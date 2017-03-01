Автоколонна 1339. Глава 3

DreamCatcherDSP Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:13 by

Дневник объяснял многое. Может, автору остались одни лишь загадки, но мне он объяснил почти все. Однако вопросов оставалось еще больше. Как это все началось? Почему мы здесь? Почему я раньшеоб этом не слышал? Что вообще происходит вокруг? Почему город об этом молчит? И вообще, тот ли это город? Ведь в дневнике даже не указывается, какой именно город. И вообще, в какой реальности я нахожусь? Да что, черт побери, вообще творится? Голова шла кругом.Я посмотрел на стол. Там лежал самодельный сверток из газеты, в котором лежали папиросы. Те самые, о которых говорил автор. Они выглядели совсем еще свежими, даже не были покрыты пылью. И вообще, на этой фабрике все выглядело пристойно, не было ощущения, что она давно покинута. Такое ощущение, что это произошло совсем недавно, казалось, в воздухе еще витал запах недавно выкуренной папиросы. Я не очень понимал, я ли я вообще. В реальность меня вернул Серега словами о том, что скоро будет темнеть, нам желательно свалить с этого места до того, как оно оживет вновь. Я взял пачку папирос. На запах они были довольно таки свежими. Закурив одну из них, я убедился, что они и были свежими, по крайней мере, явно не 1976 года. Так или иначе, надо было выдвигаться в путь.Воспользовавшись тем, что здесь ничего не испортилось, мы поели какие-то консервы в столовке и захватили их с собой. Ну и воды, разумеется, тоже. Тот самый злополучный туман никак не рассеивался. Мы приняли вторую попытку и вновь пошли до города. Я опасался встретить "сынишку" Ильича еще раз, ведь мы уже с ним сталкивались. Помимо всего, было ощущение того, что эта мгла чего-то выжидает. Мы шли по знакомой дороге, которая упорно не менялась. Я думал, что в конце пути мы снова вернемся назад. Как это и было ранее. Но это было не так. Наш путь все продолжался и продолжался. А что самое странное, время шло, но не темнело. Вообще ничего не происходило. Время как будто встало на месте. В тумане не было никаких голосов. Все было на удивление тихо. И... я стал видеть очертания города.Невероятно. Но это так. Нас отпустило проклятое место. Возможно, просто мы прошли определенную часть задания и верно двигались к следующей? Может и так. Так или иначе, мы были близко к цели.Город был весь покрыт туманом. Я не видел ни души за все то время, что мы шли по улице города. Но и никаких аварий, трупов людей, монстров, разбитых стекол, да и всяких разбросанных вещей тоже. Все было идеально тихо и чисто. Я как будто шел по макету города. Сеть на моем телефоне так и не появилась, а значит, я все еще был в мертвой зоне. Вскрывать и заводить автомобили без ключа я не умел, да и боялся вообще тут к чему либо прикасаться, поэтому мы продолжали идти пешком. Вскоре мы начали проходить наш колледж. Вот ирония судьбы, ехали искать его, а нашли черт знает что. Зато теперь, когда он не нужен, он здесь. Сама судьба велела нам в него зайти, да и просто интерес. Внутри было пусто. Было чисто и убрано, но пусто. Никого внутри не было. Никого. Мы присели на диван. Я был так измотан, что не заметил как уснул...Торжественное открытие колледжа для первокурсников. Какой бред. Меньше всего мне сейчас хотелось выходить на сцену и что-то рассказывать. Рассказывать о достоинствах колледжа. Каких достоинствах? Да, здесь легко учиться, чуть ли не халявно. Но об этом-то мне не дадут рассказать. Слишком много мыслей в голове из-за этого праздника. Да и погода сегодня какая-то отвратная. Весь день эти серые тучи, да и туман явно проходить не собирается. Он только гуще становится. Ну вот, что за бред?Все против меня, похоже. Мой друг, Саня, вообще ноль внимания на происходящее. Он тоже выступает. И конечно же выступает Алина. Мечта для неудачников. Почему? Да потому, что все мои друзья такие, и почти все мечтают именно о ней. Но планку снизить-то не пробовали? Не слишком ли она недосягаема для вас? Кровь альфа-самцов в себе почувствовали, или что? Ну и, разумеется, Саня тоже весь был на крутизне при ней. Пытался ужасно подшучивать над Семеном, показывая, что он доминант. Пфф... Это так забавно выглядит. Только Гриха себя нормально вел. Ну и то относительно.