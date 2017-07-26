На что мне стоит обратить внимание Орфография и грамматика Последовательность рассказа Более подробное описание сюжета Больше мистики и напряженных моментов Больше диалогов и описаний мира Больше страшных моментов Все и так хорошо



Таежные рассказы

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Traumer Просмотров: 94 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 06:32 by

Медведь5 июня.Вот уже как три дня назад я перебрался жить в богом забытую деревушку в глубине таежных лесов России. Раньше я приезжал погостить на недельку у своей бабушки, но недавно она, к сожалению, умерла и завещала свой дом мне в наследство. В городе жизнь быстротечна и ты не успеваешь ею насладиться, поэтому я решил, что в деревне смогу почувствовать себя вдали от суеты и хаоса.Похороны мы уже провели, и теперь я старался постичь всю прелесть деревенской жизни.Вечером, когда вся работа уже была сделана, я ходил в гости к знакомым. Сегодня я навестил бабушку Агафью. Она была рада моему приходу, достала самовар и тарелку пирожков с каральками. Мы с удовольствием беседовали на разные темы, как вдруг из открытого окна послышалось жалобное мычание.- Тьфу, напугал! - Агафья перекрестилась, а я увидел в окне мужичка небольшого роста.- На, держи рогалек, горемычный ты наш. А то с голоду, поди, и мычишь через раз, - она связала несколько каралек веревкой и подала немому, после чего тот что-то промычал и ушел восвояси.- А это кто такой? Впервые вижу его в деревне.- Да это Мыкола, немой наш, правда, не всегда такой был, за родителей расплачивается...- Это как так?- Ну, слушай.И Агафья поведала мне мистическую историю, которая произошла тридцать лет назад.- Был конец августа, селяне готовились к уборке урожая на полях. Ранним утром выкатили две телеги, в одну сложили мешки, косы с серпами и еды на день, а во вторую посадили стариков: поля ведь были не близко, идти тяжело. Мыколкины родители наказали сыну запереть ворота и со двора не убегать. Как все было готово, погнали лошадей и отправились на поле. Работали не покладая рук, но только солнце поднялось над головами, мужики скомандовали: "Привал". Постелили простыню, достали кушанье у кого что было и начали обедать. Вдруг глядим: темный из подлеска выходит, к нам идет. Темный - это колдун местный был, в лесу жил. Все его боялись, потому что много зла от него видели, но иногда и за помощью ходили. Сам в шкуру одет, на груди деревянный человечек висит, в руке нож держит. Подходит к Мыколкиным родителям, их Павлом и Надей звали, требует, чтобы лошадь свою отдали. Паша не на шутку разозлился, послал колдуна на все четыре стороны, за вилы взялся. А Темный не любит, когда его не слушают, плюнул и ушел обратно в лес со словами: "Язык твой поганый на тебе и закончится!".Тогда никто и подумать не мог, чем все обернется, посидели, да пошли дальше работать.К вечеру возвращаемся мы в деревню, песни поем, лошадей погоняем. Приехали, разгружаем телеги, а Надя тем временем пошла сына проверять. И минуты не прошло, как слышим крик: точно она, больше некому. Мужики похватали вилы, бежим к ней во двор и видим: Надя в обмороке, а у забора лежит Сидор при смерти, пьяница наш, весь в крови, разодранный и шепчет про медведя. Так и умер там. Не успели опомниться, в хлеву рев дикий, как у зверя. Мы в сарай забегаем, Степан с ружьем, и видим просто ужасную картину. Скотина вся задавлена да покусана лежит, Мыкола к стене уперся, а перед ним огромный медведь! Он нас учуял, повернулся и побежал на нас. Мужики с вилами в страхе отпрянули в стороны, а Степан вскинул ружье и пальнул в медведя. У него от дроби рана под шеей вскрылась, дикий вопль раскатился по деревне. Медведь замахнулся и одной лапой сбил Степана с ног, а потом сбежал проломив забор. От страха мы еще долго в себя прийти не могли, Степа шрамом отделался, а у Мыколы глаза ошарашенные, трясется весь, слова сказать не может. Надю в чувства привели, поревели с бабоньками над горем, а Павел все хмурый ходил, думал о чем-то.Может, это и обычный медведь был, да вот только, говорят, Темного потом еще с большой раной на плече видели и шкура у него вся дырявая была.Вот с тех пор и ходит Мыкола немой, за родителей расплачивается.- Да, уж бывает чертовщина, - сказал я и начал собираться домой, чтобы записать историю, по свежей памяти.

Ключевые слова: Деревня медведь колдун авторская история

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