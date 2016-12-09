Контора, или О тех, кто нас спасает

Бей в барабан!

Им не нравится грохот.

Бей в барабан!

Грохот будет сильней.

No pasaran! Пусть несётся наш хохот

В сонном царстве теней...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:38

Причина: Стилистика автора сохранена

TiTaN_2017 Просмотров: 63 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 12:38 by

Год и два месяца назад Андрей просто был обязан спасти этого ребёнка. Да, он всё правильно и сделал: своевременно разбудил мать, чтобы та подошла к кроватке малышки; быстро направил скорую помощь, причём лучшую бригаду; как смог, очистил маршрут проезда от посторонних автомобилей. Одного только он не учёл — не только Андрея волновала судьба этого ребёнка, и в скорую, мчавшуюся с мигалкой на полном ходу, со всей дури врезался пьяный идиот, а так как счёт шёл на секунды, для девочки это стало приговором. Взбешённый Андрей невидимой тенью выскочил из скорой и увидел её, эту чёртову пигалицу. Ещё давно, когда Андрей был ребёнком, его отец любил повторять: «Все беды в мире исходят от людей маленького роста», и только теперь понял, как его отец был прав! Злая была очень миниатюрна, как будто застряла в 11-летнем возрасте. И ещё Андрея очень поразила её ухмылка, с которой она спокойно смотрела на суету врачей вокруг умирающей девочки, которую по её вине они не смогли довезти до больницы. Злая победно посмотрела на суетящихся врачей, на мать девочки, от горя яростно колотившую по лобовому стеклу машины виновника аварии, на Андрея, который тщетно предпринимал усилия увезти девочку на любом другом транспорте, и, нагло показав Андрею средний палец, с чувством выполненного долга скрылась в темноте. Позже Андрей навел справки об этой особе. Это Ирина, из злых, она даже среди злых славилась такими выходками, бессмысленными и жестокими. И с этих пор Ирина стала злейшим врагом Андрея.Община полевых в этих местах образовалась с незапамятных времен, когда тут действительно были поля. Но город нижних разросся, и на месте полей сейчас возвышаются многоэтажки окраины. А вместе с нижним расширился и верхний город, вот и пришлось полевым перебираться из частных домов в благоустроенные квартиры. Старики, конечно, были недовольны, ведь они привыкли к своему хозяйству, но молодёжь прелести цивилизации оценила по достоинству. Но сейчас в микрорайоне полевых обстановка тревожная, произошло несколько страшных убийств. Преступник очень жесток, убивает целые семьи, не жалея ни стариков, ни детей. Власти бросили все силы на поимку злодея, но пока усилия тщетны, преступник на свободе, а нервы у всех на пределе.У Зины была большая семья, любящий муж, четверо детишек. Самое интересное, в тот поганый день не было у неё никакого предчувствия, вот со спокойной душой и пошла в гости к подруге. Почуяла беду только по возвращении домой, уже во дворе. Полно людей в форме, соседи стоят кучками, что-то оживлённо обсуждают. Староста общины, старичок в нелепой шапочке, неимоверно жестикулируя, старается что-то объяснить здоровенному мужику в форме. У женщин на глазах слёзы, молодёжь смотрит угрюмо, многие переговариваются:— Это потому что мы безответные, с оборотнями так не посмели бы поступить!И сосед, Пашка:— Тётя Зина, не ходите туда, вам туда нельзя!И тут Зина всё поняла — у неё больше нет семьи, жить ей больше незачем! Перед глазами всё поплыло, и она замертво упала на асфальт.Убийцу вычислили, это так называемый «носорог», очень злая и кровожадная сущность. Они иногда прорываются в наш мир из своего измерения, при этом сея вокруг только горе и смерть. Квартал, где в данное время затаился носорог, прочёсывается спецназом, а вокруг, чтобы злодей не смог вырваться, выставили совместное усиленное оцепление, по договоренности начальства, состоящее как из злых, так и из добрых.