Пуговица. Мистическая жизнь Мишки Репницына

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 15:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr.Nos Просмотров: 25 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:51 by

Мишка Репницын выбежал из школы в очень дурном настроении. Терпеть таких унижений он больше не намерен. На его серых глазах наворачивались слезы. Он сбежал с последнего урока сразу после того, как учительница поставила ему двойку. Теперь у него двойка по математике и русскому. Папа будет вне себя от ярости. Он вспомнил про широкий армейский ремень, который висел в шкафу в родительской комнате. «Эх, ну почему я такой бестолковый?» – думал он про себя. Все эти дроби и безударные гласные. Я абсолютно ничего не понимаю. И ведь не сказать, что я ленивый. Читаю, изучаю, но в голове все как-то неправильно складывается. Еще и одноклассники постоянно издеваются, то Димка Медведев шнурки на ботинках свяжет, то Леха Костин в тетрадке какую-нибудь фигню нарисует. Ну как ходить в школу, где одно горе и унижения?»- Мишка, постой! Ты куда? – догоняя его, сказал лохматый черноволосый мальчик. Давно не стриженный – он выглядел старше своих лет. Это был Данька Гажон, лучший друг Мишки. В классе они сидели на соседних партах.- На Кудыкину гору! Не пойду я больше в школу! А ты чего за мной побежал – попадет же?- Не попадет, меня за тобой Оксана Сергеевна послала, чтобы привел...- Не пойду я! Пусть знает, как ставить мне двойки!- Мишка! Да перестань ты. У меня этих двоек пруд-пруди! И чего? Пошли давай!? – Даниил взял его за рукав куртки.- Нет! – одернул руку Мишка. – Иди! Я не пойду! Я же гордый – так мама говорит! Ступай! Завтра приду... сегодня уже нет! Скажи, что не догнал меня!- Ну, ладно, как знаешь! - улыбнулся Даниил. - Но завтра обязательно приходи. Я принесу новые комиксы!- Ладно, – ответил Мишка и стал спускаться с крыльца школы. Данька побежал обратно в класс. Проходя мимо окон школьного коридора, в котором находился их класс, Мишка поднял голову – в окне стояла Оксана Сергеевна и грозно качала головой.«Эх, попадет сейчас Даньке за меня. Он же будет врать, что не догнал меня...» Мишка обиженно посмотрел на учительницу в окне и демонстративно отвернул голову. «Пусть знает, с кем имеет дело» - думал про себя Мишка.Вскоре мальчик вышел из школьных ворот и направился по тротуару в сторону дома. Мишка шел, повесив голову. Проходя мимо детской площадки, он остановился, чтобы пару раз покрутиться на карусели. Может, хоть это ему как-то поднимет настроение. Он поставил одну ногу на карусель, а другой стал отталкиваться. В голове все закружилось: горка, забор школы, дом, снова горка. И когда достаточно большая скорость была достигнута, он поставил вторую ногу на карусель и попытался сесть на сидение, но не рассчитал и свалился прямо лицом в песок, а ноги остались на карусели. «Ну, какой же я неловкий» - буркнул он почти про себя. Он лежал, ему было так противно от всего того, что с ним происходит. «Почему же я такой неудачник?! Как бы я хотел, чтобы мне кто-нибудь подарил силу, как у супергероев».- Молодой человек? – послышался чей-то голос рядом с ним. – С Вами все в порядке?Мишка отлепил голову от песка и поднял вверх глаза. Чья-то сильная рука подняла его за шиворот. Это был какой-то седой дедушка в сером плаще. Морщинистое доброе лицо, шляпа на голове. Самый настоящий дедушка, каких обычно рисуют в мультиках.- А? – удивился Мишка, сам думая о том, что ответить.- Я спросил вас, все в порядке? – хитро сощурившись, повторил дедушка.- Да, - грустно ответил Мишка. – Все нормально.- Хм, - сказал старичок, помогая отряхнуться мальчику, - А мне вот почему-то кажется, что у вас, молодой человек – не все в порядке.- Почему это вам так кажется? - оттирая с губ песок, спросил Мишка.- Ну, не знаю... Видимо на это решение повлияла Ваша фраза о том, что ты сам себя считаешь неудачником?- Ничего я так не считаю, - обиделся Мишка.- Да? Хм... - задумался старичок. – Наверное, мне послышалось, старенький же я стал уже. А как тебя зовут?- Миша.- Ты из школы идешь?- Да.- И как у тебя дела в школе?- Нормально.- Все получается? – хитро улыбнулся старичок.- Ну... - замялся Мишка. – Почти... Бывает, конечно и двойки получаю, но в основном - все хорошо.- А ребята в школе не обижают?- Нет! – резко ответил Мишка. Казалось, он даже попытался сделать грудь колесом, чтобы дать понять, что он даст отпор любому мальчишке из школы.- Ну, молодец. Так и надо, - погладил по голове Мишку старичок. – А вот я, когда был в твоем возрасте, был полнейшим неудачником. Двойка на двойке, мальчишки из класса постоянно измывались надо мной, девчонки со мной дружить не хотели, обзывали меня «тряпкой» и «слюнтяем». В общем, все было очень плохо. Я даже, - старичок перешел на шёпот, - убегал из школы много раз.