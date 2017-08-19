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Творческие истории

Записки тёмного Иерусалима

"Попав в Иерусалим однажды, ты никогда его не забудешь". - С этой фразы я начну свою повесть. К сожалению, фотографий и интересных файлов к истории не приложено, но я попробую передать вам те ощущения, которые мне удалось пережить.

Золотой Иерусалим - так его видят приезжие и туристы. Купол мечети на Храмовой горе и Стена Плача (Западная Стена) из-за которой он виден - так привыкли видеть его многие, кто побывал там. Туристы бродят по узким улочкам старого города, заглядывают на рынок, который шумит сотнями голосов и слышат со всех сторон цены товаров и продавцов, заманивающих в свои лавки на разных языках. Такой он, Иерусалим - шумный днём, словно вы попали в клетку с десятками видами попугаев, кричащими без умолку. Каменный город, манящий туристов разных исповеданий, хранящий в себе сотни загадок и тысячелетнюю историю.

Но что же происходит тогда, когда на город опускается ночь, количество людей на улицах сокращается к нулю и закрываются последние лавки, гаснет свет, и на город опускается оглушающая тишина.

Если вам когда-то приходилось гулять по Старому Городу ночью - вы меня поймёте. Есть что-то загадочное и необъяснимое в этой тишине. Редкие прохожие в виде до зубов вооруженных полицейских - они словно защитники чего-то особенного, той самой темноты, в которую погружается город с яркими звёздами. Они шнуруют тут и там, плавно появляясь из-за угла и незаметно исчезая во мраке.

Мне приходилось оставаться на улице в те самые часы, когда даже кошки, которых здесь безумное количество, забираются в укромные уголки и стараются лишний раз не высовываться. Они будто чувствуют ту самую "особую" атмосферу.

Итак, вечер. Режущая уши тишина стоит в этом самом месте. Холод пронзает до костей и только сейчас ты осознаёшь, что то тепло, которое дарит этот город днём, такое лицемерное и такое ненастоящее. Ночью этот каменный город источает холод и неприветливость. Ты бродишь по улочкам, таким насыщенным днём, а ночью...Ночью ты понимаешь, что не знаешь, что ждёт тебя за поворотом в этом мраке. Всеми фибрами души ты хочешь поскорее добраться до гостиницы, нырнуть в тёплую кровать и забыться сладким сном, чтобы утром снова почувствовать тепло этого города и увидеть тот самый Золотой Иерусалим. Но ты продолжаешь идти.

Десятки, нет - сотни закрытых лавок отдают чем-то зловещим, что чувствуешь сейчас только ты. Я никогда не любила этот город, приходя сюда днём - слишком уж много народу - туристы, продавцы - не пройти. А ночью ты чувствуешь здесь свободу и... мурашки. Мурашки по коже, которые дают тебе понять и почувствовать вторую, странную часть этого Святого места. Тишина, покой, умиротворение и неестественный страх, который овладевает тобой с каждым шагом. И я люблю этот страх.

А вот и сама Храмовая гора. Ворота заперты - последняя мусульманская молитва закончилась несколько часов назад, молящиеся разошлись по домам и стражи порядка заперли все входы и выходы, удостоверившись, что внутри никого. Остались открытыми только одни ворота - "Ашальшелет". Ворота, которые закрывают последними из девяти. И тут мне вспомнился Гёте. Девять.


P.S. Будучи в Иерусалиме, мною было исписано десятки страниц об этом городе. То, чем я поделилась сейчас - лишь начало моего пребывания в Святом городе, на Храмовой горе и т.д.

Вопрос к вам: Нравится ли вам, как изложено мной начало путешествия? Хотите ли бы вы продолжения (чтобы я выложила еще свои записи - что мне удалось узнать о городе, как удалось пройти на Храмовую гору и каковы мои ощущения от пребывания внутри)? Пишите в комментарии и, если вам интересно - я выложу еще пару написанных мной страниц.

Как бонус, если кто хочет проникнуться атмосферой ночного Иерусалима - есть фильм 2015 года "Иерусалим" (фильм ужасов). Понятное дело, что фильм ужасов - это выдумка, фантазия, но режиссёру в некоторых местах удалось передать настроение ночи в Иерусалиме.

В общем, жду ответа. Спасибо за прочтение.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:59
Вчера, 23:46 by Iris2312Просмотров: 41Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Иерусалим дневник Записки чувства

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 09:27
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Мне понравилась история! Пишите продолжение! +++ good
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#2 написал: Летяга
Сегодня, 10:16
+1
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Комментариев: 6 154
Написано очень хорошо. Но лучше найти подходящие фотографии и отправить в раздел Страшно интересно.
Или добавить мистики и жути, а то для выбранного раздела её, мистики, маловато.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 12:54
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Я бы промолчала и прошла мимо, но раз вы спрашиваете,отвечу- да, мне интересно, но впечатление двоякое, с одной стороны- история, как бедный родственник, явно не в своем разделе, но с другой стороны для историй из жизни нет никакой мистики, а для страшно интересно- слишком много ваших впечатлений и мало фактов, просто как Ваш поток сознания. Для продолжения бы хотелось больше именно о городе, а не о вашем представлении о нём,Ну или хотя бы 50/50.
Зарегистрирован: 2.11.2017
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