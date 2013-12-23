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Творческие истории

Преследования инкуба

История эта началась очень давно. Поверьте, она реальна. Я училась в университете. Думаю, это был курс третий. Проснулась однажды ночью от ощущения, что у меня происходит близость с мужчиной. Ощущение странное: близость есть, а мужчины нет. Его не видно, но осязается реально. Я чувствовала его вес, то, что он высокий и прочие подробности, но он был невидим. Когда я утром проснулась, подумала, что это был просто сон, очень реальный, но сон. Можно сказать, что я вообще этому не придала значения.

Но вскоре это повторилось. Я снова подумала на сон. Затем это произошло снова. Вот тут-то меня стали терзать сомнения и подозрения, что это не сон. Я стала его бояться и ждать. С ним было очень хорошо, даже слишком. Лучше, чем с реальным мужчиной.
Однако я осознавала всю противоестественность происходящего. Об опасности, которая может мне грозить, я не думала. Сколько времени продолжались его визиты и как часто - я не помню.
Я не чувствовала никогда, как он приходит и как уходит. Просыпалась постоянно уже в процессе, а потом, видимо, дальше засыпала. Но однажды я проснулась просто так, села на кровать и вдруг почувствовала, что он стоит рядом. Только почувствовала, не видела.
У меня вдруг в душе поднялся какой-то дикий протест. Я мысленно словно сказала ему что-то вроде: «Надоел, опять пришёл, когда же ты отвалишь!». Реакция его была бурной.

Я почувствовала, как огромная мужская рука (я просто очень маленькая) схватила меня за лодыжку и подняла ногами вверх прямо к потолку. Помню ощущение его руки, крепко державшей меня, помню, как висела вниз головой над кроватью, а потом он разжал руку. Как я падала, не помню. Проснулась утром, ничего не болело. Но он больше не приходил.

Я всё забыла, познакомилась с парнем, полюбила его и вышла замуж. Родила двоих детей. И всё бы хорошо, да только иногда я видела странные сны. Во сне я видела мужчину, который подкарауливал меня то там, то тут. Я убегала от него, куда могла, а он вслед мне тянул руки, как ребёнок, которого бросили, и он тянет ручки вслед убегающей маме. А потом он появился снова. Хотя я не уверена, что это один и тот же дух. Только на этот раз всё было по-другому. Я проснулась, чувствуя, что кто-то крепко меня обнимает. Я подумала во сне, что это муж, а потом поняла, что муж спит ко мне спиной, а тот, другой, с другой стороны. Я мысленно сказала ему: «Уходи!». Он прошептал мне на ухо: «Почему?», а я ответила: «Не хочу».
Вот тут-то и началось.
Он выкручивал мне руки, стаскивал меня с кровати. Делал мне больно как мог, досадуя на отказ. При этом муж не просыпался. Это был не сон — везде, где он меня хватал по ночам, оставались синяки.

Так было, когда у него было дурное настроение. Если же он пребывал в хорошем настроении, он ухаживал за мной и настойчиво добивался. Он рисовал на мне рисунки. На бедре у меня однажды была целая картина из разнообразных цветов разного размера, тут были и розы и ещё что-то. Он оставляет на мне и отпечатки своих рук.
И рисунки, и отпечатки рук исчезают не сразу, только часам к 11 утра. Муж мой всё это лицезреет постоянно. Он знает, что ко мне приходит дух.
Он и его однажды по плечу похлопал и пробегал мимо него. Да всякое уже было, его уже просто мало что удивляет. Только он не знает целей его визитов.
Он не в курсе, что дух за его женой ухаживает. Настроение духа, как я уже писала, очень изменчивое. Он может насиловать, не спрашивая.
Хотя он никогда вообще не спрашивает, делает всё, что хочет. Может часами гладить мне волосы и рассказывать, как он меня любит. Он ревнует меня.

Если какой-либо мужчина хотя бы попытается со мной заигрывать, у него начинаются проблемы. Мужа моего терпит. Пока. Приходит он не только по ночам. Днём он тоже появляется, я чувствую его прикосновения. Я была беременна от него. Почему я уверена, что от него, а не от мужа? Даже не буду объяснять, но поверьте на слово. Если честно, я думаю, что скоро умру. Он хочет, чтобы я была его женой. Знаю, звучит как бред.
Остаётся добавить, что я православная, бываю на исповеди, соблюдаю все посты. В день я вычитываю очень много молитв. Но при всём при этом он может присутствовать, ничуть не смущаясь. Ясно одно: мне пришёл конец.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:47
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 15:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 74Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Инкуб дух преследование муж страх предчувствие

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:05
+2
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Мне почему-то, сразу вспомнилась картинка с тем медведем, что нецензурно кричит из кустов. Сразу, прочитав название истории
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#2 написал: Blackmaiden
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Почитайте комменты в источнике.В том числе и автора.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#3 написал: Lynx
Сегодня, 18:27
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Цитата: Blackmaiden
Почитайте комменты в источнике.В том числе и автора.


Я не стала дочитывать, потому что ужинала. У Авторши не все в порядке с головой, либо у нее чешется кое-что, что она свою нехватку выливает в написание вот такой вот белиберды.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#4 написал: Blackmaiden
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Комментариев: 46
Цитата: Lynx
Цитата: Blackmaiden
Почитайте комменты в источнике.В том числе и автора.


Я не стала дочитывать, потому что ужинала. У Авторши не все в порядке с головой, либо у нее чешется кое-что, что она свою нехватку выливает в написание вот такой вот белиберды.

Значит не только мне так показалось:)
Зарегистрирован: 25.12.2014
#5 написал: Estellan
Сегодня, 19:01
+1
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Ну, что я могу сказать. Это - НЕ инкуб.
Вообще сложилось ощущение, что автор перечитала творений Гамильтон.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
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