- Убегали из школы? – заинтересовался Мишка так же шёпотом, будто узнал страшную тайну.- Да! Представляешь? А потом я нашел вот это, - старик вынул из кармана своего длинного серого плаща красную пуговицу с двумя отверстиями в серединке. – Знаешь, что это?- Пуговица, - с улыбкой ответил Мишка.- Нет! Не просто пуговица! А самая настоящая волшебная пуговица!Мишка внимательнее присмотрелся к круглой, слегка выпуклой пуговице. Он ожидал какого-то необычного мерцания, переливания цвета, или хотя бы чего-то магического – но это была абсолютно обычная пуговица от чьих-то штанов.- И что же в ней такого волшебного?!- А вот и то! – как-то таинственно произнес старичок. Он огляделся по сторонам, словно бы его кто-то мог подслушать и, убедившись, что никого нет, продолжил - Кто владеет ей – становится гораздо умнее!- Да ну? Что-то я не верю вам! – заулыбался Мишка.- Не веришь? – улыбнулся старичок. – А вот возьми-ка ее в руки!Он положил пуговицу Мишке в ладонь. Мальчик ощутил тепло в том месте, куда она была положена, словно бы так эта пуговица здоровалась с ним.- Ну? – продолжал старичок. – А ну-ка, скажи, сколько будет 593 прибавить 889?- Одна тысяча четыреста восемьдесят два, - даже не думая, ответил Мишка. Эта цифра как-то сама собой вылетела из его уст. И самое главное, что он знал, что это так. Знал и чувствовал, что ответил верно, вот только откуда возник этот ответ – не понимал.- Правильно, - улыбнулся старичок. – А теперь, вот ответь мне – В каком году Швейцария вступила в ООН?- 10 сентября 2002 года, - не задумываясь выпалил Мишка.После этого ответа у него возникло странное ощущение того, что он не знает что такое ООН, не говоря уж о том, о ком вообще речь. Ответ пришел сам собой. ООН – организация объединенных наций, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности 26 июня 1945 года.... Так стоп, стоп, стоп – останавливал сам себя Мишка. Я понял. Не засоряйте эфир!- Ну что? Теперь ты мне веришь?- Ага, - улыбаясь во весь рот, ответил счастливый Мишка.- Ну вот, - подошел к нему старичок и забрал пуговицу. – Я же тебе говорю, что с таким умом я стал супер-звездой в школе. Да что там в школе – во всем городе!- Круто, - с завистью смотрел на старика мальчик. – А где вы ее нашли? Как бы я хотел себе такую же...- На улице нашел, - старичок сделал паузу и внимательно посмотрел на мальчика. – А хочешь, - он снова посмотрел вокруг и потом зашептал - я тебе ее подарю?- Серьезно? – удивился Мишка.- Конечно. Держи, - он положил в маленькую Мишкину ладонь красную пуговицу. – Смотри не потеряй! И никому не рассказывай про силу этой пуговицы!- Спасибо большое! – Мишка от радости просто сиял.- Не за что. Ну, а мне пора... До свидания, молодой человек... - сказал старик- До свидания, - разглядывая пуговицу, ответил Мишка. Но когда он поднял глаза, старичка уже не было. Мальчик посмотрел по сторонам, и, не увидев никого, радостный устремился домой.Дома Мишка весь день ходил довольный. Он включил передачу по телевизору, шла игра, в которой ведущий задавал вопросы участникам игры на различные темы – а Мишка отвечал на них, как будто бы тоже участник этой игры. И все время правильно. «Вот придет папа и мама с работы – я их удивлю!» – думал парнишка, крепко держа пуговицу в руке. Он открывал энциклопедии, решебники, включал разные викторины и разгадывал кроссворды, пока ключи не зазвенели в замочной скважине. Пришла мама. Мишка выбежал к ней в прихожую довольный и слегка завороженный. Сжимая в кулаке красную пуговицу, он ждал, что скажет ему мама – ему не терпелось ее удивить, но мама смотрела на него почему-то как-то сурово. Она положила сумку с едой на пол и пристально посмотрела на сына.- Миша! Ты почему сбежал с уроков сегодня?- Я? – не зная, что ответить, сказал Мишка. Он совсем про это забыл. Он же хотел, чтобы мама ему задавала разные сложные вопросы, а он бы на них отвечал, хотел скорее удивить ее своим талантом, но вместо этого...- Мне звонила Оксана Сергеевна, и ты наказан, Миша! – строго оборвала его думы мама. – Марш в угол. Я еще не знаю, что сделает с тобой папа, когда вернется, но точно ничего хорошего тебя не ждет.Мишка медленно поплелся в дальнюю комнату, стоять в углу. Мама поправила на шее шарф перед зеркалом, открыла входную дверь и пошла в сад за братом Миши – Стёпкой и сестрой Полиной. Он думал, как ему исправить всю эту ситуацию, но ничего толковее, чем поразить завтра весь класс своим умом – не придумал. «Ну, ничего, - думал Мишка. – Завтра вы еще благодарности моим родителям будете раздавать и извиняться за то, что поставили мне двойки».