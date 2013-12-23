Преследования инкуба

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:47

Причина: Изменен раздел

Сделано_в_СССР Просмотров: 74 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 15:20 by

История эта началась очень давно. Поверьте, она реальна. Я училась в университете. Думаю, это был курс третий. Проснулась однажды ночью от ощущения, что у меня происходит близость с мужчиной. Ощущение странное: близость есть, а мужчины нет. Его не видно, но осязается реально. Я чувствовала его вес, то, что он высокий и прочие подробности, но он был невидим. Когда я утром проснулась, подумала, что это был просто сон, очень реальный, но сон. Можно сказать, что я вообще этому не придала значения.Но вскоре это повторилось. Я снова подумала на сон. Затем это произошло снова. Вот тут-то меня стали терзать сомнения и подозрения, что это не сон. Я стала его бояться и ждать. С ним было очень хорошо, даже слишком. Лучше, чем с реальным мужчиной.Однако я осознавала всю противоестественность происходящего. Об опасности, которая может мне грозить, я не думала. Сколько времени продолжались его визиты и как часто - я не помню.Я не чувствовала никогда, как он приходит и как уходит. Просыпалась постоянно уже в процессе, а потом, видимо, дальше засыпала. Но однажды я проснулась просто так, села на кровать и вдруг почувствовала, что он стоит рядом. Только почувствовала, не видела.У меня вдруг в душе поднялся какой-то дикий протест. Я мысленно словно сказала ему что-то вроде: «Надоел, опять пришёл, когда же ты отвалишь!». Реакция его была бурной.Я почувствовала, как огромная мужская рука (я просто очень маленькая) схватила меня за лодыжку и подняла ногами вверх прямо к потолку. Помню ощущение его руки, крепко державшей меня, помню, как висела вниз головой над кроватью, а потом он разжал руку. Как я падала, не помню. Проснулась утром, ничего не болело. Но он больше не приходил.Я всё забыла, познакомилась с парнем, полюбила его и вышла замуж. Родила двоих детей. И всё бы хорошо, да только иногда я видела странные сны. Во сне я видела мужчину, который подкарауливал меня то там, то тут. Я убегала от него, куда могла, а он вслед мне тянул руки, как ребёнок, которого бросили, и он тянет ручки вслед убегающей маме. А потом он появился снова. Хотя я не уверена, что это один и тот же дух. Только на этот раз всё было по-другому. Я проснулась, чувствуя, что кто-то крепко меня обнимает. Я подумала во сне, что это муж, а потом поняла, что муж спит ко мне спиной, а тот, другой, с другой стороны. Я мысленно сказала ему: «Уходи!». Он прошептал мне на ухо: «Почему?», а я ответила: «Не хочу».Вот тут-то и началось.Он выкручивал мне руки, стаскивал меня с кровати. Делал мне больно как мог, досадуя на отказ. При этом муж не просыпался. Это был не сон — везде, где он меня хватал по ночам, оставались синяки.Так было, когда у него было дурное настроение. Если же он пребывал в хорошем настроении, он ухаживал за мной и настойчиво добивался. Он рисовал на мне рисунки. На бедре у меня однажды была целая картина из разнообразных цветов разного размера, тут были и розы и ещё что-то. Он оставляет на мне и отпечатки своих рук.И рисунки, и отпечатки рук исчезают не сразу, только часам к 11 утра. Муж мой всё это лицезреет постоянно. Он знает, что ко мне приходит дух.Он и его однажды по плечу похлопал и пробегал мимо него. Да всякое уже было, его уже просто мало что удивляет. Только он не знает целей его визитов.Он не в курсе, что дух за его женой ухаживает. Настроение духа, как я уже писала, очень изменчивое. Он может насиловать, не спрашивая.Хотя он никогда вообще не спрашивает, делает всё, что хочет. Может часами гладить мне волосы и рассказывать, как он меня любит. Он ревнует меня.Если какой-либо мужчина хотя бы попытается со мной заигрывать, у него начинаются проблемы. Мужа моего терпит. Пока. Приходит он не только по ночам. Днём он тоже появляется, я чувствую его прикосновения. Я была беременна от него. Почему я уверена, что от него, а не от мужа? Даже не буду объяснять, но поверьте на слово. Если честно, я думаю, что скоро умру. Он хочет, чтобы я была его женой. Знаю, звучит как бред.Остаётся добавить, что я православная, бываю на исповеди, соблюдаю все посты. В день я вычитываю очень много молитв. Но при всём при этом он может присутствовать, ничуть не смущаясь. Ясно одно: мне пришёл конец.

Ключевые слова: Инкуб дух преследование муж страх предчувствие

Другие, подобные истории: