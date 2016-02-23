Гараж №105

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:51

Причина: Стилистика автора сохранена

Okotaen Просмотров: 34 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 15:51 by

Не так давно я оказался свидетелем чего-то невероятного, не поддающегося научному объяснению. Я до сих пор хочу думать, что это был всего лишь сон и моё чрезмерно богатое воображение, но ещё больше я хочу про это забыть навсегда. Но, поскольку забыть не получается, то решил сесть за компьютер и написать про это явление, потому что чувствую, что мне станет легче.В свои двадцать девять лет я уже умел писать достойные программы на языках С/С++ и Java, а также компилировать эти языки. Кто работает в IT, тот поймёт, насколько это круто. За свои умения меня с руками и ногами взяли на постоянную работу в филиал одной крупной столичной компании, находящимся в моём городе, на должность разработчика Java и программиста С++. Платили не просто хорошо, а очень хорошо. Я жил один в своей двухкомнатной хрущёвке, доставшейся мне по наследству от дедушки и бабушки. Вообще, я – человек по жизни скромный, трачу на себя мало, а выходные провожу дома с книжкой в руках, поэтому за три с половиной года работы в этой компании у меня накопилась внушительная сумма денег.Мои родители жили в другой части города, до которой нужно было добираться вначале на трамвае, а потом – на автобусе или маршрутке. На это могло уйти около часа. Но если воспользоваться услугами такси, то время в пути сокращалось почти вдвое, по причине того, что таксисты по навигатору везли меня к родителям окольными путями, минуя главные улицы и проспекты города с их пробками, по которым шли трамвайные пути. Да и комфорт легкового автомобиля, и комфорт общественного транспорта – это небо и земля. Но за скорость и комфорт такси приходилось платить значительно дороже, чем за проездной билет на трамвай и автобус. Поэтому я решил, что за накопленные деньги приобрету собственный автомобиль, чтобы ездить раз в неделю к родителям. Да и скромность скромностью, но работая программистом в такой крутой компании, зарабатывать нехилые деньги и при этом жить в хрущёвке - как-то не по статусу.В общем, когда у меня на руках оказались права категории «B», а на накопленные деньги был куплен новенький Volkswagen Polo V чёрного цвета, то встал вопрос, где он будет стоять. Для начала я недалеко от своего дома арендовал для него парковочное место на автостоянке, и меня всё устраивало. Но однажды я обнаружил, что там у моего первого железного коня оказались проколоты два колеса. На мои вопросы и претензии к охране и владельцам автостоянки получил ответ, мол, никто ничего не знает и не видел.Через три дня я обнаружил на своём автомобиле царапину на капоте, хотя накануне вечером, когда я его загнал на оплаченное место, её не было. Охранники, как и в тот раз, «ничего не знали и не видели».Расстроенный таким хамским отношением, я сидел вечером за компьютером и искал новый «дом» своему Фольксвагену. На Avito я наткнулся на объявление, в котором продавался гараж в гаражном кооперативе, находящимся чуть дальше моего дома. К тому же денег, которые остались после покупки автомобиля, мне как раз хватало.- Что же я раньше об этом кооперативе не вспомнил?! – задал этот вопрос самому себе вслух и продолжил. – Гараж, он с крышей, со стенами, с металлической дверью и замком, вот там-то точно мою машину никто не сможет обидеть!В голове сразу же всплыли воспоминания из детства. Когда родители отвозили меня к дедушке с бабушкой на квартиру, где я сейчас живу, то я любил вместе с другими дворовыми мальчишками бегать по крышам этих гаражей.Пролетел месяц, все документы на гараж были оформлены, и он стал моей собственностью. Я считал себя очень счастливым человеком, но если бы я знал, чем это обернётся…Я перетащил из своей маленькой хрущёвки ненужные вещи в гараж, благо места там было предостаточно. Но когда я пришёл за машиной в следующий раз, открыв дверь и включив свет, то обнаружил их разбросанными по полу.