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Стихи

Поучение кабачков-мутантов (басня)

Малыш присел на карусель,
Уткнулся в свой крутой смартфон.
А Осень, сонная досель,
Запела жутко в микрофон.

Отвлечь пыталась малыша
От сплетен, игр и ерунды.
Но у него черства душа.
Не чует над собой беды!

К нему подкрался кабачок,
Такой вот призрачный мутант.
Схватил мальчишку за бочок!
Сказал: "Вот вкусный провиант!

Тебя, пацан, сейчас сожру!
Мальчишек мясо так люблю!"
Включила Осень тут жару.
А ей кабак: "Фигня. Стерплю".

И злой мутант взял масло тут
И начал мазать малыша.
Сожрал мальца! Кабак был крут.
Черства была дитя душа...

Мораль: коль ты не экстрасенс,
Не шастай в парке ты один.
Не суйся, бедолага, в лес.
Иначе мы тебя съедим!

Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 01:50
Сегодня, 01:50 by ЭвиллсПросмотров: 30Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Мутант призрак кабачок мальчик смартфон авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 03:20
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Группа: Друзья Сайта
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Комментариев: 5 139
Нечего в телефонах сидеть, детям подвижные игры нужны, а не виртуальные, любоваться природой разучились. Чувствовать окружающий мир и подавно. +++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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