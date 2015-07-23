Мертвая тварь

Три года спустя

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 53 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:10 by

Красно-алая полоса на горизонте потухла, и ночная тьма, словно черное одеяло, медленно надвигаясь с востока, поглощала окружающий мир. Здесь, в лесу, она была почти осязаемой. Но вскоре луна, поднявшаяся из-за деревьев, своим светом разбавила ночную тьму. Луна осветила пустой и темный дом, стоящий на окраине леса, робкий лучик ночного светила проник через окно в комнату, заставляя густой сумрак сжаться, спрятаться по углам, а из комнаты в коридор, где осветил два трупа, лежащих на полу.Странная и страшная картина. Первый труп — молодой мужчина, проткнутый насквозь вилами, лежал лицом вверх, и на лице виднелись синюшно-фиолетовые пятна, его только-только тронуло разложение. Чуть в стороне от тела лежал нож. Рядом со свежим трупом находился труп явно несвежий, мягкие ткани на его теле уже начали усыхать. К тому же второй труп был обезглавлен, его голова покоилась около стены. За освещенным луной пространством была непроглядная тьма, и эта тьма казалась живой. Казалось, что в этой тьме скрывается что-то зловещее. Дом начал наполняться запахом падали, вонь гуляла удушливыми волнами и проникала в каждую щель, а затем тьма, таящаяся в темном углу, всколыхнулась, и из нее вышло существо весьма жуткого вида.Тварь, выбравшаяся из темноты, напоминала человека, но напоминала лишь отдаленно, нечто обладало почти трехметровым ростом, и, чтобы помещаться в коридоре, этому чуду пришлось немного согнуться. Кожа существа была светло-желтого цвета и чешуйчатой, как у рептилий. Глаза светились адским желтым огнем, а из сгнившей грудины торчали ребра.Монстр, выбравшийся из темного угла, посмотрел на лежащие перед ним трупы, а затем нежно, почти любовно, погладил проткнутого вилами мужчину по щеке, после чего просто растворился во тьме.Мужчина открыл глаза, которые светились желтоватым огоньком, затем медленно поднялся с пола и, заведя руку за спину, резким рывком вытащил из себя вилы. Швырнув вилы на пол, он подошел ко второму трупу, взял его за ногу и поволок прочь из дома на улицу, где и прикопал в опавшей листве. То же самое он сделал и с отрезанной головой.Покончив с трупом, мужчина одел валяющуюся у двери куртку и вышел из дома, направляясь куда-то через лес. За лесом располагался дачный поселок, и мужчина с желтыми глазами смотрел на него из-за деревьев. Он мог только смотреть: какая-то невидимая стена не давала ему приблизиться к поселку, вообще не давала ему выйти за пределы этого леса. Живой мертвец развернулся и пошел прочь, ночная тьма поглотила его.Виктор лежал на кровати, таращился в потолок и никак не мог заснуть. Прошлой ночью ему снились кошмары, а этой ночью одолела бессонница. Прошлой ночью Виктору снилось, что он идет по осеннему лесу, только вот вместо листьев под ногами почему-то были человеческие кости и черепа. Из-за деревьев к нему навстречу вышел Михаил, его кузен, погибший два года назад от несчастного случая на производстве.— Нельзя убить того, кто уже давно мертв, – сказал Михаил Виктору, при этом глядя куда-то за его спину.Виктор обернулся и увидел жуткого монстра — огромного роста тварь с желтыми глазами, сгнившей грудиной и чешуйчатой кожей.Виктор подскочил на своей кровати как ужаленный, только каким-то неведомым чудом не разбудив спящую супругу. Той ночью ему выспаться так и не удалось и, похоже, этой ночью тоже выспаться не удастся. Лишь под утро Виктор уснул тревожным сном. Мужчина не выспался и этой ночью вообще не помнил, каким образом умудрился добраться до работы, не помнил, что делал утром и что ел на завтрак.Всю первую половину дня Виктор чувствовал себя как зомби. Лишь после обеда, спрятавшись от злобного начальства в подсобном помещении, ему удалось немного поспать. Благо, что зарплата повременная – можно не работать и при этом получать деньги.