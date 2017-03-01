Меловая гора

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:41

Сидоджи Обыкновенный Просмотров: 40 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:41 by

Во времена моей молодости со мной редко когда случалось что-то интересное. Кроме этого случая...После окончания педагогического института мне довелось работать сельским учителем. Так случилось, что учился и жил в крупном городе. А мои родители были из деревни, и, к сожалению, их давно не стало… В той самой деревне жила моя старенькая тетушка - мамина сестра, которая совсем поплохела, ей стало совсем трудно жить без чьей-то помощи. Вот и пришлось мне после учебы ехать в то село, ухаживать за тетей и работать учителем математики.Сразу, что бросилось мне в глаза, - в деревне не было особых развлечений. Если, конечно, не считать прогулок по красивейшей природной местности. В той деревне была интересная достопримечательность - меловая гора, одно из любимых мест жителей. Деревенские там нередко гуляли, а жители ближайших городов нередко приезжали на пикники и фотосессии.Чуть позже я узнал, что немного поодаль есть похожая гора, чуть меньшего размера. Но странность в том, что местные жители избегали ее как огня. А почему, я понял позже...В один солнечный денек, вооружившись фотоаппаратом, едой и водой, я отправился в свой выходной исследовать местные края. Спустя некоторое время неспешной прогулки я наткнулся на ту самую вторую меловую гору. Выглядела она еще интереснее, чем первая, и была как-то белоснежнее. Рядом с ней у меня возникло непреодолимое желание оставаться там. Да и вид с горы был особо завораживающий: голубая речка вдалеке, зеленый лес, небо. Вид был гораздо красивее, нежели с другой, любимой местными, горы.Гуляя там, я потерял счет времени, случайно посмотрев на часы, понял, что нахожусь в этом месте более шести часов. И самое странное, мне казалось будто бы прошло только минут сорок. Перед уходом мне почему-то захотелось взять большой меловой камень на память.Вернувшись домой, тетушка закатила мне чуть ли не скандал - уж очень она распереживалась из-за моего длительного отсутствия. Когда она успокоилась, я начал расспрашивать ее, почему из местных никто не ходит на другую меловую гору, ведь она ближе и красивее. Но тетя на этом вопросе немного побледнела и запретила мне к ней приближаться. Все мои расспросы про гору она игнорировала, только истерично повторяла, что не надо ходить туда. Я вошел в ее положение, все-таки она старый и больной человек, и перестал доставать с вопросами.На следующий день после уроков я разговорился с коллегой - учительницей русского языка. Она знала моих родителей и поэтому относилась ко мне с особенной добротой и открытостью. В ходе разговора я вспомнил о тетушкиных словах про гору и задал аналогичные вопросы коллеге. По ее встревоженному лицу я понял, что она тоже опасается этого места. Но в отличие от моей тети, она не стала ничего утаивать и приступила к рассказу:"Мы, местные, туда не ходим. Никогда. Дурное это место. Очень дурное…Когда мне было лет 13, оно было излюбленным местом, дети катались зимой на санках, взрослые устраивали гуляния на праздниках. Но потом произошло страшное… Жил в деревне один мужик - очень агрессивный, постоянно устраивал драки, дебоши. Сошелся он с женщиной овдовевшей. И начал жить с ней и ее сыном подростком, который учился со мной в одном классе. Мужик постоянно задирал пацана, как сейчас помню, каждый раз, когда я их видела, он то кричал на него, то оскорблял.Пошли они как-то на рыбалку к реке через ту гору. Никто не знает что именно там произошло. Но, скорее всего, дело было так. Мужик опять вспылил без повода, да и начал мальчика ни за что ругать. Видимо, он совсем перешел грань, и парень вышел из себя, взял во время скандала большой кусок мела и ударил по голове своего отчима. Когда местные их обнаружили - увидели страшнейшую картину - лежит тот мужик мертвый на белой горе, а вокруг него ярко-красное пятно крови. Зрелище жуткое. Я лично это видела, потому что мы с друзьями сразу туда втихаря от взрослых умчали, чтобы посмотреть.Но это еще не все... Рядом с горой на дереве тот паренек этот повесился, видимо, сразу после убийства осознал, что натворил, и не смог вынести чувства вины и раскаяния. Его мать не выдержала горя и уехала подальше из деревни, мы ее больше и не видели.После этих страшных событий рядом с горой начала твориться какая-то чертовщина. Через месяц мимо проходившие рыбаки нашли там труп местного алкаша. Он также лежал окровавленный на горе, а рядом с ним растеклось темно-красное пятно. Как говорили местные, выглядело все так, будто бы труп пролежал там не меньше недели. Но рыбаки утверждали, что быть такого не может, ведь они в тот день шли на рыбалку, и там все было нормально, никакого намека на чье-то присутствие или кровь, зато когда возвращались через 4 часа, только тогда и увидели его.Затем, в течение года, было еще четыре очень странных смертей. Сначала нашли двух приезжих рыбаков, приехали они на машинах с города на рыбалку. Картина та же - лежат они мертвые на склоне горы, а вот их палатка, удочки, машина брошены около реки, а до нее идти минут 30. Смерть по неясным причинам, якобы остановка сердца.Спустя какое-то время еще две смерти - это уже наши деревенские. Одного парня девятнадцатилетнего - нашли рядом с горой с пробитой головой, а другой парень - двадцатипятилетний - умер от сильного удара, как будто бы упал с высоты, но рядом с местом, где он лежал, не было деревьев или каких-то резких возвышенностей. Падать было не с чего.Сначала, думали, может, маньяк какой завелся, но милиция ничего не выявила.С тех пор местные избегали той меловой горы, даже рядом никто не ходит. На речку идут в обход, хоть и получается на 50 минут дольше, но никто рисковать не хочет".От этой истории у меня пробежали мурашки. Конечно, я сначала подумал, что моя коллега просто сошла с ума и рассказывает небылицы. Но я-то знал, что она умная женщина, которая сохраняет здравость мышления и ни разу не отличилась склонностью к вранью или к потустороннему.Придя домой, я твердо решил переговорить с тетушкой на эту тему. Начал говорить осторожно, чтобы не волновать старенькую женщину. Тетушка расплакалась и рассказала все как было. Ее версия совпала с тем, что рассказала мне ранее коллега. И, что самое страшное, один из погибших парней был ухажером моей тетушки, и такая потеря далась ей особенно тяжело… Оказывается, мои родители из-за этих событий и уехали из этих жутких мест.Через несколько дней я заметил в себе пугающие изменения - меня раздражало все! Начиная от работы в школе и заканчивая поведением моей тетки. К своему стыду, я стал часто на ней срываться, покрикивать. Каждый день болела голова и усиливалась апатия. После очередного скандала с бедной тетей, я взял рюкзак и ушел гулять, хлопнув дверью.После нескольких часов бесцельной ходьбы я полез в рюкзак за водой и увидел забытый кусок мела, который я взял с той горы во время прогулки. Этот белый и красивый камень был покрыт какими-то темно-красными и черными пятнами. Ради интереса я попытался сточить острой палочкой запачкавшийся слой, но он не стирался, как будто камень был весь пропитан этой дрянью. Я решил его расколоть. Когда я это сделал, то увидел, что он действительно весь пропитан этой красно-черной жижей. Выбросив камень в ближайшую балку, я пошел домой. К радости, дома я почувствовал небывалое облегчение, раздражительность как рукой сняло.А через несколько дней всю деревню облетела новость, что нашли труп местного мужика. Нашли там, куда я выбросил меловой камень...

Ключевые слова: Меловая гора убийство месть суицид тетка страх

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