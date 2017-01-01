Духи

Volgski Просмотров: 174 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:46 by

Егоров поругался с женой. Не до рукоприкладства, конечно, но достаточно для того, чтобы громко хлопнуть дверью и отправиться к другу Мишке Титову продегустировать только что выгнанный им напиток вида «невинной женской слезы», о чём Мишка заблаговременно оповестил Егорова.Титов жил на другом краю села, поэтому, шагая по сумеречным улицам, Вадим Егоров понимал, что вернуться домой сегодня вряд ли придётся: далеко, да и повода для примирения с супругой пока не намечалось.- Заходи, дружище! – приветствовал подходящего к дому Егорова Мишка. - Сейчас оценишь, брат!Вадим кивнул головой, и они вошли в дом.Титов давно жил один. Говорят, что раньше он был женат на какой-то городской барышне, даже привёз её сюда, в село, да только что-то не сложилось у них: то ли ей тут не понравилось, то ли Мишка решил, что ошибся в своём выборе. А барышня однажды просто уехала в свой городок и всё.Он никогда про неё никому не рассказывал, даже другу своему Вадиму Егорову, с которым познакомился на рыбалке сразу после её отъезда. А Вадим в то время только-только с золотых приисков вернулся. Как-то незаметно сошёлся с бухгалтерской дочкой Аннушкой Борисовой. Да и женился походя, так просто, потому что возраст подходил для этого дела.«Стерпится-слюбится!» - думал было вначале Вадим, а как сын родился, так и забыл про всё. Незаметно привык к Аннушке. Не замечал её сварливого характера, потому что подрастал Ванюшка, и они вместе пропадали то на озере, то убегали в лес, где Егоров-старший учил сына выживать в экстремальных условиях.Работы в селе становилось всё меньше и меньше, потом её не стало совсем, и потянулись сельские мужики на заработки. Кто-то на Север подался, кто-то по соседним сёлам перебивался с хлеба на воду. Присылали бабам своим «крохи», а те, дурочки, гордо и как бы мимоходом бросали завистливым соседушкам что-то вроде: «Мой вот прислал» и позванивали монетой в потёртых кошельках.Вадим с Мишкой никуда не уезжали. И один, и второй держали по пасеке. Душистый мёд увозили в город, сдавали на оптовой базе, потом возвращались на Егоровском «уазике» в село. Мишка закупал сахар с дрожжами, потому что увлёкся изготовлением самогона, а Вадим игрушки для сына или духи «Фея» для Аннушки. Даже и не помнил, пользовалась ли она когда-нибудь духами этими, но всё равно покупал. Почему именно «Фея», он и сам не знал. По приезде они обязательно ссорились, Аннушка с Ванюшкой закрывались на кухне, а Вадим собирался и брёл к своему единственному другу в селе, потому что других мужиков здесь практически не было.Так и в этот раз было.Мишка уже бормотал, опьяневший от своей продукции, развил целую теорию о взаимоотношениях в семье, и получалось у него, что во всех бедах человеческих виноваты только женщины, а они, мужики, попав под каблук собственной жены, очень редко находят в себе силы, чтобы разорвать крепкие узы Гименея.Вадим и слушал, и не слушал. Представил свою Аннушку в этой компании, Ванюшку, и ему стало грустно.Захотелось в лес. Солнце уже зашло за верхушки деревьев, в открытое окошко потянуло холодком, откуда-то донёсся крик одинокой птички.- Пойду я! – Вадим хлопнул друга по плечу. - Ты уж извини, брат!- Чего ты? – Мишка округлил свои глаза.- Да так… Пойду.На улице Егоров оглянулся и посмотрел на Мишкин дом. «Для чего живёт человек?» - мелькнуло в голове. Не найдя ответа, пошёл в сторону леса. Жаль, Ванюшки нет! Хотя… Поздно, спит, наверное.В лесу пахло свежестью. Уставшие от августовской жары деревья упивались прохладой. Взошла луна, и темнота не пугала. Чего бояться тридцатипятилетнему мужику?Вадим шёл наобум, ему было абсолютно всё равно, куда приведёт еле заметная на земле тропинка. А вот она и закончилась. Просто влилась змейкой в начавшиеся заросли папоротника и затерялась в этих зарослях.Откуда-то появился запах. Егоров узнал его, но никак не мог понять, откуда ему был знаком этот приятный, давно вошедший в его жизнь аромат. Он присел на корточки, потянулся носом к папоротнику. Нет, не оттуда. А запах усилился. Потом воздушная волна прошла по лепесткам трав, где-то треснул сучок.