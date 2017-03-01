Шаман наших дней. Часть седьмая

Летяга Просмотров: 44 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 03:36 by

Зачастую мы даже не задумываемся, что наши поступки и решения могут иметь продолжение через большое время. Через месяцы, годы, жизни. А могут и не иметь. Нет разницы, какой рукой строитель взял камень для фундамента дома, левой или правой. И нет разницы, какой именно камень он взял. Важно, что он положил этот камень и возвел над ним дом. Строитель получил плату за дом и на этом для себя завершил поступок. А заказчик, который оплатил постройку добротного крепкого дома, мыслил эпохами и на несколько столетий обеспечил своих потомков жильем. Его поступок продолжился в веках. Но если строитель взял плохой камень или недостаточно хорошо его уложил, то и решение строителя будет иметь продолжение через года. При том не самое приятное.По лестнице неспеша поднималась пара, периодически останавливаясь и перекидываясь несколькими фразами, после чего продолжали свой путь. В последний раз они остановились на площадке перед дверью шамана, и женщина, посмотрев красными заплаканными глазами на своего мужчину, спросила в очередной раз.- Ну что? С Богом?- Конечно! - устало ответил он и, сделав шаг вперед, протянул руку к дверной ручке. Но его пальцы схватили пустоту, так как шаман открыл дверь перед посетителями заранее.- Проходите! - произнес он своё традиционное приветствие и отступил на шаг назад, приглашая людей пройти в квартиру. Пока гости переобувались, Александр успел их бегло рассмотреть. Мужчине на вид было около пятидесяти лет, он был невысокий, крепкого телосложения и ходил, слегка качаясь влево-вправо. Крупные кулаки и идеальная осанка только утвердили шамана в мысли, что перед ним бывший спортсмен, возможно, боксёр или штангист. То, что именно бывший, а не действующий, было понятно по запаху сигарет и возрасту мужчины. Он был одет в новый с иголочки костюм-тройку, который сидел на нем, откровенно говоря, неуместно. Женщина выглядела гораздо моложе своего спутника, и если бы не выплаканные глаза и затравленный взгляд, её можно было бы спутать с аспиранткой какого-нибудь ВУЗа. Она была высока, худощавого телосложения и имела весьма аристократические черты лица. Брюки и свитер смотрелись на ней также органично, как могло бы смотреться бальное платье. Однако на изящных тонких ладонях цепкий к деталям взгляд шамана обнаружил огромное количество старых, еле заметных шрамов, а на запястье - след от сведенной татуировки. Рассадив гостей в креслах, шаман уселся в своё, стоящее спиной к окну, и, положив руки на низкий резной столик, заговорил первым.- Здравствуйте, меня зовут Александр, и прежде чем вы озвучите свою просьбу, я бы хотел узнать всю предысторию обращения ко мне.- Здравствуйте, Александр! Я Татьяна, а это - мой муж Павел, - заговорила с ним женщина, в то время как мужчина рассматривал висящие на стенах маски и необычную люстру, - у нас сын попал в аварию и теперь лежит в коме. На прошлой неделе врачи сказали, что Стасик может не выйти из неё совсем. Мне вас посоветовала Анастасия Кириллова, если помните такую, Вы ей племянника от эпилепсии за один сеанс вылечили. Помогите нам! Я заплачу любую цену, не торгуясь, только спасите сына, ему всего семнадцать лет!Лежащий на диване кот, который выслушал вместе с Александром рассказ Татьяны, мысленно обратился к другу.- Вот вроде всё правильно говорит, а гнилью от них пахнет почти физически. Хотя зла в их ауре я не вижу. Что-то здесь не так!- Мы не первые к кому они пришли. Кто-то или специально, или нечаянно подчистил им обоим энергетические поля. Зачем это было сделано, я не знаю, но явно это сделано не впервые, - подумал в ответ шаман и сказал, обращаясь к женщине.- Вы случайно не принесли с собой что-нибудь из вещей сына? Это здорово облегчит мне задачу.- Принесла. Часы его, наручные. Паша! - мужчина молча достал из внутреннего кармана золотые часы с потрескавшимся стеклом и протянул их Александру. Шаман взял их в руки и, прикрыв глаза, принялся поглаживать вещь с разных сторон. Взгляды посетителей и кота оказались прикованы к часам.- Подходит, - сказал Александр через минуту, - пожалуйста, посидите и подождите, а я сейчас попробую вам помочь, - гости согласно закивали, а кот улегся поудобнее. Александр зажёг несколько пучков сильнопахнущей травы в пиале, что стояла в центре стола, и принялся следить глазами за маятником настенных часов. Вскоре он прикрыл глаза и перенёсся в межмирье. А оттуда уже в мир духов, нижний мир.