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Творческие истории

Машина

Валера Степанов купил машину. Не новую, конечно, с рук. Да и марка не ахти какая, но главное ведь колёса да салон от дождя, остальное его не волновало!
- Ух, ты! - Друзья кружили возле автомобиля, то похлопывали по капоту, то зачем-то пинали колёса и периодически пожимали Валере руку.
- «Москвичонок» что надо, молодец, Валерка! – радовался больше всех Женька Мажура, закадычный друг детства и, вдобавок, сосед, живущий через забор в родительском доме.
- Ага! – Степанов ласково поправил боковое зеркало и с довольным видом посмотрел по сторонам.
- Главное, чехлы классные! – с видом крупного знатока резюмировал Гоша Зайцев, ещё один друг и бывший одноклассник Валеры.
Все трое работали на совхозной автобазе: Женька водителем на хлебовозке, а Степанов с Гошей простыми слесарями. Валера находился в законном отпуске, вот и подвернулся по дешёвке этот автомобиль. В соседнем селе купил. Почти даром продала его незнакомая тётка, уверявшая, что это машина её покойного супруга, который полгода назад отдал богу свою душу. А то, что он любил до невозможности свой «Москвичок» и что лелеял его, как дитё малое, Степанов старался пропустить мимо ушей. Какой хозяин не любит свою машину? Но автомобиль был в идеальном состоянии, и в этом тётке не откажешь. Хорош!
- Ладно, мужики, пора в стайку! Завтра в ГАИ, то да сё.… Потом покатаемся! Вы уж извиняйте, братцы!
Степанов уверенно сел за руль, осторожно хлопнул дверцей и включил замок зажигания. Автомобиль завёлся, как говорится, с полуоборота. Махнув друзьям, что б отошли в сторону, Валера с заправским видом въехал во двор. Неспеша вышел из машины, ещё раз поправил зеркало и пошёл закрывать ворота.

