречу во мраке. Само общение складывалось не столько из слов, сколько из мыслеобразов, ощущений и воспоминаний, даже то слово «брат» я не столько услышал, сколько ощутил как мешанину ощущений родства, близости, защиты и готовности оказать помощь. Соответственно, встреча во мраке означала встречу в темное время суток, а не где-нибудь в подвале или просто в темноте. Будь что будет, а то эта вся мешанина из непоняток начинает меня сводить с ума! Кстати, а ведь после той прогулки за девушкой мне почему-то совсем не хочется есть.Семеро. Ну, будем надеяться, все не закончится банальным гопничеством. Хотя по внешнему виду они не производили впечатление гопников, скорее, людей, собравших круг по интересам. Но в то же время веет от них чем-то непонятным, каким-то неуловимым и нестандартным. И смотрятся они как-то нечетко, смазано. При прямом взгляде на любого из них все вроде бы нормально (за исключением какой-то бледности), но стоит отвести хотя бы взгляд, как я уже не могу вспомнить даже лица того, с кем только что разговаривал!- Сам такой же! И нечего тут глазки строить, а то смотришь, как винда на новое устройство!Неужели я размышлял вслух? «Нет, не вслух. И нечего так прыгать, не кенгуру»- Вот уж извините! Не каждый день у тебя мысли читают!- Извиняем. Ничего, скоро привыкнешь.- Это вы меня звали?- А ты сомневаешься? То-то же!- И зачем вы меня звали?- А у тебя все пучком и никаких прям вопросов о сущности бытия не появилось?- А вы прям так великодушно ни с того ни с сего решили протянуть мне руку помощи?- Ну, не факт, что руку, можем и ногу. Ну, а если серьезно, то здесь, сам понимаешь, не то место, чтобы вести долгие обстоятельные и серьезные разговоры. Ну что, ты с нами пойдешь или к тебе в гости всей толпой заломимся?- Можно и ко мне…- Ну, тогда пошли, а то начинаем лишнее внимание привлекать.Говоривший без тени сомнения направился в сторону моего подъезда. Ну, либо они воспользовались телепатией, либо за мной следили.«И не только на улице!»«А без разрешения ковыряться в чужих мыслях, между прочим, неприлично!»«Не расстраивайся, мне это тоже никакого удовольствия не доставляет»Судя по этой фразе, можно сделать вывод, что телепатия у них неконтролируемая, и они не могут ее отключать и включать, когда самим захочется.«Абсолютно верно, за небольшим исключением…»- Да вы можете оставить мои мысли в покое? Что, у меня теперь совсем никакого личного пространства не будет?!«Не ори, не дома!»Шедший первым быстро распахнул подъездную дверь, а остальные столь же оперативно затолкали меня внутрь подъезда. Моего, между прочим, подъезда!«Позже! Поднимемся в квартиру, там за кружечкой чая и обсудим»При воспоминании о смраде еды меня весьма ощутимо передернуло.«Не переживай, такая реакция у нас только в отношении человеческой еды, к напиткам это не относится. В квартире подробней объясню. Кстати, может, ключи достанешь или будем двери выбивать? В правом кармане штанов»Прервав бессмысленное хлопанье ладонями по карманам куртки, я опустил руку в указанный карман и с удивлением поднял глаза на него, сжимая в ладони ключи.«Ты-то забыл, а вот мозг помнит!»Это что же получается, они могут читать не только мысли, но и воспоминания, потерянные в глубинах памяти? Какие-то ехидные чересчур улыбки, что-то тут явно не так.Зайдя в собственную квартиру чуть ли не последним из всей компании, я был удивлен, насколько быстро и оперативно, а главное, эффективно действуют мои новые знакомые на абсолютно незнакомой им территории!- Ну, почему незнакомой? Ты знаешь эту квартиру, как свои пять пальцев, а нам этого более чем достаточно. Ты проходить-то собираешься или так и будешь в прихожей стоять?Спохватившись, я разулся и повесил куртку на вешалку, после чего зашел в зал. Н-да, и кто ж из нас хозяин квартиры?