Главбух

Летяга Просмотров: 25 Комментарии: 1 +3 Вчера, 23:41 by

В конце прошлого года устроился я бухгалтером на одно предприятие по производству стройматериалов.Я недавно закончил институт, нужно было с чего-то начинать, вот и пошел бухгалтером, хотя по специальности - экономист.Коллектив в бухгалтерии небольшой, 10 человек, но дружный. Попал я туда в самое жаркое время. Конец года - сдача отчетов, закрытие года, налоговые декларации. В общем, особо им не до меня было, поэтому первое время просто сидел и наблюдал за происходящим.Странности я стал замечать в январе. По мере приближения сроков сдачи отчетов напряжение росло.Часто между собой они упоминали имя "Алевтина Юрьевна", притом, судя по всему, они её побаивались.- У тебя все сошлось?- Нет.- Ищи ошибки, а то Алевтина Юрьевна за тебя их найдет, - пугала всех главбух.Я не понимал, кто это такая. В списке сотрудников она не числилась, но все её знали и бледнели при упоминании о ней.Однажды утром Генеральный собрал всю бухгалтерию у себя.- Ну что? Как в этом году? - обратился он к главбуху.- Пока никак, - ответила она не поднимая головы.- Опять! Опять звать бабушку? - заорал директор.- Иначе никак, - пробормотала главбух.- А когда будет "как"? Ты знаешь, во сколько мне каждая её консультация обходится?! - продолжал орать директор.Все сидели молча, уставившись в стол.Зато для меня все стало на свои места. Алевтина Юрьевна - просто бухгалтер-консультант.Генеральный стоял возле окна и смотрел куда-то вдаль, сцепив руки за спиной.- Вы думаете, я её не боюсь? - продолжил он спокойным и тихим голосом, - Вы думаете, мне приятно рядом с ней находиться? Да я каждый раз после её визита новые седые волосы у себя нахожу.Генеральный отошел от окна, сел за стол и начал машинально подписывать документы.- Без неё никак? - спросил он, подняв глаза на главбуха.Та в ответ лишь отрицательно помотала головой.- Значит, назначим на завтра в десять. Все свободны.Мы молча встали и вышли в коридор. Все молча вернулись на свои места. Я не стал приставать с вопросами, потому что в кабинете до конца рабочего дня царила атмосфера траура.На следующий день напряжение усилилось. С утра главбух на всех орала и пыталась собрать все документы в несколько папок.Они явно готовились к проверке.Я был в стороне от водоворота событий, занимаясь бесполезным архивированием старых документов по коробкам.Ровно в десять все выстроились возле двери директора. Несмотря на мои протесты, меня заставили идти с ними.- Вся бухгалтерия должна присутствовать, - объявила мне главбух, - если ты собираешься у нас долго работать, то, рано или поздно, с Алевтиной Юрьевной тебе знакомиться придется.Главбух попросила разрешения, и мы все вошли в кабинет. Все окна были завешены шторами, свет был выключен, а по всему периметру горели свечи в подсвечниках. За круглым столом сидел директор, а рядом стоял седовласый мужчина. Вид его был довольно экстравагантный. С головы на плечи и спину свисала волчья шкура. Все пальцы были унизаны перстнями. На шее красовалось ожерелье из разноцветных камней и ракушек. В руках он держал непонятную трость.Все бухгалтера молча заняли стулья вокруг круглого стола. Я тоже присел на свободное место.Главбух положила в центр две папки с документами.- Возьмитесь за руки. - сказал седовласый.Все взялись за руки. Справа и слева в меня вцепились потные ладони двух бухгалтеров. Они все дрожали и их дрожь передавалась мне. Если до этого момента я не волновался и был сторонним наблюдателем, то теперь мне становилось страшновато."Что за ритуалы? В какую секту я попал?" - думал я.Седовласый начал произносить непонятную, бессвязную речь, ходя по кругу, подвывая и постукивая в такт своей тростью.Через несколько секунд я почувствовал легкий порыв ветра.Я взглянул на окна, но они были закрыты. Кондиционер не работал.- Она здесь, - тихо сказал седовласый.Я повернул голову к выходу, но в дверях никого не было.В этот момент открылась первая папка. Открылась сама по себе, страницы с бухгалтерскими цифрами стали перелистываться, как под прорывом сильного ветра.Все смотрели на это, затаив дыхание.Я не верил в происходящее, думал, что это какой-то фокус.Когда первая папка закончилась, открылась вторая. Страницы в толстой папке листались с бешеной скоростью, а потом все резко остановилось.Некоторые невольно вздрогнули.На странице, которая открылась взору собравшихся, вокруг некоторых цифр стали образовываться яркие огненные кружки. В воздухе запахло паленой бумагой. Вспыхнув, круги сразу погасли, оставив на бумаге черные, следы.В следующий момент папка медленно развернулась и поползла по столу в направлении главбуха.Когда папка оказалась перед ней, я заметил, как главбух отчаянно сопротивляется невидимой силе. Уперевшись двумя руками в стол, она не давала опуститься своей голове. Сопротивление было сломано через секунду, и голова бухгалтера упала в раскрытую папку со звуком глухого удара.- Да поняла я! Поняла! - произнесла бухгалтер, прижимаясь вплотную к страницам.После этой фразы она подняла голову и все увидели её красное лицо.Я опять почувствовал дуновение ветра, все свечи потухли, оставив нас в полной темноте.Седовласый включил свет.- Тебе все понятно? - спросил директор, прищуривая глаза от яркого света.- Теперь да, - ответила главбух.- Я надеюсь, что это в последний раз. Ваши консультации мне дорого обходятся. - сказал генеральный, взглянув на седовласого, который собирал свой реквизит.Директор закурил, а мы все стали расходиться по своим местам.В коридоре я остановил одну из бухгалтеров.- Что это было? - спросил я её, когда мы остались одни.- Раньше тут работала бабка одна. Очень старая и очень опытная главбух была. Всех в строгости держала, но бухгалтерия всегда велась идеально. Специалист она была высшего уровня, хотя её все боялись, даже генеральный. Три года назад она умерла. Директор стал искать ей замену. Долго искал, много людей побывало тут, а однажды он привел этого седого. Директор нам сказал, что сейчас проще найти настоящего экстрасенса, чем толкового главбуха. С тех пор у нас появились такие консультации.Автор: Say2626.

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