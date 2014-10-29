Заколдованная гора

Oxanne Просмотров: 1 047 Комментарии: 12 +15 Сегодня, 16:13 by

Мой муж грек. Родился и вырос на острове Крит. Крит славится своими традициями и обычаями, критяне - сильный, независимый и немного грубоватый народ. Подъезжая первый раз к деревне мужа, я была очарована контрастом моря и разных по высоте гор, которые буквально свешиваются над дорогой и селениями вдоль неё. Ко всему этому добавлялась буйная зелень, оливы, кипарисы и прочая радующая глаз растительность. Когда я вышла на небольшую площадь этой самой деревушки, в глаза тут же бросилась огромная скалистая гора, тут и там усеянная деревьями и цветами. Глаза невозможно оторвать, такая мощь, сила и красота буквально в несколько сотен метров завораживала и манила. Я спросилась у мужа прогуляться до горы и по ней, на что он сделал страшные глаза и сказал, что людям туда ходить нельзя, и поведал мне такую историю.Во время Второй мировой войны к ним в деревню зашли немецкие солдаты. Мужчины остались воевать в самой деревушке, а женщин и детей спрятали в ущельях горы. Их вычислили случайно, когда один из мужей понёс им продукты. Всех расстреляли, включая детей. С тех пор кто бы ни оказался на злополучной горе, он на время терял ощущение реальности или видел совсем непонятные разуму вещи, отчего некоторые даже сходили с ума.Моего мужа сие стороной не обошло, к счастью, разума он не лишился, но ходить туда зарекся на всю жизнь. Он, будучи ещё подростком, и ещё человек 5-6 мальчишек, несмотря на запреты взрослых, свалили туда друг перед другом храбростью похвастать, ну и, естественно, чисто из-за детского интереса. Шарили они по этой горе довольно долго, время шло к вечеру, ничего не видели и, уже соскучившись и проголодавшись, собрались уходить, как услышали звон колокольчика. Переглянувшись, мальчишки рванули на звон. Он исходил из-под одного дерева. Приблизившись ближе, разглядели под деревом человеческую фигуру в темном одеянии, похожем на рясу. Близко подходить не стали, остановились чуть поодаль. Тот, кто в это время был под деревом, обернулся... Вместо лица у него был череп то ли овцы, то ли козы, в общем, какого-то животного. Вся компания, не сговариваясь и дико крича, дала деру. Ни о какой храбрости не было и речи, бежали, обгоняя друг друга. Вот такая вот гора. Что оставили там невинно убиенные души, остаётся загадкой.

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