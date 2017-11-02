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Творческие истории

Кирпичик

Моя принцесса простужена уже третий день. Яркий румянец, блестящие глазки, настроение поныть. Спать хочет невыносимо, но изо всех сил держится. «Попить», «поесть», «конфету», «не ту, другую», «сказку: длинную но короткую, страшную но нестрашную» – весь комплект вечерних капризулек. «Где Кирпичик?» – в глазах страх и растерянность. «Папа, Кирпичик мой, где Кирпичик, найди! Па-апа…» – и плачет…
Да какой кирпич ей нужен в десять вечера?!
– Пушистый, красненький, – снисходительно объясняет жена. – Это её любимая игрушка. Кирпичик – зовут его так. То ли мишка, то ли пёсик. Больше всего на жабу похож.
Ах, этот… Помню. Безухое создание с весело открытой пастью. Элмо, кажется. Ладно. Будем искать.
Через полчаса детская, а заодно и остальные комнаты обысканы от пола до потолка. Кирпичика нигде нет. Малышка даже не плачет, а наблюдает за метаниями отца глазами мученицы. Сонными такими, печальными глазами.
Последний шанс: плюхаюсь на пузо и ползу под кровать.
Заколка. Бумажное платье бумажной куклы. Два фломастера. Скомканный голубой носочек. Уютный клок домашней пыли. Как будто в детство попал. Под свою кровать. Только под моей еще в самом тёмном уголке лежала стопка конфетных фантиков. Конфеты ел я, а фантики в стопочку складывал... как же его звали?
– Злюкин. Ты называл меня Злюкин.
Я дернулся, стукнувшись башкой о кровать. И вспомнил его. Маленький, тёмно-коричневый. Колючий, но пушистый. Злой, но добрый. Мой ночной страх: детский, ожидаемый, сладкий. Охранник моих детских снов. Мой монстр-под-кроватью.
– Сейчас я Журик. Твоя принцесса меня зовёт так. Кирпичик в голубом зайце: у зайца в спине карман-тайник.
И легонько царапает меня по носу когтистой лапкой: дзыннь!
– Вылезай отсюда. Ты уже не мой Славик, ты вырос.


Автор: tutube.
Источник.
Сегодня, 08:36 by ЛетягаПросмотров: 87Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Кирпичик монстр под кроватью милота

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 09:13
0
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Комментариев: 402
Самая уютная в мире история))Злюкин- Журик)))
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 12:43
+1
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Комментариев: 1 767
Аха) Здорово! +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:10
0
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Публикаций: 331
Комментариев: 1 515
Злой, но добрый. - dinozavr sun +++++++ lol
Зарегистрирован: 19.08.2017
          
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