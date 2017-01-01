"Удачный" поход

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:25

Stasogyg Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:25 by

- Говорят, что вещи способны хранить энергию тех,кто их когда-то носил,использовал. Так-же энергию хранят различные здания, места, вроде скверов,парков, да и прочих площадок. А ещё...- Дед, ты несёшь какой-то бред. Ну какая к чёрту энергия? Мы же у тебя понятным, русским языком спросили - есть ли какие-нибудь заброшки в вашем селе?Старик, одетый в фуфайку с прожжёными рукавами, помялся с ноги на ногу.- Ну, так это ж... Есть тут одно местечко. Дом купца Сологуба. Он прям за во-оо-он тем лесом , - дед указал корявым пальцем на лесок за деревней, - Да только будьте осторожны, помните мои сло...Ребята уже пошли, не обращая внимания на дедка. Он тоскливо посмотрел им вслед и побрёл неспешно домой. Была осень, листья неторопливо шуршали под его разбитыми сапогами, ненадолго прилипая к резиновой поверхности. Был полдень, "бабье лето", пот стекал с поседевших волос, капая на грязную просёлочную дорогу."Хоть-бы не нашли, хоть-бы испугались. Я не выдержу этого!" - мысли роились в голове как хаотичный рой ос, когда дед вошёл в свой двор. Неспешным шагом, как бы думая над каждым своим действием, он направился к сараю,в котором висела старая винтовка.***- Хрена се... - пробормотал Юрка.Посреди леса стояла огромная усадьба. Каменные ограды были повреждены временем и корнями деревьев. Сама усадьба имела плачевный вид, лишь чудом упавшая совсем рядом сосна не обрушила кровлю. Только в некоторых окнах остались стёкла, остальные были выбиты или местными жителями, или взбунтовавшимися крестьянами, доподлинно неизвестно. Внутри дома было темно. Усадьба была двухэтажная, и наверху что-то поскрипывало. Каменные двуглавые орлы сторожили вход. Только с одной стороны. На другой - обе головы были начисто сбиты с тела.- Слушай, может, не надо? - немного испугался Лёша.Юрий со злостью дёрнул плечами и повернулся к другу лицом.- Ты уже забыл, зачем мы здесь?- Ну, я ... - хотел оправдаться Лёша.- Мы проехали сто пятьдесят километров. Сто пятьдесят километров, мать твою! И ты хочешь вернуться назад? - у Юрия при каждом слове брызгала слюна изо рта, - Ты хочешь, мать твою, работать грузчиком за пять тысяч, копить эти гроши и ждать, пока твоя дочь умрёт?Немного подождав, Алексей поднял глаза на друга. Тот злобно сопел, его грудь быстро вздымалась и опускалась.- НУ???!! Говори!- Я... Я пойду до конца. - голос Лёши приобрёл уверенность.Юрий немного успокоился.- Мы и так немало натерпелись за всё эту грёбаную жизнь, еле выкарабкались из той грязи, в которой нас бросили ещё беспомощными младенцами.Лёша испугался, что, вспоминая прошлое, его друг снова выйдет из себя. Но этого не произошло.- Ладно, забудь. Идём внутрь.Дверь не открывалась, поэтому пришлось залезать через окно, высадив при этом гнилую, сохранившую остатки резьбы, раму. Внутри было всё так-же темно, пыльно и... Ужасно холодно. Юра фыркнул, посмотрев на съёжившегося товарища, и включил фонарик. Яркий пучок света сразу же выхватил из темноты лестницу, уходящую на второй этаж. Ребята начали осмотр помещения. Вся мебель оказалась сломанной, Кое-где в стенах зияли большие отверстия, явно появившиеся не по велению коррозии и гниения. В кухне нашли кувалду, лежавшую прямо на столе,среди осколков посуды и столовых приборов.- О, везуха! - Юра нашёл несколько целых тарелок с имперской символикой и пару серебряных вилок. Лежавшие на столе ложки и ножи оказались медными. Пройдясь по всему первому этажу, друзья нашли десять различных монет царского времени, мелкие предметы обихода и документы. Но как только они попытались очистить их от пыли - они развалились в труху. Ворох старой бумаги был смят грязной подошвой Юркиного ботинка.