Мы стоим с ним, разговариваем, рядом с нами Саня и Алина, а также Семен, над которым пытается шутить Саня. Я посмотрел на толпу собравшихся. Как же там много первокурсников. Сейчас заучка Лиза читает свой неинтересный никому монолог. Да и мой тоже никому не интересен, тем более мне. Туман на площадке становится все сильнее, я уже не вижу дальние ряды студентов. Вижу преподов. Все тут. Приметил первокурсницу, очень даже ничего, но явно не моего поля ягодка. И тут я пригрустил, глянув на свое рыхлое пузо и первокурсника, который ее обнимал, у которого рука была накачена так, что одним ударом он бы снес мне челюсть. Ну да не буду думать о грустном. Ведь скоро мой выход.Кхм...черт...да что же такое то! Неожиданное першение в горле заставило меня кашлять так, что аж уши заложило и слезы на глаза навернулись. Я осмотрелся. Кашляли все. Затем я посмотрел на студентов. Вроде все успокоилось. Вот только чертов туман стал еще гуще. Хотя насчет "успокоилось" я погорячился.Среди студентов началась драка. Боже мой! Да они просто все начали избивать друг друга! Одна половина бьет другую. Да что вообще происходит? Даже преподы начали махать руками. Тут на ступеньки подбежал какой-то первокурсник, схватил микрофонную стойку и пробил насквозь живот Лизе. ПРОБИЛ НАСКВОЗЬ! Кровь плеснула ему в лицо и на стену. Да что такое происходит вообще. Тут я услышал глухой стук и почувствовал резкую боль. Я получил удар чем-то тяжелым по голове, все начало плыть и чернеть, сплошь какие-то искорки в глазах...Меня привели в чувство в каком-то кабинете. Внутри было человек двадцать. Ни одного преподавателя. Сплошь студенты.- Ты как? Цел? Соображаешь? Жить будешь? - хаотично спрашивал Гриха.- Да, наверное. Кто меня по голове то огрел?- Да я не знаю даже этого студента. Он какой-то булыжник в руках держал, повезло что он вообще тебя не убил. Так бы мог вообще сейчас со мной не разговаривать.- Убить? Да что вообще происходит?- Ты думаешь я знаю? Да я представления не имею, что происходит. Одна половина студентов начала убивать другую. Вот что происходит. Я хотел свалить с территории колледжа, но эти бешеные студенты захватиливсю площадку. Они не просто били других. Они их разрывали, грызли глотки, давили глаза... Как вспоминаю, аж плохо становится. Ну, мы с Саньком, короче, тебя на руки подхватили и потащили в колледж. На втором этаже забежали в открытый кабинет. Тут уже были люди, которые как раз хотели закрыться за собой, но мы успели. В общем, мы тебя сюда закинули, да и они потом уже закрылись изнутри. Еще и двери забаррикадировали. В целом, как-то так.- Я долго в отключке был?- Нет, я тебя сразу же в чуство привел. Ты все самое интересное пропустил, - усмехнулся Гриха, но потом резко поник.- А наши тут все?- Ты про друзей, что ли? Они да, все тут. Санек, Алина, Семеныч и Пахан, может я кого-то и забыл (попытка разбавить атмосферу). Ну и я. Если хочешь, посмотри в окно и ты сам все поймешь.Я подошел к окну. Снаружи творился настоящий хаос. Все убивали друг друга всеми подручными средствами. Вся площадка была залита кровью. Было плохо видно из-за проклятого тумана. Я начал думать. Это было явно не спровоцировано и не придумано заранее. Это было спонтанно. Но из-за чего? Возможно, кто-то распылил психотропный газ. Возможно, всему виной туман. Одно непонятно, почему не все сошли с ума. Это было уже удивительно. Мое тело дрожало от страха. Я был покрыт мурашками. Я так не хотел умирать, особенно сегодня. Почему именно сегодня? Не знаю. Да я вообще не собирался умирать!Познакомился с еще двумя товарищами по несчастью. С Андрюхой, пацаном довольно таки неплохим, и Рустамом, который пытался строить из себя интиллигента. Крики на улице потихоньку стихали. Однако выходить никто не спешил. Как и следовало ожидать, никакой сети не было. Не ловил ни один из операторов. Я перестал понимать, что происходит. На сей раз я просто потерял логическую нить. И не мудрено. Мой мозг просто отказывался переваривать всю информацию. Этого было слишком много для одного дня. Это слишком много.