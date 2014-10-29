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Истории из жизни / Легенды

Заколдованная гора

Мой муж грек. Родился и вырос на острове Крит. Крит славится своими традициями и обычаями, критяне - сильный, независимый и немного грубоватый народ. Подъезжая первый раз к деревне мужа, я была очарована контрастом моря и разных по высоте гор, которые буквально свешиваются над дорогой и селениями вдоль неё. Ко всему этому добавлялась буйная зелень, оливы, кипарисы и прочая радующая глаз растительность. Когда я вышла на небольшую площадь этой самой деревушки, в глаза тут же бросилась огромная скалистая гора, тут и там усеянная деревьями и цветами. Глаза невозможно оторвать, такая мощь, сила и красота буквально в несколько сотен метров завораживала и манила. Я спросилась у мужа прогуляться до горы и по ней, на что он сделал страшные глаза и сказал, что людям туда ходить нельзя, и поведал мне такую историю.
Во время Второй мировой войны к ним в деревню зашли немецкие солдаты. Мужчины остались воевать в самой деревушке, а женщин и детей спрятали в ущельях горы. Их вычислили случайно, когда один из мужей понёс им продукты. Всех расстреляли, включая детей. С тех пор кто бы ни оказался на злополучной горе, он на время терял ощущение реальности или видел совсем непонятные разуму вещи, отчего некоторые даже сходили с ума.
Моего мужа сие стороной не обошло, к счастью, разума он не лишился, но ходить туда зарекся на всю жизнь. Он, будучи ещё подростком, и ещё человек 5-6 мальчишек, несмотря на запреты взрослых, свалили туда друг перед другом храбростью похвастать, ну и, естественно, чисто из-за детского интереса. Шарили они по этой горе довольно долго, время шло к вечеру, ничего не видели и, уже соскучившись и проголодавшись, собрались уходить, как услышали звон колокольчика. Переглянувшись, мальчишки рванули на звон. Он исходил из-под одного дерева. Приблизившись ближе, разглядели под деревом человеческую фигуру в темном одеянии, похожем на рясу. Близко подходить не стали, остановились чуть поодаль. Тот, кто в это время был под деревом, обернулся... Вместо лица у него был череп то ли овцы, то ли козы, в общем, какого-то животного. Вся компания, не сговариваясь и дико крича, дала деру. Ни о какой храбрости не было и речи, бежали, обгоняя друг друга. Вот такая вот гора. Что оставили там невинно убиенные души, остаётся загадкой.
Сегодня, 16:13 by OxanneПросмотров: 1 047Комментарии: 12
+15

Ключевые слова: Гора нечто череп смерть призраки авторская история

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Комментарии

#1 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 16:53
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1616|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 665
Вот-вот, часто на подобных местах, люди сами себе страх нагоняют "...у страха глаза велики"
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#2 написал: whisper_of_wind
Сегодня, 17:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 42
Жалко женщин и детишек.Плюс за историю.
Зарегистрирован: 8.03.2017
#3 написал: PUFIK
Сегодня, 17:22
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 726
Дак может там какие-нибудь оккультисты проводили ритуалы? А черный балахон и череп, это у них форма одежды такая ритуальная. Может они там жертвоприношения человеческие делают, и специально всячески эту легенду поддерживают и сеют страх в сердцах людей, чтоб поменьше таких вот любопытных там ошивалось?
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#4 написал: az.ecmb
Сегодня, 17:23
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1239|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 755
Где-то здесь (на сайте) уже обсуждали легендарную правдивость лиц греческой национальности.
Но плюс поставил
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 17:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (172|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 596
сфотайте гору если она в видимой досупности от вашей деревни. интересно посмотреть.
спасибо за историю
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#6 написал: Oxanne
Сегодня, 17:59
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 13
Цитата: Pmariam
сфотайте гору если она в видимой досупности от вашей деревни. интересно посмотреть.
спасибо за историю

Мы живём в Афинах, ездим примерно раз в месяц к свекрови. При первой возможности сфотографирую.
Зарегистрирован: 28.03.2017
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 18:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (107|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 530
История интересна, но неужели кроме случая с детьми Вам больше ничего не рассказали? Побольше бы историй, тем более если были случаи сумасшествия. А так действительно похоже, что оккультисты орудуют. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#8 написал: Ernesta
Сегодня, 19:32
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1265|-2)
Публикаций: 77
Комментариев: 802
Критские и правда грубоваты, но воюют за своё, вот немцы и расстреляли женщин и детей.
Так-то немцы особого сопротивления от греков не видели и не свирепствовали, моя свекровь рассказывала, что в их деревне никого не убили, ну куру могли забрать.
А на горе что хочешь может быть, не ходят туда, ну и не надо соваться. Про культы проводимые - не знаю. Это же греческая деревня, да ещё и остров, всё на ладони. Там за каждым 24 часа глаз да глаз, уже б давно узнали и сами рассправились и полиция не поможет, круговая порука.
А за историю +, может ещё чего узнаете о случаях на горе?
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
#9 написал: Oxanne
Сегодня, 19:35
0
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Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 13
Цитата: Ernesta
Критские и правда грубоваты, но воюют за своё, вот немцы и расстреляли женщин и детей.
Так-то немцы особого сопротивления от греков не видели и не свирепствовали, моя свекровь рассказывала, что в их деревне никого не убили, ну куру могли забрать.
А на горе что хочешь может быть, не ходят туда, ну и не надо соваться. Про культы проводимые - не знаю. Это же греческая деревня, да ещё и остров, всё на ладони. Там за каждым 24 часа глаз да глаз, уже б давно узнали и сами рассправились и полиция не поможет, круговая порука.
А за историю +, может ещё чего узнаете о случаях на горе?

Вы прям в точку попали, на Крите до сих пор существует вендетта, и самосуд. Так что про окультистов я очень сомневаюсь
Зарегистрирован: 28.03.2017
#10 написал: Ernesta
Сегодня, 20:17
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1265|-2)
Публикаций: 77
Комментариев: 802
Цитата: Oxanne
Вы прям в точку попали, на Крите до сих пор существует вендетта, и самосуд. Так что про окультистов я очень сомневаюсь

Ну да, оккультисты отпадают. Заниматься в Критской глуши массовыми оккультными служениями могут только самоубийцы. Там разговор короткий и на жалость никого не пробьёшь. Критяне и греки - это совершенно два разных понятия.

одежда на Крите

Так одевались на Крите

А это в Афинах, национальная одежда греков. Видите разницу?
И сейчас ничего не изменилось

национальная одежда греков
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
#11 написал: Баба Клава
Сегодня, 21:14
0
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Репутация: (1792|-2)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 217
А может ребята монаха какого видели, отшельника? А легенда специально придумана чтоб поменьше беспокоили. А чего? Ряса она вполне в тему. Ну а череп вместо лица со страху приглючиться мог.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#12 написал: Levvv
Сегодня, 21:44
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 194
"Так одевались на Крите
А это в Афинах, национальная одежда греков. Видите разницу?
И сейчас ничего не изменилось."

Да, уж. Разница, конечно, есть.
Зарегистрирован: 5.03.2016
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