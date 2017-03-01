Сонник

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 22:44

Mr.Nos Просмотров: 7 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 22:44 by

Меня зовут Ким. Я осужден на пожизненный срок. Я сбывал наркотики, на чем и попался. В нашей стране очень жесткие законы с распространителями этой дряни, но недостаточно, чтобы садить на электрический стул педофилов и серийных убийц. Поэтому они придумали эту игру, которую назвали Сонник. Любой желающий заключенный может в нее сыграть и, в случае выигрыша, выйти досрочно либо... умереть во сне, если проиграет.Комната. Круглый стол. Вокруг стола 10 кресел – это места игроков. Правила очень просты: нельзя спать! Просто всё, как дважды два – кто последний не уснет, тот и выиграет. Но есть несколько нюансов – уснувший уже не просыпается никогда. Перед игрой нам колют специальное снотворное. Оно сначала заставляет человека уснуть, а после вводит в кому, в которой медленно останавливает работу сердца. Довольно щадящая смерть, не правда ли? Особенно для таких, как мы. Раньше игрокам давали выпить стакан с водой, в котором было разбавлено лекарство, но когда один деятель придумал создавать мешок в желудке, чтобы средство не всасывалось в организм – придумали укол в вену. Снотворное нужно, чтобы люди, смотрящие это шоу – не ждали слишком долго, пока мы уснем. А это целое шоу под названием «Сонник», которое транслируют в 235 странах Мира, и его смотрят миллионы жителей на экранах своих телевизоров.Время игры обычно не больше часа. Пока рекорд принадлежит Артуру Мазину, который продержался 52 минуты. В среднем же люди выдерживают не больше 20-30 минут.Спастись можно только в случае, если ты остался последний. Если все уснут, кроме тебя, то откроется дверь и ты сможешь выйти и выпить специальную пилюлю, которая расщепляет тот смертельный снотворный препарат, который тебе колют перед игрой. А еще... ты станешь свободен.На часах над дверью из этой комнаты уже прошло 36 минут. И нас уже осталось четверо. Шесть остальных уже спят вечным сном. В комнате яркий свет, закрыть глаза хочется ежесекундно, но стоит только прикрыть веки, ты их уже вряд ли сможешь открыть – поэтому надо держаться. Напротив меня сидит Майя Хетова, рыжеволосая террористка. Она взорвала больницу, в результате чего погибло 16 человек и еще множество получили серьезные ранения. Справа от нее Ян Кацц – это убийца номер один в своем городе. Маньяк Кацц, словно клацанье зубов звучит его фамилия, наводящая ужас при одном произнесении его имени на жителей его города. Ведь убил этот лысый верзила почти 19 человек, все девушки от 16 до 25 лет. Он их не насиловал, просто уносил их к себе в подвал и убивал разными изощренными способами. Ему это доставляло удовольствие. И еще один мутный тип с темными длинными волосами, его зовут Макс Левиц. Этот крендель умудрился продать на органы своих родных детей. Сидел он в одиночной камере, как особо опасный, хотя такими неформалами, как он, была забита вся тюрьма. Вот только они сидели в общих камерах. А этот – в одиночке, как особо важный гость. Видимо, дал денег, чтобы его отделили ото всех. В общем, та еще компания подобралась...Откуда мне все это известно?! Это же шоу – перед игрой нас представляют широкой аудитории, смотрящих на нас по всему миру людям – все наши заслуги и награды, за которые мы и сидим в тюрьме для пожизненно заключенных.– Да закрой ты уже свои щёлки! – сквозь зубы процедила Майя. Эта фраза была явно обращена Каццу, который, слегка вывернув голову набок, почти засыпал.– Я тебе сейчас закрою твои щёлки, вместе с той, что у тебя в трусах! – грубо ответил маньяк. – Лучше сама начни считать вылетающих из больницы трупиков от твоей разорванной бомбы и засыпай с миром!– Да ты юморист?! Клацц! Тебе бы шоу вести, а не в Сонник играть! – рассмеялась Майя.– Непременно начну, когда вы уйдете в царство Морфея!Они оба злобно посмотрели друг на друга. Майя показала ему средний палец, и казалось, что силы, потраченные на это действие, отключали ее сознание. Она на мгновение прикрыла глаза и с трудом их открыла. Черные зрачки стали будто закатываться вверх, но в какой-то момент она дернула головой и уставила сонный взгляд на дверь.