Потолочная история

Lynx Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:27 by

Кот подошел к лестнице, приставленной к стене дома и посмотрел наверх. Сегодня он решил провести ревизию на чердаке. Ловко запрыгнув по перекладинам и отворив лапой дверь, кот принялся осматривать свои неучтенные владения.- Что за глупая привычка - ходить по потолку? Вам больше заняться нечем?Кот вздрогнул от неожиданности и принялся осматриваться по сторонам, пытаясь увидеть источник голоса.- Никакого уважения... - недовольно продолжил голос. - Неужели вас в детстве не учили, что разгуливать прямо над головой у других существ как минимум неприлично?Кот наконец-то сообразил, что голос исходит откуда-то сверху. Подняв голову, он увидел достаточно большого нетопыря, зацепившегося лапами за балку чердака и укоризненно поглядывающего на него сверху вниз.- Это вы мне говорите? - растерялся кот.- А вы видите здесь еще кого-то, кто ходит по потолку?- Простите, но я... я не хожу по потолку. Это вы на нем висите вверх ногами.- А, ну да, ну да, - закивал головой нетопырь, - еще один оболваненный комок шерсти... Понятно.- Это вы обо мне? - нахмурился кот.- Зато догадливый, - хмыкнул нетопырь.- А почему это я оболваненный?Летучая мышь вздохнула, расправила крылья и, сладко потянувшись, снова взглянула на кота с легким сожалением.- Потому что только оболваненные существа этого мира не видят очевидных вещей.- Да каких еще вещей? - не выдержал кот.- Очевидных.Кот ругнулся про себя кошачьим ругательством и, решив не обращать внимания на эту летучую мышь, продолжил ревизию. Мало ли, чего можно от нее ожидать... Может, она бешенством болеет.- Вы же тоже из тех, которые думают, что ходят не по потолку, а по полу?Кот остановился.- Чего вы ко мне пристали со своим потолком? - раздраженно бросил он.- Это не я пристал. Это вы к нему пристали. И мне это не нравится, потому как в любой момент вы можете сорваться, упасть мне на голову и сломать мою шею.Кот недоуменно посмотрел на мышь.- Что за чушь вы несете? Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь падал с пола на потолок? Падают только сверху вниз, а не наоборот.- А вы уверены, что то место, по которому вы сейчас ходите, на самом деле является низом?- Конечно, - кивнул кот, - вот смотрите. Сейчас я подпрыгну и приземлюсь обратно.Он тут же изогнулся и, совершив грациозный прыжок, приземлился на четыре лапы.- Видели? Я подпрыгнул и снова приземлился на пол. Это значит, что низ здесь и я по нему хожу. А вы висите на потолке вверх ногами, и поэтому вам кажется, что здесь верх.- Ну что ж, - оскалился нетопырь, - давайте проведем эксперимент.- Какой еще эксперимент?- Пусть нас рассудят люди. Я уверен, что вы им доверяете.- Как же мы им всё это объясним? Они нас не понимают вообще-то.- А им и не нужно ничего говорить. Вам просто нужно сбросить вон с того ящика вон то ведро. Вы можете это сделать?- И что будет? - почесал за ухом кот.- Увидите.- Не понимаю, что вы задумали, но, впрочем, это не самый сложный эксперимент.Кот запрыгнул на ящик, и уже через секунду жестяное ведро с грохотом покатилось по полу.- И что теперь? - посмотрел кот на летучую мышь.- Теперь нам нужно немного подождать.Ждать пришлось недолго. Не прошло и пяти минут, как дверь чердака скрипнула, и в проеме показалась голова человека. На фоне звездного неба были отчетливо видны его всклоченные волосы. Было заметно, что человек только что проснулся.- Рыжий! Это снова ты, зараза, по потолку топчешься? Еще и ведро уронил! А ну, брысь отсюда! Быстро спускайся!Кот непонимающим взглядом уставился на летучую мышь. Та только ехидно улыбалась.- Это что же получается?.. - разочарованно мяукнул кот.- Я сказал - выходи! - человек попытался пролезть в проем чердака, но кот, быстро сообразив, чем ему это грозит, резво прошмыгнул мимо него и, ловко сбежав по приставленной лестнице, бросился наутек.***Три дня кот не находил себе места. Еще бы - за одну ночь в его голове разрушились все представления об этом мире. Оказывается, этот проклятый нетопырь был прав, и он всю жизнь ходил по потолку вверх ногами. Одно дело, если бы он услышал это только от мыши, но ведь и человек! Его человек! Подтвердил ее слова! Он же сам, своими ушами слышал, как он сказал: "Рыжий, ты ходишь по потолку", а после этого еще и сказал, чтобы он спускался. А ведь спуститься можно только сверху. Это внезапное открытие не давало ему покоя.На четвертую ночь кот снова забрался на чердак.- Мышь! Вы здесь? Мышь?!- Не дает покоя мысль о моей правоте? - зевнув, усмехнулся нетопырь.- Скажите, это правда?- Ну вы же сами все слышали! Ваш человек, как и я, был недоволен вашим хождением именно по потолку, а никак не по полу.Кот вздохнул и опустил голову. Он до последнего надеялся на то, что это всё было лишь глупой шуткой и сговором.- Выходит, что вы были правы, - грустно прошептал он и направился к двери.- Кот, - послышалось сверху, - как вы считаете, Земля действительно круглая?- Да ну вас к черту! - отмахнулся кот и принялся спускаться по лестнице.***Эта история быстро разошлась по мировому кошачьему сообществу, вызвав бурю негодования и споров. К единому мнению так до сих пор и не пришли. Одни до сих пор утверждают, что внизу находится пол, а вверху, соответственно, потолок. Другие усомнились в древних представлениях и приняли новую точку зрения. Но, как известно, коты не любят долгих рассуждений. И поэтому выход был найден достаточно быстро. Чтобы у всяких мышей не появлялось лишних вопросов, а в кошачьем обществе не возникало расколов, коты нашли золотую середину и просто решили как можно меньше времени проводить на полу или, как считали другие, на потолке. Да и к мышам они с тех пор относятся не очень.Поэтому, если вы видите, как ваш кот постоянно забирается на подоконник, полку шкафа, холодильник или гладильную доску - не стоит его ругать. Он просто хочет избежать глупых вопросов и насмешек всяких перепончатых умников.

Ключевые слова: Кот нетопырь мышь пол рассуждения чердак

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