Татьяна сидела будто бы на иголках, поминутно то всматриваясь в неподвижное лицо шамана, то оборачиваясь к часам на стене. Когда же она попыталась рассмотреть кота, то он нахально ей подмигнул и, лизнув лапку, залихватски разгладил свои пышные усы. Больше на кота женщина старалась не смотреть, переключившись на мужа.- Как думаешь, он сейчас правда с духами общается, комп... ком... комлайкает или просто спит?- Думаю, да.- Что да?- Думаю, что да, - подтвердил Павел. Женщина поджала губы и демонстративно посмотрела на потолок.- Камлает, а не комлайкает, дурра! – подумал кот, - ты бы ещё сказала комбульдогает или комовчаркает!Ожидание затягивалось, а шаман всё не выходил из транса, лишь изредка дыша, о чём свидетельствовали еле заметные движения его груди под старым, видавший виды свитером.- Паш! Почему он так бедно одет? Ведь его услуги стоят так дорого, а он не может нормально одеться? Может, он все деньги тратит на наркотики? - шепотом спросила женщина у мужа.- Тань, может быть он просто носит то, что ему нравится, а не то, что должно понравиться другим? Я бы вот с радостью ходил сегодня в джинсах, а не в этом тряпье! - Павел дёрнул себя за лацкан пиджака.- Прекрати немедленно! - начала закипать Татьяна, но в это время шаман уже вернулся в комнату из своего путешествия.- У вас есть домашние животные? - спросил он, отдавая часы, - хоть кто, кроме рыбок?- Есть, есть ручная крыса, - ответила Татьяна, явно не понимая к чему это вопрос. Шаман мельком глянул на часы и спросил, - до четырёх успеете её сюда привезти?- Да, но зачем она вам?- Везите. Немедленно! - сказал Александр и встал из кресла, давая понять, что разговор окончен. Как только за гостями закрылась дверь, друзья устроили мозговой штурм. Ситуация получилась, мягко сказать, противоречивая. С одной стороны парень и его дух находится в нижнем мире. Тело разрушается, а душа теряет силы, а дух найти в нижнем мире не представляется возможным! Теряется след и всё тут, будто бы и нет его совсем там. Без духа связь между душой и телом слабеет и скоро может совсем распасться. Вот только где же его дух и почему его нельзя найти - неизвестно. С другой стороны, родители этого парня милые несчастные люди с душевной гнилью и подчищенным энергетическим полем. Что они скрывают и не связано ли это с аварией, в которую попал их сын? Сплошные вопросы и ни одного ответа... Друзья решили ждать пока Татьяна и Павел привезут хранителя семьи и попытаться узнать от него хоть что-то, а Аня в это время продолжит поиск духа Стаса. Впрочем, был еще один резервный вариант. Примерно через полтора часа вернулись посетители и принесли с собой не очень крупного серого крыса с небольшими бусинками глазками и длинным мощным хвостом. Это и был Хранитель семьи. Шаман усадил гостей в кресла, поставил крыса перед собой на стол и начал мысленно с ним беседовать.- Приветствую тебя, Хранитель! Мне нужна твоя помощь.- Приветствую, Страж! Ты хочешь узнать, где Станислав, так? Я это не знаю, увы!- Ты мудр, но меня интересует не только Станислав, но и Павел с Татьяной. Что они скрывают и не в этом причина несчастий Станислава?- Скажи, Хранитель, - вмешался в разговор кот, - запах гнили от их душ, как давно он идёт?- Всегда, сколько я живу с ними.- Если я перенесу нас на время в мир духов, ты нам поможешь, Хранитель? – спросил кот и посмотрел на крыса.- Да.- Александр, ты готов?- Да.Кот не торопясь прикрыл глаза и перенёс себя и двух спутников в нижний мир. В этот раз шаман почти не подавал признаков жизни примерно полчаса, и Павел уже собирался проверить ему пульс, когда Александр пошевелился и расфокусировал взгляд. Одновременно пришли в движение и крыс с котом. Кот вновь лениво посмотрел на крыса и, спрыгнув с дивана, пошел в сторону кухни, старательно обходя кресла с гостями. Шаман негромко обратился к Татьяне.- Позвоните в больницу. Прямо сейчас. Звоните, я подожду.Дальше случилось самое настоящее чудо! В больнице сказали, что несколько минут назад Станислав пришёл в себя! И хотя ему предстоит еще длительный курс реабилитации, жить он определенно будет. Счастью родителей не было предела, Павел даже хотел обнять Александра, но тот хоть и был в несколько раз худее, на удивление легко отстранил руки мужчины и настоятельно попросил его вместе с Татьяной не спешить в больницу, а задержаться для беседы. Тон шамана подействовал на посетителей как холодный душ.- Я уверен, вы оба не хотите, чтобы Стас снова впал в кому. Тем не менее, это сейчас очень и очень возможно. Почему вы мне не сказали, что прежде, чем прийти ко мне, были у нескольких экстрасенсов?