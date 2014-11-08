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Можно ли одолеть НЕХа, полив его святой водой?


 
Творческие истории

Упырь (с голосованием)

В некотором царстве, в некотором государстве был-жил старик со старухою; у них была дочь Маруся. В их деревне был обычай справлять праздник Андрея Первозванного: соберутся девки в одну избу, напекут пампушек и гуляют целую неделю, а то и больше. Вот дождались этого праздника, собрались девки, напекли-наварили, что́ надо; вечером пришли парубки с сопелкою, принесли вина, и началась пляска, гульба — дым коромыслом! Все девки хорошо пляшут, а Маруся лучше всех. Немного погодя входит в избу такой молодец — что на́ поди! Кровь с молоком! Одет богато, чисто. «Здравствуйте, — говорит, — красные девицы!» — «Здравствуй, добрый молодец!» — «Гулянье вам!» — «Милости просим гулять к нам!» Сейчас вынул он кошель полон золота, послал за вином, за орехами, пряниками — разом все готово; начал угощать и девок и ребят, всех оделил. А пошел плясать — любо-дорого посмотреть! Больше всех полюбилась ему Маруся; так к ней и пристает.
Наступило время по домам расходиться. Говорит этот молодец: «Маруся! Поди, проводи меня». Она вышла провожать его; он и говорит: «Маруся, сердце! Хочешь ли, я тебя замуж возьму?» — «Коли бы взял, я бы с радостью пошла. Да ты отколя?» — «А вот из такого-то места, живу у купца за приказчика». Тут они попрощались и пошли всякий своей дорогою. Воротилась Маруся домой, мать ее спрашивает: «Хорошо ли погуляла, дочка?» — «Хорошо, матушка! Да еще скажу тебе радость: был там со стороны добрый мо́лодец, собой красавец, и денег много; обещал взять меня замуж». — «Слушай, Маруся: как пойдешь завтра к девкам, возьми с собой клубок ниток; станешь провожать его, в те́ поры накинь ему петельку на пуговицу и распускай потихоньку клубок, а после по этой нитке и сведаешь, где он живет».
На другой день пошла Маруся на вечерницу и захватила с собой клубок ниток. Опять пришел добрый мо́лодец: «Здравствуй, Маруся!» —«Здравствуй!» Начались игры, пляски; он пуще прежнего льнет к Марусе, ни на шаг не отходит. Уж время и домой идти. «Маруся, — говорит гость, — проводи меня». Она вышла на улицу, стала с ним прощаться и тихонько накинула петельку на пуговицу; пошел он своею дорогою, а она стоит да клубок распускает; весь распустила и побежала узнавать, где живет ее названый жених? Сначала нитка по дороге шла, после потянулась через заборы, через канавы и вывела Марусю прямо к церкви, к главным дверям. Маруся попробовала — двери заперты; пошла кругом церкви, отыскала лестницу, подставила к окну и полезла посмотреть, что там деется? Влезла, глянула — а названый жених стоит у гроба да упокойника ест; в церкви тогда ночевало мертвое тело. Хотела было потихоньку, соскочить с лестницы, да с испугу не остереглась и стукнула; бежит домой — себя не помнит, все ей погоня чудится; еле жива прибежала!
Поутру мать спрашивает: «Что, Маруся, видела того мо́лодца?» — «Видела, матушка!» — а что́ видела, того не рассказывает. Вечером сидит Маруся в раздумье: идти или нет на вечерницу? «Ступай, — говорит мать, — поиграй, пока молода!» Приходит она на вечерницу, а нечистый уже там. Опять начались игры, смехи, пляска; девки ничего не ведают! Стали по домам расходиться; говорит нечистый: «Маруся! Поди, проводи меня». Она нейдет, боится. Тут все девки на нее накинулись: «Что с тобой? Или застыдилася? Ступай, проводи добра мо́лодца!» Нечего делать, пошла — что бог даст! Только вышли на улицу, он ее и спрашивает: «Ты вчера к церкви ходила?» — «Нет!» — «А видела, что я там делал?» — «Нет!» — «Ну, завтра твой отец помрет!» Сказал и исчез.
Вернулась Маруся домой грустна и невесела; поутру проснулась — отец мертвый лежит. Поплакали над ним и в гроб положили; вечером мать к попу поехала, а Маруся осталась: страшно ей одной дома. «Дай, — думает, — пойду к подругам». Приходит, а нечистый там. «Здравствуй, Маруся! Что не весела?» — спрашивают ее девки. «Какое веселье? Отец помер». — «Ах, бедная!» Все тужат об ней; тужит и он, проклятый, будто не его дело. Стали прощаться, по домам расходиться. «Маруся, — говорит он, — проводи меня». Она не хочет. «Что ты — маленькая, что ли? Чего боишься? Проводи его!» — пристают девки. Пошла провожать; вышли на улицу. «Скажи, Маруся, была ты у церкви?» — «Нет!» — «А видела, что я делал?» — «Нет!» — «Ну, завтра мать твоя помрет!» Сказал и исчез.
