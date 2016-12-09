Крестик

I часть

II часть

III часть

IV часть

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:31

Причина: Стилистика автора сохранена

Степан Фомин Просмотров: 85 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 14:31 by

Это было ещё в советские времена. Мы тогда жили в селе. Самая обычная семья: мама, папа, мой младший брат и, собственно, я. Были ещё бабушка и дедушка, но они жили в соседней деревеньке. Участок у нас внушительный: дом, сарай, кухня, гараж и свой колодец. Мы жили на краю села - за забором был огород, а дальше начинался лес. Леса я почти не боялась и могла там гулять, правда, далеко мне заходить не разрешали. Ночами он выглядел устрашающе. Жили мы чуть южнее средней полосы, так что ночи были очень тёмными.На кухне находился телефон. Маме так было удобнее. Значительную часть времени она проводила за готовкой, а звонили чаще всего именно ей. То бабушка с дедушкой позвонят, то подруги, то ещё кто-то. Где-то раз в месяц звонила тётя Галя и просила привезти ей что-нибудь из города. Она работала в сельском магазине, но, как она сама говорила, у них лучше ничего не покупать. В общем и целом, у нас было самое обычное село.Наша семья была довольно религиозной, но мы, естественно, не афишировали это. Когда я гостила у бабушки с дедушкой, то любила залезать к ним на чердак. Там лежали старые вещи, которые было очень интересно перебирать и рассматривать. Однажды я так активно копалась в этом хламе, что добралась до самого угла. Под старыми тряпками лежал крестик. Очевидно, кто-то в суматохе бросил его сюда, а затем про него забыли. Сложно сказать, кому этот крестик действительно принадлежал, ведь дому очень много лет. "Раз он лежит в дальнем углу чердака, то он никому не нужен, и я, в принципе, могу его забрать," - подумала я, надев его на шею. Никто об этом не должен был узнать.Тем не менее, как бы активно я ни скрывала его от чужих глаз, мама заметила. Естественно, меня неоднократно просили его снять. Но потом все поняли, что я непоколебимо буду стоять на своём, поэтому мне разрешили его оставить.С момента моей удивительной находки прошло около года. За это время родные окончательно привыкли к этому крестику, поэтому никаких конфликтов не возникало.Это был самый обычный вечер. Мы поужинали, после чего пошли в дом. Уже давно стемнело, поэтому мы легли спать. Вдруг за окном послышался шум - в кухне зазвонил телефон (тут стоит напомнить, что кухня представляет из себя отдельную постройку). Как я уже говорила, чаще всего звонили маме, к тому же папа уже уснул. Поэтому именно мама пошла отвечать на звонок. Она нехотя встала и вышла из дома. Наступила тишина. Я начала засыпать, но вдруг резко подскочила - на улице раздался мамин возглас, затем глухой звук, после чего всплеск. Мама вернулась домой.- Я слышала шум. Что произошло? - встревоженно спросила я.- В темноте не заметила колодец, случайно зацепила ведро, и оно вниз полетело. Надо будет утром достать, - сонно ответила мама.- А кто звонил-то? - продолжала я.- Тётя Галя просила в город съездить. Быстрее спи давай. Проспишь - никуда с нами не поедешь! - пригрозила мама.Я любила ездить в город, поэтому долго уговаривать меня не пришлось. Я собралась уже наконец заснуть. Но что-то мне мешало. Открыла глаза, смотрю - мама всё сидит напротив моей кровати. Она была чем-то взволнованна.- Мам. Ты чего спать не идешь? Уже ведь... - начала я.- Доча. Слушай. Может, всё-таки снимешь свой крестик? - перебила мама.- Мы же давно всё решили. Зачем ты снова подняла эту тему? К тому же в такое время? - удивилась я.- Ладно, как хочешь. Как-нибудь ещё обсудим это... Спокойной ночи, - мама ответила и пошла спать, даже не обняв меня.А я всё не могла уснуть. Мысли так и лезли в голову. Действительно, с чего вдруг мама подняла тему насчёт моего крестика? Мы же договорились, что я буду носить его. Что ей там такого сказала тётя Галя? И вообще, мы недавно уже ездили в город. Это всё очень странно. Действительно ли они говорили о поездке? После недолгих раздумий я пришла к выводу, что кому-то стало известно о крестике, и тётя Галя хотела предупредить мою маму. Поэтому она позвонила так поздно. Поэтому мама предложила его снять. От этого мне стало не по себе. А вдруг меня не примут в Комсомол? Мыслей было так много, что я даже не заметила, как провалилась в сон.Проснулась я уже утром. Никого дома не было. "Неужели они и впрямь уехали без меня? Могли бы разбудить!" - думала я в тот момент. Обида накрыла меня с головой. Я вышла во двор. Было прекрасное утро. У колодца уже стояло ведро, наполненное водой. Я позавтракала и пошла к сельскому магазину, где работала тётя Галя. Обычно рядом с ним всегда резвилась детвора.