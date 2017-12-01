Сон в канун Рождества

Lynx Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:48 by

В детстве я всегда верила сказкам, и, если уж быть честной до конца, искренне верю и сейчас. Однажды, будучи уже подростком, в канун Рождества, начитавшись сказок о Щелкунчике, Золушке, и маленькой девочке с коробком спичек, я уснула с книгой в руках. В тот вечер мне приснился очень яркий сон, который я отчетливо помню и по сей день.Сон начался с ощущения того, что я проснулась. Возле меня ходили близкие и просто знакомые люди, но они не замечали моего присутствия. Все люди спешили что-то успеть – у каждого было личное дело, которое ему хотелось срочно завершить. Но в руках у всех людей были сумки и коробки, которые мешали им осуществить задуманное.Мне было интересно наблюдать за ними. Один человек пытался строить дом одной рукой, так как второй придерживал башню своих коробок; знакомый юноша хотел обнять проходящую мимо прекрасную девушку, но вредные коробки не позволяли протянуть навстречу ей даже руку, и она снова и снова проходила мимо него.Люди постоянно пытались что-то делать, но у них ничего не получалось, так как их руки были заняты.— Люди, да бросьте вы эти коробки, они вам мешают! – кричала я проходящим мимо, но они не слышали и не видели меня.Вдруг сзади я услышала голос:— Не кричи, люди заняты собой и своими воспоминаниями. Они не хотят видеть и слышать, они не хотят понимать. Им кажется, что они делают всё возможное, чтобы успеть закончить. Но они никогда даже не начнут, если не остановятся на миг и не посмотрят на себя со стороны.— Ты кто? – спросила я, так как увидеть говорящего мне не удалось.— Я — тот, кто всегда рядом.— Ты Ангел-хранитель?Ответом мне был звонкий смех. Насмеявшись вдоволь, голос спросил:— А зачем ангелам ангел? Я – Приземляющий.— А это как?— А ты посмотри на людей внимательно, ничего не замечаешь?Присмотревшись, я увидела, что почти у всех людей за спиной были призрачные крылья, абсолютно разные по форме и цвету. Я плотно закрыла глаза, а потом открыла их снова, но видение не исчезло – крылья из тумана остались на местах.— Я увидела какие-то странные крылья, но ведь так не бывает. Крылья – у птиц и ангелов, а у людей их нет.— Ты ошибаешься, малыш. Когда человек рождается, позади у него всегда есть крылья – белые и сильные. Человек растет, потом начинает взрослеть, делать поступки и находить ответы на вопросы о добре и зле. Крылья человека растут вместе с душой, меняясь после каждого осознанного решения. Смотри – у некоторых крылья уже совсем маленькие, а у некоторых большие, это потому, что они верят в себя и сознательно стараются быть добрее. Некоторые люди имеют очень интересную форму крыльев — они часто мечутся между добром и злом, создавая свои весы ценностей. На некоторые крылья можно любоваться часами – так много цветовых оттенков на них, примерно столько же, сколько чувств пережила их душа.— Скажи мне, Приземляющий, ты обрезаешь людям крылья?— Что ты, нет. Это вы, люди, сами с собой делаете. В тот момент, когда вы перестаете верить, крылья испаряются, а вместо них на душе появляется шрам, который не позволяет ей расти.Мне стало страшно, но всё же я задала свой вопрос:— А что же тогда делаешь ты, Приземляющий?— Я лишь тот, кто напоминает вам о долге и ошибках. Моя работа – это коробки в руках людей, так мешающие исполнить задуманное.— И что, крылья у человека могут больше не появиться?— Это было бы слишком жестоко. Вырастить крылья легко и сложно одновременно — для этого нужно всего лишь простить всех и себя, и снова горячо поверить, как в детстве.И тут я ощутила, как мои крылья раскрылись. Я проснулась.***Уже прошло много лет, но я до сих пор иногда вспоминаю то пьянящее чувство полета. Мне очень хочется верить, что это ощущение знакомо и вам. Люди, берегите крылья…

Ключевые слова: Сон крылья люди раздумия коробки воспоминания душа

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