Минуты сменялись часами. Все сидели в кабинете и разговаривали о произошедшем. На улице уже все стихло. Наверное, надо было выдвигаться. Я смотрел по сторонам и раговоривал с Грихой, Семеном и двумя новыми знакомыми. Саня чувствовал себя великим героем, Алина прижалась к нему и что-то все время говорила. Хм. Как же несчастье сближает людей. Она на него даже не обращала внимание, а теперь обнимает. Я замечал косые взгляды Семена. Немудрено. Ведь он тоже был от нее без ума, хоть и скрывал это. Ну что же, не твой день сегодня. Да ладно уж. Сегодня ничей день. Снаружи колледжа валяются мертвецы, а я думаю о такой фигне. Как же я мелочен.Пахан, сидевший все это время в углу тихо и думая о чем-то своем, резко встал и подбежал к нам.- Я думаю, я знаю что это. Сети нет, на улице творится невесть что. Этот туман. Я думаю, мы попали в другое измерение!- Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь? - спросил я.- А у тебя есть что-то логичнее этого объяснения?Разумеется, ничего лучше у меня не было. Но и согласиться с таким абсурдом я не мог. Каким образом? Какое к черту измерение? Да не, парень бредит.Туман стал настолько густым, что я уже ничего не видел. Какие-то два пацана открыли окно и высунулись в попытке высмотреть что-то. Один сказал что на улице вроде бы тихо и спокойно, надо попытатьсявыбраться. Второй тоже что-то начал говорить. Но ему не дали. Из тумана появились руки, РУКИ, ТАКИЕ ЖЕ КАК САМ ТУМАН! Этих рук было очень много, они просто схватили пацана и утащили его. Первый пацан вовремя отскочил от окна, а от второго, кроме прощального громкого крика, ничего не осталось. Пахан дернулся закрывать окно. А что тот парень? А тот парень просто исчез. Взял и исчез. Никто не слышал как он упал или еще что. Он просто, мать его, исчез! Как будто туман поглотил его целиком. Вот теперь я не на шутку испугался. Да и не я один. Девки в кабинете просто начали безумно вопить и откровенно рыдать. У кого-то сдали нервы и они начали бормотать несуразицу. Я был сам готов делать что угодно, главное - отвлечься от этого. Особенно подавлен был тот пацан, что тоже глядел в окно. Он держался за голову, сжимал уши и говорил что-то типа: "Я их слышал. Я слышу. Я слышу их. Они говорят. Нет. Не надо. Я не хочу их слышать". Сказать, что эти фразы меня пугали еще больше, - это ничего не сказать. Он просто сходил с ума. Я тоже не мог сохранять спокойствие в данной обстановке.- Нет! Это не другое измерение! Это туман! Он живой! - закричал Пахан.- А вот здесь я с тобой уже соглашусь. Это больше походит на реальность, - сказал я.Хотя какая, к черту, реальность? Все, что происходило, казалось абсолютным бредом, жутким сном. Я хотел проснуться. Но не мог. Я не спал. Это была правда. Это была явь.Паренек, бывший в окне, стал совсем плох. Он внезапно вскочил и схватил стул и начал им махать. Но, как только к нему начали подходить, чтобы унять его, он бросил стул в окно. Благодаря тому, что стул был тяжелым из-за железного каркаса, стекло легко разбилось, и паренек со всего разбега сиганул в окно. И тоже исчез. Ни звука падения, ни еще чего либо, просто растворился в тумане. Это было уже... чересчур.Туман очень быстро начал просачиваться в дыру в окне, находиться здесь было уже опасно. Я бы даже сказал, смертельно опасно. Я не собирался ждать, чтобы меня поглотил туман или я сошел с ума. Баррикаду с дверей быстро скинули, двери открыли и все побежали на выход. То, что я видел, не передать словами. Повсюду, в коридоре, на лестнице, повсюду были трупы. Это было ужасно. Я бежал одним из первых, пару раз чуть не подскользнулся на лужах крови. Многие позади меня просто падали в эту кровь и вставали, уже все ей заляпанные и продолжали бежать. К выходу. В туман. Да и ладно. Как будто есть смысл от него прятаться. Я выбежал во двор и увидел результат этой... резни.Повсюду, куда не наступить, были трупы. Кровь, сплошная кровь. В живых не оставили никого. Но самое странное было только впереди.