Была пятница, и Виктор собирался вечером ехать на дачу, чтобы провести там выходные. Отдохнуть в лучших русских традициях – лицом в землю, спиной в небо. Вообще-то он собирался поехать вместе с женой, но Ольга решила остаться дома, сославшись на плохое самочувствие. Ну и ладушки! От жены тоже не мешало бы отдохнуть.Спустя несколько часов Виктор уже ехал по федеральной трассе. За окном его УАЗа, прозванного в народе «козлом», проносились пейзажи, по большей части состоящие из однообразных посадок, тянущихся зеленой лентой вдоль дороги, за которыми виднелись поля и опоры ЛЭП, иногда попадались поселки. Несмотря на то, что в конце августа темнеет достаточно рано, а до дачи ни много ни мало шестьдесят километров. Виктор надеялся добраться до темноты. До печеночных колик не любил он ездить ночью по федеральным трассам. Мало ли, что может быть. Ехать побыстрее было плохой идеей. Бессонные ночи явно не способствуют улучшению водительских качеств, гораздо разумнее было где-нибудь срезать путь, и мужчина уже знал где: через десять километров можно свернуть с федеральной трассы на грунтовую дорогу, которая ведет через поля, а затем и через лес, а потом выводит прямо на дачный поселок. По крайней мере, должна выводить. Виктор знал про эту дорогу и раньше, но за четыре года так ни разу по ней не проехал.Свернув на грунтовку, машина покатилась через поля и вскоре углубилась в густой смешанный лес. До дачи оставалось не более трех километров, когда на дороге прямо перед автомобилем появился какой-то тип. Виктор понятия не имел, откуда он нарисовался, ведь секунду назад на дороге никого не было. Мужчина едва успел вывернуть руль, чтобы не сбить чокнутого, который стоял и тупо смотрел на приближающийся автомобиль. Машина, вильнув, слетела с дороги и покатилась по лесу, ломая кусты. Мужчина ударил по тормозам, но было уже поздно — автомобиль очень красиво и смачно вписался в дуб, который щедро осыпал машину листвой. Скорость была не слишком большой, поэтому обошлось без тяжких телесных повреждений и летальных исходов. Оправившись от удара, Витя сказал сам себе:— Все, приехали. Станция Дерезай, кому надо - вылезай.И он вылез. Осмотр машины показал, что никакими судьбами завести ее не удастся, и ехать ему придется разве что на козе. Вот только и козы поблизости не было.Немного поразмыслив, Виктор решил вернуться на грунтовую дорогу и по ней пешком добраться до дачного поселка. А что он еще мог решить, когда солнце стремительно катилось к закату, а в лесу начали сгущаться тени. Не ночевать же в здесь, в самом-то деле. К тому же, в этом чертовом лесу совершенно не ловила сотовая связь, и идея вызвать эвакуатор, да и вообще хоть какую-нибудь помощь, отпадала сама собой.Захватив из машины фонарик, мужчина двинулся в направлении поселка. Он мысленно поблагодарил жену за то, что она отказалась ехать. Что Бог ни делает - все к лучшему.Прошел час, солнце уже почти село, но Виктор к дачному поселку так и не вышел, вместо этого грунтовая дорога сначала превратилась в узкую тропу, а потом и вовсе исчезла, скрылась в траве. Чудненько, и что теперь делать прикажешь? Возвращаться, что ли? Виктор завертелся на месте. В том направлении, откуда он пришел, тропа была, а вот спереди ее не было. Странно, он всегда считал, что любая дорога куда-нибудь ведет, но эта дорога, похоже, вела в никуда. Возвращаться назад - не выход из положения, до федеральной трассы километров пятнадцать, а вот до дачи, по его прикидкам, где-то не более километра. Значит, стоит попробовать пройти через лес.Чем ниже опускалось солнце, чем гуще становились тени, тем сквернее и тревожнее было на душе у Виктора. Хотя, казалось бы, тревожнее уже некуда. Мужчине казалось, что из-за деревьев кто-то наблюдает за ним, он чувствовал, что что-то неправильно в окружающей его обстановке. И наконец понял, что было неправильно – абсолютная тишина. В лесу полной тишины никогда не бывает в принципе: перекликаются птицы, шумят деревья, переговариваются мелкие зверьки, а тут как уши ватой заложило.