Пятничная рассказявка №210 - Тыква

Летяга Просмотров: 28 Комментарии: 7 +6 Сегодня, 16:49 by

— Пятнадцатый, пожалуйста! - Женька икнул и шлёпнул круглым номерком по стойке гардероба. Пока девушка подавала ему куртку, он мучительно пытался сфокусировать на ней взгляд. Но раз за разом терпел поражение.— Прошу Вас.Кажется, она ему улыбнулась. Но ручаться за это Женька бы не стал: знал, что после второго литра пива ему все девушки кажутся улыбающимися.— С-с-спасибо.Неловко просунув руки в рукава, он уже собирался уйти. И даже нашёл взглядом, где выход из ресторанчика.— Не хотите взять с собой тыкву?Женька непонимающе посмотрел на гардеробщицу, на тыкву, на которую она указывала, снова на девушку… Девушка оказалась рыжей, да еще с ведьминским колпаком на голове. Ах, да! Они же сегодня праздновали хэллоуин, как он мог забыть.— Возьмите, совершенно бесплатно.Теперь она точно ему улыбнулась. Он вернулся к стойке и в упор посмотрел на тыкву. Овощ хищно скалился на него щербатым ртом. А хитрые глазки, освещённые изнутри свечкой, смотрели злобно и вызывающе.— А вот и возьму!Женька подхватил тыкву под руку и противоторпедным манёвром направился к выходу.Холодный воздух слегка прочистил голову гуляке. Ветер, не стесняясь, лез под куртку и колючими иголками трепал за уши. Несмотря на ветер свечка в тыкве и не думала потухать. От чего рожа в сумерках смотрелась зловеще и насмешливо.— Тоже мне хочешь сказать, что пить вредно? Да пофиг. Пойдём домой, буду тобой соседей пугать.И Женька направился к остановке. Хэллоуин он не любил, полагая праздник чужим для своей “русской души”. Что не мешало ему присоединяться к друзьям, решившим его отпраздновать. Вот и получил по заслугам - автобусов не было совершенно.— Эх ты, голова.Парень потрепал тыкву по макушке.— Застряли мы с тобой.Та не отвечала, только скалилась кривым ртом.Одной рукой достав бумажник, Женька пересчитал наличность и поднял руку - такси до дома он мог себе позволить.Постояв так минут десять, парень опустил руку: редкие машины летели мимо.— Похоже, это ты виновата. Кто меня подберет с такой зловещей башкой?Женька поднял тыкву повыше и задул свечу. Внутри жуткого овоща сразу же поселилась непроглядная тьма. А из глаз страшной головы поплыл дымок.И тут же с неба рухнул снегопад. Беспросветная белая стена окружила пятачок остановки. Какое такси, тут машину и за пять метров не увидишь. Женька обвел взглядом вокруг себя и вздохнул. Дом и тёплая постель откладывались. Время тянулось, снег валил и валил, а Женька начал замерзать.В очередной раз переложив тыкву из одной руки в другую, он взглянул в её морду. И немного струхнул. Тыква щерилась тёмной пастью и явно ухмылялась. Нагло и зло. Словно это она, тёмная душа хэллоуина, устроила это безобразие.— Ах, ты! Сволочь!Женька встряхнул тыкву.— А ну-ка прекрати!В отместку злобная голова устроила очередную каверзу. Из снежной темноты вылетела машина. С визгом пронеслась мимо, окатив парня жидкой грязью из-под колёс.— Пакость ты эдакая!Женька швырнул тыкву на лавочку внутри остановки. Башка беззвучно смеялась, пророча ему неисчислимые беды.— Ну, дрянь! Думаешь победила? Тоже мне нечисть нашлась. Не местная ты, поняла? Да я на колядках всех козлом так пугал, что тебе и не снилось!Но тыква явно не верила. Злобно скалилась и сдаваться не собиралась.— Ух, я тебя!Женька бросился к вражине, схватил и в порыве гнева отгрыз от неё кусочек. Так получилось еще страшней - оранжевая харя стала еще пакостней.— Ничего, я тебе покажу, страшила заграничная.Он огляделся. В метрах пятидесяти горел светом ряд ларьков. Женька поднял воротник, подхватил тыкву и направился к ним. Пройдя мимо круглосуточного магазинчика со съестной мелочевкой, он вошёл в открытую ещё цветочную лавку.Через пятнадцать минут на остановке стоял согревшийся Женька, с пластиковым стаканчиком дешёвого, но горячего кофе. А на скамейке лежала тыква, обмотанная цветными ленточками, с цветком во рту. И привязанными к макушке тремя радостными воздушными шариками. Жалкая, несчастная, совершенно теперь не страшная, она явно не ожидала такого нечеловеческого коварства.Снег утих, а затем и вовсе прекратился. Из темноты, радостно сияя огнями, выехал автобус.— Пойдем, глупая башка. Тобой только детсадовских пугать.Женька сунул тыкву подмышку и поехал домой.Утром Женька, свежий и бодрый, вышел на кухню. На столе стояла вчерашняя тыква. Как в кандалы закованная в ленточки, всем выражением лица она жаловалась на несправедливость и испорченный праздник страха.— Будешь знать, как гадости делать.Женька взял нож и подмигнул тыкве.— Передай своим тёмным коллегам - у нас тут не там. Мы таких, как вы, страшненьких, с кашей едим.И нож разрезал посланницу тёмных сил пополам.Наворачивая третью тарелку рисовой каши с тыквой, Женька вдруг вспомнил ту рыжую, что навязала ему страшную голову. И решил обязательно зайти и взглянуть на улыбчивую красавицу ещё раз. Или у него появится знакомая ведьма, что неплохо. Или просто девушка, что ещё лучше. Тыквенная голова, если бы ей дали слово, могла бы кое-что рассказать по этому поводу и о своей бывшей владелице. Но кто же будет разговаривать с кашей?Автор: Александр "Котобус" Горбов.

Ключевые слова: Хеллоуин тыква такси каша рассказявка

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