Все те, кто были мертвы, начали подниматься. Все. Это было нечто. Это было прямо как в фильме ужасов про зомби, некое восстание мертвецов. Медленно и ужасно, они все вставали с земли. Все. Что это? Да что вообще происходит? Это был полный... ай, не знаю даже, как помягче. Все мертвые поднимались, хватали всех, кто выбегал из колледжа, убивали, убитые вставали вновь. Это было нечто. Наших мозгов не хватило ни на что лучше, чем спрятаться в огромном мусорном контейнере и прикрыться крышкой. Резня началась заново. Я видел, как вновь ожившие побежали за другими выжившими из колледжа. Осталось только ждать, когда они выйдут все за территорию колледжа. Ждать оказалось не так уж долго, уже минут через пять все было чисто. Мы начали потихоньку выходить из контейнера. Первыми пошли Саня с Алиной и два новых знакомых. Я, Гриха и Нефёд держались чуть подальше.Прямо перед самым выходом случилось абсолютно неожиданное. Алину начало трясти, она упала в конвульсиях, а затем из ее рта начали вылазить огромные и склизкие лапы, как у насекомого. И когда они расправились, Алина поднялась вверх метра на 3. Теперь она напоминала гигантского паука, у которого лапы идут не из тела, а изо рта 18 летней девушки. Ее туловище рассекло, вместо него открылась огромная дыра, наполненная кучей зубов, идущих в бесконечный ряд. Оттуда вывалилось длинное щупальце, которое резким движением схватило Саню, а затем двоих наших знакомых. Ждать и сожалеть не было смысла и времени. Мы со всех ног побежали обратно в колледж. На полу, возле стола вахтерши, мы обнаружили труп охранника, пошарив у него в кобуре, мы нашли пистолет, не знаю, настоящий ли он или травматический, это я выяснил потом. К удивлению, он оказался настоящим. Да и охранника я этого в первый раз вижу. Странно, но пока об этом думать не хотелось. Патронов в обойме было мало, поэтому их надо экономить. Ствол был в руках у Пахана, так как он единственный, кто когда-либо стрелял с настоящего оружия, и мы побежали на второй этаж.По пути наверх я услышал резкий шум и обернулся назад. Я увидел, что Пахана за ногу тянет то самое щупальце. Он пытался удержаться за перила, но силы явно были не равны. Со словами: "Только не так.", он достал пистолет и выстрелил себе в голову. Кровь с ошметками разлетелись по стене. Пистолет, с громким железным звуком, упал на ступеньки. Я быстро схватил его и побежал на вслед за Грихой на второй этаж. Мы забежали в кабинет директора. Закрылись. На столе лежал телефон. Я пытался звонить куда угодно, но на всех номерах поочередно брали трубку наши погибшие друзья и звали с собой в туман. Я психанул, бросил трубку. Я не видел смысла уже ни в чем. Но что, если Павел был прав? Что, если мы действительно в другом измерении? У Грихи не выдержали нервы. Он выхватил ствол из моих рук и пустил себе пулю в лоб.Вот так и остался я совсем один. Какая ирония. Я посмотрел в обойму. Еще 3 патрона. Но мыслями я вернулся к тому, что вдруг мы действительно в другом измерении? Может, кто-то увидит мое послание? Кровью Гриши я начал писать на стене: "Помогите мне". Что я сейчас делаю? Пишу кровью своего только что погибшего друга. Что со мной происходит? Мне уже никто не поможет. Туман начал просачиваться из под двери. Я готов. Осталось только нажать на курок.Я очнулся сразу же после того, как мое протеже выстрелило себе в голову. В этот же момент очнулся и Серега. Он видел тот же сон. Или не сон? Что это было? Я спал очень долго, уже было около 7 утра. Мы сразу же пошли на второй этаж, в кабинет директора. И да, в кабинете на стене была та самая кровавая просьба о помощи. Но помогать было уже некому. Состояние безысходности охватывало меня. Люди видели такие ужасы. Возможно, нам предстоит тоже самое. Но как мне справиться с таким? Я не имею представления. Было понятно одно. Туман охватил все и в моем времени. Так что же именно скрывает туман? Что это и откуда он взялся? Не стоило мне ехать на эту чертову Автоколонну 1339.