На оформление ушло два дня. Сразу возле ГАИ Степанов прикрутил номера. Потом, как городской, заехал в районную мойку и, счастливый, покатил по просёлочной дороге в свою Неклюдовку.
От июльской жары изнывали бесконечные поля. Травы, потускневшие и потерявшие былую свежесть, всё ниже гнулись к земле.
«Эх, кондиционер бы!» - мечтательно подумал Валера. Конечно, это не иномарка какая-нибудь, но всё-таки….
Откуда-то дунуло ветерком. Окна были открыты, но повеяло сзади. Степанову даже показалось, что в салонном зеркале мелькнуло чьё-то лицо. Он в недоумении оглянулся назад, но на заднем сиденье никого не было. Да и откуда там кому взяться!
Валера остановил машину прямо посреди дороги, вышел и задумчиво остановился возле задней дверцы. В голове промелькнуло, непонятно откуда взявшееся, беспокойство.
«Это у тебя от радости что ли?» - спросил он сам себя. Ответа, естественно, не было, но неприятный осадок остался.
И всю дорогу до деревни Валера через зеркало то и дело поглядывал назад, ощущал прохладу и затылком чувствовал чьё-то незримое присутствие.
Подогнав машину к своему дому, он запер « Москвич» на ключ и пошёл на ферму, где работала Глаша, его жена. Специально не стал подъезжать на автомобиле, чтобы избежать ненужных расспросов, да и почему-то захотелось поскорее прогуляться на свежем воздухе.
- Мог бы и на машине приехать! – обиженно проворчала жена.
- Да ладно тебе, успеем ещё! – Валера прижал к себе супругу, - Вот вечером и заеду!
- Хорошо, - примирительно согласилась Глаша.
От жены Степанов прямиком направился, было, на автобазу, но, проходя мимо дома, с удивлением заметил, что «Москвичок» стоит далеко от ворот, совсем не в том месте, где он его оставил.
«Ну, блин, поймаю – уши надеру!» – раздражённо передёрнул плечами Валера. Конечно, местные пацаны облюбовали новинку, кто ж ещё? Вот я вам!
Возле машины никого не было, да и следов рядом не наблюдалось, кроме его, Валериных, но других объяснений в голову не пришло, и Степанов поставил машину на прежнее место. Во двор загонять не стал, поскольку вечером собирался забрать с фермы жену.
В салоне было жарко. Он мысленно упрекнул себя за излишнюю впечатлительность. Только вот давило что-то на сердце, и назойливое беспокойство никак не хотело его оставлять.
Позже заехал за Глашей, они вместе катались по пыльным окраинным дорогам, и Степанов убеждал супругу, что им просто подфартило, потому что автомобили в таком техническом состоянии стоят гораздо дороже. Её убеждал, а сам замечал, что не стало в его душе былой радости от этой покупки. Была просто пустота, и где-то в мозжечке свербило и не давало покоя нехорошее предчувствие.
Обо всём этом он, естественно, не стал рассказывать Глаше. Друзьям тоже ничего не сказал: не дай бог, подумают, что от радости заговариваться стал.
Ночью, выйдя во двор по нужде, Степанов увидел, что машина стоим капотом к воротам. По спине пробежал неприятный холодок и словно тысяча иголок одновременно впилось в пальцы ног. Не так ведь она стояла, не так! Как загнал, так и оставил! И ещё показалось, что за рулём сидит какой-то мужик в надвинутой на глаза кепке. Тот любовно гладил рукой по рулю и смотрел прямо вперёд на закрытые ворота.
Валера, едва придя в себя, осторожно, стараясь не шуметь, попятился назад и тихо закрыл за собой дверь. Сдерживаясь, он заскочил с веранды в дом и накинул крючок. Ё-моё!
И тут он понял, кто был этот мужик. Хозяин! Тот, первый хозяин «Москвича», что умер полгода назад! Тётка же говорила, что он до безумия любил эту машину! Ещё припомнилось, что проскользнула в её речи фраза, мол, он и умер-то за рулём, прямо в салоне, едва подъехав к дому. Поняв, что сболтнула лишнее, она постаралась перевести разговор на другую тему. Степанов тогда не придал этому значения, а вот сейчас дошло….
Утром, стараясь не поддаваться панике, Валера с опаской завёл машину, как ни в чём не бывало довёз Глашу до фермы. Она на прощание помахала ему рукой: до встречи, мол! А он, кивнув головой, отъехал неспеша и, как только супруга скрылась за дверью, судорожно нажал на газ. Степанов знал, что делать! Он летел, брезгливо держась за руль, а сзади снова веяло холодом. Холод, как покрывалом, обволакивал его спину, медленно продвигаясь по рукам и ногам. Не обращая на это внимания, Валера всё давил и давил на газ! Он даже улавливал на заднем сиденье непонятное шевеление. Боковым зрением заметил в зеркале удивлённые глаза того мужика. Хозяин был сзади!
Машина выскочила на берег местной речушки. Выключив скорость, Степанов рванул ручник и почти выкатился из дверей. Надорванный мотор заглох, только это уже не имело никакого значения! В салоне никого не было, но Валера знал, что Он там.
Трясущимися от страха руками пришедший в себя Степанов открыл багажник и вытащил оставленную про запас канистру с бензином. Он с каким-то наслаждением поливал некогда счастливую покупку. Вспомнил, как это не раз видел в фильмах. Оставляя бензиновую дорожку, отошёл от «Москвича» на достаточное расстояние и чиркнул зажигалкой.
В рванувшемся пламени услышал ужасающий вопль. Оно, бывшее когда-то человеком, металось по салону и билось в закрытые двери! В боковом стекле отразились выкатывающиеся из орбит глаза на перекошенном лице. А затем, как восковая фигура от огромной температуры, всё начало плавится и течь. Взрыв поставил окончательную точку в этой вакханалии. В столбе огня, взметнувшимся вверх, Валера увидел поднимающееся в небо бесформенное искрящееся пятно.
- Вот и полетела к богу твоя душа, - не переставая шептал Степанов, - вот и полетела!
Возвращаясь назад, усталый от свалившихся на голову событий, возле деревни увидел бегущих к нему людей.
- Что случилось?! – наперебой спрашивали возбуждённые мужики, а он, в изнеможении просто махнул рукой:
- Проводка замкнула….
- Вот не повело человеку, горе-то какое! – шептались потом в деревне бабы, - Ведь только машину купил….

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03 by VolgskiПросмотров: 18Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Машина покупка старый хозяин страх

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 14:35
+2
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Трусоват новый владелец москвичонка оказался)) А, может, наоборот, предусмотрителен.
"Кристину" напомнило.
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#2 написал: зелёное яблочко
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И жутко, и радостно. Сочинения Волжского —…это всегда знак качества
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