Желтая месть

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:27

Arhip Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:27 by

ЖЕЛТАЯ МЕСТЬИлиОкрошка для smeshЯркий солнечный лучик проник в неплотно зашторенное окно и упал на кровать, на которой мирно храпел smesh. Серега спал, подложив свою ногу к себе под голову и что-то бормотал во сне. Лучик медленно скользнул по подушке и уперся в закрытый глаз Сереги. Smesh попытался посильнее зажмуриться, но плотность века оказалась недостаточной и лучик попал на сетчатку глаза. Затем лучик нащупал зрачок и упал куда-то в глубину глазного дна, по дороге задев зрительный нерв. Нерв тут же послал импульс в мозг. Мозг завопил так, что smesh вскочил. Однако выпитые накануне спиртные напитки сильно расшатали его вестибулярный аппарат и smesh, уклонившись от нужной траектории, упал с кровати на пол, попутно повалив стол, на котором мирно спал Skyfire. Влад упал со стола на спящего на полу Петю (Petez).Petez, почуствовав на себе чье-то тело, тут же проснулся и начал орать: «Ахтунг! От винта! Уйди, пративный!», но Skyfire продолжал спать, никак не реагируя на его крики.На шум в комнату вбежали lucki, Ksa_p, Tsar и Сhica.Совместными усилиями они вытащили Петю из под Влада. Skyfire открыл глаза, оглядел комнату и задал резонный вопрос: «А где это мы?»- Не знаю, – ответил Petez, – мы вчера собрались на Воробьевых горах чтобы поехать на шашлыки. Blonda опаздывала, и мы решили заехать перекусить. Тут smesh стал орать, что умрет, если не поест окрошки. В первой кафешке окрошки не было, мы выпили пива и поехали во вторую. Там окрошка была, но только на кефире, а smesh хотел на квасе. Мы выпили пива и поехали в третью. Там была окрошка на квасе, но не с мясом, как хотел smesh, а с колбасой. Выпили еще пива и поехали в четвертую………- Ну так что, поел smesh окрошки или нет? – перебил Петю lucki.- Ну, судя потому, что он еще жив… - тут Petez машинально взглянул на Серегу и осекся: smesh закрыл глаза и бился в предсмертных конвульсиях с пеной у рта.- Smesh, только не умирай! – закричал Petez.Smesh приоткрыл один глаз и спросил:- А почему?- Ты нам нужен!!- Зачем? – подозрительно спросил Smesh.- Ты нам денег должен!- Много?- Много, – ответили все хором.- Тогда мне лучше умереть, – и Smesh снова забился в конвульсиях.- Врача! Срочно врача!!! – заорал Tsar. Дверь распахнулась и появился Глеб. Он был в одних трусах и в синем медицинском халате, надетом наизнанку и заправленным в трусы.- Что случилось?- Smesh умирает, окрошки просит.- Так, Smesh, покажи язык…….Я сказал ЯЗЫК, а ты мне что показываешь, проклятый извращенец?- Сам извращенец. Ты где меня трогаешь? Там даже жена меня не трогает!- Я произвожу пальпацию дыхательного горла.- Дыхательное горло не там!- Слушай, кто из нас врач? Мне виднее, где дыхательное горло! Вот съешь таблетку, а я поставлю пару уколов.Smesh запил таблетку пивом.- Глеб, а шприцы у тебя стерильные?- Стерильные. Только что об халат вытер.- А, ну тогда я спокоен. А что ты мне только что мне вколол?- Таблетка – это слабительное, а укол – снотворное плюс мышечный релаксант. Только попробуй теперь умереть или хотя бы заснуть.Тут в комнату вошла Ollla, завернутая в простыню.- Ollla, а ты тут откуда? Ты же вроде в Питере живешь? – удивился Ksa_p.- Среди ночи ко мне в квартиру ворвался Arhip, вытащил меня на улицу, даже одеться не дал, хорошо простынь с веревки стащила во дворе. Потом напоил пивом и сказал ехать за колонной Мазд6. Я пристроилась в хвост колонны, потом всех обогнала, потом я заблудилась, мы нашли какой-то бар, выпили пива. Дальше не помню.- Кстати, а где Arhip? – поинтересовался Skyfire.- Я тут, – раздался голос из-под кровати, – вытащите меня оттуда!Архипа вытащили из под кровати.- Хочу пива – сказал Arhip- Сейчас принесу. У меня в багажнике вроде ящик оставался – сказал Tsar и пошел на улицу.– Да, кстати, какая сволочь меня сметаной измазала?В багажнике Tsar обнаружил груду пусты бутылок и Антона - ##Мохнатый##.- Ты как тут оказался? – спросил Tsar.- Не знаю. Наверное какая-то сволочь запихнула.- Наверное та же, что меня сметаной измазала. Узнаю кто – убью насмерть.Вот так, ведя неторопливую беседу. они вернулись обратно.В квартире Tsar и ##Мохнатый## обнаружили, что, помимо остальных, так же в комнате присутствуют Muraena, Libi и Прынцесса.- Откуда вы взялись? – удивился ##Мохнатый##.- А мы в другой комнате спали.- Так сколько тут вообще комнат?- Непонятно. Мы считали три раза. Первый раз насчитали десять комнат, во второй раз семь, в третий – двенадцать, – ответила Прынцесса.- Так, значит сперва ходим по комнатам и вылавливаем остальных, – сказал Skyfire, – затем пытаемся определить, где мы, затем по машинам и едем…- За окрошкой! – радостно перебил Smesh.- Нет, не за окрошкой, а за …- ДЕВОЧКАМИ! – заорали хором ##Мохнатый## и Ksa_p.- Нет, блин, не за девочками, а за…- Пивом?- Водкой?- В-52?- Текилой?- Вискарем?- Нет!- А за чем?- Я забыл уже. Короче едем, а там разберемся.- Ну поехали.- Нет, сперва комнаты осмотрим.Планировка квартиры была очень странной. Создавалось впечатление, что коридор шел по кругу, а по бокам коридора располагались комнаты. Количество их так и не посчитали. Просто открывали дверь и врывались в первую попавшуюся. Причем после выхода из комнат создавалось впечатление, что либо количество дверей изменилось, либо сами двери загадочным образом поменяли свое месторасположение. В процессе поисков были обнаружены: Olllylllo, Agile Mariamik и Amonte. Потом решили пройтись по второму разу и нашли AtomX и Казим. Прошлись по третьему разу и нашли Deny и AlexV. Дальше ходить не стали, так как у всех закружилась голова (у каждого своя).- Так. теперь садимся по машинам и едем по городу. Вдруг кто места какие знакомые узнает, – сказал Ланик.- Ланик, а ты откуда? В комнатах тебя не было, – удивился Влад.- Я был в туалете. Ловил рыбу.Потом, немного попрепиравшись по поводу очередности езды в колонне, вся толпа вышла на улицу и расселась по машинам.Едва колонна тронулась, как из хвоста, резко разгоняясь, вылетела Ollla и, обойдя всю колонну, ушла вперед. Сломав строй все ринулись за ней. Из-за маневров часть колонны отстала. Вперед вырвались Skyfire, Petez и ##Мохнатый##. Ollla поставила машину на круиз-контроль, высунулась из люка и стала махать им руками, ногами и прочими частями тела. Внезапно встречным потоком воздуха с нее сорвало простыню и Оля осталась в чем мать родила, а именно – в желтых носочках. Простыня тут же прилетела на лобовое стекло Антона, закрыв ему весь обзор. ##Мохнатый## резко затормозил. Petez вытащил бинокль, что бы разглядеть Олю во всех подробностях. Бинокль тут же стал отнимать сидящий рядом Amonte – ему тоже хотелось посмотреть. В процессе борьбы кто-то из них резко крутанул руль и машину развернуло поперек дороги. В них чуть не влетел Skyfire, но чудом успел увернуться, выскочил на обочину и проткнул себе колесо валяющимися там шурупами. Через пару минут Ollla почувствовала, что ей стало холодно. Обнаружив отсутствие простыни, она засмущалась, густо покраснела и, нырнув обратно в люк, резко завернула куда-то во дворы и скрылась из виду.Вскоре подтянулась отставшая часть колонны. Владу заклеили колесо изолентой, перекурили и отправились на поиски Оли, пока она окончательно не заблудилась. Правда, кто-то высказал мысль, что заблудиться она не может, так как уже находится в незнакомой местности.Колонна неспешно двинулась дальше по дороге. Периодически несколько машин отделялись и уезжали прочесывать дворы. Оли нигде не было видно. По мере продвижения многие обратили внимание на две странные вещи – во-первых, дороги были очень хорошие, гладкие, без единой кочки или трещины в асфальте. Во-вторых, на улицах не было ни одного человека, хотя было почти два часа дня.Через пару часов дорога вывела на какую-то то ли площадь, то ли стоянку. Скорее всего стоянку, по крайней мере Ollla решила именно так, потому что ее машина одиноко стояла посредине этой стоянки. Оли в машине и поблизости не было.