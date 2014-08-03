Пари или ночь на кладбище

Пари или ночь на кладбищеКладбище
1. Кабак работал до одиннадцати. За 15 минут до закрытия припозднившихся гостей обошел главный администратор.
Это не вызвало большого восторга за столиком, где сидело 4 бритоголовых качка.
— Мужик, ты нам кайф обломал, — буркнул Миха. — Так все классно было…
— Приходите завтра.
— А если я пару штук заплачу баксами?
— Да ладно, — сказал Серега. — Это не последний кабак в городе.
Расплатившись и, чуть покачиваясь, вышли на свежий воздух. Было холодно, зябко.
— Ну что? — спросил Шурик. — Поедем в «Старую пристань»?
— Не, — сказал Миха. — Там сегодня Бизон гуляет.
Шурик хмыкнул.
— Боишься Бизона?
— У меня с ним непонятки, — сказал Миха. — К чему лишние проблемы?
— Не отмазуйся. Какие еще непонятки? Попросту бздишь!
— Я никого не боюсь. Ни живых, ни мертвых.
— А вот это зря, — вдруг сказал Колян. — Мертвых боятся все. Только не все в этом признаются.
На него посмотрели.
— Ты боишься мертвецов? — удивился Миха.
— А ты?
— Мне все по барабану.
— Сколько при тебе бабок?
— Штуки три.
— Сойдет. — Колян достал из кармана пачку, отсчитал 2000 «зеленых» и протянул Сереге. — Держи. Будешь «банкиром».
— А о чем базар? — спросил Миха.
— Знаешь недостроенное здание у кладбища?
— Будущий комбинат ритуальных услуг?
— Очень нехорошее место. Там столько чертовщины, что говорят будто даже менты этот район по ночам стороной объезжают. Насмотрелись всякого.
— Дубина! — сказал Миха. — Там на пару километров ни одной торговой точки — крышевать некого. Потому менты туда и не заезжают.
— Ты бабки-то Сереге дай.
— А на что спорим? — Миха еще не понял.
— Если досидишь до утра, бабки твои.
— А как ты сможешь проверить, что я там всю ночь провел, а не в ближайшем кабаке?
Колян думал недолго:
— В начале каждого часа будешь зажигалкой светить. Мы увидим.
— Блин! — сказал Миха. — У меня вообще-то другие планы на эту ночь!
— Гони бабки! — потребовал Колян. — Ты продул!
— Фиг тебе, а не бабки! — Миха вручил три штуки «банкиру» и предупредил: — Не вздумай пробухать. Утром мне отдашь — все шесть штук.
2. Такси долго не могли найти. Никто не хотел везти ночью в глухомань четверых нетрезвых парней. Наконец, удалось договориться с одним частником за 200 долларов.
Миха сел в такси с полиэтиленовым кульком. Там лежали 5 гамбургеров, купленных в бистро, и бутылка водки — для согрева.
Всю дорогу Колян развлекал пассажиров и водителя историями о привидениях, о живых мертвецах, о людях, умерших от разрыва сердца или поседевших за одну ночь… Наконец, приехали.
Угрюмый Миха вылез на обочину, заросшую пожухлыми сорняками. Колян указал на долгострой и сказал:
— Второй этаж, третье окно справа.
— Будет тебе свет в окошке, — буркнул Миха.
— Когда поднимешься, посвети.
Миха кивнул и зашагал к зданию, подминая сорняки.
— Отец, — спросил Колян у частника, — тут где-то неподалеку кабак есть?
3. Они сидели в ресторане, теплом и уютном, пили-ели и потешались над Михой: как он там сейчас трясется — от страха и от холода…
Потом клеились к телкам, но выяснилось, что они пришли не одни, а с такими жлобами, что закатают под асфальт и фамилии не спросят.
Связываться было не в дугу. Конфликтную ситуацию разрулили.
В половине первого Колян глянул на часы и поднялся.
— Я скоро вернусь.
— Ты куда? — спросил Шурик.
— Тачку возьму и сгоняю посмотреть.
— А, ну-ну…
Минут через 40 вернулся. Произнес не без злорадства:
— Сидит, падла.
— К нему ходил? — спросил Серега.
— Из тачки смотрел. Второй этаж, третье окно, ровно в час ночи.
Ну, а потом пацаны знакомые в ресторан заглянули, подсели за столик. Так что второй и третий контрольные сроки Колян пропустил. Поехал к четырем утра.