- Идём на второй этаж, солдат! - весело скомандовал он. Лёша только кисло улыбнулся в ответ, и был рад, что повернувшийся спиной друг не видел эту улыбку. Это была глупая, нервная ухмылка, потому что парень был готов в любой момент убежать отсюда. Скрип, всё время сопровождавший их внизу, усиливался с каждым шагом наверх. Перед ними предстала великолепная когда-то гостиная. Портреты были порваны и лоскутьями валялись на полу. Книжные полки были пусты, а посреди комнаты темнела гора пепла. Потолок был абсолютно чёрный. Скрип раздавался совсем рядом. Лёша чувствовал лёгкий холодок, идущий слева. Нет, сосна всё-таки задела крышу, и там теперь красовалась огромная дыра. И при этом слабый свет, идущий снаружи, что-то перегораживало. Парень судорожно сглотнул слюну. В горле было очень сухо.- Ю-Юра...Друг копался где-то в углу справа, отдирая небольшие кусочки досок.- А? Чего тебе? Не видишь, я занят!- У тебя есть в-второй фонарь?Юра молча ткнул грязным пальцем в сторону рюкзака.- Спасибо.Опять молчаливый кивок."Может, нашёл чего?" - подумал Алексей прорезая темноту лучом второго фонарика. Монотонный скрип заставлял кровь стыть в жилах. Он омерзительным треском отдавался в ушах, заставляя вздрагивать при каждом шаге. Решившись, парень резко навёл фонарь на дыру в потолке. Свет выхватил что-то в белом, удивлённо уставившееся стеклянными глазами на чёрного копателя. Рот искривился, обнажая копошащихся в нём насекомых. В нос ударил запах гнили. Уронив фонарик, Лёша пронзительно закричал.- Какого хрена ты вопишь? - подскочил Юра.Он посветил своим фонарём на дыру и, что удивило Алексея, разозлился ещё больше.- Тупая стерва, зараза! - ругался он, - Не могла найти другое место? Чёрт тебя возьми, сука!В сердцах парень схватил обгоревший кусок книги и бросил в труп. Повешенная на торчащей балке девушка всё так-же удивлённо взирала на своих гостей. При ударе изо рта на пол просыпалось несколько тараканов. Насекомые, не спеша, разошлись в разные стороны, будто старые друзья после удачной попойки. Лёшу стошнило прямо у фонарика, яркий луч утоп в обеде, съеденном на одной из станций пригорода.- Пока всё не закончим - не уйдём отсюда. Только потом можно будет вызвать полицию, пожарных, и всё на свете. Понятно?Лёша утёр рот рукавом.- Да, вполне.Но это оказалось не так. Как только Юра вернулся к работе в углу, Алексей схватил толстый, бронзовый бюст Столыпина и ударил друга по голове. Не зная, сколько тот будет в отключке, Лёша достал из кармана маленький карандаш. Трясущимися руками, паренёк написал записку на титульной странице какой-то книги, обгоревшей со всех сторон:"Никакой дочери у меня нет. Я задолжал одним людям из Москвы и был вынужден пойти на обман. Мне всё-равно, какие тут хранятся ценности - они наверняка прокляты. Я оценил твою помощь. Мне нравилось сталкерство, исследование, и прочая ерунда. Нравилось, именно. До сегодняшнего дня. Чтобы как-то оттянуть неизбежное, на имеющиеся деньги я уеду далеко, поселюсь в какой-нибудь глухой деревне, где буду вспоминать всё это как страшный сон. Бывай, Зелень."Положив бумажку на спину Юры, Лёша пулей спустился вниз. Пинком высадил одну из оконных рам. Остатки стекла тихо упали на траву.Юрий всё так-же лежал без сознания. Уже знакомые нам тараканы пробежали по нему, щекоча лицо своими усиками, и спрятались в развороченном углу. Оглушённый ударом, он не почувствовал ничего. И не услышал гулких выстрелов, раздавшихся снаружи...Первым, что увидел Юрий, когда очнулся - была она. Темнота. Кривясь от боли, он сел, прислонившись к стене. Чёрными, пыльными руками он потрогал то место, куда пришёлся удар. Кровь уже запеклась. Это хорошо. Тишину, прерывающуюся лишь монотонным скрипом, нарушил надтреснутый голос:- Где бы ты ни был, лучше выйди, решим всё... - кто-то закашлялся, а потом, поворчав, продолжил: - Хочешь поиграть... Кхе! В... Прятки..? Чур, я ищу! Кха!Внутри всё похолодело. Шаги то стихали, то становились вновь чётко слышимыми. Не смея пошевельнутся, скованный ужасом, Юра вжался в стену. Тяжёлые, гулкие шаги раздавались уже на лестнице."Скоро он будет здесь!" - пронеслось в голове.Даже паника была не в силах вывести парня из ступора. Враждебный ему свет покончил с темнотой. Злой гость вошёл на бал смерти. Гостем оказался тот самый старик.- Ку-ку... - хмуро сказал он, едва не сорвавшись на кашель. Его фонарь ослеплял Юрия, из-за чего тому пришлось закрыть глаза руками.