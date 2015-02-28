Природа зверя

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:10

Fahrengeit Просмотров: 52 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:10 by

Наступила глухая ночь, и одинокое шоссе покрылось непроглядным мороком. Низкие тяжелые тучи заслонили луну, и вскоре начался дождь. Вначале мелкий, противный, он уже через несколько минут усилился и с неистовой силой обрушился на асфальт. Засверкали молнии, прозвучал первый раскат грома. Тут бы хорошо подошла фраза, что лужи образовывались прямо на глазах, да не было этих самых глаз - старое заброшенное шоссе тянулось мрачной пустошью на многие километры вдаль, будто разрезая собой угрюмый древний лес на две ровные половины.Оно медленной поступью вышло из зарослей. Принюхалось. Ничего особенного, лишь запах мокрого асфальта и неуловимые человеческому нюху ароматы грозы. Оно стояло на месте и размеренно поворачивало голову из стороны в сторону. Его ярко-зеленые глаза, не нуждающиеся в солнечном или лунном свете, прекрасно различали дорогу, хоть и искажая немного окружающие цвета. А может, и вовсе не искажали? Может, это примитивное зрение двуногих и четвероногих существ показывает им мир совсем не таким, каким он на самом деле является? Но ответить на этот вопрос было некому.Оно опустилось на четвереньки и провело передней лапой по лицу, стряхивая капли воды. Потом подняло голову. Развитый слух учуял знакомый звук, и оно ощерилось, обнажив острые, как бритва, клыки. Так и есть, вдалеке показались два луча тускловатого света. Ему никогда не нравились эти неизвестные творения двуногих, они лишь нарушали общую гармонию, ломали столь привычный порядок.Ноздри снова втянули воздух. Оно заинтересовалось. Эти двуногие отличались от тех, которых оно встречало ранее. Две самки, разного возраста и размера. В них ощущалась сильная нить привязанности, но она была будто бы подгнившая. Объединяли их общие мысли - обе хотели как можно быстрее добраться до конечной точки. Что ж, очень скоро их мечты осуществляться, хоть и, возможно, не тем образом, которым бы им хотелось. Но разве ему есть до их мечтаний хоть какое-то дело? Издав довольный рык, оно скрылось между деревьев. Ждать было недолго.***По шоссе довольно неспешно ехал старенький автомобиль, за рулем которого сидела женщина лет тридцати. Выглядела она, надо сказать, неважно: растрепанные волосы, которые то и дело норовили забраться в глаза, растекшаяся вокруг глаз тушь и немногочисленные следы помады на губах. Рядом, на пассажирском сиденье, мирно спала девочка, в которой безошибочно угадывалась дочь водительницы. Она была куда более ухоженной: волосы гладкие, расчесанные, лицо умытое и припудренное. Видимо, женщина сильно торопилась, уезжая, поэтому времени хватило только на то, чтобы дочь в порядок привести.Стрелка неумолимо приближалась к нулю, и женщина, вся покрывшись холодными каплями пота, молилась, дабы горючего хватило. Но это не было единственной проблемой. Дождь, ливший как из ведра, мешал обзору, и дворники едва могли справиться с целой стеной воды, стекавшей по лобовому стеклу. Раскаты грома больно били по ушам, молнии ослепляли, но женщина упорно вела автомобиль вперед, даже не думая тормозить. В какой-то момент ее взгляд упал в сторону и на одно мгновение она заметила сверкнувшие в темноте два зеленых огонька. И этот взгляд стал ее фатальной ошибкой.Шоссе само по себе безопасностью не отличалось. Многие годы никто не ездил по нему, никто не обновлял асфальт, в котором теперь было множество выбоин, а залитые водой, они представляли одну сплошную ловушку. Женщина отвернулась только на одно мгновение - и этого хватило, чтобы переднее колесо попало в одну из выбоин. Машина дернулась, бампер резко повернулся влево, и раздался треск ломающейся оси. Лишь по счастливой случайности тормоза сработали, и автомобиль остановился в сантиметре от растущего практически на обочине ясеня.Сквозь шум грозы женщина услышала рев мотора и подняла голову. Ее лицо исказил ужас, когда она увидела приближающийся знакомый автомобиль. Ей казалось, что она различает пылающий яростью взгляд мужа.