- Ollla от машины далеко не уйдет, – решила Прынцесса, – скорее всего она где-то в том парке.(Рядом со стоянкой был небольшой парк).Через полтора часа поисков Ollla так и не была найдена. Парк был прочесан полностью, но обнаружили только несколько бродячих собак и, собственно, кучу дикорастущих деревьев – всяких там елей, дубов и баобабов.- Наверно, ее похитили инопланетяне и сейчас проводят над ней сексуальные эксперименты, – предположила Agile Mariamik.- Везет же некоторым! – вздохнула Muraena.Тут вдруг прямо рядом с Петей раздался дикий крик. Кричала Ollla, причем материлась она таким многоэтажным матом, что AlexV и Ksa_p упали в обморок, а Ланик густо покраснел от ушей до хвоста. Petez же, который мирно обследовал палкой мышиную нору в поисках Оли и никак не ожидал, что ему начнут материться прямо в ухо, так перепугался, что подпрыгнул на три метра вверх и повис, уцепившись за ветку баобаба.Выяснилось, что Ollla, не желая оставаться в одних носочках, сперва обследовала дворы в надежде спереть простынь или что нибудь из одежды. После безрезультатных поисков она забрела в парк и решила прикрыться хотя бы еловыми ветками. Наломав лапника, она обвешалась им с ног до головы и теперь ее невозможно было отличить от елки. Пара синиц уже успела свить у нее на голове гнездо и уже вовсю высиживали яйца. А Ollla задумалась и не заметила, как заснула стоя, поэтому даже не видела, что рядом с ней ведутся активные поиски. Разбудили ее собаки, которые так же приняли Олю за дерево и решили использовать по прямому назначению, что и вызвало такой поток ругательств прямо на ухо Петру.Ланик, который сперва хотел сказать Оле все что о ней думает, после такого отборного мата постеснялся своего скудного словарного запаса и просто погрозил ей пальцем. Tsar, достав блокнот, судорожно конспектировал Олину речь. Chica и Libi читали у него через плечо и обсуждали некоторые фразеологические обороты. Libi интересовалась, удастся ли ей обогатить описанными способами свой сексуальный опыт, Chica утверждала, что просто физиологически невозможно повторить все это, либо же Libi останется навсегда инвалидом.Тут Smesh увидел Олины носочки. В его глазах появился нездоровый блеск и он с криком: ”Отдай мои носки!” кинулся на Олю и стал стаскивать с нее носочки. Совместными усилия Серегу оттащили в сторону, но он успел завладеть одним носком и тут же одел его себе на голову. Ollla от греха подальше убежала в машину и вывернула оставшийся носок наизнанку. С изнанки он был синего цвета.Внезапно раздался нарастающий шум двигателя. На стоянку выехала неопознанная Mazda6. Глядя на нее, Smesh резко напрягся и в глазах снова появился нездоровый блеск – машина была желтого цвета!Влад и Руслан на всякий случай схватили Серегу за руки. Smesh попытался что-то закричать, но lucki быстро снял у него с головы носок и заткнул им Сергею рот.Многие знали о неадекватной реакции Сергея на желтый цвет. Smesh обследовался лучшими психиатрами, нейро-проктологами и паталогоанатомами, но никто не мог дать ответа на причину такой реакции. Предположили что это результат глубокой психологической травмы, полученной им в детстве, которую Smesh уже не помнил, но она глубоко осела у него где-то в подсознании. Предположительно, когда Smesh был маленький, он очень хотел стать космонавтом. И однажды его из большой катапульты запустили на солнце. До солнца Smesh так и не долетел и упал в ближайший водоем. Там его нашли водолазы, вытащили на берег, откачали, а потом грязно над ним надругались. Хотя может все было и не так. Водолазы сперва нашли, потом надругались, потом вытащили и откачали. Или сперва надругались, потом нашли, вытащили, откачали. Или нашли, вытащили, надругались, откачали и потом еще раз надругались. В общем уже не известно, что произошло с Сергеем в глубоком детстве. Известно только, что у водолазов были желтые гидрокостюмы и что Smesh расхотел становиться космонавтом. Вот так похотливые водолазы разрушили светлую детскую мечту.Тем временем Мазда остановилась и из нее выбрался незнакомый мужик.Все уставились на номерные знаки машины. Они были очень странные - там где должны быть буквы были цифры и наоборот. Номер выглядел примерно так:« 9 ЫФЪ 91 ьщ RUS »Затем компания маздоводов стала разглядывать мужика. В нем ничего странного не было. Первым сориентировался Deny. Он подошел к мужику и вручил ему клубную визитку. Спустя несколько секунд мужик был окружен толпой народа. Каждый считал своим долгом дать ему визитку. Визитки совались в руки, в карманы, просовывыались под двери и стеклоочестители машины.- Вступайте к нам в клуб! – радостно сказала Chica.Мужик в ответ улыбнулся и ответил что-то на непонятном языке.- Это он на каком языке говорит? – удивился Arhip.- Не знаю. Явно не по-русски, – ответил lucki.- И не по английски, не по испански, – сказала Agile Mariamik.- Явно не по французски и не по немецки.- И не по китайски, – добавил Phen'e(Cn).В общем, изъяснялся мужик на совершенно незнакомом языке.- Интересно, а он сам по русски понимает? – сказал Smesh и спросил, – Мужик, а где тут пиво продают?Мужик что-то ответил, но по лицу было видно, что вопроса он не понял.- Мужик, пошли пить пиво – Smesh жестами изобразил пивную кружку- Мы угощаем – добавил жестами Phen'e(Cn)На этот раз мужик понял и показал рукой на стоящее неподалеку небольшое строение. Все направились туда.Бар был уютным и просторным, оформленным в стиле «Пост-апокалипсис». Кроме маздоводов и мужика посетителей не было, лишь несколько официанток бегало в различных направлениях. Принесли меню. Названия блюд и напитков были написаны русскими буквами, но на непонятном языке, так что понять, что есть что было невозможно. Пришлось опять перейти на язык жестов. Оказалось, что есть множество разных сортов пива и каждый заказал себе на свой вкус. Chica хотела заказать B-52, но не знала как изобразить это в жестах и в итоге заказала мартини. Прынцесса заказала виски с колой, но неправильно изобразила колу и в итоге ей принесли виски с тоником. Smesh безуспешно пытался изобразить жестами окрошку, причем не на кефире и колбасе, а на квасе и мясе. В результате получил что-то среднее между салатом Оливье и борщом.- Ну что, давай знакомиться? – сказал Skyfire после очередной кружки пива, – Меня зовут Влад. Ник Skyfire. А тебя как?Мужик непонимающе посмотрел на него.- Я Влад, Skyfire, – Влад ударил себя кулаком в грудь. Мужик молча смотрел на Влада.- Skyfire,– сильнее ударил себя Влад , - А ты кто?Мужик поморгал глазами глазами и снова промолчал.- Skyfire. Влад. Skyfire! – Влад ударил себя в грудь с такой силой, что сшиб себя со стула.Тут лицо мужика прояснилось и он стал делать какие-то жесты в области живота.- Мужик жестами пояснил, что его зовут Хуан – прикололся Petez.- Нет, не Хуан – сказал Arhip – его зовут Хьюберт Устинович Йорк.- А ты откуда знаешь? Ты что, знаешь его язык? – удивилась Ollla.- Не совсем, просто после нескольких кружек пива у меня установилась с ним ментальная связь. В принципе могу понимать. И вроде как он тоже меня понимает.- Тогда спроси, где мы находимся?- Мы находимся в городе под названием Первонах, – ответил Arhip.- Где это такой город, – удивилась Muraena и достала атлас.- Ну вообще-то он не у нас. В смысле не на Земле. В смысле не на планете Земля, а на планете Земля, но на другой планете Земля, не той планете Земля, откуда мы. Я понятно объясняю?- Не очень. Конкретно, где мы?- Ну, грубо говоря, в другом измерении. В параллельном мире. Там тоже есть планета Земля, но она несколько отличается от нашей планеты. В общем, я сам уже запутался.- И как же мы сюда попали? – поинтересовалась Libi.- Я толком не понял. В общем Луна в зените, Солнце в надире, в созвездии Кассиопеи взорвалась сверхновая, от этого столкнулись две галактики, поэтому Юпитер отъюпил Венеру, а у Венеры было что-то венерическое, из-за чего ткань мироздания треснула на 0,756 милисекунды и образовался проход между мирами и нас туда затянуло.