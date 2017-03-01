Автоколонна 1339. Глава 4. Последняя.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 23:08

DreamCatcherDSP Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:08 by

- Что нибудь еще помнишь? - спросил участковый.- Нет. Я попал в аварию и отключился. Это все. А вы думали, я расскажу что-то другое, в отличие от Сереги? Можете считать, что у нас массовый психоз. И где Эл?- Эл? У него имя-то вообще есть? - он подумал и, не дождавшись ответа, сказал:- Врачи говорят, что он совсем плох. Его раны не совместимы с жизнью. Его пробило арматурой из новостройки.- Имя он так и не сказал, кстати, - выпалил я через минуту. Я призадумался.- Вы думаете, я сумасшедший?- Я не думаю. Я уверен. То что ты говоришь... это, мягко говоря, абсурдно. - Он опустил глаза вниз и начал ворошить бумаги. - Хм, странно, твое имя нигде не числится, ты уверен, что тебя именно так зовут?- Уверен абсолютно. Память меня не подводит, не жалуюсь. - сказал я. Может я и свихнулся, но имя свое я точно помню.- Ты говорил слишком много необычного, как и твой друг, - пробормотал участковый спустя минуту затишья. - Но я не про всяких бабаек. Я про время действия. Ты понимаешь, я звонил Демьянычу и он взял трубку. Ты и твой друг знаете людей с фабрики Алексея Демьяновича Антонова. А также верно и метко упомянули их родню. Я разговаривал по телефону один на один с Алексеем Бельченко. Он действительно именно сегодня хочет сделать предложение дочери Александра Александровича Валеева Дарье. Но ни тебя, ни твоего друга он не знает. Но вы оба верно рассказали о личной жизни нескольких его рабочих. Я думаю, что здесь что-то неладное. Это все не просто так. Може,т я и не сверхсыщик, но что-то явно не так.С этими словами он засунул листы протокола и моих показаний в Дело. Встал и вышел за дверь, оставив меня одного в этом кабинете в полном недоумении. Я посмотрел на дату в Деле. 28 августа 1976 год. День, когда все началось. Вот где я теперь. Мне предстоит стать свидетелем начала. Самого начала происходящего. Свет легонько мелькал, освещая кабинет. Вот почему он выглядит так. Это не мое время. Я был в ужасе. Убеждать, что сейчас начнется сущий ад, я никого не собирался. Во-первых не факт, что он наступит. Во-вторых, меня точно посчитают сумасшедшим.Дверь открылась и зашел участковый. Вопросительно на меня посмотрев, он достал из кобуры свой пистолет ТТ. Не знаю, давали ли такие обычным участковым в то время или это его личный, но одно я знал точно. Он доверяет моим словам.- Был проведен осмотр вашего "джипа". Название его на английском языке. Эксперты что-то сказали, но я не запомнил. Я хочу тебя спросить последний вопрос. В каком году ты жил?- В 2013.- Все сходится. В бардачке вашего автомобиля был найден календарь на 2013 год. Дата производства транспорта 2001. Я не готов верить тебе полностью, но это что-то. Я бы мог сказать, что американцы во всем виноваты, как обычно все вокруг говорят. Но это не так. Надо позвонить Демьянычу, пусть соберет всех работников в здании. Я не хочу, чтобы ты был прав. Но если ты прав, то надо готовиться к худшему. Кстати, зови меня просто Палыч.Палыч. Похоже на палач. Он берет телефон и пытается звонить. Скорее всего, Демьянычу на фабрику. Тщетные попытки дозвонится. Никто не берет. Хотя стоп! Похоже, что кто-то взял трубку. Около двух минут Палыч с каменным лицом вслушивался. После этого он положил трубку на стол, немым взглядом указал мне на шкафчик. Внутри я обнаружил маленький карманный револьвер с небольшим количеством патронов. Палыч жестом показал следовать за ним и вышел из кабинета. Я взял трубку и попытался услышать. Из трубки хрипящий голос говорил, что в тумане действительно хорошо и не надо бояться...Выйдя в коридор участка, я заметил знакомый пейзаж. Никого внутри не было, все люди будто испарились. Палыч тем временем давал такой же револьвер, как у меня, Сереге. На улице был туман и ужасное серое небо. Все началось заново.