- Никогда не думал, что кто-то сунется сюда. Но, как это часто случается, бывают исключения. Видал? Моя работа. Да вот только никто не должен был оценить. - шептал старик, боясь вновь начать кашлять, - Довольно разговоров, я просто убью тебя.Несколько месяцев подряд скрипевшая верёвка наконец не выдержала. Она лопнула и труп с грохотом упал на пол. У деда прихватило сердце, и он рефлекторно сжал руки в кулак, надавив при этом на курок. Произошло что-то необъяснимое. Ружьё взорвалось, раскидав клочки бороды и лица по всей комнате. Тело с дымящимся оружием упало на пол. Вскрытие потом покажет, что старик умер от инсульта прежде, чем взорвавшееся оружие превратило лицо в кровавую маску. Единственный источник света,ударившись об пол,погас. Фонарь Юра не нашёл, его наверняка забрал Лёха. На ощупь выбравшись из усадьбы, Юра упал на траву. Несмотря на осень, растения не успели до конца высохнуть. Влажная, длинная трава скрыла его полностью. Казалось, прошла вечность, прежде чем раздался громкий голос, вырвавший Юру из забытья:- Есть кто-нибудь живой?Высунувшись по пояс, парень увидел человека в полицейской форме. Тот тоже увидел Юрия. Бегом полицейский сократил расстояние до пострадавшего.- Я тут местный участковый, Данила, - протянул руку.Юра пожал её.- Кто-то ещё остался в живых?Юра отрицательно покачал головой.- Понятно. Пока всё не выяснится, я обязан сопроводить вас в участок как одного из подозреваемых.- Делайте всё, что посчитаете нужным.Участковый защёлкнул на руках парня наручники и повёл через лес. Несмотря на возможное сотрясение мозга, Юра понял, что служитель закона ведёт его не в том направлении. Его сомнения усилились, когда они вместе вышли к обширному болоту. Шедший всё время сзади мужчина скомандовал:- Повернись.Юрий выполнил приказ. В ответ на него смотрело чёрное дуло табельного пистолета, и два зелёных, злобных глаза участкового. Рот исказила ненавидящая ухмылка.- Ты умрёшь быстро, это я тебе гарантирую. Зря ты убил моего деда.Предохранитель был снят. Оставались считанные секунды до конца. Парень закрыл глаза, и не увидел, как на шее участкового сомкнулись синие, холодные пальцы. Он начал хрипеть, пытаться вырваться. Пистолет выпал из рук, исчезнув в траве. Юра боялся открывать глаза - лишь беззвучно плакал. Полицейскому удалось повернуться и увидеть своего убийцу. Это была - ОНА. Даже несмотря на вечерние сумерки, он узнал её. Девушка одарила его страстным поцелуем, после которого мужчина истерически бился в её руках. Но хватка была крепкая. Почти что одержимая. Тараканы ожесточённо грызли свежую, хрустящую плоть, проникая в лёгкие, постепенно добираясь до сердца. Когда всё было кончено, она направилась вместе с ним в болото. Зелёные, холодные глаза навсегда скрылись в тёмной жиже, среди торфа и ила. Юра прошёл несколько шагов и упал без сознания. Удивительный сон навсегда изменил его жизнь."Он шёл по просёлочной дороге, зная, что где-то там,впереди, его ждёт бабушка. Почему-то не сразу обратил внимание, что находиться в женском теле. Обернулся назад. Там ехала машина с мигалкой. Остановилась рядом, из окна высунулся тот самый участковый, любезно пригласив подвезти. Дальше обычные разговоры, о том, о сём. Впереди показалась деревня, но машина свернула на глухую, лесную дорогу. Дальше всё как в тумане. И вот он просыпается в каком-то мешке, который тащат. Протаскивают по каким-то холмикам. Мешок открывается и его вытаскивает тот самый старик, который бьёт его по лицу. Потом надевает на шею петлю и перекидывает её через балку. Машешь руками,чтобы остановить его, но он неумолим. Держась обеими руками за шею, пытаешься сорваться. Разум постепенно гаснет, гаснет, руки слабеют, опять темнота. На этот раз навсегда".***Рано утром, в новостях сообщили о человеке, абсолютно лишённом рассудка. Он, грязный, вонючий, вылез из болота и лёг посреди дороги. Подобравший его водитель ничего не смог толком узнать и отвёз в больницу. Наручников на нём не было, никаких следов, кроме непонятной, пахнущей болотом грязи...***"Она сохранила ему жизнь, наградив безумием."

Ключевые слова: Сталкеры чёрные копатели старая усадьба дед повешеная

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