Через несколько минут после наступления тишины Виктор услышал приближающийся треск веток. Кто-то шел через лес напролом, и вот, справа от него, совсем рядом, раздался оглушительный треск, этот же звук повторился слева, а затем спереди. Витя направил луч фонарика на источник звука, но никого не увидел, а страшный треск снова раздался справа, только уже не рядом, а где-то там, за кустами. Создавалось впечатление, будто кто-то огромный и невидимый ходит вокруг него кругами. А затем в темноте показался человеческий силуэт со светящимися желтыми глазами. Этого шоу нервы уже никак выдержать не могли, и мужчина бросился бежать напролом через кустарники в сторону предполагаемого выхода из этого жуткого леса. Виктор бежал, а ему вслед несся жуткий смех. Было невозможно определить, откуда он доносится, смех звучал со всех сторон сразу. Виктор уже думал, что никогда не выберется из этого жуткого леса, но лес расступился перед ним и выпустил на опушку, за которой простирался луг, а дальше снова начинался лес. Все ужасы остались позади, там, в темном и страшном лесу, а впереди, всего в сотне метров от него, виднелся одиночно стоящий двухэтажный дом. Виктор направился к дому, но даже ночью, в свете луны было видно, что это жилище давно покинуто людьми. Рядом с домом не было дороги, не было видно следов, и пространство перед домом давно заросло высокой травой. Виктор размышлял над тем, зайти ли ему в дом или идти дальше, когда увидел, что от леса отделился темный силуэт и направился в его сторону. Даже на таком расстоянии было видно, что это не человек. Вернее, Виктор ощущал, что это не человек: ни один человек не сможет вот так спокойно выйти из этого проклятого леса, ни у одного человека не светятся глаза. Виктор заскочил внутрь дома, благо дверь была открыта, захлопнул дверь и, обнаружив, что ни один замок не работает, придвинул к ней тяжелый комод, на который поставил тумбочку.Дом действительно был давно заброшен и, разумеется, никакого телефона в доме не нашлось. Виктор посмотрел на часы – 1:30. Да, короткая дорога, она такая и, что характерно, ведет в один конец. Виктор еще раз возблагодарил небеса за то, что его жена осталась дома. Он не знал, что три года назад в этом доме укрылся одинокий путник, не знал, что тот путник тоже столкнулся с неведомой кошмарной силой, не знал, что в этих лесах обитает жуткий монстр, мертвая тварь, которая может вернуть мертвецов к жизни одним прикосновением, которая может вселяться в мертвые тела и одним взглядом свести человека с ума.Не знал Виктор и то, что вовсе не случайно оказался в этом доме: там, в лесу, мертвая тварь специально сбивала его с дороги, пугала и делала все, абсолютно все, чтобы он оказался в этом доме. Этот дом – ловушка.Переведя дух, Виктор начал осматривать дом. На первом этаже в одной из комнат Виктор нашел рюкзак, стоящий у стены. В рюкзаке не было ничего интересного, за исключением карт местности с начерченными на них какими-то маршрутами; бинокля, веревки, кипятильника и нескольких пакетов лапши. Также в рюкзаке обнаружилась пластиковая бутылка с какой-то жидкостью. Виктор отвинтил крышку и понюхал – бензин. Повинуясь какому-то порыву, Виктор спрятал находку за пазуху своей куртки. На втором этаже Виктор нашел револьвер, лежащий в углу одной из комнат. Мужчина с удивлением обнаружил, что револьвер оказался заряженным, на душе сразу стало поспокойнее, хотя какая-то часть его сознания отчаянно вопила, что этой штукой убить то существо из леса вряд ли удастся. Виктор решил, что единственный способ дожить до утра в твердом рассудке и добром здоровье – это не покидать этот дом до тех пор, пока лучи утреннего солнца не прогонят ночную тьму. Это было ошибкой.Спустившись снова на первый этаж, Виктор услышал постукивание в дверь и сжал рукоять нагана вспотевшими ладонями. Постукивание прекратилось, и из-за двери раздался голос:— Витя, открой, пусти меня, в лесу что-то есть, мне очень страшно.