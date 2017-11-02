Кирпичик

Летяга Просмотров: 87 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 08:36 by

Моя принцесса простужена уже третий день. Яркий румянец, блестящие глазки, настроение поныть. Спать хочет невыносимо, но изо всех сил держится. «Попить», «поесть», «конфету», «не ту, другую», «сказку: длинную но короткую, страшную но нестрашную» – весь комплект вечерних капризулек. «Где Кирпичик?» – в глазах страх и растерянность. «Папа, Кирпичик мой, где Кирпичик, найди! Па-апа…» – и плачет…Да какой кирпич ей нужен в десять вечера?!– Пушистый, красненький, – снисходительно объясняет жена. – Это её любимая игрушка. Кирпичик – зовут его так. То ли мишка, то ли пёсик. Больше всего на жабу похож.Ах, этот… Помню. Безухое создание с весело открытой пастью. Элмо, кажется. Ладно. Будем искать.Через полчаса детская, а заодно и остальные комнаты обысканы от пола до потолка. Кирпичика нигде нет. Малышка даже не плачет, а наблюдает за метаниями отца глазами мученицы. Сонными такими, печальными глазами.Последний шанс: плюхаюсь на пузо и ползу под кровать.Заколка. Бумажное платье бумажной куклы. Два фломастера. Скомканный голубой носочек. Уютный клок домашней пыли. Как будто в детство попал. Под свою кровать. Только под моей еще в самом тёмном уголке лежала стопка конфетных фантиков. Конфеты ел я, а фантики в стопочку складывал... как же его звали?– Злюкин. Ты называл меня Злюкин.Я дернулся, стукнувшись башкой о кровать. И вспомнил его. Маленький, тёмно-коричневый. Колючий, но пушистый. Злой, но добрый. Мой ночной страх: детский, ожидаемый, сладкий. Охранник моих детских снов. Мой монстр-под-кроватью.– Сейчас я Журик. Твоя принцесса меня зовёт так. Кирпичик в голубом зайце: у зайца в спине карман-тайник.И легонько царапает меня по носу когтистой лапкой: дзыннь!– Вылезай отсюда. Ты уже не мой Славик, ты вырос.Автор: tutube.

Ключевые слова: Кирпичик монстр под кроватью милота

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