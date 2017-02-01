Механизм, Скелет и Она

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:42

Стигандр Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:42 by

- Вставай! Вставай! - грозно произнёс Механизм.- Вставай! Ещё раз тебе говорю!- Не встану! Зачем мне это?- Тогда я тебя вытурю от сюда!И Механизм стал выдыхать едкий дым, от которого щипало глаза и становилось тяжело дышать.- Я не хочу! Я не хочу!- Я тебя предупреждал! - хохотал Механизм.Пришлось встать и отдалиться от этого дыма. Несколько раз перевернуться и выкатиться на холодную землю. На земле так холодно! Такое отчаяние пробралось, что в два прыжка, как в один, она снова оказалась рядом с Механизмом и, словно уже соскучившись, с удовольствием прижималась к его гладкому тёплому телу.- Уходи! - полыхнул жаром Механизм.- Всё будет хорошо, успокойся! Я же здесь, всё будет хорошо.Гладила ладошкой гладкую и такую уже узнаваемую часть этого большого "монстра".Столько времени прошло с тех пор, как Она облокачивалась затылком головы об эту поверхность, спиною ощущала его могучую фигуру. Это чудо, творение многих умов. Он сейчас здесь, рядом с ней. Он раскаляется, и дым его всё больше и сильнее. Она сдерживает дыхание в надежде, что в следующий её вдох он, наконец, перестанет её прогонять, и не будет больше выдыхать этот свой едкий дым. Но её сил оказывается меньше, чем его... Гладкая поверхность стала обжигать, уже было невыносимо находиться рядом. Вибрация усиливалась. Тревога нарастала. Она принялась как можно медленнее отходить, осознавая, что отходит в неизвестность, уже навсегда.- Не надо! Крикнула она. Я же ухожу! Это ты злишься? Я же ушла!Но жар стал обжигать конечности и лицо быстрее, чем она отползала от него, волосы вспыхнули на голове. Стало нестерпимо больно и душно. Всё смешалось. Частички земли оказались вверху...Иногда её посещала мысль отойти, развернуться и бросится в тёмную неизвестность. Но каждый раз Механизм, следивший за ней, начинал свой, как всегда поучительный, монолог. Когда шёл дождь, он укрывал её, когда земля холодела или вода подступала выше, он помогал ей, держал её на своём шатающемся, но всё ещё твёрдом теле. Он тянул её к себе, привлекая тем, что в нём было. Она стеснялась и не верила тому, что это было для неё, но...Кажется, он сам, он, сам Механизм, как будто не замечал этого. Не замечал того, кто был в нём. Как было трудно заговорить первый раз, обратить его грозное внимание! Он, который не спорит, который сразу наказывает за ослушание, и теперь издевается над ней. Но у Механизма есть одна маленькая слабость.Он статичен! А тот, кто в нём, нет.- Уйдём вместе? Забери меня с собой куда-нибудь! - крикнула она ему.Механизм замолчал. Он перестал кряхтеть. Он обиделся?! Она его обидела!- Нет! Ты тоже хороший, но выпусти его!- Зачем? Он мой! Пусть так и будет.- Он не прогоняет меня!? - подумала она, - Тогда пускай! Пускай всё случится, я всё сделаю сама." Хитрая, она полагала, что сможет осуществить свои идеи, смотреть на него, на того, кто был в Механизме. И он, конечно же, будет отвечать ей взаимностью!Словно почуяв, что силы Механизма уже не те, что были раньше, она пробралась в то место, где находился "он" и вытащила его холодную поверхность. Беспомощный Скелет, он обретал свою силу, прислоняемый ею к большому телу Механизма. Приятный на ощупь, он теперь был с ней, и она теперь была не одна. Он был полностью в её власти. Но когда приходила к ней опасность на четырёх лапах, он вставал во весь свой рост, прижимая руки, становясь таким образом тонким и острым, и, к тому же, выше того, кто приходил. Когда приползала опасность на своём теле, он сгибался, образуя прямой угол, давая понять, что повредит чрево приползшего к ним, если только он решится съесть его.После сна она находила вкусные сочные фрукты, которые конечно же он - чёрный Скелет - приносил ей. Как жаль, что он просыпался только когда она засыпала.Ей так хотелось пообщаться с ним. Не спящий Механизм всё посмеивался над ней.- Ты расслабился, - крикнула она ему, - ты скоро сравняешься с землёй! Ты перестал следить за собой!Кто-то стал приходить слишком близко. Кто-то стал дотрагиваться до тела Механизма абсолютно безнаказанно.- Как я могу тебя бояться, если даже другие тебя не боятся! - кричала она ему.- И зачем мне заботиться о себе, если ты перестал заботиться о себе?!Только он, Скелет, помогал ей, он был всегда рядом. И думал так же, как она. Он был настолько близок ей теперь, как никто и никогда до этого не был.