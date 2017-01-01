Нечто из под кровати

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:34

Причина: Сменила раздел. Был ИЖ.

Nick.Yudin Просмотров: 57 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:34 by

Эта история случилась с одним человеком ( назовём его Денис). Денис молодой и вполне успешный бизнесмен, который, как и многие другие, один раз рискнув (вложив все в своё дело), однажды проснулся богатым. Дела шли в гору , стабильный доход позволял ни в чем себе и семье (жена и дочь) не отказывать. Жили в достатке и горя не знали. Но судьба решила сыграть злую шутку. Молодые решили отправиться в отпуск на море на своей машине, благо ехать было не очень далеко. Начало пути задалось прекрасным, разговоры, веселье и т.д. В середине дороги нашего героя начал обволакивать сон и на уговоры жены остановиться подремать, отвечал что все в норме, ещё пару километров и остановимся в кемпинге. Чуть позже на мгновение он все таки отключился и за это мгновения произошли катастрофические последствия. Машину вынесло на встречку и лобового удара избежать не удалось. (Далее история от первого лица).Спустя месяц я очнулся, ничего не понимая. Где я? Яркий свет бил по глазам, и спустя какое-то время я пришёл в ужас, вспомнив ту ужасную аварию. Моя семья погибла, а сам я лежал прикованным к больничной койке и толком не мог пошевелиться. Для меня судьба уготовила более мучительную жизнь, нежели просто отнять её. Врачи разводили руками, говоря что я никогда не смогу больше ходить. Мрак поглощал меня, в один момент я потерял все, что имел, и стоял в шаге от момента, чтобы потерять себя. После каждого отбоя я ревел как ребёнок, проклиная судьбу и всех богов, не понимая, за что все это мне. После очередного отбоя, изрядно наплакавшись, я провалился в сон. Во сне вижу, как ко мне в палату заходит человек и говорит: "Ты так усердно винишь бога и судьбу за то, что с тобой случилось, а я знаю способ, как тебе помочь. Ты снова почувствуешь землю под ногами, если выполнишь мои условия". Условия были довольно простыми, в полнолуние нужно поставить свечку окропленную собственной кровью, зажечь её и лечь спать. После исполненного ритуала твои дела опять пойдут в гору. И хотя я не верю во всю эту мистику, что-то мне подсказывало, что вдруг поможет, чем черт не шутит.Дождавшись полнолуния, я провёл злополучный ритуал и лёг спать. В эту же ночь гость снова посетил меня и сказал, что я выполнил свою часть договора, в замен он вернёт мне возможность ходить. И какого удивление, когда через пару дней я почувствовал, что могу шевелить ногами, врачи недоумевали и говорили, что это чудо. Спустя месяц я уже мог ходить на своих двоих, а ещё через два врачи сказали что я восстановился и могу готовиться к выписке. Я все же ещё был подавлен из за потери семьи , но что-то внутри меня ликовало, ведь я мог снова ходить. Все со временем вернулось на круги своя, завёл собаку, привёл дела по бизнесу в порядок и буря внутри меня улеглась.Однажды ночью я сквозь сон стал слышать странный шёпот, кто-то шептал и создавал возню под кроватью. Холод пробрал тело и стало невыносимо жутко. Бормотание не стихало, пробирав страхом до костей, я оцепенел от ужаса, когда почувствовал, как что-то пытается выползти из-под кровати, издавая характерный скрежет когтей по полу. Я зажмурился от страха и стал читать молитву. Собака нервно скулила и металась по соседней комнате, от страха я не выдержал и отрубился. Открыл глаза уже от яркого света. Придя в себя, я пришёл в шок от увиденного. Дверь в комнату была приоткрыта, а от двери по полу тянулись глубокие царапины, которые уводили под кровать. Заглянув под кровать, увидел тушку своей собаки в небольшой лужи крови. Тут я вспомнил про момент со свечкой, и вызвал батюшку из церкви. Дождавшись его, освятили всю квартиру и провели необходимые ритуалы. После завершения он обратился ко мне со словами: "Если и было это обителью злого духа, то он ушёл". Ох, как он ошибался. В эту же ночь я не решился спать в комнате и решил прилечь в зале. Сквозь сон я снова начал слышать шёпот, который на сей раз сопровождался странным запахом паленых волос. Из зала слышал, как начался скрежет когтей по полу, и кровать заходила ходуном. Спустя буквально пару секунд послышались тяжелые шаги в сторону двери, и через мгновение ручка спальни судорожно задергалась. Я просто спятил от увиденного и бросился бежать из квартиры прямиком в церковь. Посреди ночи стал долбиться в двери храма, в тоже время я не переставал чувствовать тяжелый взгляд на себе. Я чувствовал, как страх обволакивал меня , и ноги подкашивались. Дверь открылась, и я буквально ввалился в храм. Слава богу что дверь открыл тот же батюшка, что был сегодня днём у меня. По какой-то причине он начал извиняться, говорить, что не хочет в это ввязываться, и ни чем помочь не сможет, так как это даже не злой дух, а что-то гораздо страшнее и злее. Простым жестом он дал понять, чтобы я шёл прочь. Выйдя за двери храма, сразу почувствовал смрад и тяжёлый взгляд, за воротами храма что-то стояло и из темноты сверкали два налитых яростью глаза. Я заскулил как дворняга, забившись в угол церкви и стуча зубами молил господа спасти меня. И видимо он меня услышал, в бок меня толкнула пожилая женщина и сказала идти за ней. Мы зашли в тот же храм, только с другой стороны, и она начала говорить. Что это существо привязано не к моей квартире, а ко мне (что я сам впустил его), и бежать бесполезно. И единственный выход - это закрыть тот ход, который я открыл, проделав ритуал со свечкой, но сделать это нужно до наступления полуночи. До утра я провёл в церкви, затем взял свечку и отправился в квартиру , в которой царил хаос. Повсюду оборваны обои, грязные следы непонятной формы, которые все также вели к кровати. Видя весь этот хаос и вспоминая события ночи, я почуаствовал, как меня охватывает ужас, и хотелось сбежать. куда только глаза глядят. Доживу ли я до рассвета? Мысли губили мой рассудок, но волей-не волей я выполнил действия, которые поручила мне пожилая монашка, оправился в зал и стал ждать. Наступила полночь. Тишина просто рвала нервы на куски, я уже начал немного радоваться, что подействовало, как вдруг вновь послышались голоса, нашёптывающие что-то, и запах. Шаги снова направились к двери и остановились. По тени было видно, что оно стоит там, за дверью. Пульс колотил по вискам, и душа просто ушла в пятки. Свет заморгал и погас. Уже в темноте я услышал, как задергалась ручка, а этот шёпот просто сносил мне крышу. В панике я рванул к выходу, но дверь не поддавалась. Окончательно потеряв надежду на спасение, я не выдержал и с разбегу выпрыгнул в окно с 5 этажа. В полёте параллельно собрал все ветки деревьев, что попадались на пути. Почувствовал удар о землю и то, как все тело наполнилось адской болью. Я стонал от боли, но шевельнуться был не в состоянии. Ещё последние секунды, пока я находился в сознании , чувствовал свирепый взгляд на своей шкуре. И последнее, что я видел, это как что-то приближалось ко мне....Открыв глаза и приводя мысли в порядок, я задумался о том, как я до сих пор жив? Я был полностью обездвижен, единственная часть тела, которую я чувствовал и которой мог двигать, была голова. Медсестра объяснила позже, что у меня множественные переломы рёбер, шейных позвонков, и после такого не известно, вернётся ли чувствительность хоть к какой-то части тела. Моя жизнь превратилась в ад, в котором мне осталось доживать свои дни как растение. Я думал, что сейчас-то все закончилось, но ошибся - эта тварь и по сей день не оставляет меня в покое, стоит каждую ночь в углу и смотрит на меня страшными глазами. Я каждый раз кричу и плачу, чтобы прибежала медсестра и включила свет. При свете я его не вижу. Но стоить выключить свет, как оно возвращается.

Ключевые слова: Из под кровати Страхи ужас

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