- Что за фигня?! - только успел возмутиться я, как дверь в гараж с грохотом захлопнулась.Вначале я не придал этому особого значения и не стал её открывать снова, а начал было собирать разбросанные по всему полу вещи. Но как они на полу оказались? Точно помнил же, что аккуратно их складывал на боковые полки. Бросил взгляд на эти полки и заметил, что одна из них разобрана по доскам. В этот момент свет в гараже начал мерцать, как это бывает от резкого перепада напряжения, и через 10-15 секунд и вовсе погас. Я оказался в полной темноте и начал ощущать, что в запертом гараже становится всё холоднее, как будто он служит ещё и морозильной камерой. Вместе с холодом я почувствовал нарастающий страх, мне хотелось сорваться с места и убежать, но в темноте я ничего не видел.Как только я встал во весь рост и попытался на ощупь отыскать дверь, то услышал стуки в стенку и шарканье по полу. Затем чётко услышал, как кто-то пытается открыть заблокированную дверь моего автомобиля. Я попытался крикнуть, но голосовые связки меня не слушались. Вот стуки стали раздаваться ещё ближе и ещё громче. Ни с того ни с сего включилась автомобильная сигнализация, а где-то в дальнем углу застучали стеклянные пустые и покрытые пылью банки, которые я собирался выбросить. Не в состоянии пошевелиться и говорить, я стоял на месте. Сколько продолжался этот беспредел, сказать затрудняюсь, но внезапно стуки и шарканье стихли, замолкла сигнализация, а потом появился снова свет. От него у меня заболели глаза, которые за это время привыкли к кромешной темноте.Когда они к нему вновь привыкли, я обнаружил, что разбросанные вещи лежат кучей на крыше моего автомобиля, а его стёкла запотели. Оказавшись свидетелем этого представления, я понял, что сегодня не в состоянии сесть за руль. Я подошёл и открыл дверь наружу, выключил свет, вышел и запер гараж на замок. Как только я отошёл от него метров двадцать, страх меня начал отпускать.На выходе из кооператива я зашёл в будку гаражного сторожа и поинтересовался у него, не отключался ли на короткое время свет. Получив отрицательный ответ, мне вновь стало не по себе.- А какой номер гаража? - поинтересовался сторож.- Сто пятый, - ответил ему.Лицо сторожа изменилось, он глубоко вздохнул и спросил, происходило ли ещё чего, кроме временного отсутствия света. Я сказал, что в темноте кто-то громко стучал по стенам. Покачав сочувствующе головой, он рекомендовал при малейших признаках мерцания света или посторонних звуков как можно скорее покидать гараж либо на машине, либо на своих двух. На мои вопросы и попытку списать на шалящую детвору с ближайших дворов, сторож ответил, что это было в моём возрасте, а нынешняя детвора только компьютеры и знает. Он мне сказал, что не может это объяснить и предложил с этим вопросом обратиться к его коллеге, который работает тут сторожем уже больше двадцати лет, и его смена будет послезавтра. Я поблагодарил сторожа за советы ушёл.В общем, в эту субботу мне пришлось добираться к родителям, как и раньше, на такси.С тех пор прошло три месяца. Как обычно, по выходным дням я ездил на своём Фольксвагене к родителям, также за это время у меня появилась девушка, на свидание с которой я время от времени ездил на своём железном коне. Подобное представление со светом, стуками по стенам, разбрасыванием вещей более не повторялись, и я начал забывать про это.Но однажды в пятницу, около десяти часов вечера, я возвращался от своей девушки на машине, которую собирался поставить в гараж.