Росомаха. Продолжение

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 37 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:48 by

Остаток дня пролетел в перерванных гостем хлопотах, прерываемых только лаем собаки, которая, казалось, сошла с ума - все время лаяла, но сколько бабушка не всматривалась, она не видела никого. А потому ругала Тынгыраха за глупость. Вечером нежданно-негаданно вернулся дедушка. Он выглядел уставшим. Он велел бабушке закрыть собаку в амбаре, потому что с приходом дедушки пес будто взбесился. Бабушка пожаловалась, что он весь день ей досаждал. Закрыв собаку, бабушка вернулась домой, накормила деда ужином и за ужином поведала ему о Василии, о его злоключениях. Дедушка молча выслушал бабушкин рассказ и не стал, как ждала бабушка, ее распекать. Он только вздохнул тяжело и напомнил ей о том, что она должна быть осторожнее. Вскоре он, сославшись на головную боль, ушел спать.Рано утром, пока дедушка спал, она вышла встретить корову, но так как той не было, она решила пройтись немного и поискать ее. Не успела она далеко отойти от дома, как на дороге показались ее вчерашние собеседники из Райотдела НКВД. Остановившись рядом с бабушкой, они поздоровались с ней и, переспросив ее снова о том, не видела ли она незнакомцев и получив отрицательный ответ, они уже хотели поскакать дальше, как старший из них сказал, придержав поводья лошади, что дедушка посылал ей привет. Бабушка рассмеялась и сказала, что они опоздали с приветом, что дедушка уже дома. Мужчины подъехали ближе к ней и спросили, когда дедушка приехал. Бабушка, немного удивившись, сказала, что он приехал вчера поздно вечером. Старший из чекистов вытащил револьвер из кобуры и приказал одному из спутников посадить бабушку за спиной и ехать в сторону бабушкиной усадьбы. Вскоре они уже спешились за амбаром и пошли в дом. Бабушку они оставили у амбара, оставив ей в качестве охраны тщедушного молодого паренька, который боялся больше, чем она. Вскоре они вернулись обратно с новостью, что в доме никого нет. Бабушка не поверила им, сама побежала в дом. Дома никого не было. В спальне у деда кровать была не смята. Бабушка, несмотря на то, что пребывала в растерянности, все-таки помнила законы гостеприимства, а потому накормила парней завтраком, который приготовила для «дедушки». За едой старший из них рассказал, что видел ее супруга вчера поздно вечером в райотделе, он должен был выехать еще днем домой, но его задержали в связи с убийством на Карасином озере. Поблагодарив за завтрак, бойцы поехали дальше, вновь посоветовав ей быть осторожнее.Бабушка вернулась в дом и занялась домашними хлопотами, чтобы отогнать тяжелые мысли. Занятая мыслями бабушка совсем забыла о корове, которая не пришла на утреннюю дойку. Вспомнила она о ней, только когда настало время вечерней дойки. Взволнованная мыслью, что с ее любимицей Кэйиик могло случится что-то худое, она хотела оседлать лошадь и поехать на ее поиски, но вспомнила, что отдала лошадь страннику. Пришлось пойти пешком, с собой она взяла ружье и охотничьего пса дедушки, лайку по кличке Тынгырах. Так как время было позднее, то далеко от дома бабушка удаляться не стала. Однако на близлежащих пастбищах и аласах, коровы не было видно. Тынгырах увлеченно бегал вокруг бабушки, облаивая многочисленных белок и бурундуков. Внезапно он бросился в лес и оттуда донеслось его вначале сердитое, а затем и злобное рычание. Бабушка прищёлкнула затвором и направилась в сторону, откуда слышалось рычание собаки. Через сто метров она остановилась перед останками своей коровы. Вокруг туши были видны многочисленные следы крупной росомахи. Однако печалиться над трагической кончиной коровы было некогда, лай Тынгыраха слышался где-то впереди. Он явно загнал какое-то крупное животное, памятуя о том, что собака натаскана была на медведей, бабушка продвигалась очень медленно, выставив вперед ружье. Неожиданно что-то большое и темно-бурое мелькнуло в чаще, бабушка выстрелила. Раздался громкий визг. Тынгырах бешено залаял, лай его стал удаляться, несмотря на то, что бабушка звала его. Немного подождав, бабушка решила вернуться домой.