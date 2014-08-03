Пари или ночь на кладбище

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 23:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 39 Комментарии: 4 +5 Вчера, 23:47 by

Кладбище1. Кабак работал до одиннадцати. За 15 минут до закрытия припозднившихся гостей обошел главный администратор.Это не вызвало большого восторга за столиком, где сидело 4 бритоголовых качка.— Мужик, ты нам кайф обломал, — буркнул Миха. — Так все классно было…— Приходите завтра.— А если я пару штук заплачу баксами?— Да ладно, — сказал Серега. — Это не последний кабак в городе.Расплатившись и, чуть покачиваясь, вышли на свежий воздух. Было холодно, зябко.— Ну что? — спросил Шурик. — Поедем в «Старую пристань»?— Не, — сказал Миха. — Там сегодня Бизон гуляет.Шурик хмыкнул.— Боишься Бизона?— У меня с ним непонятки, — сказал Миха. — К чему лишние проблемы?— Не отмазуйся. Какие еще непонятки? Попросту бздишь!— Я никого не боюсь. Ни живых, ни мертвых.— А вот это зря, — вдруг сказал Колян. — Мертвых боятся все. Только не все в этом признаются.На него посмотрели.— Ты боишься мертвецов? — удивился Миха.— А ты?— Мне все по барабану.— Сколько при тебе бабок?— Штуки три.— Сойдет. — Колян достал из кармана пачку, отсчитал 2000 «зеленых» и протянул Сереге. — Держи. Будешь «банкиром».— А о чем базар? — спросил Миха.— Знаешь недостроенное здание у кладбища?— Будущий комбинат ритуальных услуг?— Очень нехорошее место. Там столько чертовщины, что говорят будто даже менты этот район по ночам стороной объезжают. Насмотрелись всякого.— Дубина! — сказал Миха. — Там на пару километров ни одной торговой точки — крышевать некого. Потому менты туда и не заезжают.— Ты бабки-то Сереге дай.— А на что спорим? — Миха еще не понял.— Если досидишь до утра, бабки твои.— А как ты сможешь проверить, что я там всю ночь провел, а не в ближайшем кабаке?Колян думал недолго:— В начале каждого часа будешь зажигалкой светить. Мы увидим.— Блин! — сказал Миха. — У меня вообще-то другие планы на эту ночь!— Гони бабки! — потребовал Колян. — Ты продул!— Фиг тебе, а не бабки! — Миха вручил три штуки «банкиру» и предупредил: — Не вздумай пробухать. Утром мне отдашь — все шесть штук.2. Такси долго не могли найти. Никто не хотел везти ночью в глухомань четверых нетрезвых парней. Наконец, удалось договориться с одним частником за 200 долларов.Миха сел в такси с полиэтиленовым кульком. Там лежали 5 гамбургеров, купленных в бистро, и бутылка водки — для согрева.Всю дорогу Колян развлекал пассажиров и водителя историями о привидениях, о живых мертвецах, о людях, умерших от разрыва сердца или поседевших за одну ночь… Наконец, приехали.Угрюмый Миха вылез на обочину, заросшую пожухлыми сорняками. Колян указал на долгострой и сказал:— Второй этаж, третье окно справа.— Будет тебе свет в окошке, — буркнул Миха.— Когда поднимешься, посвети.Миха кивнул и зашагал к зданию, подминая сорняки.— Отец, — спросил Колян у частника, — тут где-то неподалеку кабак есть?3. Они сидели в ресторане, теплом и уютном, пили-ели и потешались над Михой: как он там сейчас трясется — от страха и от холода…Потом клеились к телкам, но выяснилось, что они пришли не одни, а с такими жлобами, что закатают под асфальт и фамилии не спросят.Связываться было не в дугу. Конфликтную ситуацию разрулили.В половине первого Колян глянул на часы и поднялся.— Я скоро вернусь.— Ты куда? — спросил Шурик.— Тачку возьму и сгоняю посмотреть.— А, ну-ну…Минут через 40 вернулся. Произнес не без злорадства:— Сидит, падла.— К нему ходил? — спросил Серега.— Из тачки смотрел. Второй этаж, третье окно, ровно в час ночи.