- Не забивай голову подобной ерундой. Сейчас вскипит чайник, сядем за стол, прям вот за этот круглый стол и просветим тебя по всем возникшим вопросам, о величайший сэр Артур Пендрагон! А где твой Экскалибур?- А я-то думал: из-за кого Петросян нервно курит в сторонке, хохмач ты наш? И, кстати, меня зовут Дмитрий.- Мы знаем, как тебя зовут, так же как и ты уже знаешь, как зовут нас.- И откуда же мне это знать, а-а-а-а… Артем?..- Ну, вот видишь, Диман, все не так страшно, как казалось, так ведь? Ну, меня ты назвал, а далее?- Сергей, Толя, Валентин, Леха, Олег и... Света?- Смотрю, быстро адаптируешься, молодчик! Тогда задачка посложнее, ответь на свой же вопрос, который так тебя мучил: почему есть мы не можем, а пить – запросто?- Потому что из-за превращения, ну или, можно сказать, мутации, наша пищеварительная система становится рудиментарной, так как питаемся мы иначе, и она не в состоянии переварить тяжелые питательные элементы, в то время как напитки особо ничего такого не несут и напряга для пищеварения практически не составляют. Исключение – это различные протеиновые коктейли, разные суперэнергетики и вся прочая лабуда. Потому и запах еды для нас кажется тошнотворным и отвратительным, а запах напитков вполне приемлем.- Молодец. Но знания знаниями, а для их упорядочивания в твоей больной головушке (да и чтобы твои тараканчики разложили все эти знания по полочкам) я немного тебе все же расскажу, а остальное ты и сам поймешь.Мы – братство тени. Изначально мы были обычными людьми, пока некая сущность не вселилась в каждого из нас. Ты тоже видел эту сущность, похожую на тень (откуда мы и взяли название для нас). По сути, эта сущность - есть что-то вроде бестелесного духа, которых во времена инквизиции называли бесами, демонами, шайтанами и всей прочей нечистью. Поскольку они нематериальны, то выжить в нашем сугубо материальном мире они сами по себе не могут, и сразу же после рождения у них есть всего сорок дней, чтобы найти себе материальный носитель, либо же по прошествии срока они будут стерты куда более грубыми энергиями нашего мира. По каким критериям выбирается носитель, как ты уже понял, мы не знаем, но эти критерии есть, иначе бы они вселялись в первого попавшегося человека. Вселяясь в носителя, эта сущность перестраивает лишь организм носителя, нисколько не влияя на его личность, так как своей личности у нее по младости лет попросту нет. Перестройка же организма нужна, чтобы тело носителя само не уничтожило симбионта. В результате этой мутации наши тела становятся... м-м-м-м, как бы это сказать?.. Полуматериальными, что ли? Сама мутация занимает в среднем от трех до пяти дней, после чего носитель проходит… ну, все то, что прошел ты. Какими же плюсами мы обладаем от такого симбиоза? К примеру, нам не нужна материальная еда – экономично, согласись? Питаемся мы, как ты уже понял, эмоциями людей, а точнее - энергией эмоций, и вот тут нас подстерегает уже одна очень опасная ловушка, из-за которой уже множества братьев погибло. Нам нужны легкие эманации человеческих эмоций, что-то вроде восхищения природными пейзажами, воспоминания о первой любви, удовлетворение от сытного ужина или домашнего успокоения после насыщенного трудового дня. Но бойся ярких односложных эмоций наподобие гнева, ярости, открытого восторга ну и такого прочего. Если приводить пример, то энергия эмоций - это электричество, а мы приборы, его потребляющие. Если давать нам положенные двести двадцать, то мы живем и радуемся, но что будет, если телевизору по электросети вместо положенных придет, к примеру, десять киловольт? Вот то-то и оно! Но я маленько отвлекся. Также мы имеем телепатию, в ограниченных, правда, пределах. Кстати. Чтобы полностью пользоваться нашей общей памятью братства, а также ощущать всех братьев, ты должен задвинуть свое «я» на второй план, а на первый поставить «я» братства. Поверь, от этого ты ничего не потеряешь, а только приобретешь. Также, среди прочих плюсов, есть еще телепортация через тень, но она возможна только тогда, когда ты полностью сыт, вокруг сумрачно, но при этом ты отбрасываешь тень, да и то, запасенной тобой энергии хватит максимум на один прыжок на расстоянии около ста или двухсот метров. Так сказать, эдакий «последний шанс». Смотрю, инфы для тебя на сегодня слишком много. Что ж, как будешь готов, можешь обращаться к любому из нас, а сейчас мы, пожалуй, пойдем.