Выйдя на улицу, я увидел то, как начиналось все. Я слышал крики отовсюду. Туман заживо проглатывал людей. Начался хаос. Люди бежали, пытались уехать. Но неудачно. Большинство из них не успевали добежать до машины или вообще сделать два шага. Их уносили руки тумана. Он поглощал их и как будто становился сильнее от этого. Я видел, как люди растворялись в воздухе, но чтобы в таких количествах... Это было нечто. Я просто видел, как исчезал город. Вернее, исчезала жизнь в этом городе.Палыч сказал, чтобы мы быстро прыгали в служебную "копейку". Я побежал к двери. Чем ближе я подбегал, тем сильнее я чувствовал тяготение тумана. С каждым шагом я как будто исчезал, становился невесомым и отрывался от земли. Из последних сил я открыл дверь, завалился внутрь и резко захлопнул ее. Внутри мне становилось легче. Тело снова начало тяжелеть. Палыч тронулся с места и мы поехали в неизвестном направлении. Он все время что-то говорил о военной секретной базе недалеко отсюда. Говорил, что кроме них никто об этом знать не может больше. На вопрос, откуда обычному участковому известно месторасположение секретной базы, он лишь сказал, что у него есть уши там, где надо. Мы ехали куда-то за город. Неожиданно он остановился, резко развернулся и поехал вниз под мост. Там он сказал, чтобы мы выходили и лезли в канализацию. Секретная база была под городом - прям как в фантастическом фильме каком-то.В канализации воняло хуже некуда, да и туман здесь тоже был. В конце тоннеля я видел безликих призраков, поджидающих меня. Палыч засветил их фонарем и они растворились в воздухе. Нам предстояло найти вход. Под ногами было скользко и сыро. Повсюду бегали крысы и прочие существа. Да. Именно существа. Я пару раз видел внушительных размеров какого-то полукрыса-человека, который скрывался во тьме канализаций. Несколько огромных жуков размером с дворнягу, внешне напоминавших мокриц, скрылись в стоках. Путь был явно не близкий.Свет фонаря тускнел. Видимость становилась ужасной. Ускоренным шагом мы пошли и нашли какой-то люк. Я был уверен, что Палыч замешан со всем этим, ну если не с этим, но что-то знает. Но был ли у меня выбор? Нам ничего не оставалось, кроме как слепо следовать за ним.Внутри люка был вход в какой-то бункер. Там горел свет, и пусть даже не так ярко, как хотелось бы, однако я понимал - мы уже рядом. Спустившись по неудобной и шаткой лестнице вниз, я обнаружил коридор, который уходил еще дальше. Но здесь уже появились отсеки для комнат. Было очевидно, что здесь кто-то был, но теперь уже не было никого. Страшное совпадение, но на полу я видел кровь. Она не выглядела старой. Даже не была засохшей. Она была свежей. Я чувствовал себя героем боевика, который попал в секретный бункер. У меня даже ствол был. Правда, я даже не стрелял из него. Да и стрелять я, скорее всего, не умею. Единственное, где я стрелял, - были компьютерные игры. Ах да, я же еще гранату бросал. Надо же.Я думаю, здесь было что-то типа спален. О том свидетельствуют кушетки, полки, столы и прочее. Но все они явно собирались очень быстро, было заметно, что произошло что-то, вот все и рванули куда-то. Мы направлялись к мощной железной двери с винтом, который открывает дверь.Я увидел, как винт начал крутится. Очень быстро. Я был наготове. Сейчас могло выскочить что угодно. Когда дверь распахнулась, я увидел как вбежали два солдата, которые резко закрыли двери и начали закручивать винт.- Таак. А теперь, парни, давайте без глупостей, - сказал Палыч, направив на них свой пистолет.- Палыч? Ты здесь? Извиняюсь, что не по званию обращаюсь, но сейчас не до этого. Мы сбежали из сущего ада! Вы не видели, что там происходит. Там такое началось! Ученые открыли какой-то портал или как его они называли. Суть не в этом. Суть в том, что мы изучали. Вернее изучали они. Но об этом позже, надо бежать отсюда!- Куда бежать то? Вы видели, что произошло в городе? Вас там сразу убьет, - сказал Палыч.- Отсюда есть другой путь. Он ведет за город. Почти за город. В психбольницу, - быстро выпалил один из солдат. Там есть скрытый ракетный комплекс. Надо вывести его и уничтожить этого чертова пришельца.- Я знаю про комплекс. Вы хотите сказать, что ученые пробудили ту тварь? Тогда объясните, как она связана с туманом на улице?- Это долгая история, по пути расскажу. А теперь, пожалуйста, пошлите уже!Мы идем в психбольницу. От этой мысли становилось только хуже. Психбольницы - излюбленное место для фильмов ужасов, и этот туман, изменяющий реальность и воздействующий на страхи, мог сделать это место сущим адом. Но разве у меня и у Сереги был выбор?