Ну, а потом пацаны знакомые в ресторан заглянули, подсели за столик. Так что второй и третий контрольные сроки Колян пропустил. Поехал к четырем утра.Вернулся мрачный.— Как он? — спросил Серега.— На месте.— М-да, плакали твои денежки.— Может быть.— Не возможно, а точно… Эй, ты куда?— В туалет…Колян действительно отправился в туалет. Вот только не для того, чтобы отлить.Запершись в кабинке, он достал мобильник и позвонил братьям Серапионовым — Андрею и Юрию. На звонок долго не отвечали, потом сонный голос буркнул:— Да?— Алло, это братья Гадюкины? — пошутил Колян.Минуты две из трубки доносился отборный мат. Андрей рассказал много нехорошего о Коляне, о его родственниках, о его происхождении и особенностях интимной жизни. В конце концов, выдохся.— Ты чего, спал? — удивился Колян. — Извини, не знал. Я тебе по делу звоню. Юрчик дома?— Не, он у бабы.— Андрюха, хочешь ящик водки по легкому срубить?— Ну, не откажусь.— У тебя дома старая простыня есть?4. На кладбище завыли собаки. Уже не в первый раз. Миха застыл, прислушиваясь. Вой стих.Стараясь поменьше шуметь, подошел к оконному проему, уперся локтями в кирпичную кладку и посмотрел.Непроглядная темнота висела над кладбищем. Только где-то далеко горел крошечный огонек — лампочка, висящая над входом в домик, где прятались от ночных заморозков кладбищенские сторожа.Миха вернулся к бутылке, отхлебнул прямо из горла и закусил давно остывшим хот-догом.Было полпятого. Часа через полтора начнет светать.Вдруг на первом этаже послышался шорох.Миха весь обратился во слух. Шорох повторился. Кто-то или что-то явно направлялось к лестничному пролету, который вел на второй этаж.Миха достал из кармана пистолет, снял с предохранителя и начал ждать. Когда показался некто, одетый в развивающийся белый балахон, хмыкнул. Страх прошел.— Очень остроумно, — сказал Миха громко. — Ну- ка, ты, урод… Лицом к стене или я стреляю!..5. Зазвонил телефон. Колян посмотрел на номер, высветившийся на дисплее, усмехнулся и ответил на вызов.— Привет, Миха. Ты где?В ответ услышал вопли:— Домой еду! Бабки твои, подавись! Чтоб я еще раз в такое дерьмо вляпался!..Миха был близок к истерике.Колян поманил к себе Серегу и Шурика — слушайте, мол.— Почему домой? Рано еще.— Да ты понимаешь, прет этот урод на меня…— Что еще за урод?— Ну… этот… в белом. Я кричу: «Стой, стрелять буду!..». А он прет… Смотрю: сквозь него стену видно!.. А он совсем уже рядом и грабли ко мне свои тянет… Я всю обойму в него выпустил — хоть бы хны!.. Понимаешь, пули сквозь него проходили!— Какую обойму? — Колян обмер. — У тебя с собой был шпалер?!— Ну, да. В общем, я сиганул со второго этажа и сделал ноги… Бабки твои. Возьми у Сереги, и мы в расчете!Связь прервалась. Колян вытер пот с лица. Отмахнулся от протянутых купюр и набрал номер Андрея. Услышав в трубке знакомый голос, с облегчением перевел дух.— Ты жив-здоров… Ну, слава Богу!— Я тебе сам только что хотел позвонить, — сказал Андрей. — Извини, у меня не вышло.— Что значит — не вышло?— А то и значит. Только я приехал — меня охранники взяли. Оказывается, на кладбище кто-то стрелял. Из пистолета… Ну, я отмазался. Сказал, что приехал на могилу бабушки. Почему в такое время? А она мне приснилась… Короче, меня отпустили. Сказали: «Утром придешь, как все нормальные люди…»— Так ты у него не был?!— Извини.— Ничего-ничего, бывает… Ну, пока. Еще увидимся.Сунул телефон в карман.— Что-то я не понял, — сказал Шурик. — Андрей тут при чем?— Я тоже не понял, — пробормотал Колян. — В кого же это Миха всю обойму выпустил?Помолчал немного.И зябко поежился.Автор: А.Масалов.

Ключевые слова: Пари глухомань кладбище мертвецы

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