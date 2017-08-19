Записки тёмного Иерусалима

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:59

Iris2312 Просмотров: 41 Комментарии: 3 +4 Вчера, 23:46 by

"Попав в Иерусалим однажды, ты никогда его не забудешь". - С этой фразы я начну свою повесть. К сожалению, фотографий и интересных файлов к истории не приложено, но я попробую передать вам те ощущения, которые мне удалось пережить.Золотой Иерусалим - так его видят приезжие и туристы. Купол мечети на Храмовой горе и Стена Плача (Западная Стена) из-за которой он виден - так привыкли видеть его многие, кто побывал там. Туристы бродят по узким улочкам старого города, заглядывают на рынок, который шумит сотнями голосов и слышат со всех сторон цены товаров и продавцов, заманивающих в свои лавки на разных языках. Такой он, Иерусалим - шумный днём, словно вы попали в клетку с десятками видами попугаев, кричащими без умолку. Каменный город, манящий туристов разных исповеданий, хранящий в себе сотни загадок и тысячелетнюю историю.Но что же происходит тогда, когда на город опускается ночь, количество людей на улицах сокращается к нулю и закрываются последние лавки, гаснет свет, и на город опускается оглушающая тишина.Если вам когда-то приходилось гулять по Старому Городу ночью - вы меня поймёте. Есть что-то загадочное и необъяснимое в этой тишине. Редкие прохожие в виде до зубов вооруженных полицейских - они словно защитники чего-то особенного, той самой темноты, в которую погружается город с яркими звёздами. Они шнуруют тут и там, плавно появляясь из-за угла и незаметно исчезая во мраке.Мне приходилось оставаться на улице в те самые часы, когда даже кошки, которых здесь безумное количество, забираются в укромные уголки и стараются лишний раз не высовываться. Они будто чувствуют ту самую "особую" атмосферу.Итак, вечер. Режущая уши тишина стоит в этом самом месте. Холод пронзает до костей и только сейчас ты осознаёшь, что то тепло, которое дарит этот город днём, такое лицемерное и такое ненастоящее. Ночью этот каменный город источает холод и неприветливость. Ты бродишь по улочкам, таким насыщенным днём, а ночью...Ночью ты понимаешь, что не знаешь, что ждёт тебя за поворотом в этом мраке. Всеми фибрами души ты хочешь поскорее добраться до гостиницы, нырнуть в тёплую кровать и забыться сладким сном, чтобы утром снова почувствовать тепло этого города и увидеть тот самый Золотой Иерусалим. Но ты продолжаешь идти.Десятки, нет - сотни закрытых лавок отдают чем-то зловещим, что чувствуешь сейчас только ты. Я никогда не любила этот город, приходя сюда днём - слишком уж много народу - туристы, продавцы - не пройти. А ночью ты чувствуешь здесь свободу и... мурашки. Мурашки по коже, которые дают тебе понять и почувствовать вторую, странную часть этого Святого места. Тишина, покой, умиротворение и неестественный страх, который овладевает тобой с каждым шагом. И я люблю этот страх.А вот и сама Храмовая гора. Ворота заперты - последняя мусульманская молитва закончилась несколько часов назад, молящиеся разошлись по домам и стражи порядка заперли все входы и выходы, удостоверившись, что внутри никого. Остались открытыми только одни ворота - "Ашальшелет". Ворота, которые закрывают последними из девяти. И тут мне вспомнился Гёте. Девять.P.S. Будучи в Иерусалиме, мною было исписано десятки страниц об этом городе. То, чем я поделилась сейчас - лишь начало моего пребывания в Святом городе, на Храмовой горе и т.д.Вопрос к вам: Нравится ли вам, как изложено мной начало путешествия? Хотите ли бы вы продолжения (чтобы я выложила еще свои записи - что мне удалось узнать о городе, как удалось пройти на Храмовую гору и каковы мои ощущения от пребывания внутри)? Пишите в комментарии и, если вам интересно - я выложу еще пару написанных мной страниц.Как бонус, если кто хочет проникнуться атмосферой ночного Иерусалима - есть фильм 2015 года "Иерусалим" (фильм ужасов). Понятное дело, что фильм ужасов - это выдумка, фантазия, но режиссёру в некоторых местах удалось передать настроение ночи в Иерусалиме.В общем, жду ответа. Спасибо за прочтение.

Ключевые слова: Иерусалим дневник Записки чувства

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