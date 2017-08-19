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Творческие истории / Несерьезные истории

Пятничная рассказявка №210 - Тыква

— Пятнадцатый, пожалуйста! - Женька икнул и шлёпнул круглым номерком по стойке гардероба. Пока девушка подавала ему куртку, он мучительно пытался сфокусировать на ней взгляд. Но раз за разом терпел поражение.

— Прошу Вас.

Кажется, она ему улыбнулась. Но ручаться за это Женька бы не стал: знал, что после второго литра пива ему все девушки кажутся улыбающимися.

— С-с-спасибо.

Неловко просунув руки в рукава, он уже собирался уйти. И даже нашёл взглядом, где выход из ресторанчика.

— Не хотите взять с собой тыкву?

Женька непонимающе посмотрел на гардеробщицу, на тыкву, на которую она указывала, снова на девушку… Девушка оказалась рыжей, да еще с ведьминским колпаком на голове. Ах, да! Они же сегодня праздновали хэллоуин, как он мог забыть.

— Возьмите, совершенно бесплатно.

Теперь она точно ему улыбнулась. Он вернулся к стойке и в упор посмотрел на тыкву. Овощ хищно скалился на него щербатым ртом. А хитрые глазки, освещённые изнутри свечкой, смотрели злобно и вызывающе.

— А вот и возьму!

Женька подхватил тыкву под руку и противоторпедным манёвром направился к выходу.

Холодный воздух слегка прочистил голову гуляке. Ветер, не стесняясь, лез под куртку и колючими иголками трепал за уши. Несмотря на ветер свечка в тыкве и не думала потухать. От чего рожа в сумерках смотрелась зловеще и насмешливо.

— Тоже мне хочешь сказать, что пить вредно? Да пофиг. Пойдём домой, буду тобой соседей пугать.

И Женька направился к остановке. Хэллоуин он не любил, полагая праздник чужим для своей “русской души”. Что не мешало ему присоединяться к друзьям, решившим его отпраздновать. Вот и получил по заслугам - автобусов не было совершенно.

— Эх ты, голова.

Парень потрепал тыкву по макушке.

— Застряли мы с тобой.

Та не отвечала, только скалилась кривым ртом.

Одной рукой достав бумажник, Женька пересчитал наличность и поднял руку - такси до дома он мог себе позволить.

Постояв так минут десять, парень опустил руку: редкие машины летели мимо.

— Похоже, это ты виновата. Кто меня подберет с такой зловещей башкой?

Женька поднял тыкву повыше и задул свечу. Внутри жуткого овоща сразу же поселилась непроглядная тьма. А из глаз страшной головы поплыл дымок.

И тут же с неба рухнул снегопад. Беспросветная белая стена окружила пятачок остановки. Какое такси, тут машину и за пять метров не увидишь. Женька обвел взглядом вокруг себя и вздохнул. Дом и тёплая постель откладывались. Время тянулось, снег валил и валил, а Женька начал замерзать.

В очередной раз переложив тыкву из одной руки в другую, он взглянул в её морду. И немного струхнул. Тыква щерилась тёмной пастью и явно ухмылялась. Нагло и зло. Словно это она, тёмная душа хэллоуина, устроила это безобразие.

— Ах, ты! Сволочь!

Женька встряхнул тыкву.

— А ну-ка прекрати!

В отместку злобная голова устроила очередную каверзу. Из снежной темноты вылетела машина. С визгом пронеслась мимо, окатив парня жидкой грязью из-под колёс.

— Пакость ты эдакая!

Женька швырнул тыкву на лавочку внутри остановки. Башка беззвучно смеялась, пророча ему неисчислимые беды.

— Ну, дрянь! Думаешь победила? Тоже мне нечисть нашлась. Не местная ты, поняла? Да я на колядках всех козлом так пугал, что тебе и не снилось!

Но тыква явно не верила. Злобно скалилась и сдаваться не собиралась.

— Ух, я тебя!

Женька бросился к вражине, схватил и в порыве гнева отгрыз от неё кусочек. Так получилось еще страшней - оранжевая харя стала еще пакостней.

