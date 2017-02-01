Капище

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 19:24 by

Выдалась у меня пара недель свободного времени в самом начале осени. Погода стояла на удивление тёплая и сухая для этого времени года. Было решено пойти в давно спланированный поход по лесам Смоленской области. Путешествие хоть и предстояло долгим, но серьёзных сложностей я в нём не видел.С несколькими пересадками на электричках и парой часов езды в автобусе добрался до небольшой деревушки. Название у неё Дёмдово, то ли Димёдово. Далее предстояло пройти около 50-60 километров с несколькими ночёвками в лесу, а затем выйти на трассу и на попутках или очередном автобусе добраться до железной дороги.Первый день оказался самым спокойным и простым. Лес состоял преимущественно из сосен. Валежника почти не было. Протоптанная лесная тропинка вела в нужную мне сторону. В общем, требовалось неспешно идти вперёд и любоваться природой, изредка сверяясь с картой. Периодически попадались небольшие лесные зверушки и разнообразные птицы. Ближе к вечеру посчастливилось увидеть кабана.Тропинка резко сворачивала в сторону возле небольшой полянки. Время было около семи часов. Приближались сумерки. Я решил разбить в этом месте лагерь, а с рассветом двинуться дальше. По моим подсчётам, пройдено было порядка 15 километров. Настроение было приподнятое, усталость не чувствовалась. Нехитро поужинав, я почти моментально заснул. Проснулся по будильнику с первыми лучами солнца. Выспался замечательно, в городе о таком я мог только мечтать. Бодрый и отдохнувший я направился дальше по своему маршруту.Начались первые трудности: за поляной начинался смешанный лес. Новую тропинку найти не удалось. Пришлось пробираться сквозь высокую траву и кустарник. Сразу стало понятно, что человека в этих местах давно не было. Дикие звери тоже куда-то пропали. За весь день мне встретилась только одна ободранная птица, чем-то напоминавшая сороку. GPS периодически переставал показывать моё месторасположение, либо перекидывал меня в сотню километров в сторону. Больше приходилось ориентироваться по компасу. К концу дня было пройдено меньше десяти километров. Усталость была терпимой, но ощущалась необъяснимая тяжесть и желание повернуть обратно. Подходящей полянки для лагеря я найти так и не смог. Пришлось ставить палатку между деревьями. Ближе к полуночи начался сильный ливень.Ночь тянулась неимоверно долго. Сон был беспокойным. Один кошмар сменялся другим. Периодически просыпался, мне слышались необычные завывания, не походившие ни на одни из известных мне звуков, издаваемых животными. Словно скулёж собаки постепенно перерастал в монотонный гул и вой. Выспаться не удалось. Усталость после ночи лишь усилилась.Утром обнаружил несколько глубоких отпечатков и примятую траву в паре десятков метров от места своего ночлега. Видимо, моим присутствием заинтересовалось какое-то крупное животное. Больше всего я опасался, что этим животным мог оказаться медведь. Не завтракая, я поспешил уйти подальше. Пришлось брать немного правее запланированного маршрута, чтобы обойти предполагаемый ареал обитания ночного визитёра.Погода испортилась окончательно. Периодически начинал моросить дождь. К двум часам я решил сделать первый привал за день и, наконец, что-нибудь перекусить. Постоянно казалась, что за мной наблюдают. При этом мне не повстречалось ни одного живого существа. Непривычная тишина угнетала. Появилось необъяснимое чувство апатии. Никуда не хотелось идти. Привал затянулся на несколько часов. Мне стоило неимоверных усилий собраться и пройти ещё несколько километров до темноты.Найти поляну для лагеря не получилось и в этот раз. Вековые стволы с каждым очередным шагом вглубь леса всё плотнее нависали надо мной. Пытаясь дотянуться до меня своими скрюченными ветвями. Усталость была настолько сильна, что я даже не стал устанавливать палатку. Просто разжёг костёр посильнее, не заботясь о том, что огонь мог перекинуться на ближайшие деревья или траву. В глубине души я даже желал этого, хоть и не мог понять, почему. К счастью, дождь прекратился пару часов назад, и небо немного прояснилось.Уснуть не получалось. Ближе к утру я провалился в короткое забытье. Проспал едва ли больше часа. Затем меня разбудили те же странные звуки, что слышались вчера. В этот раз они казались куда ближе и громче. Костёр почти прогорел, и света от тлеющих углей было недостаточно. Ткань палатки не отделяла меня от окружающей действительности. Не было той мнимой защищённости. Комок подступил к горлу. Страх нарастал. В полумраке я нащупал фонарик и направил его в сторону, откуда доносилась вся эта какофония. Единственное, что мне удалось разглядеть – это два ярко красных пятна, выхваченных лучом фонаря из ночной тьмы. Необъяснимые звуки стихли. Я не обратил на это никакого внимания. В тот момент меня беспокоила только одна мысль: медведь! Он всё же посчитал меня достаточно приемлемой добычей.