Жена? Олька? Она же дома осталась, ее не может быть здесь, это не может быть она. Нет, это все бред! Этого не существует. Не существует.— Витя, открой же, он уже идет! Он приближается! Витя! Виктор боролся с собой, с одной стороны он понимал, что по ту сторону двери стоит не жена, а та тварь из леса, но с другой стороны, ему жутко хотелось открыть дверь, руки сами тянулись разобрать баррикаду.— Нет! – заорал что есть мочи Виктор. — Уходи, тебя здесь нет, это не ты, это не можешь быть ты.— Догадливый ты, — раздалось из-за двери. — Ты мог бы умереть быстро, теперь умрешь медленно.Дверь заходила ходуном, и баррикада начала рассыпаться. То, что стояло за дверью, обладало нечеловеческой силой. Через несколько мгновений, которые показались Виктору вечностью, существо ударило в деревянную дверь так, что она раскололась надвое, а баррикада окончательно развалилась, словно карточный домик. Существо было внутри, Виктор смотрел на молодого мужчину с длинными волосами, одетого в осеннюю куртку, при свете луны было видно, что он неживой, его лицо было покрыто трупными пятнами, а глаза светились во тьме. Виктор поднял револьвер и выстрелил. Пуля, попавшая в плечо монстру, развернула его на сто восемьдесят градусов, но он устоял на ногах и продолжал надвигаться на Виктора. Еще выстрел, а вслед за ним треск – пуля пробила грудину этому существу, но мертвец надвигался на Виктора с тупой настойчивостью поломанного робота. Виктор выстрелил еще раз, и во лбу мертвеца появилась дырка, красивая такая дырка. «Нельзя убить того, кто уже давно мертв», - вспомнил Виктор. Монстр словно прочитал его мысли:— Не утруждай так себя, Витя, – сказал он. – Я никогда не был живым, то, во что ты стреляешь, - это всего лишь тело.«Он знает мое имя, о Боже, он знает мое имя!» - Виктор выстрелил еще дважды, и существо, наконец, упало, но Виктор знал — это не конец. Мужчина с ужасом увидел, что мертвец поднимается с пола. Бросив бесполезный револьвер, он вытащил из-за пазухи баклажку, которую нашел в рюкзаке. Дедушка в детстве говорил маленькому Виктору, что зло боится огня, и если пули эту тварь не берут, почему бы ее не поджарить? Возможно, это был последний шанс.Сорвав с пластиковой бутылки крышку, он плеснул содержимым на тварь, которая к тому моменту уже поднялась с пола и стояла всего в паре метров от него. Живой мертвец остановился, провел по себе рукой, затем поднял взгляд на Виктора. В туже секунду Виктор трясущимися руками достал из кармана зажигалку и щелкнул колесиком. Мужчина был уверен, что огня не будет, но зажигалка исправно работала. Живой мертвец бросился на Виктора, но живой человек оказался быстрее, и через секунду монстра охватило пламя. Тварь завопила, она боялась огня, огонь мог ее убить. Мертвец упал на пол, и Виктор увидел, как из его тела вышло страшное существо, существо, которое он видел во сне. Но огонь поглотил и его. Истошно закричав, тварь исчезла. Виктор выскочил из дома через окно.Отбежав подальше, мужчина оглянулся и увидел, что весь дом превратился в огненный факел, освещающий ночное небо. Дом сгорел вместе с тварью, которая в нем обитала.На востоке уже появилась бледно-розовая полоска, предвещающая скорый рассвет.Полюбовавшись на пожар, Виктор развернулся и неспешно зашагал в ту сторону, где, по его предположениям, находился дачный поселок.К дачному поселку мужчина вышел только к обеду, он слишком устал для того, чтобы раздумывать над тем, где его носило всю ночь, не обрадовался он и встретившимся ему людям: ночью он пережил жуткий, просто иррациональный кошмар и очень устал как физически, так и эмоционально.Вскоре после происшествия Виктор продал свою дачу, не хотел он ни минуты больше находиться рядом с лесом, в котором ночью бродят мертвецы.

Ключевые слова: Трупы тварь монстр мертвецы борьба ночь лес

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