- И как нам отсюда выбираться? – спросили все хором.- Ну тут такая проблемка – Arhip допил кружку пива и схватил новую – в общем, это хоть и параллельный мир, но не совсем параллельный. В отличие от нашего, разомкнутого в реальную бесконечность, он замкнут на себя. Как это - не знаю, но тут параллельные линии пересекаются и совершенно другие законы физики. И мы даже за пределы города выбраться не можем. Из города выходят несколько магистралей, вокруг города проходит транспортное кольцо. Мы можем ездить сколько угодно по кольцу, но при попытке выехать за его пределы окажется, что мы загадочным образом едем в обратную сторону, в центр города.Тут Хьюберт что-то сказал и вышел из бара.- Он извиняется, но у него важная встреча – Arhip отпил еще пива.- Так что, нам никак отсюда не выбраться? – спросили Chica и ##Мохнатый##.- Нет, Хьюберт Устинович сказал мне, как можно выбраться. Еще он сказал, что за пределами города нас поджидает опасность. А еще он мне сказал такую вещь… С этим знанием я смогу править миром а еще мне повысят зарплату!- Ollla, это ты наклеила ему клубные рамки? – перебил Алексея Phen'e(Cn), глядя на отъезжающую машину Хьюберта Устиновича Йорка, на которой появились новые клубные рамки с его инициалами – и когда только успела?- Я ничего не наклеивала – удивилась Оля – сама не знаю откуда они появились.- Ну так как все же нам отсюда выбраться? – повернулся к Алексею SkyfireВ ответ Arhip глотнул еще пива, затем уронил голову на стол и захрапел.- Arhip, проснись! – заорали все. Леха никак не реагировал.- Сейчас я его разбужу – сказала Olllylllo, – только вам лучше отвернуться, это зрелище не для слабонервных.Через полчаса Алексея удалось разбудить.- Ну так как нам отсюда выбраться? – повторил вопрос Skyfire, – и какая опасность нас подстерегает за пределами города?- Ну… В общем…Arhip помялся несколько минут, затем честно сказал:– Я забыл……. Была ночь. Smesh продирался сквозь заросли. Ветки деревьев хлестали его по лицу. Сергей не помнил, как очутился в этом лесу. Единственное, что он знал – он должен идти вперед. Если он остановится, то тот, кто идет за ним следом, настигнет его. Smesh не знал, что за существо его преследует. Временами он слышал какой-то храп и хруст веток за спиной, и эти звуки вызывали в нем желание побежать вперед сломя голову и не разбирая дороги. Однако Smesh понимал – если он побежит, побежит и тот, кто идет следом. И как только Smesh споткнется, это существо догонит его. Серега шел, прислушиваясь к шагам за спиной, пытаясь не сорваться и не перейти на бег, борясь с непреодолимым желанием обернуться и посмотреть в глаза преследователю. Однако Smesh чувствовал, стоит ему обернуться - и больше никуда он идти не сможет.Вокруг стояла кромешная тьма. Серега шел, аккуратно нащупывая почву перед собой, стараясь не споткнуться о кочку или корни деревьев. Smesh знал, стоит ему упасть - и больше он не поднимется. Идущий позади шел не прибавляя шага, но и не отставая. Он как будто понимал – его жертва никуда не денется. Smesh почти физически чувствовал, как чей-то взгляд буравит его спину.Внезапно лес расступился и Сергей оказался на поляне, освещенной тусклым светом луны. Посредине поляны был пруд. Вернее, что-то похожее на пруд, так как, подойдя к берегу, Smesh уловил запах кваса. Серега опустился на колени и окунул руку в жидкость, заполнявшую пруд. Понюхал, лизнул – это без сомнения был квас. Пруд из кваса! Вернее не из кваса, из окрошки – на руке остались кусочки огурцов, лука, картошки и мяса. Окрошка на квасе и мясе, именно о такой мечтал Smesh! И, забыв обо всем, Smesh начал черпать горстями окрошку и есть ее. Затем, сбросив с себя одежду, он нырнул в пруд и принялся плескаться в нем, нырять, при этом глотая окрошку, брызгаясь ей в разные стороны.Вдоволь наевшись и наплескавшись, Smesh подплыл к тому месту, где оставил одежду и стал вылезать на берег. И тут остолбенел! На берегу кто-то стоял!В свете луны было сложно рассмотреть это существо, однако с первого взгляда было понятно – это не человек. Существо было худым и очень высоким. Форма головы вытянутая, шишкообразная. Три пары глаз на лице (если это можно назвать лицом) светились тусклым оранжевым светом. Все тело существа, как показалось Сергею, было покрыто серой чешуей. Существо молча стояло, скрестив на груди руки с длинными, худыми пальцами, оканчивающимися не менее длинными когтями, вперив в Серегу взгляд трех пар светящихся, немигающих глаз.Smesh каким-то образом понял, что это именно ОНО преследовало его в лесу. Сергей закричал и быстро отплыл на середину водоема – там он хоть немного чувствовал себя в безопасности. Но недолго – квас вокруг Сереги вдруг забурлил и на поверхность медленно всплыли восемь водолазов в желтых гидрокостюмах.Главный водолаз снял маску и Smesh увидел его лицо – лицо утопленника, как минимум месяц пролежавшего под водой. Глаза его были неестественно выпучены и черные зрачки резко выделялись на фоне радужной оболочки, которая была белого цвета.- Вот мы снова встретились, – произнес Главный Водолаз, – сколько лет прошло…Smesh завертел головой – бежать было некуда.- То, что мы сделали с тобой много лет назад, было частью нашего плана. Вытащив тебя из водоема, в котором ты утонул, мы записали в твой мозг специальную программу, которую затем заблокировали, обрезав нейронные связи с той частью мозга, где она была записана. Программа должна была сработать по ключевому набору фраз и послужить для свершения Великого Плана нашего ХОЗЯИНА.Smesh обернулся на берег. Стоявшее там существо изобразило на “лице” подобие улыбки, обнажив длинные белые клыки. Серегу передернуло и он отвернулся.- Однако, - продолжал Главный Водолаз, – планы Хозяина немного изменились, и теперь, если программа сработает, то она не только помешает, а даже может и полностью разрушить План нашего Хозяина. Поэтому мы должны стереть программу, а заодно уничтожить тебя.Smesh почуствовал, что кто-то повесил на него пояс с грузом. Серегу потянуло на дно. Он стал подгребать руками, чтобы удержаться на поверхности, но на него повесили второй пояс, затем третий, четвертый….Сергей отчаянно пытался выплыть, но водолазы схватили его за ноги и тянули вниз. Smesh пытался отбиваться, но его удары были слабыми и не приносили должного результата. Он погружался все глубже и глубже. Легкие болели от недостатка кислорода. Через некоторое время Smesh не выдержал и сделал глубокий вдох. В легкие потоком хлынула окрошка. Такая как нравилась Сереге – на квасе, а не на кефире, и с мясом, а не с колбасой. Однако Сергею было уже на это плевать.… Smesh проснулся в холодном поту и резко вскочил с кровати. Однако выпитые накануне спиртные напитки сильно расшатали его вестибулярный аппарат и Smesh, уклонившись от нужной траектории, упал с кровати на пол, попутно повалив стол.- Присниться же такое! – пробормотал Сергей. И тут же обнаружил, что подействовало данное Глебом лекарство. Подействовало мягко, не нарушая сна. Smesh выругался. Подумав, он взял конспект, в который Tsar записывал ругательства Оли и зачитал вслух пару самых неприличных ругательств. Затем Серега отправился в ванну приводить себя в порядок.- Странный сон, – размышлял в ванной Серега, – запомнился мне в малейших подробностях, как будто я в реальности там присутствовал. А может это именно кошмар так на меня подействовал, а не лекарство Глеба?Выйдя из ванной, Smesh натолкнулся на Петю с Антоном.- Привет, Smesh!- Привет, Petez!- Привет, Smesh!- Привет, ##Мохнатый##!- Привет, Smesh! - Smesh по инерции поздоровался сам с собой за руку.- А где это мы находимся и как мы тут оказались? – задал вопрос Серега.