Было уже темно. Не успел я в него въехать, как начал мерцать включённый только что свет. Только я заглушил мотор и вышел, как он погас, и дверь с таким грохотом захлопнулась, что я вздрогнул. В этот раз, в отличие от предыдущего, я не впал в ступор, пожалуй, это меня спасло. Чтобы хоть что-то видеть, я на ощупь залез в автомобиль снова и включил фары. В свете фар я на секунду заметил какую-то тёмную субстанцию, похожую на облако, и она начала приближаться к машине. Мне вновь стало страшно, и я заблокировал двери. Как только я это сделал, то почувствовал, что кто-то дёргает за все четыре дверные ручки и пытается проникнуть внутрь. Вскоре дёрганья дверных ручек сменилось стуками в лобовое стекло, но я настолько был запуган, что не смотрел в окна, а пригнулся лицом к сидению. Немного осмелев, я бросил взгляд на лобовое стекло, но оно было запотевшим, и я ничего не увидел. Тем временем попытки открыть двери прекратились, но это было ещё не всё: начались раздаваться громкие стуки по капоту и крыше. Видимо, это не привело к желаемому эффекту, и теперь в сторону моего автомобиля полетели предметы, что-то тяжёлое ударило в лобовое стекло, как потом оказалось – боковая полка. Но сразу, после «удачного» попадания полки, всё снова стихло. Через некоторое время снова зажегся свет. А я никак не могу выйти из машины.Как всё-таки себя пересилил и покинул на автомобиле злополучный гараж - не помню. Помню, как подъехал к будке сторожа, который оказался тем самым человеком, работающим тут более двадцати лет. Я, ещё не отойдя и заикаясь, рассказал ему, что дважды происходило в моём гараже. На что Степан Михайлович, так звали сторожа, мне поведал о моём гараже №105 следующую историю.В советские годы гаражный кооператив был для многих мужиков в своём роде досугом. Как правило, владельцы друг друга знали хорошо. В частности, гараж №105 принадлежал дяде Вите, так его все звали. Семьи у него не было, и он был на пенсии, поэтому целыми днями коротал время в гараже. Был очень добрым и отзывчивым, всегда поможет починить, всегда подскажет. Так дядя Витя и умер в своём гараже 25 декабря 1991 года, за день до распада СССР. После его смерти гараж какое-то время пустовал, а когда страна ступила на путь капитализма, гаражи стали продаваться в собственность. Сто пятый то ли в 1992, то ли в 1993 году выкупил какой-то один из первых в городе бизнесменов. У него мерседес белого цвета был. Как-то ночью на территорию гаражного кооператива проник грабитель-одиночка. По чьей-то наводке или самостоятельно, но выбрал в качестве объекта ограбления гараж №105 с мерседесом. Он сумел вскрыть замок отмычкой, проникнуть вовнутрь и даже открыть автомобильную дверь. Но что-то пошло не так… Спящий сторож проснулся от душераздирающего вопля и лая сторожевой собаки. Когда он добрался до предполагаемого места с фонарём и овчаркой, то обнаружил следующую картину: дверь в сто пятом отперта, а из открытой двери автомобиля свисает туловище. Посветив фонарём на лицо, сторож увидел на бездыханном теле застывшую гримасу ужаса. Были вызваны на место скорая помощь и милиция. После констатации смерти тело было отправлено в морг, а в течение последующих дней на месте работала оперативная группа. Как потом выяснилось, смерть наступила в результате разрыва сердца. Была также выяснена личность погибшего, им оказался грабитель-рецидивист, отбывавший срок за угон автомобилей ещё с советского времени и недавно освободившийся. Что же этого негодяя так напугало в ту ночь – неизвестно, но с тех пор в гараже под номером сто пять стала время от времени происходить подобная чертовщина, особенно в тёмное время суток.Когда я вспоминаю о произошедшем в гараже, то задумываюсь: а что бы со мной могло произойти, если бы я не успел в тот злополучный пятничный вечер забраться в свой спасительный автомобиль и заблокировать двери? Становится сразу не по себе. Нет, пожалуй, я не буду больше вспоминать это событие и постараюсь представить, что это был лишь страшный сон. Фольксваген свой я больше туда не ставлю и сам туда ни ногой. На этом я, пожалуй, закончу свою историю. Спасибо, что прочли её, берегите себя!

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