Я встретила своих знакомых. Мы играли в салочки, классики. Потом к нам присоединились мальчишки, и мы стали играть в казаки-разбойники. День проходил замечательно, и я уже забыла про свою обиду. Но всё это время что-то не давало мне покоя. Ещё с самого утра...До меня вдруг дошло. Ведро у нас всегда стояло у колодца, к тому же на ночь его наполняли водой. Как мама могла уронить его?- Тёть Галь! Тёть Галь! - кричала я, вбегая в магазин.- Анечка, привет. Что стряслось? - спросила она.- О чём вы вчера разговаривали с моей мамой?! - застыла я в нетерпении.Как вы уже догадались, никакая тётя Галя вчера нам не звонила... Я находилась в состоянии полнейшего шока. Что вообще происходит? Я попросила тётю Галю дать мне телефон, после чего позвонила бабе с дедой. Я сказала, что случилось что-то страшное, поэтому уже через час они были в нашем селе. Одна возвращаться домой я боялась.Я прибежала к нашему двору и дождалась бабушку с дедушкой, после чего рассказала им всю историю. Когда я закончила, дед спохватился и побежал в сторону гаража. Он вернулся оттуда в недоумении и сказал, что надо вызывать милицию.По приезде на участок двое милицейских опросили нас (про крестик я, естественно, ничего говорить не стала). Затем они решили осматривать двор. Не прошло и десяти минут, как в дом ворвался ошарашенный дед, сказав бабушке, чтобы она срочно собиралась и увозила меня отсюда. Я была очень испугана.Мы приехали в соседнюю деревню. Где-то через два дня приехал дедушка. Очень взволнованный. Они с бабушкой о чем-то разговаривали. После этой истории дед замкнулся в себе. А через полгода умер...Прошло около шести лет. Всё это время я жила с бабушкой. Свою семью я больше не видела. После огласки этой истории кто-то из местных сжёг мой дом. Почти сразу же мы переехали в город к родственникам. Эту тему мы всячески избегали. И только недавно бабушка нашла в себе силы поделиться со мной правдой.В тот день, когда я им всё рассказала, дедушка сначала не поверил мне, подумав, что у меня разыгралась фантазия (у детей такое бывает). Но на всякий случай он решил сходить в гараж. Машина стояла там. В тот день моя семья не ездила в город.Никакая тётя Галя, как я уже сказала, нам не звонила. К слову, следователи так и не смогли установить, кто нам звонил на самом деле. После моего рассказа милицейские осмотрели гараж, кухню, а затем пошли проверять колодец. Вода была красной, даже бордовой. Дед решил, что самое время убрать меня подальше, поэтому нас с бабушкой отвезли в соседнюю деревню. К этому моменту уже вызвали дополнительный наряд милиции, а также спасателей.Из колодца вытащили мою маму. Вернее, её тело. Вот только на нём не было кожи. Как потом сказал патологоанатом, он впервые видел такое - кожу как будто сорвали одним махом. Если точнее, содрали. Шея была сломана.Моего отца и брата так и не нашли. Зато в том самом лесу недалеко от нашего дома обнаружили фрагмент папиного тела и братову маечку. А ещё кости, которые, очевидно, принадлежали другим людям. Дедушка так и не смог оправиться после увиденного.История получила бешеный резонанс. Как потом выяснилось, на протяжении многих лет в этих местах пропадали люди. Я не помню этого, так как первые исчезновения начались задолго до рождения моих родителей. Убийцу так и не нашли (да и не найдут, я думаю). Это существо забирало кожу одного из членов семьи, после чего легко проникало в дом. Я даже не хочу думать о том, что происходило в самом доме. Утром семья по-тихому пропадала. Затем оно возвращалось на место преступления и забирало спрятанное тело.Такая же участь была уготована и моей семье. Если бы не я. Это существо долго следило за нами, подслушивало наши разговоры, перенимало наши повадки, вживалось в роль одного из нас. Но я слишком хорошо прятала крестик. Это спасло меня.Через много лет я оглядываюсь в прошлое и задаю себе страшные вопросы. Кто это существо из леса? Почему оно пришло именно в наш дом? Что бы произошло, если бы я сняла крестик?С недавних пор одно обстоятельство не даёт мне покоя. Я была на развалинах своего дома и невольно вспомнила события того злополучного вечера. Я несколько раз прокручивала в голове наш с "мамой" диалог. Она хотела, чтобы я сняла крестик. Услышав мой отказ, она сказала, что как-нибудь ещё обсудим это. Теперь я жду. Остаётся лишь надеяться, что я буду готова, если существо решит посетить меня ещё раз. А крестик я отдала своей дочери - мне так спокойней.

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