- Находимся в той же квартире, где вчера проснулись. А вот как оказались…- Вчера весь день мы пытались выбраться из города. Пытались выехать колонной, по одному, испробовали все трассы и все бестолку – при пересечении кольцевой дороги оказывалось, что машины едут обратно, в центр. Причем никто не мог уловить момент, как и когда это происходит, – стал рассказывать ##Мохнатый##, - а вот что было дальше, никто не помнит. Проснулись все в этой квартире.- Все, кроме Архипа, – добавил Петя, – но его мы наверное забыли в баре.Постепенно в коридор подтягивался остальной народ.- Что-то я есть хочу, – сообщил Глеб.– Пойдемте на кухню, пошарим в холодильнике.В холодильнике обнаружилась масса еды и Прынцесса, которая курила и дрожала от холода.- Ты что тут делаешь? – удивленно спросил Smesh.- Мне приснился сон, что через холодильник можно путешествовать между мирами. Я забралась в холодильник, но изнутри он не открывался и я не смогла выбраться.Прынцессу отпоили горячим чаем. Сhica и Agile Mariamik приготовили завтрак и народ уселся есть, попутно обсуждая дальнейший план действий.- Надо еще разок попытаться выехать за пределы города. Если не удастся – будем по всему городу искать Хьюберта Устиновича, – предложил Phen'e(Cn)- И Архипа, – добавил Deny ,– только он может с ним разговаривать.- А вот и нет, – вдруг вклинился в разговор ##Мохнатый##, - теперь и я могу!И Антон произнес несколько фраз на незнакомом языке.Все обалдело уставились на него.- Но… Как? Откуда? – нарушила минуту молчания Libi- Да сам толком не знаю. Просыпаюсь утром, а на тумбочке стоит пузырек. А на нем надпись по-русски: «Выпей меня». Ну я взял и выпил. И снова заснул. А когда проснулся почувствовал, что могу разговаривать на местном языке.- Вот блин, - возмущенно завопил Petez, – Тоже мне, блин, Алиса, блин. В стране, блин, Чудес нах. Как дите малое – все в рот тащишь. А если бы там яд был? Или вещество, которое тебя бы в мутанта превратило? Или слабительное? Или еще какая хрень?- Но ведь было же написано: «Выпей меня» , - оправдывался ##Мохнатый##, - Был бы яд – написали бы «ЯД».- А если бы у меня на жопе было написано «трахни меня», что бы ты сделал? – продолжал возмущаться Петя.- Это вопрос или предложение? – вдруг оживился Антон.- Да пошел ты…- Куда?- В УШИ!- Почему именно в уши?- Ну, когда я был маленький и ходил в школу – стал объяснять Petez – я любил всех посылать нахер. И наша классная руководительница сказала мне однажды: «Нельзя посылать людей туда, где сам не был. Если ты помешан на этом – так и скажи. А если нет – посылай людей в какое-нибудь более другое место, например – в уши.»- Какая трогательная и романтичная история, – прошептала Muraena и смахнула набежавшую слезу.Следующие двадцать минут народ молча завтракал.- Ну что, все поели? – спросил Skyfire, – тогда по машинам и поехали.– Едем колонной по одному, дистанция между машинами – 1 метр. Перед въездом в туннель под кольцевой резко увеличиваем скорость. Может проскочим.Через тридцать минут после этого инструктажа колонна Мазд въезжала в туннель. Проскочить не удалось. Замыкающие еще не успели въехать в тоннель, как по встречной полосе в обратном направлении показалась голова колонны.Следующие два часа прошли в безуспешных попытках прорваться на другую сторону. Пытались въезжать колонной по два, по три, задним ходом, по встречной полосе. Эксперименты прекратили лишь после того, как Глеб чуть не влетел в лоб Мариам.- Делать нечего. Возвращаемся. Найдем какую-нибудь кафешку и перекусим.И колонна тронулась в обратном направлении.Примерно через пять километров ехавший впереди Ланик вдруг резко затормозил: возле дороги на бревне сидел седой старик с сигаретой в зубах.- ##Мохнатый##, может спросишь у него, как нам из города выбраться?Антон подошел к старику:- Дед, не подскажешь, как нам выбраться из города?Старик поднял на него взгляд и с полминуты рассматривал Антона. Затем выплюнул ему под ноги сигарету и медленно достал из-за бревна автомат, похожий на автомат Калашникова, только вместо рожка был огромный диск, как у пистолет-пулемета Томпсона.- Понаехали тут! – внезапно заорал дед и передернул затвор.Антон в испуге запрыгнул обратно в машину. Колонна резко рванула с места, вслед ей раздались короткие автоматные очереди.Отъехав от сумасшедшего деда на несколько километров, машины остановились, что бы посчитать потери. К счастью, из людей никто не пострадал. В машине Руслана пулей разбило зеркало, у Влада были прострелены оба задних колеса.Пока Skyfire заклеивал колеса, остальные нервно курили. Вдруг Tsar остановился возле угла одного из домов, резко отскочил назад и шепотом позвал к себе остальных.- Смотрите, – проговорил он, выглядывая из-за угла.За углом все увидели сидящего на бревне старика, как две капли воды похожего на виденного ими раньше.- Это что, получается мы опять на тоже место вернулись? – удивилась Libi.- Вроде нет, местность другая, – ответил Lucki, – если только он не перебежал сюда сам вместе с бревном, обогнав нас. Прыткий старичок.- Будем исходить из предположения, что это другой. Брат-близнец предыдущего. Надо с ним поговорить.- Да пошли вы все. В уши! – возмутился ##Мохнатый##, - я к нему не подойду. Вдруг такой же псих.- Надо сменить тактику, – придумал Ланик ,– Антон, его надо сперва удивить и озадачить, а затем уже спрашивать то, что нам нужно. Делаем так: подъезжаем к нему, из машин не выходим, двигатели не глушим на всякий случай. Ты подходишь к нему и спрашиваешь: «Дед..».. Нет – лучше «ОТЕЦ», это его сильнее озадачит, вдруг подумает что ты его сын и будет гадать – когда это он и где успел. В общем, говоришь: «Отец, а много ли в селе НАШИХ?» Пока он будет гадать, кто именно наши, много ли их в селе, и сходится ли его понимание о наших с нашим пониманием о них, тут ты и спрашиваешь: «А как нам из города выбраться?» Он обрадуется, что можно перевести разговор на другую тему и не надо отвечать на предыдущий вопрос. И все нам расскажет.Так и сделали. ##Мохнатый## выбрался из машины и опасливо приблизился к старику.- Надо сперва удивить и озадачить, а потом уже спрашивать, - повторял про себя ##Мохнатый##.Не доходя до старика пары метров, Антон остановился.- Отец, много ли в селе наших? - повторил он, но неожиданно для себя сказал совсем другое.- Слышь, ты, старый хрыч! Какого мужского полового органа ты самогонку водой бодяжишь? Совсем наглость потерял, ихтиандр недоделанный? Урод ты бессовестный, в лоб что ли захотел?На этот раз старик не выплюнул сигарету Антону под ноги. Он ее просто проглотил. Старческая рука медленно потянулась за бревно.- Валим отсюда, быстро! – заорал ##Мохнатый##, прыгая в машину.На этот раз стрельба началась, когда колонна уже отдалилась на достаточное расстояние, поэтому никто не пострадал.- Какие-то старики тут психованные, – рассуждал вслух Petez.- Трудное детство, – сказал сидящий рядом Amonte.Через несколько минут головная машина снова резко затормозила.- Что на этот раз? – спросила Ollla, высовываясь из люка.- Машина Хьюберта Устиновича Йорка, – сказал Ланик, показывая рукой на желтую Мазду, припаркованную возле одного из зданий с какой-то вывеской, – вон на ней клубные рамки с его инициалами.- А что на вывеске написано?- ”Бар « Зловонный Тапок »” – перевел Антон – думаю, что он там.В баре они действительно обнаружили Хьюберта Устиновича. Он был занят тем, что пил пиво с Архипом. Помимо Хьюберта Устиновича обнаружили также Архипа. Arhip был занят тем, что пил пиво с Хьюбертом Устиновичем Йорком. А еще они оба были заняты тем, что общались друг с другом на ментальном уровне.- Привет! У вас тут деды сумасшедшие по улицам с автоматами бегают, – произнес Мохнатый##, хвастаясь знанием языка.- Это у них критические дни. Вернее КРИТИНИЧЕСКИЕ. Война давно закончилась, а они все с инопланетянами воюют. Не докапывайтесь к ним, и они не тронут, – пояснил Хьюберт Устинович.- А почему они так друг на друга похожи?- Ну. Как бы проще объяснить… Это их пространственное отражение.- А… Понятно, – с видом знатока произнес Антон, хоть и нихрена не понял.