«Артем?!»- Ах, да, чуть не забыл. У нас тут так заведено, что дом, в котором живет член братства, является его территорией, и другие братья на ней не питаются. Но тут один исключительный случай такой, про причины я расскажу и объясню в следующую нашу беседу, но суть в следующем: твой сосед снизу жизненно необходим нашей девочке, ей прям крышу с него рвет!..«Артем!»- Да ладно-ладно, прям шутнуть нельзя! В общем, отдай его ей, а? Правда, должен честно предупредить, что его больше никто и никогда не увидит. Но, с другой стороны, проблем с законом можешь не опасаться, ввиду все той же нашей особенности по непривлечению излишнего внимания к нашим скромным персонам.- Ну, в принципе, не вопрос, забирайте.- Вот и ладушки, а сейчас отдыхай, переваривай и, если что, обращайся.Щелчок дверного замка стал заключительной точкой во всей этой мозголомной феерии. С одной стороны, многие вопросы действительно разъяснились, но вместо них появились другие. К примеру: нафига ей понадобился мой сосед? И почему его больше никто не увидит? И почему я не ощущал Свету, хотя парней я ощущал постоянно в своей голове, точнее, не их самих, а эдакое ощущение присутствия с примесью вежливого внимания и искреннего желания помочь. От нее же не исходило ничего, будто это был не член братства, а обычный человек! Надо будет расспросить Артема поподробнее.- Благодарю за приглашение, конечно, но чай – это что-то с чем-то! Понимаю, что наглость, но, может, еще по чашечке?- Слушай, у меня литровая пивная кружка есть, может, тебе сразу в нее налить?- Остроумный ты наш! Просто очень давно такого замечательного чая не пил! На работе-то как? Премии за пропуски не лишили?- Кто ж владельца бизнеса премии-то лишит? Там уже привыкли, что хозяин иной раз на несколько месяцев может запропасть. Удивительно, что ни разу никто даже не позвонил мне с тем или иным вопросом!- Ничего удивительного, это все та же наша теневая незаметность. Она действует не только при прямом контакте, но даже и в мыслях тех, кто о тебе думает, незаметно перенаправляя его мысли в другую сторону. А как именно это работает, я, если честно, и сам не знаю, просто смирился с этим фактом.- Ну, раз уж зашла тема про непонятки, то тогда просвяти меня и по другим вопросам.- Спрашивай.- Нафига вам мой сосед? И почему его больше не увижу? Мы же их не съедаем в конце концов? И почему Свету я так и не почувствовал?- Умеешь же ты задавать самые неудобные вопросы да еще и кучей! Все это связанно с нашим процессом размножения. Для начала: размножаемся мы не так, как люди, похотливенький ты наш, начинается все с того, что самке должно исполниться как минимум двести лет. Нечего глазки выпукливать и впукливать, как пылесос с турбоотсосом! Да, Светке двести семь лет, или ты думал, что я врал насчет бессмертия? Ну, так вот, когда самка созреет, то у нее начинается, как говорят животноводы, «гон». Хм-м, какое подходящее слово-то! Так как она реально гонит, организм отходит от привычной нормы ввиду предстоящего сакрального действа по сохранению и увеличению нашей популяции. Она плохо контролирует саму себя и свои мысли, а все инстинкты заточены на одно: найти максимально калорийную пищу, так как в процессе вынашивания самка совсем не может потреблять энергию, а сама отдает ее будущему потомству. Посему перед этим ее организм способен потребить