***В лирических отступлениях я хочу поговорить с читателями данного прекрасного сайта о мистических трассах России. Ведь сейчас время отпусков, и многие едут отдыхать на собственном автомобиле. Поэтому, даже если вы не верите в мистику, это по статистике самые аварийные места, и лишняя предосторожность, да ещё и в чужом регионе, уж точно не повредит.Моя родная Свердловская область1) Чёртов поворот. Есть места, которые удивляют количеством случающихся здесь аварий. И вроде бы дорога ровная, видимость хорошая, движение не такое насыщенное. Но тем не менее бьются здесь люди с ужасающей регулярностью. Одно из таких мест – Чёртов поворот на Ачит, что в окрестностях Нижних Серёг. Такое название это место получило не зря. Проезжает по этому участку от силы одна машина в минуту, но при этом аварийность здесь зашкаливает. Некоторые люди, выжившие в авариях, рассказывали, что перед столкновением видели на дороге призрака.2) Режевской тракт. Тракт, соединяющий города Екатеринбург и Реж, внешне ничем не примечателен, представляет собой асфальтированную дорогу с одной проезжей частью, имеющую по одной полосе для движения в каждом направлении. Разделительная полоса отсутствует. Качество дорожного покрытия можно оценить как удовлетворительное. Но вот только вдоль этой трассы полно крестов в память о страшных авариях со смертельным исходом. Какая-то неведомая сила толкает людей выехать на встречную полосу, где их ждет неминуемое лобовое столкновение.Московский регион3) Дорогой смерти (Лыткаринская зона) местные жители называют аномально опасный участок дороги в районе деревни Пехорка на трассе Люберцы-Лыткарино, при въезде со стороны Рязани. Этот участок дороги за последние пару десятилетий унес свыше 40 человеческих жизней. Несмотря на то, что она всегда отличалась замечательно уложенным асфальтом и отсутствием каких-либо изгибов, эта ровная как стрела трасса наводит ужас на водителей. Выжившие после аварий очевидцы утверждают, что причиной катастрофы стал внезапно появившийся туман, потеря видимости и управления, а также образы людей, стоявших на дороге или вдоль неё. Другой свидетель видел вереницу огоньков, парящих над крестами и надгробиями, установленными в память о жертвах ДТП.4) Трасса М3 (Киевское шоссе) в районе Наро-Фоминска. В других странах предупреждающие щиты с надписями «Аномальная зона» никого не шокируют, а вот первый и пока единственный в России, имеющийся на трассе М-3, вызывает неприятную дрожь у водителей и пассажиров. Причем билборды эти тянутся задолго до злополучных трёх километров – с 66 по 69. ГИБДД никак не комментирует внезапные скатывания в кювет грузовых фур, страшные аварии при банальной смене рядов автомобилями. Но самое интересное, что все как один винят в происшествии некий белый седан, материализовавшийся на трассе словно бы из ниоткуда.***Никто их специально не сводил, но эта тройка просто обязана была собраться вместе:1. Ирина была отнюдь не уродиной, красивая мордашка, точёная фигура, но маленький рост создавал большие комплексы в отношениях с парнями. Но при всех своих завихрениях она была трудоголиком и никогда не отказывалась от сверхурочной работы, к тому же имела личный автомобиль, что очень важно, когда служебные все разобраны.2. Андрей – добрая молодая сущность, всегда готов прийти на помощь, а поэтому в оцепление напросился сам.3. Дембель – его принцип жизни: «девки, пиво, папиросы», молодой здоровый пофигист. Не дурак выпить и ухлестнуть за слабым полом, но без серьёзных отношений. С другой стороны, очень смелый и отчаянный, иногда даже чересчур. Прозвище «Дембель» к нему прикрепилось из-за того, что все выходы на службу «после вчерашнего» он объяснял однозначно: «Да как же мне было не выпить, ведь любимый брат (друг, племянник, сосед и т.