Вскоре мама вернулась вместе с детьми. Бросив безразличный взгляд на стоящего в углу Мишку, она отправилась на кухню готовить ужин. Мишка стоял и наблюдал, как у плиты мелькает мамин фартук. Стёпка и Полина ушли играть в детскую комнату, а мальчик рассматривал пестрые зеленые обои коридора, иногда переводя взгляд в сторону кухни, где была мама. Ему так хотелось, чтобы она простила его до того, как с работы вернется папа. Потому что, если она не вступится за него – то завтра ему, скорее всего, будет тяжело присесть даже на стул. Мама жарила рыбу, запах разлетелся по всей квартире, несмотря на то, что работала вытяжка.- Ох, уж эта рыба! – ругалась мама. – Ничем запах не перебьешь!- А ты, мама, положи в сковородку сырую очищенную картофелину, порезанную ломтиками – она устранит сильный запах при жарке! – посоветовал Мишка.- Чего? – удивилась мама, выглянув из кухни. – Ты давно ли у нас кулинаром-то стал?- Нет, но это точно поможет. Я такое слышал – по телевизору говорили, – слегка улыбнувшись, ответил сын.Мама проигнорировала совет, открывая окно на кухне. Кто-то позвонил ей по телефону, судя по тому, что слышал Миша, это была тетя Лиза – мамина подруга, а дело касалось покупки новых туфель, в которых тетя Лиза собралась идти в театр, вот только туфли ей жмут в нескольких местах – и она боится идти в них. Мама давала ей советы купить пластырь или пока обойтись другими туфлями, но из трубки доносился плачущий голос тети Лизы, которая твердила, что обязательно должна идти в новых туфлях.- Мама, я знаю способ, как ей разносить туфли за пять минут! – выкрикнул Миша.Мама с удивлением посмотрела на сына. Что этот второклассник может знать о том, как разнашивать обувь, но голос в трубке слезно просил рассказать чудо-способ.- Пусть тетя Лиза наденет толстые носки, а на них свои новые туфли. Затем включит фен для волос и пару минут сушит туфли в тех местах, где ей жмет. Когда толстые носки остынут – можно снимать их и идти в театр в туфлях – они разношены.- Ты уверен, Миша? – удивилась мама. Ей показался данный способ действительно логичным и вполне правдивым.- Абсолютно! – кивнул Миша. - Это точно поможет!- Откуда ты это знаешь?- Я?... нам в школе учительница как-то рассказывала об этом, - соврал мальчик.Тем не менее, уже через десять минут ей звонила радостная тетя Лиза, чтобы поблагодарить за совет. Мама с удивлением посмотрела на Мишу и стала чистить картофель для устранения запаха от рыбы. Вскоре пришел с работы папа.- А что это у нас Миша в углу? Что натворил?Миша молитвенно посмотрел на мать. Та вытерла руки о полотенце и вышла встретить супруга.- Двойку получил по математике и по русскому. Но я уже с учительницей договорилась – завтра исправлять будет.- Балбес! – недовольно буркнул отец и отправился мыть руки в ванну.Миша стоял и едва сдерживался от порыва обнять маму, которая ничего не стала говорить отцу. Она подошла к нему, провела ладонью по густым волосам и тихо шепнула:- Завтра, чтобы исправил...ты меня понял? - Мишка радостно закивал головой. – Иди на кухню, садись, сейчас ужинать будем...Вечер прошел спокойно и без особых происшествий. Приключения начались на следующий день в школе...Мишка пришел раньше всех, когда еще кабинет был закрыт. Вскоре стали подходить одноклассники. Появились задиры Димка Медведев и Леха Костин.- О! Вы только посмотрите, кто это у нас пришел! – подошел к Мишке Медведев. Он считался самым сильным парнем в классе и пробовать драться с ним было бесполезно. Ведь именно этого он всегда и добивался. – Что это ты пришел? Наверное, соскучился по мне? – он захохотал. Его смех подхватили другие ребята.- Это была такая острая шутка, что я прямо порезался! – ответил Миша.- Че? – закатывая руки, нахмурился Димка. Ребята вокруг замерли. В воздухе запахло жареным. Сейчас что-то будет.- Я бы тебя послал, Димка, да вот вижу, что ты только что оттуда.Медведев напрягся. Он не понял этой шутки. Позади кто-то из ребят захихикал.- Че? – замычал Медведев.- Че-че? – передразнил его Мишка. – И ума у тебя, похоже, как у ракушки. Раскинь хотя бы костным мозгом, может, поможет?- Я ща тебя уделаю, Репницын!– Ты так говоришь, как будто у тебя запасная челюсть в кармане! – Мишка сорил предложениями, как заправский оратор. - Все еще не понял, что я тебе говорю? - парень сунул руку в карман, всем своим видом показывая, что готов к решительным действиям. Наступающий остановился и со страхом смотрел на карман. Что в нем? Пистолет, нож? – Еще один гудок с твоей платформы и твой зубной состав тронется! Иди и не зли меня, Медведев, а то мне уже трупы прятать некуда! Шучу, конечно.... Есть еще место! Могу для тебя организовать! – он сделал шаг навстречу парню. – Организовать?!!! – громко крикнул Мишка.