Вадим поднялся. Луна неестественно ярко вычерчивала возле одного из деревьев женскую фигуру.- Не страшно? – едва донеслось до Вадима.- Нет…Страха действительно не было. Вадим даже не удивился, увидев эту женщину. Он узнал поначалу было смутивший его запах. Так пахли духи, которые он постоянно покупал своей жене.- Вот ты и пришёл… - снова услышал Егоров. - Подойди ближе!Женщина была хороша собой. Лет тридцати, хотя какой может быть возраст у властвующих во времени и пространстве… То, что эта красавица из другого мира, сомнений не было.От неё пахло «Феей».- Ты кто? – впервые задал вопрос Вадим.Он подошёл поближе, до расстояния вытянутой руки, и ясно видел вздёрнутый носик, тёмные, с ярко выраженными зрачками глаза, бледные щёки и узкую полоску плотно сжатых губ.- Я кто? – натянуто улыбнулась красавица. - Фея, неужели ещё не понял?- Как духи, что жене покупал…- Конечно, я тебя заставила. Давно уже, ты ещё на прииске работал. Как глаз на меня положил, как близости добивался! Говорил, что влюбился, хотя и не думал об этом. Неужели не помнишь?Вадим вспомнил. Конечно, как же сразу-то не узнал!- Ты - та геологиня, что на съёмку с экспедицией приезжала? Я тебя ещё с подругой твоей в посёлок возил?- Вспомнил… И что ты тогда подарил мне?- Духи… «Фея»…Конечно! Вот откуда началось всё! Вадим сразу вспомнил и этот случай, и все последующие, когда, уже будучи женатым, автоматически покупал супруге именно эти духи!- А как же… экспедиция, Сибирь?- Смешной ты! – опять улыбнулась бледнолицая фея. - Многое не знаешь, во многое не веришь. Да и не надо тебе!- Дальше что? – Егоров уже пришёл в себя. Где в глубине души ещё витала надежда, что всё это сон, что спит он сейчас крепким сном у друга своего Мишки Титова, что проснётся скоро и побредёт домой. Там Аннушка грустно посмотрит на его помятый вид, молча поставит на стол свежую окрошку. А он, Вадька Егоров, виновато глянет на жену, вздохнёт и уйдёт на пасеку, где будет сожалеть и бесконечно ругать свою несложившуюся жизнь. Потом прибежит Ванюшка, и они вместе пойдут домой.Так было всегда.- Так будет всегда… - прочитала его мысли молодая колдунья. - Когда ты покупаешь духи, я знаю, что, читая название, ты произносишь моё имя, а значит, помнишь. Пусть неосознанно, но помнишь.- Разве ты можешь любить? Ведь в вашем окружении это не принято! Да и странно как-то звучит – влюблённая колдунья! – Вадим сам удивился своей догадке. - Верно ведь?Красавица изобразила наподобие улыбки:- Это не любовь, это хуже!- Ты мстишь мне за что-то?- За равнодушие твоё. За то, что, пытаясь осчастливить свою жену, ты приносишь ей неимоверные страдания. Да и себе тоже!- Но феи должны быть добрыми!- И справедливыми…Она ещё о чём-то говорила, но Вадим уже видел, как тускнели её очертания, как над лесом поднималась утренняя заря, куда-то незаметно улетучивался запах духов.Фея хотела ещё что-то сказать, но не смогла, потому что через её тело, уже еле видимое в лучах утренней зари, пронёсся порыв ветерка. Вадим успел заметить последний взмах тонкой руки. И всё.Он ещё постоял, провёл ладонью по папоротнику и присвистнул:- Привидится же!Подойдя к дому, увидел сидящую на крыльце Аннушку. Она зябко куталась в накинутый мужнин пиджак и плакала.- Ты чего это? – ошарашено спросил Вадим. - Всю ночь сидела?- Тебя не было… - начала было жена.Вадим жадно, впервые в своей жизни, целовал супругу. Аннушка податливо подставляла шею его губам, одной рукой гладила его взъерошенные волосы, а второй пыталась смахнуть со своих глаз застоявшиеся слёзы.- Я знаю, что делать! Я знаю, родная моя! – всё повторял Егоров. - Ты подожди!Он вскочил и бросился в дом. Аннушка удивлённо смотрела на дверь. Она видела, как Вадим выскочил с коробкой, в которой лежало с десяток купленных им флаконов, как яростно колотил об стену сарая зеленоватые пузырьки. По всему двору витал аромат растёкшихся духов.- Вот и всё! – выдохнул подбежавший к жене Вадим. Он опустился на крыльцо рядом с Аннушкой и ткнулся лицом в её плечо. А она гладила его по спине и ничего не понимала…

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