- А Петрович? Неужто этот старый вояка не смог спастись? А спаслись только вы, два труса и дезертира? - говорил Палыч.- Труса? Да вы там не были, так что не надо. Ваша попытка прикинуться обычным участковым, чтобы проверить догадки ученых о временной дыре только на свидетельствах каких-то сумасшедших пьяных школьников, которые таким необычным образом решили отмазаться - похвально, это как раз вам, по-моему, не хотелось тут находиться, рядом с этой дырой, вот и под первым предлогом и ушли отсюда сразу же.- Отнюдь. Как раз именно эти два парня и есть из 2013 года, временная дыра находится между этим днем, 28 августа 1976 годом и тем же днем 2013 года. События в нашем времени вышли в их времени. Если они вышли в из времени, значит мы не справились с задачей, чтобы закрыть пространственную дыру в измерении.- Да с чего ученые вообще взяли, что дыра именно здесь?- Она не здесь. Их настоящее связано с нашим. И в наших и в их годах происходят одинаковые вещи. Чтобы этого не было, надо справиться с тем, что происходит здесь, тогда в их реальности все будет нормально, будет так, как будто ничего не было.От этих слов у меня пошла кругом голова. Временные дыры? Измерения? И тут я вспомнил одного парнишку из сна, причем в который уже раз. Он был прав насчет измерения. Я понимал, что из героя боевика плавно перетекаю в героя научной фантастики, причем весьма запутанной.- А сейчас, парни, я попытаюсь вам вкратце объяснить важные детали, - сказал Палыч, повернувшись к нам. - Вы, я уверен, знаете о падении Тунгусского метеорита? Так вот. Все не так уж и просто. В метеоритной массе мы нашли здоровенное существо. Оно напоминало мозг, с кучей глаз, снизу его были огромные щупальца, которые, несмотря на то, что монстр был мертв, били очень мощным током. Это существо было доставлено сюда. Оно не было большим, примерно размером с кошку. Но было замечено, что это существо не было мертво, оно было в состоянии сна. Подкормив его парой крыс, мы заметили, что оно стало явно больше. Это означало то, что это существо лучше вообще не кормить, а иначе... Ну, вы поняли, что было бы иначе. Однако свежая плоть дала ему сил проснуться. Он стал источать туман по всей лаборатории. Начался ужас. Туман поглощал ученых, а это существо начало увеличиваться в размерах. Люди сходили с ума, начали убивать друг друга. Некоторые мутировали в симбиоз с насекомыми. Было решено пустить газ в лабораторию и запалить его. Выжечь все внутри лаборатории. Когда мы вернулись, это существо было живым. Оно было в спячке опять, лежавшее в собственном прахе. Оно сгорело и появилось вновь. Ученые сильно заинтересовались им и назвали его Феникс, в честь птички, восстающей из пепла. Ученые поместили его в специальное место и стали исследовать. В обломках метеорита был найден небольшой, как его называли, спутник. Видимо, при падении он был смят и вдавлен в массу этого метеорита. Обломки спутника свидетельствовали, что он из 2013 года. То есть, из будущего. А значит, это существо находилось в двух реальностях сразу. Это было сенсацией. Ученые стали работать над ним дальше. Было выяснено, что это существо, воскрешаясь, открывало портал в собственную реальность, откуда оно, скорее всего, и родом. Это существо было гораздо умнее любого человека. Оно могло создавать и изменять мир так, как оно захочет. Главное, чтобы атмосфера совпадала с той, откуда оно родом, вот почему оно сначала открывает проход для выхода так называемого тумана в наш мир. Полагаю, что этот туман и есть часть самого организма этого существа, и тот мир, откуда оно, либо изначально принадлежит только ему, либо был им захвачен полностью. Также оно обладает мощной телепатией. Оно может контролировать разум неподготовленных людей. Да и подготовленных тоже. Надо лишь просто сломить их волю. Ученые стали работать над ним, как над проектом сверхсекретного оружия против Запада. Чтобы узнать, нет ли отголосков 2013 года в нашем 1976-ом, был нанят я, чтобы под различными прикрытиями следить за происходящим. Зато я был в курсе всех странностей города. Но вы, парни, первая и последняя главная странность за все время моей работы, - заключил Палыч.