Медведев ошарашено попятился назад, споткнулся и упал на пол. Никто не ожидал такого поворота. С глазами полными страха, парень стал закрывать руками лицо, видимо ожидая, что Мишка сейчас на него набросится и будет бить, но в это время появилась Оксана Сергеевна.- Что тут происходит? – сказала она, помогая Медведеву встать. Потом она повернулась к Мишке. – Миша, что ты сделал Диме?- Ничего не сделал. Он сам упал. Я тут не причем.- Быстро все в класс! – скомандовала Оксана Сергеевна, открывая ключом белую школьную дверь кабинета.Все рассаживались по партам украдкой глядя на нового героя класса, восхищаясь его отвагой и ораторским искусством. Первый мальчик, давший отпор этой парочке хулиганов Медведеву и Костину. Конечно, они, скорее всего, не испугались, а были ошарашены, но теме не менее – это оказалось действенным методом. Миша тоже понимал, что тем самым только разозлил ребят и наверняка они решат его побить за это. Начался урок – математика. В классе проходили расстановку скобок в примерах, рисовали какие-то рисунки – Мишка сидел и думал о своих способностях. Как он добьется успеха, как родители будут им гордиться. Его фантазии прервала учительница:- Миша? Ты с нами?- А? – очухался мальчик. – Да, конечно.- Ну и где же нам надо поставить скобки в этом сложном примере с шестью математическими знаками, чтобы получилось равенство?В классе все захихикали. Этот пример нужно было разбивать как минимум на три части, чтобы решить, но Мишке для этого понадобилось лишь взглянуть на доску и увидеть его.- Я подскажу тебе, тут надо поставить две пары скобок! – учительница уже теряла интерес к этому, понимая, что ответа ждать бесполезно, так как даже взрослому человеку нужно основательно подумать, чтобы правильно решить эту многоходовую задачку.- Зачем же? Оксана Сергеевна! – спокойно ответил Миша. - Я думаю, что будет достаточно и одной пары, просто надо взять не две, а три переменные – это 12, 6 и 9! Я думаю, что это будет наиболее оптимальным и рациональным решением.Очки медленно сползли с носа учительницы. Она быстро проверила предложенный вариант решения и с удивлением отметила, что он был верным.- Миша? С тобой все нормально? – она подошла и потрогала лоб мальчика.- Все нормально, Оксана Сергеевна, – улыбнулся он.На уроке русского языка Мишка блеснул знаниями, что всего в русском языке 74 слова, начинающиеся на букву «Й» и даже стал их все называть, но учительница остановила его. А когда разбирали корни – мальчик поведал всем страшную тайну, что слова бык и пчела – однокоренные, так как раньше слово пчела писалось, как бъчела, от слова бучать, что означало «реветь», «жужжать» и стало родителем слов пчела, букашка и бык. Это было на втором уроке, когда учительнице пришлось снова удивленно поправлять очки и трогать лоб Мише на предмет температуры. Но на уроке литературы Миша вместо небольшого детского стишка про день победы, прочитал сложное стихотворение «Жди меня» Константина Симонова, да прочитал с таким выражением, что учительница вытирала слезы на лице. А на следующем уроке по технологии, он не вырезал и не клеил лебедя на озере – он сделал оригами лебедя из маленьких треугольных модулей, чем произвел полный фурор на всех.Последним уроком была физкультура. Ребята переоделись в спортивные костюмы и вместе с учительницей по физкультуре Марией Васильевной отправились на стадион. Мишка положил пуговицу в карман спортивных брюк и вместе с Даней Гажоном они отправились вслед за всеми ребятами. Размявшись, сделав зарядку, пробежав несколько кругов вокруг школьного стадиона, Мария Васильевна взяла грабли и начала рыхлить песок в яме.- Сегодня будем прыгать в длину на оценку! – огласила учительница. - Построились в шеренгу по одному. Прыгаем по свистку.Все ребята весело побежали к линии старта и построились, последними в очереди стояли Мишка и его друг Данька.- Данька! – шепнул Мишка. - Толкни меня в спину!- Зачем? – удивился парень.- Надо! Толкни! Хочу определить свою маховую ногу!Данька зашел со спины и рывком пихнул Мишку вперед, отчего тот чуть не упал, выставляя правую ногу вперед.- Правая. – констатировал Мишка. – Теперь давай у тебя проверим.Он толкнул Даниила в спину и тот тоже выставил правую ногу вперед, чтобы не упасть. Потом Мишка подошел к мальчику и смерил рост, сравнивая со своим. Пробормотал почти про себя «125» и, пристально глядя в глаза, начал наставлять парня.