– Что там? – неожиданно спросил Макс Левиц, глядя в ту же сторону. – Что там за этой дверью?– Там свобода, – ответил ему Клацц. – Девочки сейчас, наверное, гуляют в коротеньких платьицах. Пудрят свои прелестные попки, красят губки и ждут моих ласковых прикосновений. И я скоро приду к ним... – улыбался маньяк.– Ты скоро уснешь и сдохнешь, – оборвал его мечтательные мысли Макс.– Я могу тебе помочь сдохнуть раньше! Помочь? – почти вставая, сказал Клацц, но тут же опомнился и облокотился на спинку кресла. По правилам игры – участникам запрещено вставать с кресла до тех пор, пока не откроется дверь.– А что это у нас за молчуны тут? – обращаясь ко мне, спросила Майя. – Или на наркоманов лекарство как-то по-особому действует? Может он под кайфом сидит? – улыбалась девушка.– В депрессии похоже, наверное вспоминает, как под кайфом свою женушку придушил! – заржал Клацц.Я молчал, мне не хотелось с ними разговаривать. В борьбе со сном, нужно экономить силы, а не распинаться в красноречие с этой уголовщиной. Я чувствовал, как в глазах мутнеет, словно пленкой обволакивает роговицы глаз.– Милый, – услышал я. – Милый, иди ко мне.Я увидел свою жену Риту. Она стояла в легкой светло-розовой ночнушке. В той самой, в которой я ее нашел мертвой у себя дома. Тогда какой-то чертов наркоман ворвался в дом и убил ее. Меня не было дома. И хотя я никогда не продавал наркотики у себя, он как-то узнал, где я живу и решил взять то, что ему так было необходимо. Рита просто попалась ему на пути. Я никогда не прощу себе этого. Полиция обвинила в смерти меня, а при обыске обнаружила наркотические средства и меня арестовали. Да, я поступил, очень глупо – вызвав полицию и не спрятав надежно 11 килограмм героина, оставив его под полом в своей комнате. А собаки в полиции служат отменные: унюхали мой тайник.– Милый, – протянула она ко мне руку, нежным прикосновением взяв мою ладонь. – Пойдем со мной?!Это так всегда! Она является ко мне, если я засыпаю! Мне нельзя спать. Я отдернул свою руку от Риты и в тот же момент открыл глаза. Грохот кресла напротив меня. Черт! Я чуть не уснул, господи! Я увидел, как Майя растеклась по креслу – еще одна. Она упала с кресла, но при этом глаза ее так и не открылись. Теперь нас трое...– Довыделывалась, сука! – улыбался Клацц. – Я же говорил тебе, что сдохнешь! А я еще дождусь заветной дверки на свободу! Ведь там меня ждут самые красивые девушки города! – он улыбнулся в зловещем оскале.Голова Макса повисла. Мне показалось, что он уже заснул, но потом он тряхнул рукой и замычал что-то...– Нежное мяско у маленькой Светки, сладкие ножки, ведь им только шесть, я приготовлю сегодня котлетки, будем их с мамочкой вечером есть...Изо рта «продавца органов» потекли слюни. Глаза его были приоткрыты, а пальцы на руках затряслись, как в лихорадке.– Заткнись, придурок! – крикнул на него Клацц.– А человеческое мясо очень вкусное, сладкое! – поднимая голову, проговорил Макс. – Вы думаете, что я сделал с мясом от наших детишек, когда распотрошил их внутренности? Линда – моя жена Линда рассказала мне, что самое вкусное мы оставим себе... Сладкое молочное мясо наших детишек! Оно такое вкусное, что я никак не могу забыть про этот сказочный вкус... – он повернул голову к нам. Глаза его были безумны, изо рта текла слюна, но когда он улыбнулся – я понял, почему этот парень сидел в одиночной камере. Острые треугольные сколотые зубы, будто бы он их специально заточил, чтобы рвать плоть.– Это невозможно терпеть!!! – почти завыл Макс. – Мне постоянно хочется снова почувствовать этот приятный до дрожи в ногах, вкус!!! Вкус свежего человеческого мяса! – После этих слов, он вскочил с места и набросился на Клацца.– Уйди, тварь! – крикнул маньяк, пытаясь отбиться.Я видел, как ухо отделилось от головы маньяка, пальцы «продавца» залезли ему в рот, отрывая правую щеку, а острые зубы Левица вгрызлись в шею. Я сидел, как полупьяный, и сквозь какую-то пелену смотрел на это жуткое зрелище, которое никак не укладывалось в моей голове. Когда он закончит с ним – он примется за меня. Но вновь голос супруги оборвал мои раздумья– Иди ко мне, – снова слышал я голос Риты. – Милый, я жду тебя...