д.) вчера дембельнулся!». Вообще, создавалось такое впечатление, что все демобилизованные первым делом бегут к нему свою демобилизацию отмечать.Сперва Ирина заехала за Дембелем, который ожидаемо дохнул на неё перегаром, деловито объяснив:— Сосед дембельнулся, пришлось отметить.Ещё надо забрать доброго. Ирина заехала во двор, из подъезда вышел парень, она сперва его не узнала (больше года прошло, а сколько таких эпизодов в её карьере!), но Андрей её помнил хорошо. И, увидев, от неожиданности сперва потерял дар речи, а затем с диким криком: «Проклятая детоубийца!» попытался вцепиться Ирине в горло, но только Дембель оттащил. От греха подальше Андрея усадили на заднее сиденье, Дембель сел рядом с Ириной, и они поехали на точку.Медленно тянулись часы ожидания. Каждый занимался своим делом. Андрей, еле удерживая себя от повторной попытки напасть на Ирину, всё же иной раз кидал в её адрес обвинения в «убийстве невинных младенцев». Ирина отвечала колкостями на упрёки Андрея и одновременно внимательно следила за дорогой, откуда мог появиться носорог. Дембель, по его выражению, «открыл кран» и поэтому каждые полчаса бегал за угол по малой нужде.Вот и в этот раз Андрей в Иринин адрес изрёк:— Как только отец с матерью могли родить такого изверга?— Ты моего отца лучше не трогай!— Что, правда глаза ест, стыдно стало?— Я тебя предупреждала.Ирина резко развернулась и неожиданно вцепилась в горло Андрею, на этот раз Дембелю пришлось оттаскивать Ирину. Андрей, не зная того, разбередил старую рану.Ирина не всегда была сущностью, её папа и мама были нижними. Мама Ирины умерла рано, она её почти не помнила, и девочку воспитывал отец. В её жизни было два дорогих ей существа – любимый папа и огромный пёс по кличке Малыш. Малыш, имея грозный вид, на самом деле был очень доброй и доверчивой собакой, полностью доверяющей людям и не чувствующей с их стороны никакой опасности. Так его воспитал папа, который видел в собаке больше компаньона для дочери, чем её защитника. Да и сам отец окружил дочь заботой и лаской, стараясь всегда быть рядом с ней. Поэтому каждое лето брал отпуск и уезжал с дочерью и собакой на озеро, где они вместе проводили время. Так было и в июле 1972 года. Прекрасный летний вечер обещал одни приятности. На коптильне подрумяниваются чебачки, над которыми колдует любимый папа, мирно подрёмывает пёс, положив морду на лапы, место знакомое и абсолютно безопасное, бояться некого.— Ирина, присмотри за костерком, я за можжевеловыми ветками схожу, чтобы дым вкуснее был.— Хорошо, папа, возвращайся скорее.Никто и представить не мог, что из близлежащей колонии сбежали три особо опасных рецидивиста, которые увидели дым костра и направляются к нему.Мужчины резко вышли из-за деревьев:— Я лесничий, почему разводите костёр в неположенном месте?Малыш, увидев людей, поднялся и радостно завилял хвостом, он даже представить не мог, что люди бывают жестокими, а эти как раз такими и были. Несколько коротких ударов ножом — и с собакой было покончено. Ирина пыталась кричать, но вместо крика от страха выходил только тихий хрип. Тут появился отец и бросился на бандитов. Папу убивали долго и жестоко, прямо на глазах у дочери, а затем занялись и Ириной.Сознание многие подробности заблокировало до сих пор, но Ирину нашли утром, всю растерзанную у потухшего костра, рядом лежали убитые отец и собака. А вечером Ирина превратилась в сущность, причём очень злую и жестокую.