- Слушай меня внимательно, Даня. Значит, твоя сильная нога – правая и с нее надо делать прыжок. Так... - задумался Миша. – Беговая дорожка 50 метров, твой рост 125 сантиметров, значит, шаг у тебя можно рассчитать, как рост, деленный на четыре и плюс 37 – получается примерно 68 сантиметров, а это 73 шага до линии прыжка. Но ты же будешь бежать, значит и шаг у тебя будет на 65 процентов выше, а это 81 сантиметр. Таким образом, это сократит количество шагов до 61. Значит, стартовать тебе нужно с левой ноги, чтобы правая - маховая нога, которая более сильная, была точно на линии в момент прыжка. Начинай с небольшой скорости, а постепенно наращивай. В момент толчка подогни колени, а руки выброси вперед. Ты все понял, Даня?Гажон стоял, широко раскрыв глаза от удивления, и мотал головой. Очередь уже тем временем подошла к ребятам, Мишка взял Даньку за плечи.- Ладно. Прыгай как обычно, но стартуй с левой ноги!Данька побежал и прыгнул так, как еще никогда в жизни не прыгал. Мария Васильевна чуть не села на песок от удивления:- 3 метра! Отлично, Даня! Оценка пять – а ведь это норма ребят 4 класса! Молодец!Но тут в песок прилетел Миша Репницын. Там куда он приземлился, учительница физкультуры даже не рыхлила граблями.- 340? - чуть не проглотив свисток, удивилась она. – Это же рекорд школы! Репницын?! Пойдешь на городские соревнования представлять нашу школу по прыжкам в длину с разбега!- Хорошо, Мария Васильевна. – улыбался Мишка.- Мишка, - подбежал к нему Данька. – У меня пятерка! Представляешь? У меня это первая пятерка в этом году! Спасибо тебе, Мишка!- Не за что, Данька! Мы просто правильно прыгнули – вот и всё.Удивленные таким прыгунам ребята отправились в школу. Настроение у Мишки было отличным.- Мишка! А скажи – как надо правильно делать подтягивание, чтобы тоже пятерку получить? – спросил его Данька.- Нужно... нужно – тут Мишка вдруг побледнел, рука его судорожно поползла в карман спортивных штанов – пуговицы на месте не было. Он стал думать, где она могла выпасть – яма! Она могла выпасть во время прыжка. Мишка побежал обратно на стадион. Хоть бы ее не засыпало песком, и никто не подобрал. Ему повезло – пуговица лежала в конце ямы едва скрывшись в песке. Он поднял ее. «Нужно повесить ее на шею – так будет надежнее» - решил парень. Он уже хотел скорее бежать в школу, как вдруг услышал позади себя знакомый голос.- Что, Репницын, когда прыгал какашка из штанов выпала? – это был голос Медведева. Он судорожно и противно засмеялся. Рядом с ним стоял Лешка Костин. Мишка ничего не ответил. В данный момент это могло плохо закончиться. Он ожидал, что хулиганы все ровно рано или поздно выловят его, но чтобы так скоро - к этому он не был готов. Мишка попытался двинуться мимо них, но Медведев перегородил дорогу, выставляя вперед свое толстое пузо. Мишка сделал шаг в сторону, но тут же костлявая нога Костина остановила этот порыв.- Куда же ты собрался? – улыбался Медведев. – А? – Мишка молчал. - Сегодня утром ты был более разговорчивый!? Куда это вдруг пропал весь твой крутой нрав?- Парни! Что вам надо?- Шоколада! – заржал Костин. – Ты че? Не понял, кто здесь главный? И против кого ты свой поганый рот разеваешь? А?- Понял... - грустно ответил Мишка. – Извините меня.- Извините? – возбудился Медведев. – Ты че думаешь, извинился и мы тебя вот так просто простили? – толстяк пихнул рукой парня в грудь, отчего Мишка упал на землю, нога Медведева опустилась ему на живот.- Мальчики! – вдруг раздался спасительный голос Марии Васильевны. – Вы что там задерживаетесь? Бегом в класс! Медведев, Костин, Репницын? Я кому говорю?- Мы не договорили, урод! Завтра на большой перемене «дэшки» дежурят – вот там мы и договорим с тобой! Понял?Хулиганы развернулись и пошли к ждущей их учительнице по физкультуре. Мишка встал, отряхнулся и медленно поплелся следом. Ему уже очень не хотелось завтра вообще идти в школу. Сегодня нужно что-то придумать, чтобы отвязаться от этой парочки.После уроков Мишка вышел из школы и отправился домой. Он решил забежать в магазин и купить себе пломбир, как вдруг увидел Димку Медведева, который явно за кем-то следил. Мишка спрятался за углом хлебного ларька и стал наблюдать. Медведев следил за девочкой, неуклюже и неловко прячась. Этим кем-то оказалась Настя Скворцова. Так-так?! Да у нас любовь? – усмехнулся про себя Мишка. И стал следить за Медведевым дальше. Когда Скворцова зашла в арку, а следом за ней Медведев, Мишка, в это время прятавшийся в тени кустов, резко прибавил ход, но тут же при входе в темный переулок был сбит ударом в грудь. От такого неожиданного удара Мишка упал. Над ним склонился Димка Медведев.- Ты что это, Репницын, за мной следишь? – хмурился парень.- Я? Нет. Я... - от неожиданности Миша не знал, что и сказать.- Я же вижу, что ты от самой школы за мной увиваешься! Если кому-то скажешь, что мне Скворцова нравится – я тебя прибью! Ты понял?- Понял. Просто... я хотел помочь тебе...- Помочь? – заинтересовался Димка. - Да как ты мне поможешь, дохляк?- Настя же девочка из очень начитанной семьи! Ее надо покорять словами, а не силой. Включи воображение, сделай ее своей музой, вдохновляйся ей.