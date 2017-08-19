Пятничная рассказявка №210 - Тыква— Пятнадцатый, пожалуйста! - Женька икнул и шлёпнул круглым номерком по стойке гардероба. Пока девушка подавала ему куртку, он мучительно пытался сфокусировать на ней взгляд. Но раз за разом терпел поражение.
— Прошу Вас.
Кажется, она ему улыбнулась. Но ручаться за это Женька бы не стал: знал, что после второго литра пива ему все девушки кажутся улыбающимися.
— С-с-спасибо.
Неловко просунув руки в рукава, он уже собирался уйти. И даже нашёл взглядом, где выход из ресторанчика.
— Не хотите взять с собой тыкву?
Женька непонимающе посмотрел на гардеробщицу, на тыкву, на которую она указывала, снова на девушку… Девушка оказалась рыжей, да еще с ведьминским колпаком на голове. Ах, да! Они же сегодня праздновали хэллоуин, как он мог забыть.
— Возьмите, совершенно бесплатно.
Теперь она точно ему улыбнулась. Он вернулся к стойке и в упор посмотрел на тыкву. Овощ хищно скалился на него щербатым ртом. А хитрые глазки, освещённые изнутри свечкой, смотрели злобно и вызывающе.
— А вот и возьму!
Женька подхватил тыкву под руку и противоторпедным манёвром направился к выходу.
Холодный воздух слегка прочистил голову гуляке. Ветер, не стесняясь, лез под куртку и колючими иголками трепал за уши. Несмотря на ветер свечка в тыкве и не думала потухать. От чего рожа в сумерках смотрелась зловеще и насмешливо.
— Тоже мне хочешь сказать, что пить вредно? Да пофиг. Пойдём домой, буду тобой соседей пугать.
И Женька направился к остановке. Хэллоуин он не любил, полагая праздник чужим для своей “русской души”. Что не мешало ему присоединяться к друзьям, решившим его отпраздновать. Вот и получил по заслугам - автобусов не было совершенно.
— Эх ты, голова.
Парень потрепал тыкву по макушке.
— Застряли мы с тобой.
Та не отвечала, только скалилась кривым ртом.
Одной рукой достав бумажник, Женька пересчитал наличность и поднял руку - такси до дома он мог себе позволить.
Постояв так минут десять, парень опустил руку: редкие машины летели мимо.
— Похоже, это ты виновата. Кто меня подберет с такой зловещей башкой?
Женька поднял тыкву повыше и задул свечу. Внутри жуткого овоща сразу же поселилась непроглядная тьма. А из глаз страшной головы поплыл дымок.
И тут же с неба рухнул снегопад. Беспросветная белая стена окружила пятачок остановки. Какое такси, тут машину и за пять метров не увидишь. Женька обвел взглядом вокруг себя и вздохнул. Дом и тёплая постель откладывались. Время тянулось, снег валил и валил, а Женька начал замерзать.
В очередной раз переложив тыкву из одной руки в другую, он взглянул в её морду. И немного струхнул. Тыква щерилась тёмной пастью и явно ухмылялась. Нагло и зло. Словно это она, тёмная душа хэллоуина, устроила это безобразие.
— Ах, ты! Сволочь!
Женька встряхнул тыкву.
— А ну-ка прекрати!
В отместку злобная голова устроила очередную каверзу. Из снежной темноты вылетела машина. С визгом пронеслась мимо, окатив парня жидкой грязью из-под колёс.
— Пакость ты эдакая!
Женька швырнул тыкву на лавочку внутри остановки. Башка беззвучно смеялась, пророча ему неисчислимые беды.
— Ну, дрянь! Думаешь победила? Тоже мне нечисть нашлась. Не местная ты, поняла? Да я на колядках всех козлом так пугал, что тебе и не снилось!
Но тыква явно не верила. Злобно скалилась и сдаваться не собиралась.
— Ух, я тебя!
Женька бросился к вражине, схватил и в порыве гнева отгрыз от неё кусочек. Так получилось еще страшней - оранжевая харя стала еще пакостней.
— Ничего, я тебе покажу, страшила заграничная.
Он огляделся. В метрах пятидесяти горел светом ряд ларьков. Женька поднял воротник, подхватил тыкву и направился к ним. Пройдя мимо круглосуточного магазинчика со съестной мелочевкой, он вошёл в открытую ещё цветочную лавку.
Через пятнадцать минут на остановке стоял согревшийся Женька, с пластиковым стаканчиком дешёвого, но горячего кофе. А на скамейке лежала тыква, обмотанная цветными ленточками, с цветком во рту. И привязанными к макушке тремя радостными воздушными шариками. Жалкая, несчастная, совершенно теперь не страшная, она явно не ожидала такого нечеловеческого коварства.
Снег утих, а затем и вовсе прекратился. Из темноты, радостно сияя огнями, выехал автобус.
— Пойдем, глупая башка. Тобой только детсадовских пугать.
Женька сунул тыкву подмышку и поехал домой.
Утром Женька, свежий и бодрый, вышел на кухню. На столе стояла вчерашняя тыква. Как в кандалы закованная в ленточки, всем выражением лица она жаловалась на несправедливость и испорченный праздник страха.
— Будешь знать, как гадости делать.
Женька взял нож и подмигнул тыкве.
— Передай своим тёмным коллегам - у нас тут не там. Мы таких, как вы, страшненьких, с кашей едим.
И нож разрезал посланницу тёмных сил пополам.
Наворачивая третью тарелку рисовой каши с тыквой, Женька вдруг вспомнил ту рыжую, что навязала ему страшную голову. И решил обязательно зайти и взглянуть на улыбчивую красавицу ещё раз. Или у него появится знакомая ведьма, что неплохо. Или просто девушка, что ещё лучше. Тыквенная голова, если бы ей дали слово, могла бы кое-что рассказать по этому поводу и о своей бывшей владелице. Но кто же будет разговаривать с кашей?
Автор: Александр "Котобус" Горбов.
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Сегодня, 16:49 by ЛетягаПросмотров: 28Комментарии: 7
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