- Кстати, мы так и не поняли, как выбраться из города, – сказала Muraena.(Далее весь разговор велся либо через Алексея, либо через Антона),- Выбраться непросто. Но есть путь. Вернее несколько, но я скажу самый безопасный. У нас проходит ветка метро. Ветка только одна, кольцевая. И на ней две станции – «Первонахская» и «Первонахская».- То есть две одинаковые станции? – спросил Глеб.- Нет конечно.- Тогда почему одинаково называются?- Почему одинаково? Сказал же – одна называется «Первонахская», а вот вторая - «Первонахская»!- Не вижу разницы.- Вать машу! Ну одна «Первонахская», а другая «Первонахская»! Два совершенно разных названия – начал раздражаться Хьюберт Устинович.- Ладно, не будем спорить. Что дальше?- Рядом со станцией «Первонахская» есть заброшенный туннель. Через него можно выбраться за пределы города. Главное - успеть выбраться до полуночи. И ни при каких обстоятельствах не суйтесь в туннель на станции «Первонахская», иначе живыми не выберетесь!- У нас у всех вдруг хором начались критинические дни, – сказала Libi, – поэтому мы обязательно сунемся не в тот туннель!- Ну что с вами делать. Ладно, на станции «Первонахская» вас будет ждать мой друг. Его зовут Превед Медведович. Он раньше работал экскурсоводом и еще немного говорит на вашем языке. Я сейчас вас с ним познакомлю.И Хьюберт Устинович направился к выходу.- Так как у вас настолько сильная стадия критинических дней, что вы не отличаете станцию «Первонахская» от станции «Первонахская», то допускаю, что можете и его не узнать, поэтому, на всякий случай, – говорил Хьюберт на ходу – он завтра будет ждать вас на станции «Первонахская» и для опознания будет в левой руке держать журнал «Огонек », а в правой – букет кактусов. Только должен предупредить – он немного со странностями.- Ну, если на людей с автоматом не кидается - и то хорошо, – сказал Ланик.Они вышли из бара. Но едва прошли несколько шагов, как вдруг резко стемнело. Где-то километрах в десяти от них вдруг материализовалась огромная черная туча, которая стала быстро двигаться в их направлении.- Быстро обратно! – в ужасе закричал Хьюберт Устинович, – это НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ОТКАТ!Все ринулись обратно в бар. Arhip немного задержался на пороге и успел заметить, как местность, над которой проходила туча, преображалась. Здания под ней как бы обволакивались туманом, они теряли цвет, их очертания расплывались. А когда туча проходила – здания и вся окружающая местность смещалась в сторону, при этом здания меняли свою архитектуру.- Если откат дойдет до нас – всем кранты. Но ни при каких обстоятельствах не покидайте помещение, – Говорил Хьюберт Устинович, – В помещении больше шансов выжить!Все напряженно всматривались в приближающееся облако. Однако, за сотню метров облако резко остановилось и исчезло так же быстро, как и появилось.- Повезло, что Незапланированный откат не добрался до нас, – произнес Хьюберт Устинович.-,Отлив? – переспросила Прынцесса- Не отлив, а Откат, – поправил Хьюберт, – все, кто в него попадают, как правило исчезают бесследно- Так вот почему у вас на улицах почти нет людей! – догадалась Сhica.- Нет, людей много, просто вы их не видите.- Почему?- Вы живете… Жили. В трехмерном мире. Ну чуть больше, чем трехмерный, и привыкли видеть только в трех измерениях. А наш мир имеет пять с половиной измерений.- Не могу себе представить пять с половиной измерений, – удрученно пробормотала Ollla.- Я и пять измерений не могу представить, – успокоил ее Arhip.- У нас тут несколько иные законы физики, чем у вас. Однако, например, число «Пи» вычисляется по той же формуле, что и у вас. Только у нас плоскость имеет не два измерения, а больше. И число «Пи» у нас равно 5.54667……. Кстати, это число и определяет мерность пространства. У вас оно 3.14159…., и измерений у вас соответственно не три, а 3.14. Вы не замечаете этот небольшой «довесок» к измерениям, однако он приводит к небольшим катаклизмам и аномалиям, которые вы зачастую списываете на природные явления. У нас же довесок к целым измерениям гораздо больше, и производимые им катаклизмы гораздо сильнее. Незапланированный Откат – это локальное сворачивание времени и пространства с последующим изменением его структуры.- Так почему мы все-таки не видим людей из вашего мира?- Вы их иногда видите. Только не догадываетесь, что это люди. Представьте, если в своем мире вы увидите передвигающуюся точку – разве вам в голову придет мысль, что это житель двухмерного мира? К тому же все эти точки будут для вас одинаковыми, хотя они смогут найти друг у друга множество отличий. А вас они если и заметят, то тоже не поймут, что вы жители трехмерного мира.- А эти старики сумасшедшие с автоматами, – спросил ##Мохнатый##, - это тоже жители вашего мира?- Да, – ответил Хьюберт Устинович.- Но ведь они выглядили совсем как люди, только похожи как братья-близнецы.- Вот именно, что похожи. Как будет выглядеть выглядеть разрез сферы в проекции на двухмерную плоскость?- Как круг, – ответила Ollla.- А проекция разреза округлого конуса?- Тоже как круг.- И проекция разреза округлого цилиндра тоже как кру,г – сказал Хьюберт, – а ведь в трех измерениях это совершенно разные фигуры. Так вот и эти старики всего лишь проекция в ваши три измерения, которые вы можете видеть, поэтому они и похожи, а на самом деле в пятимерном отображении они абсолютно разные.- Ну с этим более-менее понятно, – сказал Ksa_p, – а вот насчет Незапланированного Отката. Значит, есть и Запланированный?- Да, есть. Он происходит каждые сутки. Ровно в полночь время сворачивается и всех отбрасывает назад в тот же самый день. То есть мы все живем в одном и том же дне. И календарей у нас нет. Можно сказать, что у нас вечный вторник.- Почему вторник? Я бы предпочла воскресенье, – сказала Muraena.- А я бы лучше субботу, – сказал Казим, – в воскресенье подсознательно готовишься к тому, что завтра понедельник и завтра на работу…- А я бы предпочел пятницу, – перебил Tsar.Минут десять народ перепирался по поводу, какой день недели лучше. Затем Хьюберт Устинович снова заговорил- Ну, насчет вторника это я образно. На самом деле у этого дня нет названия. Кстати, именно из-за Отката вам надо выбраться из города до полуночи, иначе проснетесь в той квартире, где вы оказались, а жильцов этой квартиры вы уже изрядно достали. Настолько, что они уже пытаются вас всех засунуть в холодильник и хранить там.- А я думала что сама туда залезла – удивилась Прынцесса.- Это тебе показалось, что сама, – усмехнулся Хьюбер,т – Надеюсь, завтра с помощью моего друга вы выберетесь из города. А сейчас давайте пить пиво- До самого Отката – добавил Arhip.…. Была ночь. Smesh продирался сквозь заросли. Ветки деревьев хлестали его по лицу. Сергей не помнил, как очутился в этом лесу. Единственное, что он знал – он должен идти вперед. Если он остановится, то тот, кто идет за ним следом, настигнет его. Вокруг стояла кромешная тьма. Серега шел, аккуратно нащупывая почву перед собой, стараясь не споткнуться о кочку или корни деревьев. Smesh знал – стоит ему упасть и больше он не поднимется. Идущий позади шел не прибавляя шага, но и не отставая. Он как будто понимал – его жертва никуда не денется. Smesh почти физически чувствовал, как чей-то взгляд буравит его спину.Внезапно лес расступился и Сергей оказался на поляне, освещенной тусклым светом луны. Посредине поляны был пруд. Пруд из окрошки, Smesh уже знал это. Желания лезть в этот пруд у него уже не возникало. Сергей стал пристально вглядываться в темную поверхность пруда. Сзади хрустнула ветка, Smesh резко обернулся и увидел в полушаге от себя преследовавшего его монстра. Тот несколько секунд рассматривал Серегу своими светящимися оранжевыми глазами, а затем протянул к нему свою страшную когтистую руку.- Тебе не скрыться от нас! – произнесло существо скрежещущим голосом.Smesh инстинктивно отшатнулся и чуть не упал в пруд. Когти существа застыли в нескольких сантиметрах от лица Сергея.