- А что в этом такого? Ну были и были. Они оказались шарлатанами, какая разница-то? - наигранно захлопала глазками Татьяна.- Может быть потому, что они не смогли отвоевать Станислава у смерти, но по вашей просьбе подчистили вам обоим энергетическое поле перед визитом ко мне? Спрятали грязь ваших душ?- Слышь, да как ты смеешь так с нами разговаривать, ты! - возмутился Павел, но шаман бросил ему короткое «Умолкни!» и Павел тут же умолк. Нет, он продолжал что-то говорить и возмущаться, но делал это всё беззвучно. Татьяна с ужасом смотрела то на беснующегося в беззвучии мужа, то на шамана, который тем временем продолжал.- Вы знали, что людям с таким прошлым я, скорее всего, откажу, потому что это наказание для вас вполне заслуженное, и вы решили меня обмануть? Ну что ж, будем считать, что вам это удалось. Только никому не удастся обмануть духов. Духи сердиты на вас, и вы прекрасно знаете почему, и знаете что это за духи! Ведь так, Татьяна?- Так... - потупившись, произнесла женщина, - но я была молодой и глупой, я не осознавала, что делала!- Глупой? - возмутился Шаман, - Вы не были глупой, Вы обычный, среднестатистический монстр без чувств! Скольких животных Вы с подругами и друзьями запинали, задушили и сделали калеками забавы ради? Шрамы на руках, это же от их лапок и зубов? Предсмертные. А теперь, теперь они играют с Вами. Это их месть! Кто вас предупредил о следах на энергетическом поле? Говорите!- Соседка! Она знахарка была, людей лечила, на картах гадала… потупившись стала рассказывать Татьяна, - она в первый раз мне почистила ауру, но потом всё снова вернулось... После этого я ауру чистила регулярно у разных экстрасенсов... Так легче живётся. Я и Паше чистила… У него тоже там кровь проступает, соседка сказала...- Злодеяния никто не в состоянии стереть, Вам просто убирали ненадолго последствия, - пояснил Александр и, повернувшись к жестикулирующему Павлу, распорядился, - сядь и не дёргайся! – тот сел и вынужденно замер, а Александр продолжил, обращаясь снова к Татьяне, - это как грязное лопнувшее стекло с которого пыль смахнули. Смотреть - то вроде лучше стало, но трещины и грязь так никуда и не делись. И не денутся. Более того, Станислав попал в аварию, потому что ему под колеса бросился пёс. Парень вильнул вправо и врезался в отбойник. После этого его душа осталась в теле, а вот дух исчез. Вы это называете комой, когда теряется связь между душой и телом. Которую и осуществлял дух. В таких случаях можно уговорить другого духа стать посредником за богатые дары и занять место пропавшего духа. Но догадаетесь, из-за кого ни один из духов не согласился на это? Из-за вас и него - шаман махнул рукой в сторону Павла, - любителя пострелять в парке по собакам. Я уговорил духов дать Стасу шанс, но дальше всё зависит только от вас. Если вы не извлекаете уроков из прошлого, вы сами станете прошлым.- И что же нам делать? – прошептала, закрыв лицо руками, женщина. Шаман отвернулся от неё и посмотрел в окно, на стихающий в закате день, на солнце, что одинаково ласково и к грешникам и к праведникам, не знающее различий между адептами разных религий и махровыми атеистами. Одинаково взирающее и на жизнь, и на смерть.- Спасайте жизни. Животных, людей, неважно... Прекратите охотиться, друзей отговорите. Сможете? - спросил он у сидящего в кресле мужчины, тот от неожиданности махнул одновременно и рукой, и головой.- Смогу!- Прекрасно, - продолжил шаман, вновь обращаясь к Татьяне, - помогайте сиротам, инвалидам, всем кому нужна помощь. Иначе те духи вновь заберут Станислава к себе. И тогда наступит время последнего выбора.- Дух Стаса или дух животного? - подал голос Павел.- Нет. Либо смотреть, как умирает сын, либо умереть самим и тогда Стас станет духам не интересен.Гости уходили от шамана в подавленном настроении, а где-то там, в палате, радовался солнцу их сын…- Завтра Хранитель отдаст тем духам свою жизнь и у Татьяны будет ровно месяц, - вслух подумал кот, обращаясь к Александру, - она успеет что-то исправить? Как ты думаешь?- Уверен, что нет. Анна смогла хотя бы выторговать этот месяц, и то хорошо. Извини за грубость, но если в свинарнике повесить картину, то он всё равно не станет галереей. Так и Татьяна не сумеет превратиться из живодёра в доброго ангела. А Павел и не станет пытаться. Что же касается духов, то жертвы прощают своих палачей только в слезливых романах. Или, если это моя Аня…Автор: Kotij.

Ключевые слова: Шаман кот Хранитель крыса

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