Дома ее ждал незваный, но добрый гость. На крыльце, покуривая свою неизменную трубку, сидел старик Хабырыс, дядя ее мужа. Обрадованная тем, что хоть что-то хорошее случилось за эти два дня, бабушка пригласила старика в дом. Он встал, и бабушка заметила, что он хромает. Бабушка спросила, в чем дело, на что старик Хабырыс ответил, что, вероятно, переменится погода, потому что у него крутит суставы. Накрыв стол, бабушка накормила старика, а затем, сославшись на нужду, вышла из дома. Вернулась она с ружьем. Когда она зашла в дом, за столом сидела женщина. Бабушка не удивилась.- Ну здравствуй, Сеген-Эбэ! – сказала она.- Здравствуй, Мария, дочь Спиридона! – ответствовала сидевшая за столом шаманка.- Что тебе нужно?- Ты натворила много дел, женщина. Помогла бежать вору, ранила меня. За все это ты должна бы умереть, но тебе сопутствует удача, за тебя ходатайствовал мой брат Боппай. Я окажу услугу брату и оставлю тебя в живых. Однако через два дня, когда твой муж вернется домой, ты ему все расскажешь, на третий день вы поедете к Черному озеру. Там вы найдете мои останки. После я покажу вам место, где твой муж должен будет сделать новый арангас и упокоит на нем мои останки. После вы забудете дорогу к этому месту и всю эту историю. Я знаю, о чем ты думаешь сейчас, Мария, если вы вздумаете меня обмануть, то пожалеете об этом. А чтобы ты не думала, что я шучу… - Сеген-Эбэ что-то бросила на стол. В ту же минуту перед глазами бабушка все потемнело, а когда она пришла в себя, то обнаружила, что лежит на полу, ружье лежит рядом, а лицо ей облизывает верный Тынгырах. Когда бабушка поднялась, то увидела, что на столе лежит кисть мужской руки. Завернув ее в кусок ткани, бабушка отнесла ее в ледник.Через два дня, как и было предсказано шаманкой, вернулся дедушка. Бабушка ему все рассказала и показала отрубленную кисть руки. Дедушка рассказал в ответ, что три дня тому назад, охотники нашли в лесу труп мужчины с отгрызенной правой кистью. Вокруг были следы росомахи. Убитого звали Кыракый Семенчик (Маленький Семенчик), и он был вором, так что плакать никто не стал. Его друзья заявили, что несколько дней назад их дружок провернул прибыльное дельце. Он хвастался наличием большой кучи золота и серебра, но рядом с телом ничего не нашли. Думаю, что Сеген-Эбэ вернула то, что ей принадлежало по праву. На третий день бабушка отправилась вместе с дедушкой к Черному озеру. Там она, ориентируясь на рассказ Василия, нашла место падения погребального помоста. Вдвоём с дедушкой они собрали все останки усопшей и сложили их в мешок. Затем стали ждать. Ждать пришлось недолго. Раздался шорох и показалась росомаха, она вильнула хвостом, как бы предлагая им следовать за ней. Росомаха не торопясь бежала впереди, а следом за ней шли дед с бабкой. К вечеру они достигли огромной лиственницы, у подножия ее лежал окровавленный мешок, в нем были драгоценности Сеген-Эбэ. На следующий день дедушка стал сооружать помост. Дело это заняло два дня. Утром и вечером у костра они находили тушки зайцев, и повсюду видели следы росомах, но самих животных не видели. Утром третьего дня, когда дедушка разложил останки шаманки на месте ее нового упокоения, к ним снова вышла росомаха. Они снова пошли за ней и вышли к тому месту, где оставили стреноженных лошадей. Через месяц дедушку перевели в столицу, и история эта стала очередным семейным преданием.

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