Все вставало на свои места. Теперь я был заинтересован, как никогда. Интерес просто обуял мое тело. Я чувствовал, когда все закончится, я обязательно напишу обо всем этом. Такое я не забуду никогда.- А теперь пора рассказать, что было в лаборатории, - начал говорить один из солдат.- По звуку тревоги мы спустились из казарм в лабораторию. Весь штаб находился там. Один из ученых, Павлов, сказал, что они добились прогресса в Проекте Феникс. Прогресс якобы был в том, что они подчинили существо своей воле и могли управлять им. И конечно же, они захотели продемонстрировать. Как все уже поняли, зря. Площадка сразу наполнилась туманом. Солдаты достали оружие и начали стрелять по всем подряд. Самих же этих солдат, по одному, забирал туман. В моей голове началось такое, что лучше не знать. Ну я и сбежал. Сбежал не один. Вот и все, - сказал он так, как будто думал, что мы ждем от него длинного и захватывающего рассказа.Я понимал о чем они. Эл называл его Очевидцем.Наконец-то мы вышли из катакомб к психушке. Мы вышли в главный корпус. Внутри не было тумана, но была резня. Видимо, персонал потерял контроль над ситуацией, психи устроили бунт. Все было в крови, повсюду был мертвый персонал и куча мертвых психов. Я достал револьвер. Было опасно. Мы двинулись к крупному ангару. И тут за спиной я услышал мощный хлопок. Я обернулся и увидел, как кучка психов бежала в нашу сторону, а один из солдат начал в них стрелять. Внезапно отовсюду побежали психи, из было больше сотни. На ангаре висел замок, времени открывать его не было. Мы побежали вперед. Просто вперед. Психи поймали и начали зверски убивать того солдата. Часть из них побежала за нами с дикими криками и улюлюканьем. Палыч и другой солдат отстреливались на бегу, пару раз я видел как даже Серый стрелял. Пора было и мне. Как только я развернулся, меня откинуло мощной волной. Звуковой волной, как я понял, из-за дикого рева, знакомого рева Очевидца, он же Феникс. Звук был настолько сильный, что мои уши чуть не взорвались, хотя я лег и держал их крепко и кричал, чтобы сбить этот звук. Когда все стихло. Я посмотрел. Половина психов плюс наш солдат лежали на земле и вопили, но их было не слышно, что после такой-то мощной звуковой волны немудрено. Из их ушей шла кровь. Другие психи завороженно смотрели на зрелище. Так как психбольница находилась высоко на холме, здесь не было тумана и был виден почти весь город, как на ладони. На горизонте появился Очевидец. По сравнению с предыдущим разом, он заметно прибавил в размерах. Теперь он закрывал почти полгорода.- Ложииись! - закричал Палыч и кинул примитивную гранату в кучку психов. Я резко упал на землю. Еще одни удар по моим ушам означал взрыв гранаты. То, что произошло с психами, лучше не описывать.- Скорее, к ангару! - скомандовал Палыч.Мы рванули к нему. В моей голове опять начали кипеть мысли, я чувствовал, как мой разум пытается подчинить себе эта штуковина. Но я не собирался сдаваться. Только не сейчас. Время, которое было потрачено на открытие ангара, было мучительно долгим. Внутри, вместо того что я представлял, был лишь один большой пульт управления.- Это пульт управления ядерным оружием, - сказал Палыч. - Мы были готовы к такому повороту событий. Единственный выход - уничтожить это существо, взорвать город. Никаких "но". По предположению ученых, уничтожив его, мы уничтожим временной отрезок, который он создал, мы просто вернемся обратно, как будто его и не было. Мы будем об этом помнить. Все кто выжил, должны будут об этом помнить. Погибшие - нет.- А что если теория неверна? Что если мы никуда не вернемся? - сказал я. Я понимал, что скорее всего после взрыва мы погибнем. А ведь я так молод. Я еще так много не сделал. Я не хотел умирать.- Тогда мы умрем за дело! У тебя есть идеи получше? Это единственный шанс остановить это существо. Хотя бы попытаться спасти остальных людей! - кричал Палыч.В моей голове вертелось много мыслей. Честно говоря, мне была абсолютно безразлична судьба остальных людей. Меня волновало лишь то, что я скорее всего просто погибну от ядерного взрыва.Пока я думал, Палыч с размаху нажал на Пуск. Я услышал звук воздушной тревоги по всему городу.- Если теория ученых верна, то мы все вернемся в этот же день, в свои года, но уже без всего этого, - улыбнулся Палыч.