Они поженились три года назад, и поначалу все было замечательно: он окружил любовью как ее, так и ее дочь от предыдущего брака. Ежедневные подарки, цветы, игрушки, походы в кино, театр - на жизнь она жаловаться не могла. Но потом мужа словно подменили. Он стал все чаще заглядывать в бутылку, с работы возвращался поздно, а вскоре и вовсе поднял руку на нее и дочь. Именно тогда женщина решилась на побег. Она боялась подавать на развод, ибо взбешенный муж, уже успевший стать для нее чужим человеком, запросто мог убить ее. И если за себя она не боялась, то дочь была для нее смыслом жизни. И однажды, когда пьяный муж, в очередной раз избив ее, завалился спать, она схватила дочь и сбежала на подаренном родителями в честь свадьбы автомобиле. Возможно, если бы она так не торопилась, то успела бы себя обезопасить - например, проколоть колеса у машины мужа или слить у нее весь бензин, но, увы, времени на это она не нашла. И теперь горько сожалела об этом.- Спрячься под сиденье, - сказала она дочери. - И вызывай полицию. Только бы они успели.Подъехавшее авто остановилось, и из него вышел высокий мужчина, одетый в дождевик. Сунув руку во внутренний карман, он достал оттуда пистолет. На его губах играла торжественная ухмылка.- Расстроила ты меня, дорогая, - вкрадчивым голосом проговорил он. - Очень расстроила. Но... - он на мгновение задумался. - Я в душе добрый самаритянин, поэтому если ты сейчас же вместе с дочуркой поедешь со мной, отделаешься небольшими синяками. А я прощу тебе твою выходку. Да и выбора у тебя особого нет, машину ты умудрилась раздолбать.- Пошел ты, - сквозь зубы процедила женщина, очень надеясь, что дочь уже вызвала полицию. - Лучше бы ты в аварию по дороге попал, я бы станцевала на твоей могиле.- Да как ты смеешь так со мной разговаривать?! - удар по лицу отправил женщину прямо в заполненную водой выбоину. - Ты сама хотела этого, тварь! - он направил в сторону жены пистолет, но опустил ствол. - Твоя дочурка должна это увидеть - будет ей урок! - и он распахнул дверцу автомобиля. Схватив за волосы изо всех сил упирающуюся девочку, он рывком вытащил ее наружу, и она лишь чудом удержалась на ногах. В руке она держала мобильный телефон, и мужчина вырвал его у нее из рук. - Вижу, ты уже успела вызвать полицию, - он засмеялся. - Ну, это не проблема. Как вам такая история: любящая пара вместе с дочкой отправлялась к родным в соседний городок, но из-за плохой дороги они попали в аварию. Жена, увы, не выжила, а вот дочь серьезно не пострадала, так, лишь сознания лишилась. Звучит довольно правдоподобно, не так ли?И он снова направил пистолет на женщину. Та зажмурила глаза, прижимая дочь к себе. В этот самый момент раздавшийся за спиной мужчины рык заставил его обернуться.- Что за херня?! - воскликнул он, и огромное массивное тело бросилось на него.Когти впились мужчине в руку, заставив выронить пистолет. Кость хрустнула, и конечность бессильно повисла. Он заорал, и тут же существо со всей силы швырнуло его об автомобиль. От удара тело буквально сложилось пополам, и на этом все закончилось.Онемевшая от ужаса женщина не сводила с твари широко раскрытых глаз.- Мама, что случилось?Но женщина не ответила, лишь крепче прижала дочь к себе, дабы та не видела жуткой картины. Дрожащей рукой она нащупала выроненный мужем пистолет и направила в сторону создания. Оно смотрело на нее, держа в передней лапе переломанное тело мужчины. Ярко-зеленые глаза сверкали, и женщина вспомнила те самые два огонька, которые она увидела за мгновение до поломки.- Не трогай девочку, - несмотря на дрожь, ее голос звучал довольно решительно. - Если проголодалось, забери меня, но не трогай ее, прошу.Она не верила в то, что пуля способна остановить подобного монстра, поэтому решилась на такой шаг. Но понимает ли тварь ее? В конце концов, существо не было похоже ни на одно известное животное, поэтому кто знает.Девочка осторожно отодвинулась от матери и посмотрела на неожиданного спасителя. Оно было близко, но отчего-то не вызывало страха. Его передняя лапа вытянулась вперед, и кончики пальцев осторожно, почти нежно, провели по лицу девочки. Жуткая пасть ощерилась, в свете пробившейся сквозь тучи луны блеснули клыки. Но это не был оскал. Девочка могла поклясться, что это улыбка.Прошло несколько мгновений. Оно убрало лапу и, поднявшись на задние, еще раз глянуло на нее сверху вниз, после чего, не выпуская тело мужчины, неторопливо направилось в сторону леса, ступая столь осторожно, что даже вода не расплескивалась под его шагами.Все еще не веря в случившееся, женщина поднялась на ноги. Дочь смотрела вслед чудовищу, не говоря ни слова, потом повернулась к матери.- Мам, - заговорила она, - помнишь, ты говорила мне, что монстров не существует?- Да, - ответила женщина. - Прости, что лгала тебе.- Нет, мамулечка, ты была права, - девочка улыбнулась. - Их и правда не существует.

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