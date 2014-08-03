Машина

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:03

Volgski Просмотров: 18 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 14:03 by

Валера Степанов купил машину. Не новую, конечно, с рук. Да и марка не ахти какая, но главное ведь колёса да салон от дождя, остальное его не волновало!- Ух, ты! - Друзья кружили возле автомобиля, то похлопывали по капоту, то зачем-то пинали колёса и периодически пожимали Валере руку.- «Москвичонок» что надо, молодец, Валерка! – радовался больше всех Женька Мажура, закадычный друг детства и, вдобавок, сосед, живущий через забор в родительском доме.- Ага! – Степанов ласково поправил боковое зеркало и с довольным видом посмотрел по сторонам.- Главное, чехлы классные! – с видом крупного знатока резюмировал Гоша Зайцев, ещё один друг и бывший одноклассник Валеры.Все трое работали на совхозной автобазе: Женька водителем на хлебовозке, а Степанов с Гошей простыми слесарями. Валера находился в законном отпуске, вот и подвернулся по дешёвке этот автомобиль. В соседнем селе купил. Почти даром продала его незнакомая тётка, уверявшая, что это машина её покойного супруга, который полгода назад отдал богу свою душу. А то, что он любил до невозможности свой «Москвичок» и что лелеял его, как дитё малое, Степанов старался пропустить мимо ушей. Какой хозяин не любит свою машину? Но автомобиль был в идеальном состоянии, и в этом тётке не откажешь. Хорош!- Ладно, мужики, пора в стайку! Завтра в ГАИ, то да сё.… Потом покатаемся! Вы уж извиняйте, братцы!Степанов уверенно сел за руль, осторожно хлопнул дверцей и включил замок зажигания. Автомобиль завёлся, как говорится, с полуоборота. Махнув друзьям, что б отошли в сторону, Валера с заправским видом въехал во двор. Неспеша вышел из машины, ещё раз поправил зеркало и пошёл закрывать ворота.На оформление ушло два дня. Сразу возле ГАИ Степанов прикрутил номера. Потом, как городской, заехал в районную мойку и, счастливый, покатил по просёлочной дороге в свою Неклюдовку.От июльской жары изнывали бесконечные поля. Травы, потускневшие и потерявшие былую свежесть, всё ниже гнулись к земле.«Эх, кондиционер бы!» - мечтательно подумал Валера. Конечно, это не иномарка какая-нибудь, но всё-таки….Откуда-то дунуло ветерком. Окна были открыты, но повеяло сзади. Степанову даже показалось, что в салонном зеркале мелькнуло чьё-то лицо. Он в недоумении оглянулся назад, но на заднем сиденье никого не было. Да и откуда там кому взяться!Валера остановил машину прямо посреди дороги, вышел и задумчиво остановился возле задней дверцы. В голове промелькнуло, непонятно откуда взявшееся, беспокойство.«Это у тебя от радости что ли?» - спросил он сам себя. Ответа, естественно, не было, но неприятный осадок остался.И всю дорогу до деревни Валера через зеркало то и дело поглядывал назад, ощущал прохладу и затылком чувствовал чьё-то незримое присутствие.Подогнав машину к своему дому, он запер « Москвич» на ключ и пошёл на ферму, где работала Глаша, его жена. Специально не стал подъезжать на автомобиле, чтобы избежать ненужных расспросов, да и почему-то захотелось поскорее прогуляться на свежем воздухе.- Мог бы и на машине приехать! – обиженно проворчала жена.- Да ладно тебе, успеем ещё! – Валера прижал к себе супругу, - Вот вечером и заеду!- Хорошо, - примирительно согласилась Глаша.От жены Степанов прямиком направился, было, на автобазу, но, проходя мимо дома, с удивлением заметил, что «Москвичок» стоит далеко от ворот, совсем не в том месте, где он его оставил.«Ну, блин, поймаю – уши надеру!» – раздражённо передёрнул плечами Валера. Конечно, местные пацаны облюбовали новинку, кто ж ещё? Вот я вам!Возле машины никого не было, да и следов рядом не наблюдалось, кроме его, Валериных, но других объяснений в голову не пришло, и Степанов поставил машину на прежнее место. Во двор загонять не стал, поскольку вечером собирался забрать с фермы жену.