- Чего? – не понял Медведев.- Чего-чего...? Начни писать ей любовные письма, например.Эта идея сразу понравилась Медведеву, его глаза прямо вспыхнули огнем после слов Мишки.- Письма? Хм... А это интересно! Давай так, Репницын. Ты мне пишешь письма, ну... как ты умеешь там... красиво чтобы! А мы с Лехой от тебя отстаем, и даже наоборот – будем тебя охранять от всяких там... ну ты понимаешь! Ну что? Согласен?- Хорошо, – улыбнулся Мишка. Это как раз было то, что нужно.- Тогда по рукам! – плюнув на свою ладонь и подставив ее для рукопожатия, сказал Медведев. Пришлось слепить руки, смоченные слюной хулигана, от чего Мишка неприятно поежился – ему стало противно. Но главное, он отделался от хулиганов. Теперь ему можно будет спокойно покорять школу. А потом? Потом он придумает способ избавиться от этой «парочки».Веселый Мишка отправился домой. Проходя по двору с каруселью, в котором он встретил того дедушку, он снова увидел его, сидящего с газетой на скамейке. Старик посмотрел на Мишу своими хитрыми глазами и кивнул мальчику в знак приветствия. Мишка поздоровался и, не останавливаясь – пошагал в сторону дома. «Вот еще», - думал он про себя. – «Вдруг еще пуговицу попросит вернуть!» Но старичок снова уткнулся в газету, абсолютно не обращая внимания на мальчика.Дома Миша застал маму, стоящую в прихожей около зеркала в красивом светло-красном платье.- Ты только погляди, Мишенька. В кой-то веке собрались куда-то с папой выйти – а мое любимое вечернее платье стало таким тусклым после стирки. А когда папа покупал его – оно было ярко-красным...- А ты, мама, просто при следующей стирке добавь колпачок винного уксуса – пахнуть вещи не будут, но цвета заиграют ярче.- Что? – удивилась мама.- Привет, мамуля! – поцеловав маму в щечку и игнорируя ее вопрос, сказал Мишка. Мама лишь удивленно посмотрела вслед сыну, о чем-то глубоко задумавшись. Мальчик же весело ускакал в свою комнату.Миша бросил портфель под стол, хотел прилечь на кровать, но тут в комнату забежал довольный брат Степа, за которым следом бежал папа. В руке у Степки было мороженое на палочке.- Так! Ну-ка, Степа! – кричал папа. - Ты снова запачкаешься! Пойдем, я тебе в блюдце положу его и маленькую ложку дам.- Нет! – кричал брат. – Я хочу есть на палочке!- Никаких палочек! Ты запачкаешься! Ну-ка отдай!Миша долго наблюдал, как папа гонялся за братом, в конце концов догнал его и отобрал у него мороженое, унося его на кухню. Степа же заревел навзрыд. Мишка взял его за руку и отвел на кухню. Он открыл шкафчик, в котором лежали салфетки, одноразовая посуда, специи и прочие кухонные мелочи – достал одноразовую тарелку, сделал ножом в ней небольшую дырку в центре дна и вставил туда палочку от мороженого, сам пломбир получался в тарелке, а палка под дном тарелки.- На! Ешь, Степа! Так ты не замажешься.Радостный Степа схватил палочку и помчался к телевизору. Теперь все излишки от мороженого стекали в тарелку, а не на рубашку.- Молодец, Миша! – удивился папа. – Это ты здорово придумал! Откуда вдруг такое открытие?- Да так... У друга младшей сестре так часто делают. Видел – запомнил.- Молодец! – потрепал за волосы мальчика отец.Мишка написал любовное письмо для Медведева, распечатав на розовом листе в сердечках шекспировские признания к Джульетте, собрал портфель в школу, нацепил пуговицу на нитку и повесил себе на шею, после чего лег на кровать. Он обдумывал, что ждет его впереди. Готовил страшный план по ликвидации хулиганов, методы покорения Оксаны Сергеевны, получения признания в школе, а также родителей.Его думы прервал звонок телефона. Это был Данька Гажон. Голос его был взволнован.- Мишка, это Даня! Мои родители сегодня очень обрадовались, что я получил пятерку по физре, и сказали мне, что если я буду получать пятерки, то они купят мне скейт! Поэтому, я хочу тебя попросить... Завтра по математике контрольная - поможешь мне написать ее?- Ладно. Дашь мне свой вариант, когда урок начнется.Еще поговорив какое-то время с Даней, Мишка то ли от усталости, то ли от богатого на события дня, не заметил, как уснул.Следующий день снова проходил очень бурно. Миша блистал, как никогда. Оксана Сергеевна на последний урок по литературе даже пригласила заведующую по воспитательной работе, на котором Миша изъявил желание прочитать стихотворение неизвестного автора.- Уже на улице темно, и детский дом заснул давно, но мальчик все глядит в окно и думает о маме... - в этот раз во время прочтения стихотворения, ревел весь класс, а не только учитель. Миша читал стих с таким выражением, что, казалось, это он – тот самый мальчик из детского дома, который ждет, что появится его мама и заберет домой. И вот даже строгая и непробиваемая заведующая размякла уже к последним строкам стихотворения. – К утру слипаются глаза, но по щеке ползет слеза, нет – не пришла, но и во сне, он шепчет тихо «Мама»... Ему стоя аплодировал весь класс, как настоящему актеру театра.