- Серега! Серега! Просыпайся! – раздался голос по ту сторону сна.Очертания существа стали расплываться.- Вы все умрете! – услышал Smesh затихающий голос монстра, - И лишь один из вас умрет последним!Smesh открыл глаза.- Серега, проснись! – тряс его за плечо Tsar, – В метро нас уже ждет Превед Медведович, друг Хьюберта Устиновича. Нам надо успеть выбраться до полуночи. Неизвестно, сколько времени займет поход, поэтому лучше не терять времени.В коридоре уже раздавались голоса – народ постепенно просыпался.- Делаем так, – сказал Ланик, – берем с собой еды побольше. Есть будем в дороге. Сейчас едем к метро, машины оставляем там.– Хьюберт сказал, что мы их потом можем забрать. Еще надо взять фонари – чем больше, тем лучше, у кого сколько есть. Спускаемся в метро и ищем Превед Медведовича.Через двадцать минут колонна Мазд подъехала ко входу в метро. В вестибюле стояли турникеты, но Хьберт Устинович предупредил, что вход в метро бесплатный. Затем, после долгого спуска по эскалатору, они вышли на платформу, ярко освещенную большими стеклянными шарами, установленными на колонны высотой примерно в два метра. Шары излучали матовый белый свет. Сводчатый потолок находился примерно на десятиметровой высоте. Справа и слева проходили железнодорожные пути. В длину платформа была метров сто пятьдесят.- Ищем человека с журналом в одной руке и букетом кактусов в другой, – Сказал Ланик, – если его тут нет, ждем поезда и едем на другую станцию.Сказал это Руслан скорее для вида – станция хорошо просматривалась, и, кроме компании маздоводов, никаких людей на ней не было. На всякий случай они походили по платформе в поисках Превед Медведовича, но это делалось скорее для убиения времени в ожидании поезда. Над каждым из туннеллей висело табло, показывающее время с момента отбытия последнего поезда. Когда одно из них показало «10:00», в туннеле раздался приближающийся шум, и к платформе подкатил небольшой состав из четырех вагонов. Стены вагонов были сделаны из прозрачного материала. Настолько прозрачного, что казалось – их нет вообще, лишь двери по контуру подсвечивались зелеными огоньками. Народ разместился в вагонах, двери плавно, почти беззвучно, закрылись и поезд тронулся. Поначалу прозрачные стены вызывали легкое головокружение и чувство дискомфорта, однако через несколько минут почти все к этому привыкли.Другая станция почти ничем не отличалась от той, которую покинули минут десять назад. Лишь шары на колоннах светились тут не белым, а желтым светом.Smesh взглянул на светильники и его тело начала пробирать сильная дрожь. Deny достал из кармана солнцезащитные очки и одел их на Серегу. На всякий случай. Во избежание. Сергей перестал трястись. Первым заметил мужика, стоящего на платформе с журналом в одной руке и кактусом в горшке, Ksa_p. Он подошел к мужику.- Доброе время суток. Вы Превед Медведович?- Да, это я! - радостно сказал мужик на чистом русском языке с сильным акцентом.– Сейчас я провожу вас к выходу из города и расскажу о здешних достопримечательностях. Обещаю, со мной скучно не будет! Девушка, а это вам! – Превед Медведович сунул кактус прямо Кате в лицо.Сhica отшатнулась.- Девушка. Вы мне очень сильно нравитесь. Вы такая красивая! Я вас хочу!!!- Нет, только не за кактус – ответила Сhica, делая шаг назад.Превед Медведович на секунду расстроился, но тут его взгляд упал на Петю.- Мужчина, вы мне нравитесь. Вы такой красивый мужчинка…Petez в ужасе отбежал в сторону и спрятался за широкими животами Руслана и Влада.- Ладно, не будем тратить время на глупости, пойдем, – сказал Превед Медведович и направился к краю платформы .- Посмотрите на эту станцию, – попутно вещал он, – она была построена в … В общем, когда-то была построена. Ведь если бы она не была построена, ее бы не было, логично? Это самая красивая станция в нашем городе. Красивее ее только другая станция. А вот это рельсы. Посмотрите какие они красивые.Превед Медведович спрыгнул на рельсы и протянул руку Libi. Libi попыталась опереться об руку Медведовича, но тот вдруг резко отскочи в сторону.- Вы видите эти рельсы? Какие они прямые и все такие железные? Нигде не увидишь таких прямых и железных рельс, как у нас!Libi, потеряв ожидаемую точку опоры, с визгом упала на рельсы. Пытаясь удержать равновесие, она схватила за руку Глеба. Глеб, не ожидая этого, упал вслед за Libi, но успел схватить за руку Agile Mariamik. Мариам, падая вслед за Глебом, ухватилась за Lucki и уволокла его следом за собой. Lucki схватился за Руслана, тот за Архипа, Arhip еще за кого-то и в итоге все оказались на рельсах.- Как мне это напоминает одну из моих экскурсий. Все точно так же эротично грохнулись на рельсы, а пока они лежали и любовались, проехал поезд и всех их передавил. Вот смеху было! – радостно сообщил Медведович, – правда, целый час потом поезд не мог поехать, так как на колеса намотались чьи-то кишки. Ладно, хватит разлеживаться, поднимайтесь и пойдем в туннель.Превед Медведович не умолкал ни на секунду. Он восхищался шпалами – какие они деревянные, светильниками – какие они светилистые, туннелем, в который они входили – какой он туннелистый…- Кстати, посмотрите налево. Там проходит контактный рельс. Посмотрите, какой он красивый и весь такой контактный. Только не хватайтесь за него, а то будет как с другой моей группой. Один из них схватился за рельс, при этом он держал за руку другого, тот третьего, и в итоге всю группу долбануло восемьсот вольт. От них осталась только кучка обугленных трупиков. Вот смеху было! Правда, неделю потом воняло.Вдоль одной из стен тоннеля проходил карниз шириной около метра. Медведович посоветовал идти по этому карнизу, попутно восхитившись, какой он красивый и широкий.- Видите это длинную трубу, идущую вдоль стены? Посмотрите какая она блестящая и железная! Вот за эту трубу надо держаться, когда пойдет поезд, иначе вас затянет прямо под колеса. Одна моя экскурсионная группа не держалась за эту трубу, а держались друг за друга и их всех затянуло под поезд и превратило в фарш. Вот смеху было! Особенно веселились пассажиры поезда. А вот машинист расстроился – ему пришлось самому отмывать поезд от крови и мозгов. Ну что поделать, если у человека нет чувства юмора.Сhica и Libi поморщились – Превед Медведович начинал их раздражать. Впрочем, как и всех остальных.Они долго шли по туннелю. Временами мимо них проносились поезда и Превед Медведович исподтишка косился на группу, но никого так и не затянуло под поезд – все крепко держались за трубу. Наконец они дошли до большой железной двери.- Смотрите, какая дверь! Какая она большая! Сейчас мы ее откроем!, – Медведович нажал на рычаг в стене, и дверь со скрипом поползла в сторону.- Послушайте, как она скрипит! Нигде больше так двери не скрепят!- Можно, я ему кактус в глотку засуну? – пробормотал Deny.- Потом,– успокоил его Smesh, – пусть сперва выведет нас из города, а потом мы ему затолкаем кактус куда-нибудь. По самую глотку.За дверью была кромешная тьма. Все достали фонари и по очереди шагнули в темный проход.- Посмотрите, какой темный тоннель! Нигде вы не найдете другого такого темного тоннеля, как у нас!Следующие двадцать минут прошли под непрекращающиеся реплики Превед Медведовича.- Давайте потушим половину фонарей, для экономии, – предложил AtomX.Стало значительно темнее.- Посмотрите направо! – говорил Превед Медведович, – Вы видите правую стену тоннеля. Посмотрите какая она правая!- Посмотрите налево! Вы увидите левую стену тоннеля. Какая она левая. Нигде больше вы не найдете такой левой стены!- Посмотрите вверх! Вы увидите… Ой, бл*! Ааааааааааааааааааааааааа!- Посмотрите вниз, – сказал Ksa_p, – вы увидите колодец, в который только что провалился Превед Медведович. Посмотрите, какой он глубокий!Все столпились у края колодца и стали светить туда фонарями.- Какой глубокий. Даже дна не видно, – сказала Libi.