***5) Кострома. Мост через Волгу. Странные и необъяснимые явления стали происходить сразу после того, как мост был построен. Сначала фура не справилась с управлением и, врезавшись в ограждение, слетела с моста прямо на лёд. Несколькими днями позже разбился мотоцикл во главе с полицейским и членами его семьи, все без исключения на время отключились. Первым очнулся водитель. Увидев, что его жена и ребёнок без признаков жизни, он выстрелил в себя и погиб, позже его семья пришла в себя. И таких историй немало.6) Волгоградская область. Федеральная трасса Волгоград — Каменск-Шахтинский, она же Дорога смерти. Когда-то на этом участке дороги автомобиль раздавил человека. С тех пор творится неладное, машины на этой магистрали глохнут, отказывает двигатель, тормоза. Поэтому шофёры стремятся как можно быстрее проехать этот участок дороги.7) Татарстан. Расположенная на выезде из Казани автомагистраль, именуемая местными жителями Мамадышским трактом, пропускает через себя по 30 тысяч автомобилей каждый день. Дорогу регулярно расширяют, заканчивается она удобной развязкой, а на ней всё равно разбиваются байкеры, у фур отказывают тормоза, на прочие автомобили нападают всякие беды. Почему-то именно этот тракт лидирует по количеству внезапных поломок.В чём же загадка Мамадышского тракта?Основная версия, естественно, связана с кладбищем. Местные даже не сомневаются, что призраки Самосыровского погоста возмущаются нарушенным покоем и мстят автомобилистам. Хуже того, все свидетельства об НЛО обязательно затрагивают злополучную дорогу. Непонятные летающие объекты, похожие на классические сферы НЛО, кружат над рядом посёлков, а затем устремляются всё к тому же тракту.8) Ульяновская область. Когда на трассе Саранск-Ульяновск начали происходить необъяснимые аварии, вызванные потерей ориентации водителями, внезапным отказом зрения и слуха, головокружением и ступором, археологи сразу подтвердили факт древнего захоронения. Архивы говорят о мусульманском кладбище, которое до 1960 года обходили стороной и даже поблизости не вели дорог. Но в советские времена посчитали неразумной столь бесполезную трату драгоценных территорий, кладбище сровняли с землёй и проложили трассу.9) Сахалин. Едущие по трассе Южно-Сахалинск-Охотское водители в какой-то момент начинают ощущать, словно колёса прилипают к дороге. В нарушение всех законов физики и здравомыслия на спуске машины вдруг замедляются, а на подъёме – разгоняются. Приехавшие на место происшествия учёные произвели замеры и обнаружили повышенный магнитный фон, происхождение которого невозможно определить без тщательных исследований.***В машине воцарилась гнетущая тишина. Ирина и Андрей оставили в покое друг друга и сосредоточенно наблюдали за дорогой, а Дембель либо дремал, либо бегал «до ветру». Вот и сейчас, со словами «Я скоро» он вышел из машины и забежал за угол. В это время на дороге показался парень. Ирина резко встрепенулась:— Это он, как назло, через нас пошёл, ещё и этот чертов Дембель на свой угол упёрся!— Да вроде парень обыкновенный, совсем не похож на носорога.— Это носорог, я их хорошо знаю, просто морок навёл, чтобы вырваться. Я сейчас его задержу, а ты за дорогой следи, у носорога может быть напарник. Если увидишь, что кто-то по дороге идёт, хоть мать Тереза, сразу стреляй! И ещё, не вздумай смотреть в глаза носорогу — околдует. Ты понял задачу? Смотри за дорогой, при необходимости сразу стреляй и не раздумывай. Чуть замешкаешься, он нас обоих убьёт и вместе с напарником уйдёт, ищи их потом!Ирина вылезла из машины и подошла к парню:— Молодой человек, не подскажете, как пройти до ближайшего… носорога? — и с этими словами, неожиданно сделав подсечку, повалила парня на землю и резким движением защёлкнула наручники на запястьях.