Мы вышли из здания и пошли вперед. Просто вперед. Я уверен, что впереди нас ничего не ждет. Голоса вокруг появились снова. Они звали к себе. Но теперь-то я знал. Я знал, что ни в коем случае не стоит вестись на их уловки. Мы шли и шли, пока я не услышал какие-то звуки. Я прислушался. Откуда-то доносились странные звуки, голоса, но не такие, как у призраков. Другие. Шипящие. Это было радио. Из полицейской машины. Мы побежали к ней. Голос по радио вызывал хоть кого нибудь откликнуться. Я быстро схватил приемник и сказал, что я на связи. Голос из приемника расслабился.- Хорошо, что хоть кто-то откликнулся. Мы находимся в здании Автовокзала. Здесь есть несколько выживших. Вам лучше пойти сюда.- Откуда мне знать, что это не очередная ловушка этого места?- Парень, у тебя как будто выбор есть. Я могу смело заявить, что идти больше некуда. Туман поглотил почти все. Много людей превратилось в ужасных существ, против некоторых из них бороться совершенно бессмысленно. Вы встречали этот гигантский летающий мозг с тысячами щупалец?- К счастью, пока что нет, такое бы я точно запомнил.- Это хорошо. Я со стороны Новоильинского района. Могу смело сказать, что все, что не поглотил туман, рушит это существо. Вам лучше не встречаться с этой штуковиной. Так вы идете?- Да, разумеется. Как будто выбор есть.Я положил приемник. Мое сердце прыгало от радости и надежды, что мы не одни в этом безумном мире. Мы поспешили к Автовокзалу.Площадка перед Автовокзалом была усыпана разными существами. Пять или шесть "человек", по которым бегали разные жуки, у которых в различном порядке торчали большие стрекозьи крылья. У кого-то из живота. У кого-то из спины, из груди, даже сбоку. О подобных существах я уже читал. Было несколько деформированных людей. Разных. И тут возле входа на Автовокзал в мое лицо уставилось дуло двуствольного ружья.- Скажи что-нибудь, дружище, просто скажи!- Эй! Полегче. Мы с вами вроде как разговаривали по приемнику.- Что? Ах, да. Фуух. Заходите скорее.Я зашел. Они прятались в самой глубине здания. Почему они вообще здесь спрятались, я, конечно, не очень понял. Стен-то толком нет. Одни стекла повсюду. Того паренька, целившегося в мое лицо, его звали Артур. Ему 25. На момент начала всего этого кошмара он работал в магазине сотовой связи. Внутри сидело еще около 7 человек. Лидия Николаевна со своим мужем Олегом Палычем, пенсионеры. На момент начала событий ждали на Вокзале рейс со своей внучкой. Некий Антон, сидевший, судя по-всему, со своей девушкой. Ее звали Соня. Обоим было по 17 лет. Оба студенты из местной шараги. На начало событий были на линейке. Так же сидел какой-то потрепанный жизнью мужик. Василий. На момент начала всего этого шел на Автовокзал, чтобы уехать домой в свою деревню с работы. Ну и конечно же Эл. Имени своего он так и не сказал, но мне и не было это так важно. Судя по-всему, он был компьютерный гик со стажем. Ему, как он сказал, было 19. Оказалось, что по радио это он с нами и говорил. На мой вопрос, почему именно Вокзал, он сказал, что это единственное место, нахождение которого знают абсолютно все в городе. Он сказал также, что здесь есть диспетчерский пункт, откуда он и передавал сигнал по радиоволнам. Он предложил пройти в другую комнату. По пути он говорил о том, что он единственный подготовился ко всему. На столе, к которому мы шли, лежало с пяток раций, 4 вертикалки и 3 обычных двустволки, а также несколько коробок с патронами.- Пистолетов, автоматов, снайперских винтовок, тем более базук с гранатами не было, извиняйте, - иронично усмехнулся он. - Я по дороге зашел лишь в какой-то охотничий магазинчик. Нормальное оружие оттуда почти все утащили. Осталось что осталось. По крайней мере не голые руки, а это уже что-то. Также я нашел здесь парочку пистолетов Макарова. Но один у меня, а хозяина второго, моего дружбана Лысого, упер туман, когда тот вышел на улицу, помочь добраться сюда раненной девушке. От этих баб одни проблемы, - фыркнул он.- Рации уже настроены на нашу частоту. Нашел их здесь. Из снаряги охраны. Ну, в общем, вот и все. Провизия есть, вода, туалет, никакого тумана внутри. Все вроде как неплохо.- За стволы отдельное спасибо, - я не знал что и сказать.