Вернулся мрачный.
— Как он? — спросил Серега.
— На месте.
— М-да, плакали твои денежки.
— Может быть.
— Не возможно, а точно… Эй, ты куда?
— В туалет…
Колян действительно отправился в туалет. Вот только не для того, чтобы отлить.
Запершись в кабинке, он достал мобильник и позвонил братьям Серапионовым — Андрею и Юрию. На звонок долго не отвечали, потом сонный голос буркнул:
— Да?
— Алло, это братья Гадюкины? — пошутил Колян.
Минуты две из трубки доносился отборный мат. Андрей рассказал много нехорошего о Коляне, о его родственниках, о его происхождении и особенностях интимной жизни. В конце концов, выдохся.
— Ты чего, спал? — удивился Колян. — Извини, не знал. Я тебе по делу звоню. Юрчик дома?
— Не, он у бабы.
— Андрюха, хочешь ящик водки по легкому срубить?
— Ну, не откажусь.
— У тебя дома старая простыня есть?
4. На кладбище завыли собаки. Уже не в первый раз. Миха застыл, прислушиваясь. Вой стих.
Стараясь поменьше шуметь, подошел к оконному проему, уперся локтями в кирпичную кладку и посмотрел.
Непроглядная темнота висела над кладбищем. Только где-то далеко горел крошечный огонек — лампочка, висящая над входом в домик, где прятались от ночных заморозков кладбищенские сторожа.
Миха вернулся к бутылке, отхлебнул прямо из горла и закусил давно остывшим хот-догом.
Было полпятого. Часа через полтора начнет светать.
Вдруг на первом этаже послышался шорох.
Миха весь обратился во слух. Шорох повторился. Кто-то или что-то явно направлялось к лестничному пролету, который вел на второй этаж.
Миха достал из кармана пистолет, снял с предохранителя и начал ждать. Когда показался некто, одетый в развивающийся белый балахон, хмыкнул. Страх прошел.
— Очень остроумно, — сказал Миха громко. — Ну- ка, ты, урод… Лицом к стене или я стреляю!..
5. Зазвонил телефон. Колян посмотрел на номер, высветившийся на дисплее, усмехнулся и ответил на вызов.
— Привет, Миха. Ты где?
В ответ услышал вопли:
— Домой еду! Бабки твои, подавись! Чтоб я еще раз в такое дерьмо вляпался!..
Миха был близок к истерике.
Колян поманил к себе Серегу и Шурика — слушайте, мол.
— Почему домой? Рано еще.
— Да ты понимаешь, прет этот урод на меня…
— Что еще за урод?
— Ну… этот… в белом. Я кричу: «Стой, стрелять буду!..». А он прет… Смотрю: сквозь него стену видно!.. А он совсем уже рядом и грабли ко мне свои тянет… Я всю обойму в него выпустил — хоть бы хны!.. Понимаешь, пули сквозь него проходили!
— Какую обойму? — Колян обмер. — У тебя с собой был шпалер?!
— Ну, да. В общем, я сиганул со второго этажа и сделал ноги… Бабки твои. Возьми у Сереги, и мы в расчете!
Связь прервалась. Колян вытер пот с лица. Отмахнулся от протянутых купюр и набрал номер Андрея. Услышав в трубке знакомый голос, с облегчением перевел дух.
— Ты жив-здоров… Ну, слава Богу!
— Я тебе сам только что хотел позвонить, — сказал Андрей. — Извини, у меня не вышло.
— Что значит — не вышло?
— А то и значит. Только я приехал — меня охранники взяли. Оказывается, на кладбище кто-то стрелял. Из пистолета… Ну, я отмазался. Сказал, что приехал на могилу бабушки. Почему в такое время? А она мне приснилась… Короче, меня отпустили. Сказали: «Утром придешь, как все нормальные люди…»
— Так ты у него не был?!
— Извини.
— Ничего-ничего, бывает… Ну, пока. Еще увидимся.
Сунул телефон в карман.
— Что-то я не понял, — сказал Шурик. — Андрей тут при чем?
— Я тоже не понял, — пробормотал Колян. — В кого же это Миха всю обойму выпустил?
Помолчал немного.
И зябко поежился.
Автор: А.Масалов.
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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 23:47
Вчера, 23:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 39Комментарии: 4
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