- Чтобы ты не думал, что это было сном, возьми мои десять копеек, - и он протянул мне монету. Взамен я протянул ему свою монету из кармана, которые я когда-то, в обычные времена, взял дома на проезд.Такой же обмен они совершили с Серегой. Я глядел на город. Психбольница очень удобно находилась, я видел город, я видел Очевидца. Я увидел, как у горизонта взлетела ракета. Пламя ее взлета осветило небо ярким огненным светом. Впервые за столько времени я увидел рассвет. Пусть даже не настоящий. Но мои глаза так привыкли к серым тонам и туману, что это было как глоток свежего воздуха. Ракета пошла на снижение. Я заглянул в многочисленные глаза Очевидца и как будто начал терять сознание."Я лишь часть..."И тут меня резко отпустило, я услышал очень громкий звук взрыва. Я видел ядерный гриб. Я видел, как взрывная волна шла ко мне. Я чувствовал, как приближается моя смерть. Я очень быстро крутил моменты своей жизни в голове. Меня охватила печаль, стали наворачиваться слезы. Я закрыл глаза.Я открыл глаза, яркий свет ослепил меня. Я валялся возле все той же самой психбольницы. Одежда на мне была донельзя грязной. Голова гудела так, как будто меня огрели чем-то крайне тяжелым. В паре метров от себя я увидел Серегу. Растормошив его, я спросил, помнит ли он о том, что произошло. Он помнил. Значит, скорее всего это было правдой. Это было реальным.Мы побрели в сторону остановки. Сегодня был неплохой денек. Не то, чтобы солнце светило прям так уж ярко, но было довольно-таки светло. По сравнению с тем, где я был, уж точно.Люди стояли на остановке. Ждали автобуса. Я был так счастлив вернуться в реальность, в настоящий мир. Мы сели в автобус. Я стал рыскать по карманам. Мелочи мне не хватало, поэтому я достал изрядно помятый полтинник. Мелочи. Я резко засунул руку в карман и выгреб оттуда всю мелочь. Среди обычных монет я увидел ту самую, дарованную Палычем, десятикопеечную монету. Я перевернул ее. Год выпуска 1976.Мы оживленно болтали о произошедшем. Многие люди косились на нас, но мне было не до этого. Если бы они только знали, что я видел. Об этом можно было бы говорить бесконечно, но надо было бы домой. Родня бы точно не поверила в историю, почему нас так долго не было. Я обещал, что приехав домой, сразу же начну писать об этом.Распрощавшись с Серегой, я поплелся на свою остановку. Спустя какое-то время я был уже дома. Родителей не было, они были на работе, на сутках. Я взял телефон и позвонил им. Я сказал что я жив и что я дома. Я слышал их счастливые голоса, видимо им было наплевать где я шлялся, главное что я жив. Это грело душу.Так как я обещал, что напишу обо всем, я сразу же сел писать. И вот, я дописываю. Я пишу эти строки, а на часах 4 ночи. На улице идет сильный ливень с грозами. Если честно, я рад даже ливню. Чему угодно, но не туману и серым облакам. Я наконец-то дома.Я опять пишу сюда. И явно не просто так. За окном туман, а небо серое. Я понимаю, был ливень и все дела. Но... Родителей дома до сих пор нет. Телефонная связь вроде бы есть, но дозвониться не могу совершенно никому.В общем, похоже что мы все облажались. Я буквально несколько минут назад вглядывался в окно, когда звонил Сереге уже, наверное, десятый раз. Тщательно и внимательн, я всматривался в туман. И тут передо мной появились силуэты моих родителей. Я отпрыгнул с криком назад, упав на пол. Лиц у них, как можно догадаться, не было. Они выводили на запотевшем стекле фразу. Всего одну фразу: "Не бойся". Сердце набирало бешеный темп в моей груди. Я думал, что я сплю и ударил себя телефоном, который был в руках, по голове. Очень сильно, что у меня аж искры в глазах появились. Я не спал. Я посмотрел в телефон. Серега был на связи. Я закричал в трубку, но в ответ была тишина и легкое шипение. Но потом я услышал всего единственную фразу: "Не сопротивляйся. Мы все тут. Тут вообще все и всё. Ты должен это познать и обрести счастье."Сейчас я сижу и пишу это, забаррикадировавшись по полной. Я заклеил всевозможные места, где может просочиться этот туман. Что делать дальше я не знаю...

Ключевые слова: авторская история Апокалипсис конец света город-призрак Временная петля зомби психоз Призраки мутанты аномальная зона

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