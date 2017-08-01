Потолочная история
Кот подошел к лестнице, приставленной к стене дома и посмотрел наверх. Сегодня он решил провести ревизию на чердаке. Ловко запрыгнув по перекладинам и отворив лапой дверь, кот принялся осматривать свои неучтенные владения.
- Что за глупая привычка - ходить по потолку? Вам больше заняться нечем?
Кот вздрогнул от неожиданности и принялся осматриваться по сторонам, пытаясь увидеть источник голоса.
- Никакого уважения... - недовольно продолжил голос. - Неужели вас в детстве не учили, что разгуливать прямо над головой у других существ как минимум неприлично?
Кот наконец-то сообразил, что голос исходит откуда-то сверху. Подняв голову, он увидел достаточно большого нетопыря, зацепившегося лапами за балку чердака и укоризненно поглядывающего на него сверху вниз.
- Это вы мне говорите? - растерялся кот.
- А вы видите здесь еще кого-то, кто ходит по потолку?
- Простите, но я... я не хожу по потолку. Это вы на нем висите вверх ногами.
- А, ну да, ну да, - закивал головой нетопырь, - еще один оболваненный комок шерсти... Понятно.
- Это вы обо мне? - нахмурился кот.
- Зато догадливый, - хмыкнул нетопырь.
- А почему это я оболваненный?
Летучая мышь вздохнула, расправила крылья и, сладко потянувшись, снова взглянула на кота с легким сожалением.
- Потому что только оболваненные существа этого мира не видят очевидных вещей.
- Да каких еще вещей? - не выдержал кот.
- Очевидных.
Кот ругнулся про себя кошачьим ругательством и, решив не обращать внимания на эту летучую мышь, продолжил ревизию. Мало ли, чего можно от нее ожидать... Может, она бешенством болеет.
- Вы же тоже из тех, которые думают, что ходят не по потолку, а по полу?
Кот остановился.
- Чего вы ко мне пристали со своим потолком? - раздраженно бросил он.
- Это не я пристал. Это вы к нему пристали. И мне это не нравится, потому как в любой момент вы можете сорваться, упасть мне на голову и сломать мою шею.
Кот недоуменно посмотрел на мышь.
- Что за чушь вы несете? Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь падал с пола на потолок? Падают только сверху вниз, а не наоборот.
- А вы уверены, что то место, по которому вы сейчас ходите, на самом деле является низом?
- Конечно, - кивнул кот, - вот смотрите. Сейчас я подпрыгну и приземлюсь обратно.
Он тут же изогнулся и, совершив грациозный прыжок, приземлился на четыре лапы.
- Видели? Я подпрыгнул и снова приземлился на пол. Это значит, что низ здесь и я по нему хожу. А вы висите на потолке вверх ногами, и поэтому вам кажется, что здесь верх.
- Ну что ж, - оскалился нетопырь, - давайте проведем эксперимент.
- Какой еще эксперимент?
- Пусть нас рассудят люди. Я уверен, что вы им доверяете.
- Как же мы им всё это объясним? Они нас не понимают вообще-то.
- А им и не нужно ничего говорить. Вам просто нужно сбросить вон с того ящика вон то ведро. Вы можете это сделать?
- И что будет? - почесал за ухом кот.
- Увидите.
- Не понимаю, что вы задумали, но, впрочем, это не самый сложный эксперимент.
Кот запрыгнул на ящик, и уже через секунду жестяное ведро с грохотом покатилось по полу.
- И что теперь? - посмотрел кот на летучую мышь.
- Теперь нам нужно немного подождать.
Ждать пришлось недолго. Не прошло и пяти минут, как дверь чердака скрипнула, и в проеме показалась голова человека. На фоне звездного неба были отчетливо видны его всклоченные волосы. Было заметно, что человек только что проснулся.
- Рыжий! Это снова ты, зараза, по потолку топчешься? Еще и ведро уронил! А ну, брысь отсюда! Быстро спускайся!
Кот непонимающим взглядом уставился на летучую мышь. Та только ехидно улыбалась.
- Это что же получается?.. - разочарованно мяукнул кот.
- Я сказал - выходи! - человек попытался пролезть в проем чердака, но кот, быстро сообразив, чем ему это грозит, резво прошмыгнул мимо него и, ловко сбежав по приставленной лестнице, бросился наутек.
***
Три дня кот не находил себе места. Еще бы - за одну ночь в его голове разрушились все представления об этом мире. Оказывается, этот проклятый нетопырь был прав, и он всю жизнь ходил по потолку вверх ногами. Одно дело, если бы он услышал это только от мыши, но ведь и человек! Его человек! Подтвердил ее слова! Он же сам, своими ушами слышал, как он сказал: "Рыжий, ты ходишь по потолку", а после этого еще и сказал, чтобы он спускался. А ведь спуститься можно только сверху. Это внезапное открытие не давало ему покоя.
На четвертую ночь кот снова забрался на чердак.
- Мышь! Вы здесь? Мышь?!
- Не дает покоя мысль о моей правоте? - зевнув, усмехнулся нетопырь.
- Скажите, это правда?
- Ну вы же сами все слышали! Ваш человек, как и я, был недоволен вашим хождением именно по потолку, а никак не по полу.
Кот вздохнул и опустил голову. Он до последнего надеялся на то, что это всё было лишь глупой шуткой и сговором.
- Выходит, что вы были правы, - грустно прошептал он и направился к двери.
- Кот, - послышалось сверху, - как вы считаете, Земля действительно круглая?
- Да ну вас к черту! - отмахнулся кот и принялся спускаться по лестнице.
***
Эта история быстро разошлась по мировому кошачьему сообществу, вызвав бурю негодования и споров. К единому мнению так до сих пор и не пришли. Одни до сих пор утверждают, что внизу находится пол, а вверху, соответственно, потолок. Другие усомнились в древних представлениях и приняли новую точку зрения. Но, как известно, коты не любят долгих рассуждений. И поэтому выход был найден достаточно быстро. Чтобы у всяких мышей не появлялось лишних вопросов, а в кошачьем обществе не возникало расколов, коты нашли золотую середину и просто решили как можно меньше времени проводить на полу или, как считали другие, на потолке. Да и к мышам они с тех пор относятся не очень.
Поэтому, если вы видите, как ваш кот постоянно забирается на подоконник, полку шкафа, холодильник или гладильную доску - не стоит его ругать. Он просто хочет избежать глупых вопросов и насмешек всяких перепончатых умников.
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Сегодня, 12:27 by LynxПросмотров: 16Комментарии: 0
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