- Что же вы, Оксана Сергеевна, скрываете от школы такой талант? – вытирая платком мокрое лицо, сказала заведующая.- Да что вы, Ольга Андреевна! Как же я могла? Я ведь именно для этого вас и пригласила, чтобы вы сами убедились в феномене этого мальчика.- Так! В конце месяца у нас концерт, посвященный дню школы – я хочу, чтобы он выступил с этим или каким-то другим стихотворением на нем! Он просто замечательно читает стихи! Замечательно! – заведующая подошла к Мише и приобняла его, как родного сына. – Ты просто умничка! Тебе непременно нужно выступить на концерте.«Отлично» - подумал про себя Миша. Это то, что надо – засветиться на концерте перед всей школой. Надо подготовить такой стих, чтобы все упали от восхищения. Теперь он готовился к тому, чтобы начать покорение школы.Ежедневные пятерки и блистания на уроках притупили чувство опасности и секретности. По всей школе уже твердили о мальчике-вундеркинде, учащемся во втором «Д». К нему ходили на консультации. Димка Медведев и Леха Костин охраняли его от любого посягательства и нарушения спокойствия их «классного талисмана». За это время Медведеву уже давно строила глазки Скворцова от посвященных ей стихов в любовных письмах, которые писал Мишка, поэтому хулиган буквально боготворил Мишу за то, что тот ему помог получить расположение девочки. Даня Гажон каждый день получал пятерки. Все было хорошо. Но с каждым днем запросы росли – и времени на всех не хватало.И вот уже Мишка забросил всех друзей, в том числе и Даньку, чей телефон даже был помещен в черную книгу. Когда Даня подходил в школе к Мише, то получал обидное «Уйди, тупица! Как же ты мне надоел. Помоги да помоги! Сам учись!». Вскоре к Мише стали приходить «старшаки», и мальчик совсем поймал «звездняк». Именно тогда парочка хулиганов Медведев и Костин, под угрозой быть побитыми по одному щелчку пальцем «старшаками» была успешно слита вместе со всем оставшимся вторым «Д». Мише стал неинтересен свой собственный класс, когда у него появились такие авторитетные друзья в роли «старшаков», заведующей и даже самого директора школы, которому дали медаль за такого вундеркинда в ГОРУО.Дома дела тоже развивались не лучшим образом. Миша стал грубить родителям и брату с сестрой. Из-за такой загруженности, как ему казалось, они только отвлекали его своими просьбами и делами. Зная, какая популярность упала на мальчика, мама жалела его, думая, что он просто не справляется с нагрузками и делами школы. Папа даже жалел о том, что их сын вдруг резко стал таким умным. Он пытался отвлечь сына от всего этого, увезти на рыбалку, в кино или еще куда-то, но Миша был полностью погружен в творческий или мыслительный процесс. От недосыпа и нехватки времени, под глазами мальчика стали появляться красные круги, но самое главное – он стал замечать, что подчиняясь умному голосу, который поражал всех своими идеями и мыслями – он все реже мог сопротивляться ему. Словно его собственное мнение на какие-то вещи абсолютно никого не волнует. Он пытался сам что-то говорить, но этот голос постоянно его опережал, твердя какие-то вещи, непонятные ему самому. Словно в его голову подсадили другого человека, который все больше и больше управлял им самим. А когда голос откровенно стал доминировать над Мишей – он понял, что все зашло слишком далеко. Мальчик понял, что он сам умирает, как личность. Словно он резко повзрослел. Он учится только во втором классе – а ему уже неинтересно обсуждать мультфильмы и игры, пинать с ребятами в коридоре тканевый мяч, веселиться на перемене. Эта пуговица завладела им полностью. Но страх, потерять всё, что есть – стать снова обычным мальчиком, который никак не выделяется из толпы ребят – он был гораздо выше, и он останавливал мальчика избавиться от пуговицы.Однажды учительница на уроке ругала Даню Гажона за то, что у того выходит двойка по математике и если он не исправит ее – то останется на второй год. И все будет зависеть от того, как он напишет итоговую контрольную. Мишка написал контрольную за несколько минут, а вот Данька решал ее весь урок. Уже под конец, Мишка повернулся к Даньке и посмотрел, что тот нарешал – было видно, что почти все было решено не верно. Данька с надеждой посмотрел на него, но тот злорадно улыбнулся и ехидно сказал «Ну ты тупой, Гажон! Снова получишь двойку и останешься на второй год!»