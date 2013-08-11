Странный случай

Delia_lina Просмотров: 361 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 14:57 by

Случилось это около года назад. Сначала все было, как обычно: вечером, посмотрев фильм (он был комедийный, предупреждаю сразу, чтоб не говорили, что ужастиков насмотрелась, вот и приснилась всякая чушь), я легла спать.Было лето, и ночью я проснулась от духоты. Открываю глаза и тут вижу, что рядом со мной лежит мой парень. Этого, конечно, не могло произойти, он был в другом городе, но тогда спросонья я не особо это осознавала. И говорю ему: «Ты чего тут разлегся?» Глаза уже вполне привыкли к темноте, и я заметила, что он улыбается, и широко так, как говорится, улыбка до ушей, именно реально практически до ушей, а глаза злые. И вот этот контраст широкой улыбки и злых глаз заставил меня немного перетрухнуть. И вот говорю я ему: «Чего лыбишься?» И все это время он молчит. Тут мне уже реально стало страшно. Многие говорят, что, когда что-то стремное происходит, начинают вскакивать, умудряются вопить, но, честно сказать, я пошевелиться не могла, даже пискнуть, хотя хотела закричать, позвать маму. Она спала в другой комнате. В общем, не знаю как, но я умудрилась вырубиться. Через какое-то время я опять проснулась, не знаю, сколько времени прошло, но на улице все ещё было тёмно. А проснулась от того, что кто-то одеяло как будто поднимает и опускает, будто бы отряхивает его. И услышала шепот, уже точно не помню, что мне там шептали, что-то вроде: «Они придут, они придут».Не знаю, кто там должен был прийти, но я была настолько сонная, что просто укуталась в одеяло, чтоб оно не поднималось, и снова уснула.Утром, когда встала, сразу же вспомнила ночную муть, рассказала маме, но она лишь отмахнулась, сказала, мол, приснилось. Практически все говорили, что это всего лишь страшный сон. Ну и я себя успокоила этим, до сих пор внушаю себе, что это просто сон.Но вдруг это был все-таки не сон? В нашем доме вообще много всякой стремотины происходит, маму часто что-то душит во сне, она не говорила раньше, пугать не хотела и вот только недавно созналась. И вообще ощущения там не очень, чувство такое постоянно, что следит кто-то за тобой сзади, оборачиваешься, но, естественно, никого нет.Так что вот так. Прошу выкладывать свои предположения, и вообще, может, кто-то посоветует, как можно хоть чуть-чуть дом очистить, находиться там невозможно.

Ключевые слова: Сон нечто голос авторская история

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