- Да это ладно. Многих существ из тумана убить невозможно. Но некоторые из них обладают физическим телом, а значит смертны. Больше всего мы убили Стрекоз. Я думаю, вы уже поняли, о чем я. Самое худшее, что они не отличаются от обычных людей. До самого последнего момента. Также мы убили одно существо, у которого из человеческого тела, а точнее рта, торчат длинные паучьи лапы и...- Я знаю таких.- А, ну так даже лучше. Сильная тварь. Мы ее так в шутку назвали Человек-Паук. Человек пять наших убила. Также есть Крикуны. Тоже не отличить от настоящих людей до определенного момента. Их пасть открывается так сильно, что щеки их рвутся. Глаза затягивает белая пленка. И они ужасно громко кричат. По факту, далеко не сильные, но глушат так, что еще пару минут ничего не слышно. Что еще? Есть еще Многоножки, эти тоже некогда люди, у которых вдоль тела вырываются десятки насекомьих лап и они начинают передвигаться, как гусеница. Мерзкая штуковина. В основном у, так скажем, мутантов идет слияние с насекомоподобными существами. Это у всех, которые смертные. Есть те, кого убить нельзя ввиду того, что они часть тумана. Что-то типа призраков. Руки, Безликие, голоса. Также этому месту доверять нельзя. Уснув в одном месте можно оказаться в другом. Можно идти в одну сторону. А выйти назад. Это все не поддается объяснению. Я пытался найти хоть малейшую разгадку происходящему. Но это было безнадежно.- Ты упоминал о сверхсуществах...- Верно. Здесь есть то, что я вообще не могу объяснить. Допустим, ребенок с мешком на голове и младенцем на руках. Его видели многие. У многих он забрал близких. Я пытался в него выстрелить, когда с ним столкнулся, но его скрыл туман. Позже я увидел его в одном из окон домов, наблюдающим за мной. Жуткий персонаж. А как насчет 5-го маршрута автобуса? Он до сих пор ездит. С пассажирами и кондуктором. Ты понимаешь, да? Сейчас, в такое время, когда черти что творится, как ни в чем не бывало катается автобус. И главное, что некоторые сначала думали, что это эвакуация или еще что-то, они в него садились, но я видел, как эти уехавшие так не возвращались. Вернее, некоторые возвращались. Возвращались пассажирами рейса.- Именно с него у нас все и началось (рассказываю краткую историю). Возвращаясь к автобусу, то это билет в один конец. Автобус падает в реку. А пассажиры тянут на дно новеньких в автобусе. Я лично этовидел.- Ого! Я же говорил, это место полно необъяснимых загадок. Пугающих и мрачных. Но все это цветочки по сравнению с тем, что происходит на Ильинке. Я назвал это существо Очевидец.- Подробнее можно?- Не, описать невозможно. Это надо видеть. Могу сказать одно. Он колоссальных размеров.Так. Многие вещи вставали на свои места. У этого места есть закономерность и логичность, если это можно так назвать, происходящего. Кстати, об этом "лагере" выживших. Действовали все оперативно. Ходили по три человека. В туалет, за едой в кафешку. Всегда. Ну и прикрывали тылы.Время было позднее. Было около двух часов ночи. Я разбудил Эла и Серого. Мне приспичило в туалет по большому. Один я туда идти боялся, я боялся выйти не с той стороны, выйти где нибудь опять на фабрике, как получилось у героя дневника. После того, как я освободился, мой взгляд пал на улицу. На улице было светло. Светло.- Я тоже это заметил. Первые дни был нормальный порядок смены дня и ночи. Но теперь нет. Теперь темнота не наступает вообще, - сказал Эл.Я начал вспоминать слова одного человека из сна. Что если это действительно другое измерение? В то время, когда был нормальный режим дня, наше измерение просто переходило в другое? А может, мы застряли во времени? А может, у всех у нас - массовый психоз? И нам все это кажется? Или мы спим? Или я сплю? Может, это только я спятил? А вдруг все мы сошли с ума и представляем только такую реальность? Что, если на самом деле все нормально? Что, если мы убиваем обычных людей, считая их за монстров? Как всегда одни вопросы, но ни единого ответа. С этими мыслями я лег спать.