— Ничего, я тебе покажу, страшила заграничная.

Он огляделся. В метрах пятидесяти горел светом ряд ларьков. Женька поднял воротник, подхватил тыкву и направился к ним. Пройдя мимо круглосуточного магазинчика со съестной мелочевкой, он вошёл в открытую ещё цветочную лавку.

Через пятнадцать минут на остановке стоял согревшийся Женька, с пластиковым стаканчиком дешёвого, но горячего кофе. А на скамейке лежала тыква, обмотанная цветными ленточками, с цветком во рту. И привязанными к макушке тремя радостными воздушными шариками. Жалкая, несчастная, совершенно теперь не страшная, она явно не ожидала такого нечеловеческого коварства.

Снег утих, а затем и вовсе прекратился. Из темноты, радостно сияя огнями, выехал автобус.

— Пойдем, глупая башка. Тобой только детсадовских пугать.

Женька сунул тыкву подмышку и поехал домой.

Утром Женька, свежий и бодрый, вышел на кухню. На столе стояла вчерашняя тыква. Как в кандалы закованная в ленточки, всем выражением лица она жаловалась на несправедливость и испорченный праздник страха.

— Будешь знать, как гадости делать.

Женька взял нож и подмигнул тыкве.

— Передай своим тёмным коллегам - у нас тут не там. Мы таких, как вы, страшненьких, с кашей едим.

И нож разрезал посланницу тёмных сил пополам.

Наворачивая третью тарелку рисовой каши с тыквой, Женька вдруг вспомнил ту рыжую, что навязала ему страшную голову. И решил обязательно зайти и взглянуть на улыбчивую красавицу ещё раз. Или у него появится знакомая ведьма, что неплохо. Или просто девушка, что ещё лучше. Тыквенная голова, если бы ей дали слово, могла бы кое-что рассказать по этому поводу и о своей бывшей владелице. Но кто же будет разговаривать с кашей?


Автор: Александр "Котобус" Горбов.
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Сегодня, 16:49 by ЛетягаПросмотров: 28Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Хеллоуин тыква такси каша рассказявка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:14
0
Группа: Журналисты
Репутация: (165|0)
Публикаций: 167
Комментариев: 1 060

И нож разрезал посланницу тёмных сил пополам. - вот так просто разделался с тёмными силами Хэллоуина, полагая,что праздник является чужим для “русской души”. pila ++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
#2 написал: Летяга
Сегодня, 17:18
+1
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Группа: Модераторы
Репутация: (8113|-3)
Публикаций: 234
Комментариев: 6 090
Цитата: Сделано_в_СССР
И нож разрезал посланницу тёмных сил пополам. - вот так просто разделался с тёмными силами Хэллоуина

Зато каша вкусная получилась)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:22
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (165|0)
Публикаций: 167
Комментариев: 1 060
Цитата: Летяга
Цитата: Сделано_в_СССР
И нож разрезал посланницу тёмных сил пополам. - вот так просто разделался с тёмными силами Хэллоуина

Зато каша вкусная получилась)))

Однако рисовая каша с тыквой из русской печки объедение! Вкус детства! blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:25
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (79|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 436
2литра пива — это вам ну хухры-мухры. А тыковка к жалости взывает, после подлого украшения цветочками-ленточками. А от разрезания ножом даже сердца веганов бы вздрогнули
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#5 написал: Летяга
Сегодня, 18:29
+1
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Группа: Модераторы
Репутация: (8113|-3)
Публикаций: 234
Комментариев: 6 090
Цитата: зелёное яблочко
А от разрезания ножом даже сердца веганов бы вздрогнули

грызть тыкву целиком не очень удобно))

Но лично я предпочитаю тыквенный суп heart_eyes
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:35
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (2253|-2)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 682
Я знаю только одного на свете Женьку, который мог сотворить такое с тыквой. И правильно сделал. Летяге плюс, Женьке привет. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 18:40
0
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Группа: Посетители
Репутация: (624|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 526
Молодца скашеварил, я думала шваркнет ее об стену где-нить))) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
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