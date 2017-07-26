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Творческие истории

Таежные рассказы

Медведь

5 июня.
Вот уже как три дня назад я перебрался жить в богом забытую деревушку в глубине таежных лесов России. Раньше я приезжал погостить на недельку у своей бабушки, но недавно она, к сожалению, умерла и завещала свой дом мне в наследство. В городе жизнь быстротечна и ты не успеваешь ею насладиться, поэтому я решил, что в деревне смогу почувствовать себя вдали от суеты и хаоса.
Похороны мы уже провели, и теперь я старался постичь всю прелесть деревенской жизни.
Вечером, когда вся работа уже была сделана, я ходил в гости к знакомым. Сегодня я навестил бабушку Агафью. Она была рада моему приходу, достала самовар и тарелку пирожков с каральками. Мы с удовольствием беседовали на разные темы, как вдруг из открытого окна послышалось жалобное мычание.
- Тьфу, напугал! - Агафья перекрестилась, а я увидел в окне мужичка небольшого роста.
- На, держи рогалек, горемычный ты наш. А то с голоду, поди, и мычишь через раз, - она связала несколько каралек веревкой и подала немому, после чего тот что-то промычал и ушел восвояси.
- А это кто такой? Впервые вижу его в деревне.
- Да это Мыкола, немой наш, правда, не всегда такой был, за родителей расплачивается...
- Это как так?
- Ну, слушай.
И Агафья поведала мне мистическую историю, которая произошла тридцать лет назад.
- Был конец августа, селяне готовились к уборке урожая на полях. Ранним утром выкатили две телеги, в одну сложили мешки, косы с серпами и еды на день, а во вторую посадили стариков: поля ведь были не близко, идти тяжело. Мыколкины родители наказали сыну запереть ворота и со двора не убегать. Как все было готово, погнали лошадей и отправились на поле. Работали не покладая рук, но только солнце поднялось над головами, мужики скомандовали: "Привал". Постелили простыню, достали кушанье у кого что было и начали обедать. Вдруг глядим: темный из подлеска выходит, к нам идет. Темный - это колдун местный был, в лесу жил. Все его боялись, потому что много зла от него видели, но иногда и за помощью ходили. Сам в шкуру одет, на груди деревянный человечек висит, в руке нож держит. Подходит к Мыколкиным родителям, их Павлом и Надей звали, требует, чтобы лошадь свою отдали. Паша не на шутку разозлился, послал колдуна на все четыре стороны, за вилы взялся. А Темный не любит, когда его не слушают, плюнул и ушел обратно в лес со словами: "Язык твой поганый на тебе и закончится!".
Тогда никто и подумать не мог, чем все обернется, посидели, да пошли дальше работать.
К вечеру возвращаемся мы в деревню, песни поем, лошадей погоняем. Приехали, разгружаем телеги, а Надя тем временем пошла сына проверять. И минуты не прошло, как слышим крик: точно она, больше некому. Мужики похватали вилы, бежим к ней во двор и видим: Надя в обмороке, а у забора лежит Сидор при смерти, пьяница наш, весь в крови, разодранный и шепчет про медведя. Так и умер там. Не успели опомниться, в хлеву рев дикий, как у зверя. Мы в сарай забегаем, Степан с ружьем, и видим просто ужасную картину. Скотина вся задавлена да покусана лежит, Мыкола к стене уперся, а перед ним огромный медведь! Он нас учуял, повернулся и побежал на нас. Мужики с вилами в страхе отпрянули в стороны, а Степан вскинул ружье и пальнул в медведя. У него от дроби рана под шеей вскрылась, дикий вопль раскатился по деревне. Медведь замахнулся и одной лапой сбил Степана с ног, а потом сбежал проломив забор. От страха мы еще долго в себя прийти не могли, Степа шрамом отделался, а у Мыколы глаза ошарашенные, трясется весь, слова сказать не может. Надю в чувства привели, поревели с бабоньками над горем, а Павел все хмурый ходил, думал о чем-то.
Может, это и обычный медведь был, да вот только, говорят, Темного потом еще с большой раной на плече видели и шкура у него вся дырявая была.
Вот с тех пор и ходит Мыкола немой, за родителей расплачивается.
- Да, уж бывает чертовщина, - сказал я и начал собираться домой, чтобы записать историю, по свежей памяти.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:33
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:32 by TraumerПросмотров: 94Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Деревня медведь колдун авторская история

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 07:44
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 37
Сюжет истории довольно интересный.
Вот только мне не понятно, что у двора Надежды и Степана делал пьяница Сидор? Кто такой Степан, который в медведя стрелял? В дальнейшем хотелось бы более подробного описания образов всех действующих лиц.
"Похороны мы уже провели, и теперь я старался постичь всю прелесть деревенской жизни.
Вечером, когда вся работа уже была сделана, я ходил в гости к знакомым." Как-то режут слух эти строчки.
А так плюс.
Зарегистрирован: 26.07.2017
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 11:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (437|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 222
Интересная задумка, многие любят читать рассказы из глуши, даже творческие) пишите еще. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Traumer
Сегодня, 12:43
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Спасибо за отзывы, мне очень приятно. Учту ваши замечания, я ведь писательством никогда не занимался, поэтому допустил несколько неясных моментов в сюжете. Пьяница Сидор скорее всего увидел медведя возле дома Павла и Нади, схватил свое ружье (еще не пропитое) и попытался застрелить его, ну а по пьяни какие шансы попасть, пусть даже в такую большую тушу? В общем задрал его медведь, да отбросил к забору. Степан был местный охотник, он так же ездил на поля и бежал на крик вместе с другими мужиками, я просто неудачно выделил его в конце.
Еще раз спасибо, я и не думал что вам понравится.
Зарегистрирован: 4.09.2017
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