Никогда не любил ездить в поезде. Это скучно, когда не с кем поговорить. На отдыхе было хорошо, возвращаться в серый и угрюмый родной город мне не хотелось. Меня обещали встретить друзья. Леня, Влад и Ленка - моя безответная любовь. Она не была красавицей, но я все равно не мог. Я кусок дерьма в жизни, а не человек. Тряпка. От этих мыслей мне стало грустно. Я вышел в тамбур покурить. Люди еще спали. Разумеется, ведь было еще только 6 утра. Одному мне в этих поездах сон вообще не идет, похоже. Родители вряд ли погладят меня по головке, узнав, что я ворую батины сигареты. В мои 15 лет я уже что только не пробовал. Кроме наркотиков. Да и не тянет к ним. От курения-то отвязаться не могу. Зато проводница в этом вагоне "хорошая". Ничего мне не говорит, просто намекает, чтобы я не попадался отцу. В тамбуре было тихо и лишь звук стучащих колес по рельсам как-то это компенсировал. Я открыл форточку и закурил. Мы уже были в черте моего родного города. И как иронично - город был абсолютно серым, как я и говорил, всему этому добавляли мощный акцент ужасная погода и туман. Я вышел из тамбура. Ехать еще было три часа и я попытался уснуть.Мне снились жуткие кошмары. Когда я проснулся, мы уже остановились. В вагоне никого не было и я чуть не умер от страха. Я быстро одел свои шмотки и... посмотрел вокруг. Плацкарты были не заправлены, на столе лежала еда, а сумки были на месте. И так в каждом отсеке. Меня это насторожило. В вагоне не было ни души. Кондукторов и проводниц я тоже не наблюдал. Я пошел в тамбур. О, боже! Как здесь холодно! Я забыл закрыть форточку. Я сходил в туалет, вернулся в свой плацкарт и стал ждать. Ждать сам не знаю чего. На площадке остановки был кромешный туман, который просочился в вагон уже давно. Надо было мне закрыть форточку. Спустя час ожидания я глубоко вдохнул, взял фирменную деревянную пачку сигарет отца и бутылку газировки и вышел из вагона. Может, была срочная эвакуация, а меня забыли? Мне стало горько на душе и паршиво.Время было 10:40. Остановка пустовала совершенно. Я пошел в сторону Вокзала. Улицы были абсолютно пустыми. Вместо хаоса в городе было на удивление чисто. Никакого мусора, никаких оставленных вещей. Все машины стояли на месте, никто никуда не ехал. Мне стало жутко. Я, конечно, много фильмов пересмотрел на тематику конца света, но никогда не думал, что сам окажусь в такой ситуации. Да еще и совершенно один. Комок сжался в горле еще плотнее.Я шел домой. От Вокзала мне было совершенно недалеко идти. Я взял все наши вещи, которые мог, из поезда и направился домой. Открыв ключами дверь, я завалился домой и упал на кровать. Мобильный совершенно не ловил. Сети интернета на компьютере не было. Я уснул.Разбудил меня звук шипящего в сковородке масла. Я протер глаза. Я по-прежнему был в комнате. За окном по-прежнему была отвратительная погода и стоял туман. Я услышал покашливание из зала. Я выбежал туда и увидел отца, который раскидывал вещи по местам. Он обернулся и сказал: "Ты посмотри кто проснулся! Мы не стали тебя будить, ты так крепко уснул после нашего приезда". Улыбка исчезла с лица отца. Но потом он сказал, что я здесь, и что я жив и здоров, а это главное. Мама была на кухне и что-то жарила. Она посмотрела на меня и спросила, не голоден ли я. Я увидел блины и с удовольствием прыгнул за стол. Я лопал один блин за другим. Это было так вкусно. Мама лишь посмеялась и сказала, что у меня зверский аппетит. Ее глаза грустно уставились за окно.- Туман такой густой. Хорошо, что мы все его часть, верно, дорогой? - сказала мама.- Ага. - согласился папа. - Вот только наш сынок еще не познал его прелестей.- Артем, - мама стала смотреть в мои глаза так глубоко, что мне стало не по себе. - Мы с отцом счастливы. А ты не хочешь быть счастлив?- Яяя... эммм... не знаю. Я наелся, пойду к себе в комнату, - сказал я.- Сынок, я знаю что ты куришь, не стесняйся, бери из моей пачки, - отец остановил меня и раскрыл свою фирменную деревянную пачку.- Да не-не, пап, не, - пробормотал я, рванул в свою комнату и закрылся.