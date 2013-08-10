Поучение кабачков-мутантов (басня)Малыш присел на карусель,
Уткнулся в свой крутой смартфон.
А Осень, сонная досель,
Запела жутко в микрофон.
Отвлечь пыталась малыша
От сплетен, игр и ерунды.
Но у него черства душа.
Не чует над собой беды!
К нему подкрался кабачок,
Такой вот призрачный мутант.
Схватил мальчишку за бочок!
Сказал: "Вот вкусный провиант!
Тебя, пацан, сейчас сожру!
Мальчишек мясо так люблю!"
Включила Осень тут жару.
А ей кабак: "Фигня. Стерплю".
И злой мутант взял масло тут
И начал мазать малыша.
Сожрал мальца! Кабак был крут.
Черства была дитя душа...
Мораль: коль ты не экстрасенс,
Не шастай в парке ты один.
Не суйся, бедолага, в лес.
Иначе мы тебя съедим!
Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 01:50
Сегодня, 01:50 by ЭвиллсПросмотров: 30Комментарии: 1
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