Однажды Скелет ушёл.Паника охватила её. Она металась вокруг того места, где любил отдыхать Скелет, Она издавала жалкие крики. Казалось, тишина разрывалась ещё большей тишиной... Боль пронизывала всё тело. Но Она наконец встала во весь свой рост, высоко подняв голову. Так она ещё не стояла здесь. Голова закружилась, пространство поплыло, она чувствовала пульс в своей голове. Но свои ощущения были для неё сейчас не главные. Это катастрофа! Он ушёл! Она настолько одинока, что лучше исчезнуть сейчас. Что ещё может быть хуже одиночества!? Абсолютное одиночество! Она опустилась на холодную землю. Она будет различать его следы. Ей нужно вернуть его сейчас. Она пойдёт по его следам и вернёт его, потому что у неё нет другого выхода...Конечно Она нашла его. Чего ей это стоило?! Десятки, сотни мгновений отчаяния. Но она была вознаграждена. Возле воды, почти касаясь волн лежал Скелет.Что привело его к воде? Неужели тоже отчаяние? Но теперь всё будет хорошо, он есть у неё, а она у него... Подождав некоторое время, она решилась дотронуться до него. Как долго было их общение... Он рассказывал ей об удивительных местах. Нотка горечи была в его голосе. Обнявшись, будто никто и ни что не может более их побеспокоить, они провели так какое-то время. Она слушала и слушала его монотонный убаюкивающий голос. Но больше потерять его она не могла, поэтому держалась. Держалась, чтобы не заснуть. Держалась до последнего...- Давай, давай, что он может тебе дать? Он же Скелет! - смеялся Механизм.- Тебе просто завидно, что он есть у меня! Что я отняла его у тебя! Поэтому ты злишься! Но ведь он тебе самому не нужен! Согласись со мной!Между ней и стареющим Механизмом наступила черта непонимания. Они отдалялись друг от друга. Ворчун-Механизм постепенно превращался в ничто.Тревога возрастала, и хаос обрушился. Так было когда-то, когда-то давно, как будто в прошлой жизни. Но старый опыт, словно мантру повторял: "держаться, держаться, держаться". А что ещё оставалось? Самый близкий и дорогой, чёрный Скелет всё ещё был рядом, но теперь он распростёр руки, поднялся и, прижав подбородок к груди, как-то не естественно смотрел на неё сверху...Дни проходили. Тянущая боль в запястьях и лодыжках не прекращалась. Однажды словно пожалев её, Скелет шепнул на ухо, будто в самый мозг, чтобы она расслабилась и тогда боль пройдёт. Это было сделать не просто, но мысли надолго заняли слова Скелета, или того, что от него осталось.- Она ничего не видит и не слышит, как она выжила вообще там?- Я биолог, а не врач, когда я её нашёл, я посчитал, что ей необходима помощь, поэтому и доставил её к вам. Но вот уже целую неделю я у вас не наблюдаю её счастливой! Я уже сомневаюсь в правильности своих действий.- О каком счастье Вы говорите? Такие люди содержаться в специальных стационарах под присмотром высококвалифицированных специалистов. Они не способны к обучению, они не способны к самостоятельной жизни. Вы даже не можете представить, в каком мире они живут!- Я действительно не могу даже представить, но Вы что, думаете, я вот так её обнаружил на этом острове, подошёл к ней и сразу оказал, так сказать, помощь? Я наблюдал за ней, и не один день!- А вот об этом Вам лучше не распространяться!- Она была счастлива! Она была деятельна!- Не надо сравнивать её со своим животным миром, доктор!- Я видел разбитый самолёт, поросший мхом. Она провела на острове не один месяц!- И вы хотите сказать, что вот так она, как дикий зверь, могла там на острове о себе позаботится!? Может быть о ней кто-то заботился? Может, дикие животные? А? Вы это хотите сказать?- Я, я не знаю!- Во-от! Вы всё правильно сделали! Привезли её к нам.- Возможно Вы правы, но я бы сейчас отвёз её обратно.-Послушайте, уважаемый! Она жила на ферме со своим отцом, который погиб в этой катастрофе, она выжила, сколько времени она провела на острове? Месяц? Два? Три? На ферме она провела тридцать лет. Там её дом. Пока отец был жив, он заботился о ней. Сейчас этим будут заниматься профессионалы. Обычно от таких детей отказываются сразу. Они привыкают к той жизни, которую им дают. Без отца ей будет тяжело... На сколько мы знаем, он был отшельником. Жил на своей ферме вдали от города, готовил молодых пилотов, и никто даже не знал, что у него была дочь. Но если вас это успокоит, то скажу, что обоняние у неё тоже отсутствует. Лучше, чем мы, уже никто не сможет позаботится о ней, теперь...

Ключевые слова: Механизм скелет она

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