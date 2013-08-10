Не открывай глаза

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:15

DarkPony Просмотров: 342 Комментарии: 2 +9 Вчера, 23:15 by

Сидели мы одним вечером с мамой за чашкой чая и беседовали о разном. Разговор зашёл о необычных случаях из жизни. Тут поведала она мне одну историю, которая меня очень сильно удивила, и я решил поделиться ею с вами.Мы живём во Владивостоке, а у мамы с бабушкой (её мамы) был дом в другом городе, где она провела всё своё детство. Собственно, в этом доме и приключилась данная история. Далее история с ее слов.В этом доме, сколько я себя помню, происходили разные странные вещи: шорохи, стуки, скрипы, посуда гремела, а иногда даже раздавались шаги, хоть и никого дома не было, кроме меня. Ощущалось присутствие постороннего человека или кого-то другого, не знаю.Так вот, как-то ночью я почувствовала, что рядом с кроватью кто-то стоит и смотрит на меня. Спала я с мамой, так что вариант, что это была она, отпал сразу же. Глаза открыть побоялась, мало ли. Подумала, что пройдёт. Но нет. На следующую ночь всё повторилось. И снова, и снова. Так продолжалось ночей пять, а на шестую я уже не выдержала, решила открыть глаза. Вдруг мне просто кажется, а на самом деле там никого нет, и я попросту зря себя накручиваю. Но когда я их открыла, то страшно пожалела об этом. Надо мной было бледно-белое лицо, похожее на череп, с пустотой в районе глаз и рта. Я тут же зажмурила глаза и закричала. Проснулась мама и стала спрашивать, что случилось, но когда я ей всё рассказала, она списала всё на страшный сон, и мы легли спать.Этой ночью я больше ничего не чувствовала. Но, к моему удивлению и негодованию, следующей ночью всё продолжилось снова и длилось до тех пор, пока я не съехала в отдельную квартиру. Тогда странности прекратились, и я наконец-то могла спать спокойно.Сказать честно, я просто не представляю, как ей вообще удавалось хоть как-то спать по ночам.А недавно я расспрашивал свою бабушку, и мне удалось узнать, что в этом доме повесился старик. С тех пор там началась вся эта вакханалия.Кстати, этот дом всё ещё ей принадлежит, хоть она там уже не живёт, а сдаёт его в аренду. Происходят ли там сейчас какие-нибудь странности - мне неизвестно. Вот такая вот история.

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