Вернулась Маруся домой еще печальнее; переночевала ночь, поутру проснулась — мать лежит мертвая. Целый день она проплакала, вот солнце село, кругом темнеть стало — боится Маруся одна оставаться; пошла к подругам. «Здравствуй! Что с тобой? На тебе лица не видать!» — говорят девки. «Уж какое мое веселье! Вчера отец помер, а сегодня мать». — «Бедная, несчастная!» — сожалеют ее все. Вот пришло время прощаться. «Маруся! Проводи меня», — говорит нечистый. Вышла провожать его. «Скажи, была ты у церкви?» — «Нет!» — «А видела, что я делал?» — «Нет!» — «Ну, завтра ввечеру сама помрешь!» Маруся переночевала с подругами, поутру встала и думает: что ей делать? Вспомнила, что у ней есть бабка — старая-старая, уж ослепла от долгих лет. «Пойду-ка я к ней, посоветуюсь».
Отправилась к бабке. «Здравствуй, бабушка!» — «Здравствуй, внучка! Как бог милует? Что отец с матерью?» — «Померли, бабушка!» — и рассказала ей все, что с нею случилося. Старуха выслушала и говорит: «Ох, горемычная ты моя! Ступай скорей к попу, попроси его: коли ты помрешь, чтоб вырыли под порогом яму, да несли бы тебя из избы не в двери, а протащили б сквозь то отверстье; да еще попроси, чтоб похоронили тебя на перекрестке — там, где две дороги пересекаются». Пришла Маруся к попу, слезно заплакала и упросила его сделать все так, как бабушка научила; воротилась домой, купила гроб, легла в него — и тотчас же померла. Вот дали знать священнику; похоронил он сначала отца и мать Маруси, а потом и ее. Вынесли Марусю под порогом, схоронили на раздорожье.
В скором времени случилось одному боярскому сыну проезжать мимо Марусиной могилы; смотрит — а на той могиле растет чудный цветок, какого он никогда не видывал. Говорит барич своему слуге: «Поди, вырой мне тот цветок с корнем; привезем домой и посадим в горшок: пусть у нас цветет!» Вот вырыли цветок, привезли домой, посадили в муравленый горшок и поставили на окно. Начал цветок расти, красоваться. Раз как-то не поспалось слуге ночью; смотрит он на окно и видит — чудо совершилося: вдруг цветок зашатался, упал с ветки наземь — и обратился красной девицей; цветок был хорош, а девица лучше! Пошла она по комнатам, достала себе разных напитков и кушаньев, напилась-наелась, ударилась об пол — сделалась по-прежнему цветком, поднялась на окно и села на веточку.
На другой день рассказал слуга баричу, какое чудо ему в ночи́ привиделось. «Ах, братец, что ж ты меня не разбудил? Нынешнюю ночь станем вдвоем караулить». Пришла ночь — они не спят, дожидаются. Ровно в двенадцать часов цветок начал шевелиться, с места на место перелетать, после упал наземь — и явилась красная девица; достала себе напитков и кушаньев и села ужинать. Барич выбежал, схватил ее за белые руки и повел в свою горницу; не может вдоволь на нее насмотреться, на красоту ее наглядеться. Наутро говорит отцу, матери: «Позвольте мне жениться; я нашел себе невесту». Родители позволили. Маруся говорит: «Я пойду за тебя только с тем уговором, чтобы четыре года в церковь не ходить». — «Хорошо!»
Вот обвенчались, живут себе год и два, и прижили сына. Один раз наехали к ним гости; подгуляли, выпили, и стали хвалиться своими женами: у того хороша, у другого еще лучше. «Ну, как хотите, — говорит хозяин, — а лучше моей жены во всем свете нету!» — «Хороша, да некрещена!» — отвечают гости. «Как так?» — «Да в церковь не ходит». Те речи показались мужу обидны; дождался воскресенья и велел жене наряжаться к обедне. «Знать ничего не хочу! Будь сейчас готова!» Собрались они и поехали в церковь; муж входит — ничего не видит, а она глянула — сидит на окне нечистый. «А, так ты вот она! Вспомни-ка старое: была ты ночью у церкви?» — «Нет!» — «А видела, что я там делал?» — «Нет!» — «Ну, завтра у тебя и муж и сын помрут!»
Маруся прямо из церкви бросилась к своей старой бабушке. Та ей дала в одном пузырьке святой воды, а в другом живущей и сказала, как и что делать. На другой день померли у Маруси и муж и сын; а нечистый прилетел и спрашивает: «Скажи, была у церкви?» — «Была». — «А видела, что я делал?» — «Мертвого жрал!» Сказала да как плеснет на него святой водою — он так прахом и рассыпался. После взбрызнула живущей водой мужа и сына — они тотчас ожили и с той поры не знали ни горя, ни разлуки, а жили все вместе долго и счастливо.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:34
Сегодня, 18:34 by az.ecmbПросмотров: 105Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: НЕХ упырь святая вода голосование живая вода

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Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Сегодня, 18:40
+3
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1763|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 068
Всем доброго времени суток!