и преобразовать столько энергии, сколько в обычном состоянии сожгло бы ее до состояния горстки пепла! Но это отнюдь не значит, что ей можно не бояться больших энергий. Но тут есть приятный бонус: обычный человек, не умеющий управлять своей аурой, не способен развить таких объемов энергии в себе, а если точнее - сконцентрировать свои эмоции и конвертировать их в чистую энергию, чтобы затем использовать ее по своему усмотрению. Хотя вроде как буддисты достигли в этом поразительных высот и практически истребили всех наших, но при этом они остаются обычными людьми! Так что порадуемся тому, что живем мы не на востоке. Что-то я отвлекся. Так вот, высасывая эту энергию из человека, самка высасывает его до последней капли, из-за чего тело человека не выдерживает столь резкого оттока энергии, что на физическом уровне выглядит как самовозгорание человека. После насыщения самка переходит в режим оплодотворения, но, в который раз тебе говорю, у нас это происходит не как у простых смертных! Просто в этом состоянии наши нематериальные сущности пересекаются и часть нашей сущности остается в сущности самки, из чего следует, что с чем большим количеством братьев пересечется самка, тем больше потомства она сможет дать. Про тему вынашивания я тебе ничего сказать не могу, так как в общей памяти этого нет (даже не представляю, как самки скрывают эту информацию?), но после этого самка выпускает из себя наши частицы, которые разлетаются по всей достижимой им территории, попутно питаясь эмоциями встречных людей (как ты в тот раз на остановке), пока не найдут подходящего для них носителя. Ну а что происходит дальше, ты и сам знаешь не понаслышке. Кстати, должен тебя огорчить, в этом оплодотворении ты участвовать не сможешь, так как слишком молод в качестве брата. Вот лет через сто, может, и порадуешься. Так что через пару недель тебя ждет просто шикарное и познавательное зрелище!- Э-э-э-э, Тём, видишь ли, тут такое дело… Мне через неделю по делам моего бизнеса нужно в Казахстан смотаться, да и проведу я там, даже по самому минимуму если считать, не меньше двадцати дней. Но, как я понял из твоих слов, мое присутствие на этом празднике жизни ведь вовсе не обязательно?- Нет, не обязательно. Просто ты сам лишаешь себя редчайшего зрелища, и когда подвернется следующая возможность – неизвестно, так что не прогадай! Ну а так – удачи тебе с твоим бизнесом, возвращайся скорее, мы уже скучаем по тебе!- И я по вам! Удачи вам с оплодотворением!- Похабник!Хотя и был октябрь месяц, но на улице все так же стояла промозглая слякоть, не желая уступать место чистому белому снегу и морозцам. И эта лужа так удачно подвернулась под мой ботинок при выходе из такси, что у меня даже слов нет, одни слюни и те по три складываются! Вернулся домой, называется! Но вот что действительно меня смущает, так это почему я не ощущаю братьев? Слишком долго был вдалеке? Может быть, я слишком много не знаю еще про братство? Ничего, из поездки я привез столько сортов замечательного чая, что Тёму просто порвет, пока он перепробует хотя бы половину сортов! Вот за чаепитием и восполню свои пробелы в знаниях.Писк домофона прервал поток моих сладких фантазий. Дверь подъезда открылась, выпуская из себя… От неожиданности я даже протер глаза, после чего уставился, как всем известный баран, на своего соседа снизу!- О-о-о, Диман, давненько что-то тебя не было видно! Опять в командировках своих пропадаешь?- А-а-г-г-а-а-а…- А у нас наконец-то ремонт решили сделать! А то просто ужас какой-то был! Ты представляешь, вечером, когда ложился спать, то уснуть не мог, так как сосед сверху со своими друзьями слишком сильно шумел! Веришь или нет, было слышно каждое слово из их разговоров!

Ключевые слова: Тень самка братство теневое братство авторская история

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