Снизу раздавался затихающий крик Медведовича. Он падал минуты две. Затем раздался шлепок и крик затих. Еще через несколько минут эхо вернуло его голос.- Может, он хотел сказать, что нам всем надо следовать за ним? – Спросила Ollla.- Ну уж нет. Мы не ищем легких путей! – отрезал Skyfire и осторожно обошел колодец вдоль стены.- Бедный Превед Медведович, – заплакала Muraena, – Как мне его жалко! Надеюсь, он долго мучился перед смертью.Дальнейший путь проходил молча. Тишину нарушали лишь звук шагов нескольких десятков пар ног и всхлипывания Наташи. Да эхо, разносящее по сводам туннеля предсмертный крик Превед Медведовича…Через тридцать минут пути туннель разделился на три части. Правый туннель резко уходил вниз, левый – плавно вверх, а средний шел на том же уровне, что и раньше.- Куда направим свои стопы? – спросил Arhip.- Наверное в тот, что ведет вверх, – предположила Прынцесса.- Нет, это было бы слишком просто, - сказал Skyfire, – надо идти в тот, что ведет вниз.- Может пойдем в средний? – предложил Tsar.- Давайте кинем жребий. «Орел» - идем в левый тоннель, «Решка» - в правый, а если монетка упадет на ребро – пойдем прямо.Lucki достал из кармана монетку достоинством 10 рублей и подкинул ее в воздух. Монета ударилась о потолок и прилипла. Lucki достал вторую монету и подкинул. Монета ударилась о потолок и тоже прилипла. Lucki подкинул третью монету – она разделила судьбу двух предыдущих.- Кидай пониже, – посоветовал Ланик, – там, наверное, потолок чем-то липким намазан.Ланик посветил фонарем на потолок. Стало видно, что свод тоннеля облепила какая-то зеленоватая масса, к ней монеты и прилипли. Под светом фонаря масса внезапно зашевелилась и стала отползать от луча света.- Что это за дрянь? – удивился Amonte и тоже стал светить фонарем.Масса зашевелилась активнее.- А она нас не съест? – испугалась Libi.- Все может быть. Руками лучше не касаться.Тем временем масса продолжала убегать от света фонарей. Прилипшие к ней монеты так же перемещались вместе с ней.- Эй, стоять! Отдай мои деньги! Помогите, грабят! – заволновался Lucki.- Слушайте, давайте поскорей решим, куда нам? А то не нравится мне эта масса. Вдруг еще что приползет? – сказал Deny, достал монету и бросил вниз.Монетка звякнула, подпрыгнула несколько раз, прокатилась с полметра и осталась стоять на ребре.- Идем в средний тоннель – сказал Ланик и первым вошел туда.Остальные последовали за ним. Всем было неуютно. Amonte постоянно светил на стены и потолок, опасаясь встречи с зеленой массой или чем-нибудь подобным.Они шли около двух часов. Тоннель, поначалу шедший прямо, начал петлять из стороны в сторону. Ширина его тоже начала хаотически меняться – то там могли пройти плечом к плечу шесть человек, то только двое. Высота свода стала варьироваться от двух до пяти метров. Народ начал заметно нервничать.- Не нравится мне тут, – бормотал Smesh.- Может, мы все же пошли не в тот тоннель? – спрашивала Ollla.- В других наверняка не лучше. А может и хуже, – успокаивал Китайский Друг.- Надо было разделиться. Те, кто бы не смог выбраться, проснулись бы в той квартире и на следующий день, зная, кто каким путем шел, пошли бы в нужный тоннель.- А если бы те, кто не проснулся вместе со всеми в квартире, не выбрался из города, а просто ВООБЩЕ не проснулся? Такой вариант ты не предположил? – язвительно поинтересовался Arhip.- Да чего теперь спорить. Идем дальше. Не назад же нам возвращаться, – оборвал споры Руслан.- Где ты, Превед Медведович, наша путеводная звезда! – запричитала Muraena, – нам так не хватает тебя! Никто кроме тебя не может направить нас на путь истинный, и мы теперь наугад мечемся в потемках, посреди этого ужасного тоннеля! Я почти полюбила тебя, милый Медведович, а ты, уродская скотина, сгинул в этом зловонном колодце как последний кретин! Что ты за сволочь после этого!Внезапно Ланик закричал, схватившись за голову, и упал на колени. Все подбежали к нему. Руслан держался за голову, а из носа у него потоком лилась кровь.- Не могу. Дальше. Какие-то голоса в голове, – прохрипел Руслан и упал.- Идем! Быстро! – Сказала Ollla и, взяв Руслана на руки, понесла его.Через насколько шагов вдруг споткнулся Tsar, выплюнул сгусток крови и со стоном облокотился на стену. Казим и Глеб подхватили его под руки и потащили следом за остальными.- Тут какие-то газы, – закричал Arhip, – газовая атака! Всем надеть противогазы!Алексей вытащил из рюкзака противогазную сумку, достал оттуда противогаз и надел его. Однако всего через пару десятков шагов Arhip схватился за горло и хрипя упал.- Не могу дышать! – простонал он, срывая противогаз и отбрасывая его в сторону.- От этого газа даже противогаз не спасает! – закричала Muraena и умчалась вглубь тоннеля.Ollla, Agile Mariamik и Прынцесса принялись делать Алексею искусственное дыхание. Petez тем временем поднял противогаз и внимательно его осмотрел.- Arhip, ты забыл снять пробку с фильтра!Arhip тут же перестал задыхаться и поднялся.Дальше двигались в ускоренном темпе. Народ заметно нервничал, постоянно кто-то освещал стены и потолок тоннеля. Идущий самым последним AlexV то и дело оборачивался и светил назад фонариком – ему мерещилось что за ними кто-то идет. Постепенно пострадавшие стали приходить в себя. Tsar перестал плеваться кровью и шел, опираясь на плечо Глеба. У Руслана прекратилось кровотечение и он заснул, пригревшись на руках у Оли. Ollla, уставшая его тащить, попыталась стряхнуть Руслана, но тот крепко вцепился в Олю и никак не хотел слезать. С помощью Пети и Антона все же удалось отцепить Руслана и тот, с крайне недовольным видом, пошел пешком. AlexV продолжал нервно оглядываться. Один раз ему показалось, что из темноты на него смотрят чьи-то светящиеся оранжевые глаза.- А где Muraena? – вдруг спросила Сhica.- Не знаю. Когда Arhip стал задыхаться, она убежала куда-то вперед и больше мы ее не видели. Я думал, что она где-то впереди ждет нас, – ответил Amonte.Внезапно впереди раздался истошный вопль Наташи.- Помогите! – кричала Muraena.##Мохнатый##, Petez и Lucki побежали вперед. Через полминуты навстречу им выбежала Muraena и, чуть не сшибя их с ног, помчалась дальше.- Ловите ее, а то опять потеряется, – закричал назад Lucki, а Петя с Антоном стали медленно продвигаться вперед, светя перед собой фонарями.Через пару секунд они увидели причину паники Наташи – за ней гналось существо, формой и размерами напоминающее арбуз, с шестью лапами как у ящерицы и четырьмя глазами, покрытое короткой зеленоватой шерстью. Попав в луч света существо остановилось и зашипело, приоткрыв широкий рот, полный небольших, но острых зубов.- Что это еще за тварь? – пробормотал ##Мохнатый##, - а ну кыш отсюда!Антон махнул на нее рукой. Тварь зашипела и отступила на пару шагов.- Кыш! КЫШ! Изыди! – закричал Petez, затем снял ботинок и швырнул им в существо.Изо рта зверя выскочил длиннющий, метра в два, язык и молниеносно перехватил в воздухе ботинок. Существо проглотило обувь и стало медленно отступать в темноту.- Вот гадина! Теперь без ботинка остался! Верни ботинок, сволочь!Раздался смачный плевок, из темноты вылетел ботинок и угодил Пете в лоб. Petez выронил фонарь и схватился за голову.Сзади раздались голоса – подходила остальная часть группы. Ksa_p и Deny тащили под руки упирающуюся Наташу.- Что случилась? – спросила Прынцесса.- За Наташей погнался огромный хищный монстр! – ответил Антон, – Но все в порядке. Мы его победили. Правда Петя легко ранен в неравном бою – монстр плюнул в него ядовитым ботинком. Но ничего страшного – у Петра иммунитет против этого яда. Дальше можно идти спокойно, дорога свободна.Группа двинулась дальше. Однако через несколько минут сбоку вдруг раздалось знакомое шипение. Все резко остановились и дружно направили фонари в сторону звука. В том месте в стене зиял проем, оттуда высовывалась похожая на арбуз с ногами тварь и злобно шипела.- Помогите! - Закричала Muraena и стала вырываться из рук Пети и Дениса.- Осторожно, она плюется ботинками! – закричал Petez, падая на пол и закрывая голову руками.