Для начала прошу проголосовать и аргументировать в комментах свою точку зрения.

А меня волнует еще один (дополнительный) вопрос.
В истории Маруся применила два вида воды - святую и живую. Лично я привык применять святую воду в качестве соло-курса, а живую комбинировать с мертвой - синергический эффект в этом случае подтвержден многолетней практикой в разных источниках.
Хотелось бы услышать ваше мнение насчет совместимости примененных Марусей видов воды. Просто мне кажется, что совместное применение любых не прошедших сертификацию в церкви языческих(!) препаратов должно быть запрещено
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#2 написал: Летяга
Сегодня, 18:43
+2
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Группа: Модераторы
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Публикаций: 227
Комментариев: 6 034
Я потом откомментируюсь)) Историй в админке много wink

Да, плюсанула. И сказка хороша, и вопросы интересные подняты.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#3 написал: kusi
Сегодня, 19:02
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (2045|0)
Публикаций: 334
Комментариев: 6 542
Цитата: az.ecmb
Просто мне кажется, что совместное применение любых не прошедших сертификацию в церкви языческих(!) препаратов должно быть запрещено

Всецело согласна! Ещё бы не мешало запретить иконы и распятия нацеловывать.(а то как всем скопом к одной иконе припадут, а потом дивятся эпидемиям)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#4 написал: Lynx
Сегодня, 19:06
+2
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 263
Комментариев: 1 609
Я лично за второй пунктик проголосовала, ибо святой-то водицей спугнуть можно, а убить поди нет. Хотя откудова мне знать? Я ж не НЕХ)))
Плюсану)))
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#5 написал: conjure one
Сегодня, 19:16
+1
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Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 533
Что касается голосования, то полагаю, всё зависит от веры человека, то есть если ты в это веришь, то это работает.

По поводу применения святой и живой воды, то и тут Маруся сделала всё правильно: нечистого святой водой окатила, потому как он из мира падших духов, а мужа и сына живой полила - тоже правильно, потому как в сказках действует и живая вода в подобных случаях. Помните Златовласку? Там в сказке вместе с живой водой была ещё и мертвая. Так вот Златовласка сначала полила отрубленную голову Иржи мертвой водой, и она приросла к шее, а после уже живой водой плеснула, и её возлюбленный вернулся к жизни. А я для себя сделал открытие, что и мертвая вода тоже может участвовать в созидательном процессе. За публикацию плюс.
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: az.ecmb
Сегодня, 19:27
+2
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Группа: Комментаторы
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 068
Цитата: conjure one
Помните Златовласку? Там в сказке вместе с живой водой была ещё и мертвая. Так вот Златовласка сначала полила отрубленную голову Иржи мертвой водой, и она приросла к шее, а после уже живой водой плеснула, и её возлюбленный вернулся к жизни.

Понятно, Серёж. Но вот о том я и говорю - синергичность живой и мёртвой воды не вызывает сомнения. Но Маруся-то мёртвую воду проигнорировала. Она использовала святую воду и живущую (живую). Правда, в отношении двух разных субъектов и в разных целях. Тем не менее, налицо смешение двух разных школ - народной православной и христианско-православной. Это и смущает.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#7 написал: conjure one
Сегодня, 19:35
+3
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Репутация: (3257|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 533
Жень, так Марусе ейная бабка про мёртвую воду вообще ничего не говорила) Поэтому она и без неё обошлась. Что касается смешения школ, так это же фольклор. А у нашего народа (да и не только у нашего) вера и суеверия очень перемешаны. Правда жизни такова)
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#8 написал: Qusto
Сегодня, 19:50
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Публикаций: 234
Комментариев: 1 980
Очень хорошая сказка, написано супер! Одно замечание автору, отделяйте абзацы, текст сливается... Я выбрал первый вариант. Святая вода всегда была, есть и будет символом чистоты, для тех, кто верит в Бога! Плюс, +++

P.S. Ну вот... Посмотрел в краткое, а автор "русское народное", а я-то думаю, что так складно написано... Даже разочаровался... Но сей факт, конечно, заслуг сказки не умаляет. blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
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