Я начал громко говорить, стараясь отпугнуть лесного хищника. Уповать на то, что медведь надолго уйдёт, не приходилось. Закинув на спину рюкзак, не собирая разложенных ранее вещей, я побрёл по ночному лесу. Фонарь помогал не очень хорошо, то и дело я спотыкался об очередную корягу и падал на землю. Подыматься с каждым разом становилось всё тяжелее, но страх гнал меня вперёд. Я даже начал подумывать о том, чтобы бросить все свои вещи и налегке добраться до трассы. По моим расчётам оставалось пройти около 20 километров. Задерживаться здесь на ещё одну ночь я не планировал.Только к рассвету я осознал, какую глупость совершил. Я убегал от медведя в произвольном направлении. По gps своё текущее местоположение определить не удалось. Навигатор не видел даже одного спутника. Компас был оставлен возле ночлега, я опасался возвращаться за ним. Как назло, солнце скрывали серые тучи. Я не знал точно, куда мне следовало двигаться дальше. Времени на размышления не было. Между деревьев промелькнула крупная тень. Зверь преследовал меня.Через пару километров я решился выкинуть рюкзак. Остатки еды разбросал там же, в надежде, что моего преследователя она заинтересует больше, чем я. Тем самым планировал выиграть для себя немного времени. Ещё через час стало ясно, что моя задумка полностью провалилась. Настырное животное следовало за мной по пятам. Несколько раз мне даже удавалось разглядеть тёмно-коричневую шкуру зверя, маячившую на относительно небольшом расстоянии. При этом медведь всё никак не решался подойти поближе и напасть.К вечеру меня охватило отчаяние. Деревья неожиданно начали редеть. Мне казалось, что впереди просвет и до спасения оставалось сделать последний рывок. Всё это было обманом. Вместо предполагаемой дороги я вышел к топям. Безумная мысль не покидала меня - зверь разумен. Он следовал за мной несколько дней. Изматывал. Загонял в западню. Теперь же мог без усилий сожрать ослабевшую жертву. Сил идти дальше просто не осталось. Я плюхнулся на покрытую густым мхом кочку и стал дожидаться развязки.Стемнело окончательно. Медведь всё никак не появлялся. Я немного отдохнул. Успокоился. Обдумал возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. И наконец решил, что нужно идти вдоль топей. Слишком сильно от своего изначального маршрута я не мог отклониться. Если повезёт, то выберусь к дороге или какой-нибудь деревне. Дожидаться рассвета нельзя, нужно действовать немедленно. Сильная физическая и душевная усталость давила на меня. С трудом удалось подняться и сделать пару неуверенных шагов. Ноги затекли от долгого сиденья. Всё тело ныло.Где-то сбоку начали раздаваться знакомые по прошлым ночам завывания. В этот раз в них чувствовалась некая ритмичность. Всё слышалось более отчётливо. Казавшийся ранее монотонным гул разделился на сотни голосов. Они пели. Я не мог разобрать слов, но мелодичность успокаивала. Все страхи и тревоги вмиг растворились в звучании странной мелодии. Я начал проваливаться в беспамятство и пошёл прямо на источник этой музыки.Сапоги вязли в болотной жиже, пару раз я чуть не проваливался в трясину. Затем вышел на сухой островок, возвышавшийся над болотистой местностью. Из-за туч показалась полная луна. Разум немного прояснился, но тело по-прежнему мне не подчинялось. Ритм музыки ускорился. Я медленно поднялся на холм. На холме располагалась утрамбованная площадка, обложенная по кругу большими камнями. В центре площадки вкопан столб, немного покосившийся от времени. Даже в тусклом лунном свете можно было различить множество криво вырезанных на столбе гримас. Возле столба дрыгалось в конвульсиях существо, словно стараясь попасть в такт дьявольской музыки. Осознание пришло мгновенно – передо мной тот самый преследователь, которого я принял ранее за медведя.Не знаю как, но мне удалось освободиться от наваждения. Я схватил первый попавшийся булыжник и ударил тварь со всей силы. Она покачнулась. Ритм опять ускорился. Я набросился на оглушённого монстра. Удар шёл за ударом. Камень, которым я бил, и мои руки покрылись кровью существа. В голове непрерывно раздавались голоса: “Бей! Бей! Бей!” Я отбросил булыжник и закричал. Всё мгновенно стихло.Я попытался перевернуть мёртвую тварь. Схватился за грязный мех и дёрнул. Перепачканная землёй и сажей собачья шкура осталась в моих руках. Бездыханное тело худощавого человека с размозжённой головой лежало у моих ног. Закружилась голова. Мне показалось, что деревянные рожи на столбе беззвучно ликуют, наслаждаясь каждым мгновеньем. Если было бы чем, то меня наверняка вырвало. Только сейчас я обратил внимание, что в каменном кругу повсюду валяются кости разнообразных размеров и форм. Больше всего мне запомнился крупный череп лося, лежавший на одном из камней. Теперь к этим останкам прибавились человеческие.Дальнейших событий я не помню. Все плыло, как в тумане. Пока не проснулся в больничной постели. Врачи сказали, что местные лесники нашли меня бродящим в лесу. Вскоре я выписался и вернулся домой. От путешествий с палатками отказался навсегда. Единственное, что меня тревожит – это фазы луны. Каждое полнолуние я слышу ту самую мелодию. Голоса в моей голове начинают петь. Я стал различать в песне отдельные слова. То проклятое место призывает меня к себе всё настойчивее.Автор: misterbatman.

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