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Истории из жизни

Странный случай

Случилось это около года назад. Сначала все было, как обычно: вечером, посмотрев фильм (он был комедийный, предупреждаю сразу, чтоб не говорили, что ужастиков насмотрелась, вот и приснилась всякая чушь), я легла спать.
Было лето, и ночью я проснулась от духоты. Открываю глаза и тут вижу, что рядом со мной лежит мой парень. Этого, конечно, не могло произойти, он был в другом городе, но тогда спросонья я не особо это осознавала. И говорю ему: «Ты чего тут разлегся?» Глаза уже вполне привыкли к темноте, и я заметила, что он улыбается, и широко так, как говорится, улыбка до ушей, именно реально практически до ушей, а глаза злые. И вот этот контраст широкой улыбки и злых глаз заставил меня немного перетрухнуть. И вот говорю я ему: «Чего лыбишься?» И все это время он молчит. Тут мне уже реально стало страшно. Многие говорят, что, когда что-то стремное происходит, начинают вскакивать, умудряются вопить, но, честно сказать, я пошевелиться не могла, даже пискнуть, хотя хотела закричать, позвать маму. Она спала в другой комнате. В общем, не знаю как, но я умудрилась вырубиться. Через какое-то время я опять проснулась, не знаю, сколько времени прошло, но на улице все ещё было тёмно. А проснулась от того, что кто-то одеяло как будто поднимает и опускает, будто бы отряхивает его. И услышала шепот, уже точно не помню, что мне там шептали, что-то вроде: «Они придут, они придут».
Не знаю, кто там должен был прийти, но я была настолько сонная, что просто укуталась в одеяло, чтоб оно не поднималось, и снова уснула.
Утром, когда встала, сразу же вспомнила ночную муть, рассказала маме, но она лишь отмахнулась, сказала, мол, приснилось. Практически все говорили, что это всего лишь страшный сон. Ну и я себя успокоила этим, до сих пор внушаю себе, что это просто сон.
Но вдруг это был все-таки не сон? В нашем доме вообще много всякой стремотины происходит, маму часто что-то душит во сне, она не говорила раньше, пугать не хотела и вот только недавно созналась. И вообще ощущения там не очень, чувство такое постоянно, что следит кто-то за тобой сзади, оборачиваешься, но, естественно, никого нет.
Так что вот так. Прошу выкладывать свои предположения, и вообще, может, кто-то посоветует, как можно хоть чуть-чуть дом очистить, находиться там невозможно.
Сегодня, 14:57 by Delia_linaПросмотров: 361Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Сон нечто голос авторская история

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Комментарии

#1 написал: КИМ
Сегодня, 16:20
+1
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Публикаций: 45
Комментариев: 5 193
Как человек которого достаточно часто мучают кошмары могу сказать,что в эти моменты часто бывает "сон во сне".Нам кажется,что мы уже проснулись и наблюдаем эти явления "вживую",но...это лишь продолжение кошмара. От того мы и не замечаем перехода из яви в сон. Ведь наверняка не раз мечтали,чтобы парень был рядом? Вот отсюда,возможно,этот сон. Ну а тому,что приснился злым,могли поспособствовать многие реалии,не обязательно и ужастики глядеть. Про "они придут" могу предположить то же самое, очень уж это распространённая фраза из многочисленных фильмов
Я до сих пор гадаю,чем/кем был мой безголовый "гость",кошмаром или явью) Но,если это не сон,то возможно было какое-то продолжение,в виде событий? С дебютом!)+
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#2 написал: умница
Сегодня, 17:42
0
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Репутация: (341|0)
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Комментариев: 291
Ну, здесь может быть два варианта, либо сон во сне, либо действительно, что-то мистическое, возможно и в правду стоит почистить квартиру, за историю плюс+
Зарегистрирован: 29.12.2014
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