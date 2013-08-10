Поучение кабачков-мутантов (басня)

Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 01:50

Эвиллс Просмотров: 30 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 01:50 by

Малыш присел на карусель,Уткнулся в свой крутой смартфон.А Осень, сонная досель,Запела жутко в микрофон.Отвлечь пыталась малышаОт сплетен, игр и ерунды.Но у него черства душа.Не чует над собой беды!К нему подкрался кабачок,Такой вот призрачный мутант.Схватил мальчишку за бочок!Сказал: "Вот вкусный провиант!Тебя, пацан, сейчас сожру!Мальчишек мясо так люблю!"Включила Осень тут жару.А ей кабак: "Фигня. Стерплю".И злой мутант взял масло тутИ начал мазать малыша.Сожрал мальца! Кабак был крут.Черства была дитя душа...Мораль: коль ты не экстрасенс,Не шастай в парке ты один.Не суйся, бедолага, в лес.Иначе мы тебя съедим!

Ключевые слова: Мутант призрак кабачок мальчик смартфон авторский стих

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