В салоне было жарко. Он мысленно упрекнул себя за излишнюю впечатлительность. Только вот давило что-то на сердце, и назойливое беспокойство никак не хотело его оставлять.Позже заехал за Глашей, они вместе катались по пыльным окраинным дорогам, и Степанов убеждал супругу, что им просто подфартило, потому что автомобили в таком техническом состоянии стоят гораздо дороже. Её убеждал, а сам замечал, что не стало в его душе былой радости от этой покупки. Была просто пустота, и где-то в мозжечке свербило и не давало покоя нехорошее предчувствие.Обо всём этом он, естественно, не стал рассказывать Глаше. Друзьям тоже ничего не сказал: не дай бог, подумают, что от радости заговариваться стал.Ночью, выйдя во двор по нужде, Степанов увидел, что машина стоим капотом к воротам. По спине пробежал неприятный холодок и словно тысяча иголок одновременно впилось в пальцы ног. Не так ведь она стояла, не так! Как загнал, так и оставил! И ещё показалось, что за рулём сидит какой-то мужик в надвинутой на глаза кепке. Тот любовно гладил рукой по рулю и смотрел прямо вперёд на закрытые ворота.Валера, едва придя в себя, осторожно, стараясь не шуметь, попятился назад и тихо закрыл за собой дверь. Сдерживаясь, он заскочил с веранды в дом и накинул крючок. Ё-моё!И тут он понял, кто был этот мужик. Хозяин! Тот, первый хозяин «Москвича», что умер полгода назад! Тётка же говорила, что он до безумия любил эту машину! Ещё припомнилось, что проскользнула в её речи фраза, мол, он и умер-то за рулём, прямо в салоне, едва подъехав к дому. Поняв, что сболтнула лишнее, она постаралась перевести разговор на другую тему. Степанов тогда не придал этому значения, а вот сейчас дошло….Утром, стараясь не поддаваться панике, Валера с опаской завёл машину, как ни в чём не бывало довёз Глашу до фермы. Она на прощание помахала ему рукой: до встречи, мол! А он, кивнув головой, отъехал неспеша и, как только супруга скрылась за дверью, судорожно нажал на газ. Степанов знал, что делать! Он летел, брезгливо держась за руль, а сзади снова веяло холодом. Холод, как покрывалом, обволакивал его спину, медленно продвигаясь по рукам и ногам. Не обращая на это внимания, Валера всё давил и давил на газ! Он даже улавливал на заднем сиденье непонятное шевеление. Боковым зрением заметил в зеркале удивлённые глаза того мужика. Хозяин был сзади!Машина выскочила на берег местной речушки. Выключив скорость, Степанов рванул ручник и почти выкатился из дверей. Надорванный мотор заглох, только это уже не имело никакого значения! В салоне никого не было, но Валера знал, что Он там.Трясущимися от страха руками пришедший в себя Степанов открыл багажник и вытащил оставленную про запас канистру с бензином. Он с каким-то наслаждением поливал некогда счастливую покупку. Вспомнил, как это не раз видел в фильмах. Оставляя бензиновую дорожку, отошёл от «Москвича» на достаточное расстояние и чиркнул зажигалкой.В рванувшемся пламени услышал ужасающий вопль. Оно, бывшее когда-то человеком, металось по салону и билось в закрытые двери! В боковом стекле отразились выкатывающиеся из орбит глаза на перекошенном лице. А затем, как восковая фигура от огромной температуры, всё начало плавится и течь. Взрыв поставил окончательную точку в этой вакханалии. В столбе огня, взметнувшимся вверх, Валера увидел поднимающееся в небо бесформенное искрящееся пятно.- Вот и полетела к богу твоя душа, - не переставая шептал Степанов, - вот и полетела!Возвращаясь назад, усталый от свалившихся на голову событий, возле деревни увидел бегущих к нему людей.- Что случилось?! – наперебой спрашивали возбуждённые мужики, а он, в изнеможении просто махнул рукой:- Проводка замкнула….- Вот не повело человеку, горе-то какое! – шептались потом в деревне бабы, - Ведь только машину купил….

Ключевые слова: Машина покупка старый хозяин страх

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