Андрей тоже вылез из машины и, вопреки приказу Ирины, уставился на парня. С парнем произошла метаморфоза: пальцы превратились в когти, лицо – в морду, а на лбу появился характерный нарост в виде рога. Андрей был молодой и доброй сущностью, да к тому же на задержании был в первый раз, поэтому и допустил роковую ошибку, поглядев в глаза носорогу. Носорог цепко поймал взгляд Андрея и не отпускал, от этого Андрей оцепенел, как замороженный. В это время на дороге показался второй носорог, уже не скрывающий свою личину. Он усмехнулся, в его руках появился плазмоид.Ирина крикнула Андрею:— Ложись!Но он стоял как столб. Второй носорог сделал резкий замах рукой, и раскалённый шар полетел в Андрея. Тут неожиданно Ирина в диком прыжке бросилась на Андрея, повалила его на землю, но сама оказалась на линии огня и получила удар в спину раскалённым шаром. Тут же в руках носорога появился второй плазмоид, он замахнулся рукой, целясь в лежащего на земле Андрея. Как тут из-за угла неожиданно для всех появился Дембель. Он спокойно достал пистолет и разрядил обойму прямо в голову носорога. Правильно говорят: «Опасайтесь своих желаний, ведь они могут исполниться». Вот и Андрей, до этого жаждущий расправиться с Ириной, теперь тупо глядел на землю, где из-за его ошибки умирала девушка Ира. Та Ира, которую он люто ненавидел, которая повинна в смерти ребёнка, но которая только что спасла ему жизнь. Много позже великий борец со злом, Андрей, будет рассказывать молодым ученикам, как правильно проводить задержание, как грамотно организовать работу в команде, но самое главное — помнить, что не бывает абсолютно злых и абсолютно добрых, и использовать лучшие качества любой сущности во имя исполнения поставленной задачи. Он всю свою жизнь будет вспоминать Ирину, мысленно с ней спорить, что-то ей доказывать…Только вот Ирине теперь не до него. Она снова очутилась в 1972 году на берегу этого озера. Приятно горит костёр, на коптильне румянятся чебачки, папа отлучился за можжевеловыми ветками, рядом мирно лежит Малыш. Вот только Малыш уже не тот добрый увалень. Он многое понял и теперь представляет собой жуткого монстра, готового рвать и терзать. Да и Ирина другая, злая и жестокая сущность. Они оба понимают, что уже мёртвые, просто кто-то дал им обоим последний шанс реабилитироваться, прежде чем их поглотит великое ничто. И они этим шансом в полной мере воспользуются. Ирина подобрала большой нож и положила его лезвием в костёр, через несколько минут раскалённое лезвие войдёт врагу между ног по самую рукоятку. Малыш тоже злобно смотрит по сторонам, он уже точно знает, кому скоро перегрызёт горло. Они оба сосредоточены и полностью готовы к своему последнему бою…А Дембель остепенился, да как по-другому, когда ты женат и у тебя пять детей? После того, как банду носорогов обезвредили, к нему с благодарностью пришли полевые. Очень жалели, что при задержании извергов погибла молодая сотрудница, они будут всегда её вспоминать, как великую героиню, и в её честь каждая семья первую родившуюся девочку будет называть Ириной. А Дембелю и Андрею девушки преподнесли скромный подарок – по ведру самых спелых полевых ягод. Дембель как ни отнекивался, мол, ягоды не употребляю, лучше литр пива с воблой, но взять пришлось. Одна из этих девушек весьма ему приглянулась, красивая, скромная, то, что надо. На следующий день Дембель как бы случайно заехал в район полевых, а там как бы случайно встретился с той девушкой и пригласил её в кино. Так и завязался роман. Катя оказалась прекрасной женой, матерью и хозяйкой, родившей ему пятерых детей. Первую девочку они, конечно же, назвали Ириной.

Ключевые слова: Андрей дороги неведомое бой схватка нечисть добрые злые

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