От непонимания происходящего я упал на кровать и услышал треск в заднем кармане. В моем заднем была фирменная деревянная пачка сигарет отца. Нооо... И тут я психанул. Я выбежал из двери, посмотрел на отца. На столе лежала еще одна такая же пачка, но я-то знал, что она только одна. Я пулей помчался к выходу. Открыв двери подъезда, я забежал в... свою квартиру. Помимо мамы с папой, там была еще куча народу, но у всех у них не было лица. Они приближались ко мне и говорили, чтобы я не боялся, что я буду счастлив. Они были все ближе и ближе. Я закричал изо всех сил...Я резко открыл глаза. Очередной сон. Скорее всего, он показал то, что было в реальности. Как бы то ни было, я снова лег спать. Мне снились всякие бессмысленные кошмары, но в конце-концов я уснул. Но не на надолго. Громкий, ужасный звук, как будто сигнал парохода, разбудил всех. Он был настолько громким, что мне закладывало уши, все вещи на полу дрожали, здание ходило ходуном, а стекла еле как сдерживались, чтобы не лопнуть. "Очевидец..." - с тревогой, но при этом как-то воодушевленно, сказал Эл.Вооружившись, мы выбежали на улицу. То что увидел я, было просто... эпично. Огромнейшее существо парило в воздухе. Это было что-то вроде большого осьминога. Огромный серый мозг, перед которого был утыкан глазами самой разной масти, с торчащими снизу громадными щупальцами. Это штука была не менее нескольких сотен метров, если не больше.- По машинааам! - закричал Эл.По каким машинам, я не понял вообще, поэтому мы с Серым побежали за ним. Он прыгнул в какой-то джип,внутри которого предварительно были всунуты ключи в зажигание. С нами в джип сели еще Антон с Соней. Остальные сели в джип позади нас. Мы завелись с первого раза, как и наши спутники, и моментально рванули в противоположную сторону от этого монстра, на выезд из города. В моей голове творился беспорядок, в глазах то и дело всплывали странные образы, я начал думать о своей семье, о друзьях, которых больше не увижу, я впал в жуткую депрессию и ужас.- Борись с ним! Эта штуковина обладает мощной телепатией! Ни в коем случае не позволяйте лишним мыслям лезть в вашу голову. Скоро мы оторвемся от него и вам полегчает, - кричал Эл.Я старался изо всех сил. Однако мой мозг кипел. Серый вообще закрыл глаза и уши и просто качался взад-вперед. Антон с Соней орали на друг друга.- Изменщица! - завопил Антон и выстрелил из двустолки прямо Соне в лицо, а потом застрелил себя.Весь салон был в крови и ошметках. Меня откровенно рвало. Один только Эл умудрился удержаться от всего. Поразительно, как какой-то домосед, не вылезающий из компьютерных баталий, крепко держался. Мы ехали очень быстро. Соседство двух мертвецов меня не прельщало. И тут я почувствовал мощный толчок в спину. Меня кинуло вперед, мне за шиворот залетели битые задние стекла.- Их тоже поймал! - крикнул Эл.Я посмотрел назад. Нас преследовал джип наших компаньонов. Он не ехал за нами, он преследовал нас. Из окна появился Василий с двустволкой, который дуплетом выстрелил по нашей машине. Дробь лишь вскользь задела джип.- Я знал что это пригодится! - довольно прокричал Эл и сунул мне руку гранату. ЧЕРТОВУ ГРАНАТУ! Да где он ее вообще нашел? - Короче, достаешь чеку, целишься пару секунд и кидаешь так, чтобы граната оказалась под их машиной и рванула.Я никогда не держал в руке настоящую гранату, но любоваться ей не было времени. Я вытащил чеку, постарался прицелиться и кинул в выбитое заднее окно. Граната не попала под их джип, однако упала где-то сбоку, и взрывом откинула их машину вбок с дороги, где они перевернулись.- Превосходно! - громко засмеялся Эл. - Главное, что нас не зацепило осколками!Я как-то и позабыл, что бросаю осколочную. Мы неслись вперед. В этой суматохе я перестал что-либо соображать. Я посмотрел на нашего водителя. Эл выглядел ужасно, какое-то безумие царило в его глазах. У меня появились некоторые подозрения, но я их не стал озвучивать, но все-таки он больно себя неестественно вел для человека такого характера всю нашу поездку. Мы так и не выехали за город, однако Очевидец был далеко позади. И тут, казалось бы, все позади и самое страшное уже окончилось, но в глазах начало темнеть, я пытался закричать, увидев как мы мчимся в стену...

Ключевые слова: авторская история Апокалипсис Туман город-призрак мутанты выживание

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