Ланик запрыгнул Оле на руки. Увидев это, Tsar тоже запрыгнул ей на руки. Затем то же самое проделали Сhica и Skyfire. Следом на ручки хотела прыгнуть Libi, но у нее ничего не вышло – у Оли не хватило на всех ручек и она попросту упала. Smesh прыгнул на руки Глебу, однако Глеб в этот же момент прыгнул на руки Сергею. Они оба столкнулись в воздухе и упали. GAD при виде этого кошмарного зрелища упал в обморок. Существо, ошалев от всего этого, выскочило из ниши и убежало в направлении, противоположному движению группы. Следом за ней выскочило с десяток подобных существ, но размером с крупный апельсин и, дружно пища, убежали в том же направлении.- Кажется, у нее там было гнездо. Она его охраняла, – сказала Ollla, с трудом выползая из под Кати, Влада, Сергея и Руслана.- Ну, теперь она убежала и путь свободен.-Подождите, кажется там кто-то еще есть, – сказал Arhip, осторожно подползая с фонарем к проему в стене. Оттуда раздавался тихий писк.Рядом присела Agile Mariamik и посветила в проем. Там было еще одно такое же маленькое существо. Одна из лап застряла между двумя торчащими из стены арматурами, существо трепыхалось в воздухе и жалобно пищало.- Посвети, – сказала Agile Mariamik Алексею и передала ему фонарь. Затем осторожно освободила лапку существа и взяла его на руки.- Смотри, без пальцев останешься. А то и без рук – предупредил Petez, осторожно отходя в сторону.- Ничего оно мне не сделает. Оно доброе, милое и пушистое. Я возьму его с собой.- Ага. А когда ты заснешь, оно заплюет тебя ботинками, а потом откусит голову. Ты проснешься – а головы нет!- Ничего подобного. Он хороший. Я назову его КОЛОБОК, – сказала Мариам.«Колобок» высунул длинный язык и лизнул Мариам в щеку.- Я Колобок! Кровавый бок! - страшным голосом сказал Петя, – Я по могилам метен, по склепам скребен, на человеческих мозгах мешен! Я бабку сожрал, деда сожрал, а тебя, Мариам и подавно сожру!Agile Mariamik забрала у Алексея фонарик и пошла вперед. GAD очнулся было, но, увидев на руках Мариам «Колобка», снова упал в обморок. Влад взвалил его на плечо и понес. GAD, не приходя в сознание, грязно матерился неприличными словами.Следующий участок пути они проделали относительно спокойно. Один раз на голову Наташи прыгнуло что-то похожее на жабу, но Muraena издала такой вопль, что жаба сдохла от испуга, а очнувшийся к тому времени GAD снова потерял сознание. В другой раз на них из-под свода тоннеля спикировала помесь летучей мыши с утюгом но, испугавшись света фонарей, улетела, нагадив Антону за шиворот. Так шли больше двух часов. Колобок пригрелся на руках у Agile Mariamik и вроде дремал.И вот, наконец, фонари высветили впереди металлическую дверь. Skyfire сделал несколько шагов и чуть не налетел на паутину толщиной с палец, которая преграждала весь проход.- Это еще что? – спросила Прынцесса.- Паутина. Наверное где-то и паучок. Причем немаленький, – ответила Ollla.- Как же нам пройти? Не назад же возвращаться?- Сейчас я ее порву! – сказал Влад, ткнул в паутину фонарем и несколько раз резко дернул в стороны.Паутина мало того, что не порвалась, так еще и фонарь намертво приклеился к ней.- Если не ошибаюсь, сейчас должен прибежать паук, – произнесла Ollla.- Что же теперь делать? Я боюсь пауков! – заплакала Muraena.- Думайте скорее!- Может ее поджечь? – спросил давно очнувшийся GAD.Он подошел к паутине и щелкнул зажигалкой. Паутина моментально вспыхнула, огонь резво побежал вверх и через полминуты проход был свободен. Внезапно Muraena заорала. Все обернулись и увидели спускающегося с потолка по свежесплетенной паутинке паука. Он был размером с теленка.- Бежим!Первым до дверей добежал Petez. Он вцепился в дверную ручку и яростно стал тянуть дверь на себя. Дверь не поддавалась. Подбежавший следом AlexV тоже стал тянуть дверь. Она заскрипела, но не поддалась ни на сантиметр. На помощь им пришли Tsar и Deny. Они тянули изо всех сил, но дверь как будто намертво заклинило. Паук тем временем спустился на пол и теперь быстро приближался.- Кажется, дверь приржавела! – прохрипел AlexV.- А может она в другую сторону открывается? – предположил Arhip.Petez толкнул дверь и она неожиданно легко распахнулась. Не ожидавший этого Петя упал в проем. Все ломанулись в дверь, однако дверной проем не был рассчитан на такое количество народа и все попросту там застряли. Спас положение Skyfire. Он с разбегу врезался в людскую массу, и все как пробка вылетели по другую сторону проема, попутно пробежавшись по лежащему под дверью Петру. За дверью была станция метро, подобная тем, что уже видели сегодня. Только, в отличие от предыдущих, ни один светильник на ней не горел.- Вон там должен быть эскалатор, – сориентировался Глеб, – бежим туда!- Помогите! – раздался голос Петра.Все обернулись и увидели страшную картину – пытавшегося подняться Петю схватил паук. Petez пытался вырваться, но паук оторвал его от земли цепкими лапами и поднес к жадно открывшимся хелицерам.Ланик бросился Пете на помощь. Он подбежал к пауку и со всей силы ударил его ногой в хитиновый бок. Подоспевший Tsar выдернул Петра из паучьих лап и волоком потащил его. Казим прикрывал их отступление. Он светил фонарем в паука в надежде ослепить или испугать его. Паук плюнул в фонарь. Там, куда попала слюна паука, фонарь стал плавиться. Казим бросил фонарь и побежал следом за остальными. Тем временем народ добрался до эскалаторов. Они не работали, и вверх пришлось подниматься пешком.Казим шел последним. Когда он прошел уже две трети пути по эскалатору, вдруг раздался приближающийся свист и сильный удар в потолок у него над головой. Казим машинально прыгнул вперед на несколько ступенек и обернулся. Позади него упал раздавленный паук. Из-под расколотого экзоскелета выливалась слизь. Паук сучил лапами в предсмертной конвульсии. Казим посмотрел назад, в темноту, и на пару секунд увидел три пары светящихся оранжевых глаз. Внезапно у него в голове отчетливо раздался голос: “Вам не уйти живыми!”. Казим, схватившись за голову, упал на колени и прислонился лбом к перилам экскалатора. Ланик, шедший перед ним, заподозрил неладное, вернулся и поднял Казима за шиворот.- Идем!!!Казим пошел, опираясь на плечо Руслана.Они вышли на улицу и без сил повалились на землю.Прошло десять минут передышки. Первым на ноги поднялся GAD.- Смотрите! – показал он рукой, – мы все-таки выбрались!Они находились возле полуразрушенного вестибюля метро. В нескольких километрах позади проходила кольцевая дорога города Первонахска. Было ясно видно, что они находятся за пределами городами. Во всех остальных направлениях была голая степь. Лишь в полукилометре от них произрастала небольшая баобабовая роща.- Давайте небольшой марш-бросок до рощи и там устроим ночлег.Собрав остатки последних сил, они добрались до рощи. Ollla, Глеб и Deny натащили хвороста. Ланик разжег костер. Все достали припасенные бутерброды.- Смотрите! – вдруг сказал Arhip.Все посмотрели туда, куда он показывал и увидели быстро приближающееся по земле облако.- Что это еще такое? Может спрячемся на всякий случай? – испугался Lucki.- И куда прятаться? Повсюду степь, в роще особо не спрячешься, а обратно в метро лезть что-то не хочется. Да к тому же и не успеем – слишком быстро приближается.Вскоре стало понятно, что облако – это просто туча пыли, поднятая огромной толпой народа. Они передвигались на мотоциклах, лошадях, небольших машинах наподобие «багги», были даже верблюды и один бронеавтомобиль.- Похоже, армия какая-то, – произнес Arhip, – может мимо проедут.Но он ошибся. Армия остановилась в сотне метров, взяв их в полукольцо. Пыль постепенно оседала. Теперь можно было рассмотреть и самих солдат. Вооружены они были довольно интересно – в их арсенале было практически все, что только могла изобрести цивилизация: копья, алебарды, сабли, топоры, р

Ключевые слова: Город измерения метро туннель

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