Я сильно мотнул головой, отчего очнулся.По-прежнему, напротив меня сидел Ян Клацц и уткнувшийся головой в стол – Макс Левиц.– Черт бы тебя побрал, – с недовольством произнес Клацц. – Я уж думал ты того! А ты еще зенки свои вытаращил. Да спи ты уже или я тебе помогу уснуть!Он жив? Клацц жив? Что же это было? Галлюцинации? Я посмотрел на часы – 48 минут. Нас осталось двое... На глаза будто бы давила какая-то тяжелая невидимая волна. Голова немела, в ушах слышен звон, руки двумя мертвыми ветками нависли над столом. Как же хочется спать, господи...– Иди ко мне, – я снова услышал голос. – Милый, я жду тебя...– Нееет! – выкрикнул я, раскрывая безумно глаза. Я увидел склонившегося как-то сбоку над моим лицом Яна Клацца.– Не ждал меня?!Он нарушил правила, он встал со своего места. Его должны снять с игры.– Не радуйся раньше времени, – улыбнулся он, будто прочитав мои мысли. – Сказали, что нельзя вставать с кресла, но никто не говорил, что передвигаться с креслом нельзя!Клацц вплотную приблизил свое лицо к моему и зловеще улыбнулся. Я увидел в его глазах злобу и какое-то безумие.– Ты знаешь, как я обездвиживал своих девочек? Неужели нет?! Я расскажу тебе. Удушающий прием! Я удушал их, пока они не теряли сознание, а после грузил в свою машину и увозил в свой подвал, где делал все, что мне хотелось... Это было так весело! – он захохотал.Только сейчас я разглядел, что Клацц залез прямо на стол вместе с креслом и буквально лежал на боку рядом со мной.– И никто не говорил, что нельзя помогать своим соперникам заснуть! – губы его сжались, скулы на лице неестественно напряглись, а руки впились в мою шею – он стал меня душить. Я пытался убрать его конечности, но этот монстр был очень силен. Сознание мое стало покидать меня, в глазах я видел только яркий свет ламп на потолке... Неужели это всё?!– Иди ко мне... – вновь зазвучал голос моей жены. – Я жду тебя, милый...– Аааа!! – я закричал, как безумный, зажмурив сильно глаза.Откуда-то из света ко мне тянулась рука моей жены, сжимая мою ладонь. – Иди... я жду... – звучало словно эхом в моей голове.– Нееет! – махая руками, я сотрясал воздух, открывая от страха глаза.Я сидел за столом, напротив меня сидели уснувшие соперники. Майя, Клацц, Макс и другие. Все они откинулись в своих креслах, безжизненно сложив головы на боковые подушки кресел. Такие невинные, будто бы совершенно безгрешные. В таком виде они никому не могли бы причинить вреда. Я услышал щелчок позади себя. Обернувшись, я увидел, что это отворилась дверь в комнату. Что это?! Я победил? Или это очередная галлюцинация?! Я посмотрел на часы – 56 минут. Почти час я провел в этой комнате и мои глаза уже не в силах сопротивляться тому, чтобы не закрыться навсегда. Я встал и, едва передвигая ноги, направился к двери. От каждого шага безумно шатало, голова кружилась, как в центрифуге, перед глазами прыгали мушки и белая пелена накрывала мое сознание. Открыв дверь шире и войдя, я увидел перед собой маленький стеклянный стол, на котором лежала черная пилюля, и стоял стакан с водой. Позади стола было поле – пахло травами и цветами. Воздух свободы...– Иди ко мне... – снова услышал я голос своей жены. – Я жду тебя...Я протянул руку и взял пилюлю со стола... Господи, помоги мне. Моя голова накренилась в какой-то неестественной позе...Лучи солнца приятно меня согревали. Свет его слепил и без того обессиленные глаза.– Иди, милый... Иди ко мне... – звучало отовсюду.Откуда-то из солнечного света в светло-розовой ночнушке вышла Рита. Она протянула ко мне руку и взяла мою ладонь. Черная пилюля предательски упала куда-то в траву. Я посмотрел на нее с каким-то безразличием, словно мне она и не нужна никогда была.– Рита, – произнес я с сожалением. – Прости меня...– Тссс... – приставив указательный палец к губам, прошептала она. – Пошли со мной, милый. Я ждала тебя...Я взял ее за руку, пилюля выпала из моей ладони. Она повела меня вперед по нежному зеленому полю. Туда, где так приятно пахло свежей травой и цветами. Туда, где ждал меня этот сладостный воздух, воздух свободы, в котором я навсегда обрету счастье рядом со своей любимой...

Ключевые слова: Игра мистика фантастика хоррор-игры тюрьма сон авторская история

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