Прозвенел звонок. Следующие два дня Миша выступал от школы на городской олимпиаде, поэтому не ходил на занятия. Торжественно внося кубки города по математике, русскому и литературе, он победоносно сел на свое место. Повернувшись, он хотел похвастаться ими перед Данькой, но того не было на месте.- А где это тупой? – спросил он Дашу, соседку Даньки.- Даня не придет больше в школу.- А что это вдруг? Всё что ли? Второй год? – засмеялся Миша.- Даня в больнице, говорят, он прыгнул под машину, когда узнал, что остается на второй год.- Ну, точно тупой! – заржал Миша.Все ребята смотрели на безумного мальчика, которому не было жаль даже собственного лучшего друга. Хохот становился каким-то пугающим, жутким. Но не только одноклассники боялись этого смеха – его боялся сам Миша. В какое чудовище без чувств он превратился? На кого он стал похож? И это чудовище практически завладело им полностью. Преодолевая боль, словно что-то мешает делать ему шаг, движение руки, ноги – Миша встал и рукой сбил кубки со стола.- Куда ты собрался? – спросил громко он сам себя.- Тебя это не касается... - словно каким-то другим голосом ответил он опять же самому себе.Ребята смотрели на безумца, разговаривающего сам с собой. Рука Миши залезла под рубаху и сорвала пуговицу.- Ты станешь посмешищем! Как ты объяснишь всем свою тупорылость?- Уж как-нибудь... главное, что я избавлюсь от тебя!- Не смей!!! – заорал Мишка. – Я сделаю так, что все, кого ты любишь, умрут – только попробуй!Мишка подбежал к открытому окну и следующим движением попытался выбросить пуговицу, но она словно приклеилась к его ладони. Он сделал еще несколько движений, но пуговица словно вросла одной стороной в кожу ладони. Мальчик пытался подковырнуть пуговицу, оторвать зубами – все безуспешно.- Ты что же думаешь, - заговорил Миша спокойным голосом. – Ты сможешь теперь так легко от меня избавиться? – он засмеялся жутким смехом. – Это я от тебя избавлюсь, тупица! Забудь про то, чтобы выбросить меня – ты и я – мы теперь одно!!!- Неееет! – закричал мальчик и бросился вон из класса.Он бежал по школьному коридору, но с каждым шагом, это сделать становилось все сложнее и сложнее.Наконец, Мишка шагнул за дверь, на школьное крыльцо, превозмогая боль в ногах. Словно что-то все время тормозило его, и каждый шаг давался с трудом. Он шел, скривив лицо от боли. Надо сделать это сейчас – пока не стало совсем поздно. Это «нечто», живущее в пуговице, начинало завладевать телом мальчика. Миша отправился на детскую площадку. Старик был там - он сидел на лавочке.- Заберите ее обратно! – сквозь зубы сказал Мишка, протягивая красную пуговицу.- Зачем она мне? – удивился старик. – Тебе она нужнее!- Заберите! Мне он не нужна!- Но как же, ты снова станешь тем обычным мальчиком после всего того, чего ты достиг?- Заберите!!! Я сказал - заберите!!! Прошу вас!- Ты не понимаешь всей трагедии, Миша! – уговаривал его старик. – Ты потеряешь всё, к чему так долго шел!- Долго шел? – захрипел Миша. – Я потерял всех друзей, мои папа и мама стали самыми несчастными родителями на земле. Если это плата за популярность и успех – мне не нужна такая слава! Прошу вас! Заберите пуговицу обратно!Старик посмотрел своими хитрыми глазами на мальчика. Было видно, что ему тяжело было произносить каждое слово, но он искренне не желал больше иметь этот красный амулет знаний.- Хорошо, - сказал старик. Он достал из кармана шкатулку темно-красного цвета и отворил ее. Она была почти полностью забита такими же пуговицами. – Ложи ее сюда. – Мишка разжал кулак, и пуговица, словно капля меда, медленно стекла по ладони и упала в шкатулку. – Еще никто не возвращал мне пуговицу. Ее знания окрыляли людей и эти знания завладевали телом человека, но ты смог противостоять этому, несмотря на все то, что ждет тебя после – это смелый поступок, достойный уважения. Значит, человеческие чувства у тебя сильнее любых знаний и я горжусь тобой, как достойным человеком с большой буквы!Старик закрыл шкатулку и одобрительно кивнул мальчику. Миша посмотрел на свою ладонь, на котором еще чувствовалось тепло от пуговицы, которое раздувало свежим весенним воздухом. Мальчик почувствовал, как снова тело наполняется радостью, глупой безмятежностью и легкостью. Он ничего не знал – ему и не нужно. Зато он снова стал обычным мальчиком второго класса «Д». Миша поднял глаза, но того странного старика уже не было...Проходили дни и недели, Данька Гажон поправился и Мишку снова приняли в классе. Все было забыто, как страшный сон, ссылаясь на весеннее обострение – Мишке опять стали двойки, которым он искренне радовался. Мальчик ходил через тот двор с каруселью из дома в школу и обратно, но больше никогда не встречал этого странного старичка с пуговицами, который помог понять, что такое обычное человеческое детское счастье...

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